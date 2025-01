ATB(ATB)이란?

Introduction: 😘ATR Network 🫠With the introduction of concepts such as international digital currency, digital silk road, and enterprise chain reform, the short-term and fast nature of the digital economy (short cycle, stable prices, and fast transactions) still cannot effectively solve the security and privacy issues in data transactions and data storage. . On the basis of solving the problem of data protection and privacy security, ATR Network uses neural networks, deep learning and other technologies to deeply analyze heterogeneous data, extract useful data vectors, and integrate blockchain trust mechanisms and multi-modal time series through advanced technologies. Analysis and advanced privacy computing open up new fields of decentralized AI applications in the Web3.0 era, and are known as the "Web3 AI" supercomputing network.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

ATB (ATB) 리소스 공식 웹사이트