Baobao(BAOBAO)이란?

baobao has a total supply of 999,958,307 tokens and was launched fairly on Pump, ensuring accessibility and fairness for all participants. The project’s fair launch model aims to foster an inclusive and decentralized community from the start, allowing users to join and benefit from its growth potential. As baobao enters the market, it is poised to follow the trajectory of similar meme tokens, The project’s connection to influential backers and its unique positioning as a companion token opens new doors for future growth and engagement with a dedicated community.

Baobao (BAOBAO) 리소스 공식 웹사이트