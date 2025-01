Beluga(BELUGA)이란?

Beluga Cat Beluga is a famous meme inspired by Beluga's profile picture on Discord and is based on the polite cat meme. Beluga's name originates from a species of a whale called beluga. Beluga community aims to create strong relationships between members with a lot of activies such as meme contests and shill contest especially on social platforms. YOUTUBE LINK 10 MIL FOLLOWERS https://www.youtube.com/@Beluga1

Beluga (BELUGA) 리소스 공식 웹사이트