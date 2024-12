Alter(ALTER)이란?

ALTER presents itself as a comprehensive privacy-focused application platform, designed to seamlessly connect various privacy networks while incorporating decentralized applications (dApps) into its ecosystem. Serving as a pivotal bridge, ALTER links users and service providers, aspiring to emulate a model akin to "WeChat". With the introduction of ALTER Pay, the platform takes a significant leap forward. This innovative feature revolutionizes the ALTER ID system, offering a secure alternative to traditional email-based sign-ups, enhancing privacy protection for users accessing online services. The utility of the ALTER token extends beyond mere access to products. It plays a crucial role in the ecosystem, facilitating subscriptions, fee payments, and unlocking enhanced encrypted file storage capabilities. At the heart of ALTER's commitment to privacy is the assurance that users retain absolute control over their encryption private keys, which remain securely housed on their devices. User-generated data are effortlessly navigable on the platform, providing an intuitive interface for engaging with smart contracts and blockchain networks. Emphasizing security, the project has undergone a thorough audit by Halborn, ensuring robustness and trustworthiness in its offerings.

