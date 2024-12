Aragon(ANT)이란?

What is the project about? Aragon builds flexible and secure tools that enable anyone to launch and manage Decentralized Autonomous Organizations (DAOs). In 2016, Aragon built the first DAO framework, which has since powered the creation of over 5000 DAOs and secured over 12B in value for leading projects like Lido, Decentraland, API3, Aavegotchi and NFTX. Aragon recently deployed the new modular Aragon OSx protocol and no-code Aragon App on Ethereum and Polygon. Driven by the mission to enable everyone to experiment with governance at the speed of software, Aragon aims to build a hyperstructure for governance. The Aragon Project is governed by Aragon Network Token (ANT) Holders in the Aragon DAO and built by globally distributed teams. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Aragon (ANT) 리소스 백서 공식 웹사이트