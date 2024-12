Banana(N)이란?

In the ever-surprising world of crypto, Justin Sun, founder of Tron, made headlines after purchasing a taped banana art piece, sparking a viral frenzy. Sun then took to Twitter, cryptically linking his purchase to Tron with the phrase: "N for Banana." This playful moment gave rise to Banana Coin, a memecoin with the ticker $N, built on the Tron blockchain. Combining humor, art, and blockchain innovation, $N embodies the essence of crypto culture: unpredictable, engaging, and driven by community enthusiasm. Whether it’s a clever nod to the meme economy or a new trendsetter, $N is already making waves in the Tron ecosystem, proving that even a banana can fuel the next big crypto phenomenon.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Banana (N) 리소스 공식 웹사이트