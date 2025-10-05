Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) 가격 정보 (USD)

24시간 가격 변동 범위: $ 0 $ 0 $ 0 24시간 최저가 $ 0 $ 0 $ 0 24시간 최고가 24시간 최저가 $ 0$ 0 $ 0 24시간 최고가 $ 0$ 0 $ 0 역대 최고 $ 0$ 0 $ 0 최저가 $ 0$ 0 $ 0 가격 변동 (1H) -- 가격 변동 (1일) -- 가격 변동 (7D) 0.00% 가격 변동 (7D) 0.00%

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) 실시간 가격은 --입니다. 지난 24시간 동안 ARCHIE은(는) 최저 $ 0 - 최고 $ 0 사이에서 거래되어 활발한 시장 변동성을 보였습니다. ARCHIE의 역대 최고가는 $ 0, 역대 최저가는 $ 0입니다.

단기 성과 측면에서 ARCHIE 지난 1시간 동안 --, 24시간 동안 --, 지난 7일 동안 0.00% 변동이 있었습니다. 이를 통해 MEXC의 최신 가격 동향과 시장 역학에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.

Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) 시장 정보

시가총액 $ 16.28K$ 16.28K $ 16.28K 거래량 (24H) ---- -- 완전히 희석된 시가총액 $ 16.28K$ 16.28K $ 16.28K 유통량 976.74M 976.74M 976.74M 총 공급량 976,735,590.642499 976,735,590.642499 976,735,590.642499

Archie the Cigar Poodle의 현재 시가총액은 $ 16.28K이며, 24시간 거래량은 --입니다. ARCHIE의 유통량은 976.74M이며, 총 공급량은 976735590.642499입니다. 완전희석가치(FDV)는 $ 16.28K입니다.