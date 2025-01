Amulet Staked SOL(AMTSOL)이란?

Amulet is the premier unified DeFi hub on Solana, offering users the most effective DeFi experience with a top-tier product suite—Staking, Swapping, Lending and Borrowing, Farming, Risk Cover, Liquidity Management, and more. Amulet meets the diverse needs of users in the DeFi space. By integrating staking, swapping, lending, borrowing, farming, and risk protection services, Amulet offers a one-stop solution for all DeFi activities. Our platform empowers users with seamless access to high-yield opportunities, secure lending markets, and innovative risk protection mechanisms—all within a single ecosystem.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Amulet Staked SOL (AMTSOL) 리소스 공식 웹사이트