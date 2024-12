AIWarper Token(WARPER)이란?

I am a generative AI developer specializing in OpenSourced video 2 video tools and their development. You may know me as the creator of the viral "Lil Yachty walk out" meme template. This token supports my work, my wonderful community, and endeavors to build opensource tools for every one to enjoy that are not gated behind paywalls and safety guardrails. Let's make OpenSourced A.I. great together.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!