Bitlocus(BTL)이란?

Bitlocus 'Fiat-DeFi Investments Management Platform' is a complete investing ecosystem that allows end users to invest their fiat assets into DeFi space easily without actually directly interacting with crypto. The platform will be built on existing centralized exchange (Bitlocus CEX, established in 2018), which is fully AML and KYC-compliant and has a few fiat deposit/withdrawal options. Bitlocus is in partnership with Payrico, a crypto-friendly banking service (EMI, Electronic Money Institution; licenced in Lithuania, EU) as well as Ginger Fund (crypto-oriented hedge fund and liquidity provider). End users are provided with Tier 1 investment options from trusted DeFi projects that will be categorized based on their risk level. There will also be a guarantee fund option for DeFi investments made via Bitlocus platform.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Bitlocus (BTL) 리소스 백서 공식 웹사이트