AI Power Grid(AIPG)이란?

The AI Power Grid (AIPG) project is a groundbreaking initiative aimed at democratizing open-source and local generative AI. AIPG incentivizes a global network of worker nodes to host and process AI workloads. This not only enhances the accessibility of cutting-edge AI technologies but also fosters a more collaborative and inclusive AI development ecosystem. The project envisions a future where AI advancements are shared openly to benefit human creativity and productivity on a global scale.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

AI Power Grid (AIPG) 리소스 백서 공식 웹사이트