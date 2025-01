Bitget Wallet Token(BWB)이란?

Bitget Wallet has accumulated over 20 million users worldwide ever since its establishment in 2018, becoming one of the largest non-custodial wallets globally. In April 2024, Bitget Wallet's Swap trading order volume and transactions surpassed even that of MetaMask, reaching new historic highs and marking a pivotal milestone in the platform's growth. Today, Bitget Wallet stands as more than just a wallet - it has evolved into a robust decentralized ecosystem platform poised to embark on the next chapter in its evolutionary journey as Bitget On-Chain Layer. Complementing Bitget Wallet's evolution is BWB, Bitget Wallet's very own official ecosystem token and the native token of Bitget On-Chain Layer. BWB serves multiple purposes within the Bitget Wallet ecosystem, primarily: - Community governance; - Staking; - Payment of multi-chain gas fees upon the release of the AA wallet; - Access to Bitget Wallet's Launchpad and Bitget's platform events; - Access to Fair Launchpool and GetDrop airdrop events; and - Eligibility for Bitget On-Chain Layer ecosystem project airdrops.

Bitget Wallet Token (BWB) 리소스 공식 웹사이트