Amino($AMO)이란?

Amino Rewards is a cutting-edge, tokenized customer loyalty program designed to encourage and reward a healthier lifestyle. Amino Rewards is a cutting-edge, tokenized customer loyalty program designed to encourage and reward a healthier lifestyle. As an Amino member, you gain access to a world of exclusive benefits, including the ability to earn $AMO rewards while improving your health. Best of all, membership is completely free! Your membership provides full access to the Amino Rewards ecosystem, including Amino Move, where you can earn rewards for fitness activities, Amino Shop, offering cashback and exclusive deals from our retail partners, and the Amino Catalog, where you can redeem your well-earned rewards.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

Amino ($AMO) 리소스 백서 공식 웹사이트