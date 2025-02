Azadi Coin(AC)이란?

Azadi, which means Freedom in Kurdish, Persian and other Indo-European languages, Coin is built with the mission of establishing a free decentralized economy that empowers its holders through utilizing state-of-art blockchain technology, characterized by transparency and security. Therefore, the token was built on Solana Blockchain. Its initiatives focus on (i) offering practical training in cryptocurrency and blockchain, and (ii) tackling climate change by developing a blockchain-based carbon credit marketplace, ensuring transparency and accessibility in carbon trading to drive sustainability efforts.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Azadi Coin (AC) 리소스 백서 공식 웹사이트