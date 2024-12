Blitz Labs(BLITZ)이란?

Blitz Labs is a WEB3 collective dedicated to developing tools, services, and products that make basic crypto activities such as, but not limited to, participating in presales, exchanging tokens, bridging, as simple as possible and without unnecessary complexity. Blitz Labs' ultimate goal is to create a one-stop shop where users can conveniently complete all of their tasks in one site while paying the least fees possible. BlitzSale will be the first project launched under the Blitz Labs brand.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Blitz Labs (BLITZ) 리소스 공식 웹사이트