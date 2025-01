ATEHUN(ATEHUN)이란?

$atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

ATEHUN (ATEHUN) 리소스 공식 웹사이트