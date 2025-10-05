ANGL TOKEN (ANGL) 가격 정보 (USD)

24시간 가격 변동 범위: 24시간 최저가 $ 0.00332667 24시간 최고가 $ 0.00384525 역대 최고 $ 0.01037575 최저가 $ 0 가격 변동 (1H) +12.79% 가격 변동 (1일) -1.33% 가격 변동 (7D) +9.07%

ANGL TOKEN (ANGL) 실시간 가격은 $0.00378378입니다. 지난 24시간 동안 ANGL은(는) 최저 $ 0.00332667 - 최고 $ 0.00384525 사이에서 거래되어 활발한 시장 변동성을 보였습니다. ANGL의 역대 최고가는 $ 0.01037575, 역대 최저가는 $ 0입니다.

단기 성과 측면에서 ANGL 지난 1시간 동안 +12.79%, 24시간 동안 -1.33%, 지난 7일 동안 +9.07% 변동이 있었습니다. 이를 통해 MEXC의 최신 가격 동향과 시장 역학에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.

ANGL TOKEN (ANGL) 시장 정보

시가총액 $ 813.51K 거래량 (24H) -- 완전히 희석된 시가총액 $ 3.78M 유통량 215.00M 총 공급량 1,000,000,000.0

ANGL TOKEN의 현재 시가총액은 $ 813.51K이며, 24시간 거래량은 --입니다. ANGL의 유통량은 215.00M이며, 총 공급량은 1000000000.0입니다. 완전희석가치(FDV)는 $ 3.78M입니다.