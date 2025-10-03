XOCIETY 가격(XO)
XOCIETY (XO) 실시간 가격은 $ 0.003023입니다. 지난 24시간 동안 XO은(는) 최저 $ 0.002992 - 최고 $ 0.003217 사이에서 거래되어 활발한 시장 변동성을 보였습니다. XO의 역대 최고가는 --, 역대 최저가는 --입니다.
단기 성과 측면에서 XO 지난 1시간 동안 +0.23%, 24시간 동안 -1.55%, 지난 7일 동안 +8.42% 변동이 있었습니다. 이를 통해 MEXC의 최신 가격 동향과 시장 역학에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.
XOCIETY의 현재 시가총액은 --이며, 24시간 거래량은 $ 78.93K입니다. XO의 유통량은 --이며, 총 공급량은 5000000000입니다. 완전희석가치(FDV)는 $ 15.12M입니다.
오늘, 30일, 60일, 90일간 XOCIETY 가격 변동 추적하기:
|기간
|변동률 (USD)
|변동률 (%)
|오늘
|$ -0.00004791
|-1.55%
|30일
|$ -0.003284
|-52.07%
|60일
|$ -0.003393
|-52.89%
|90일
|$ -0.004813
|-61.43%
오늘, XO은(는) $ -0.00004791 (-1.55%)의 변동을 기록했으며, 이는 최신 시장 활동을 반영합니다.
지난 30일 동안 가격은 $ -0.003284 (-52.07%)만큼 변동하여 토큰의 단기 성과를 보여줍니다.
보기를 60일로 확장하면 XO은(는) $ -0.003393 (-52.89%)의 변화를 보였으며, 이를 통해 더 넓은 관점에서 성과를 파악할 수 있습니다.
90일 추세를 살펴보면 가격은 $ -0.004813 (-61.43%)만큼 변동하여 토큰의 장기적인 궤적에 대한 통찰력을 제공합니다.
XOCIETY (XO)의 역대 가격 내역과 가격 변동을 잠금 해제하고 싶으신가요?
지금 XOCIETY 가격 내역 페이지를 확인하세요.
XOCIETY는 사이버펑크 세계를 배경으로 RPG 진행 방식이 가미된 팝 슈팅 게임으로, HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, Sui 등의 투자자가 후원하고 있습니다. 특히, Sui의 대표 게임 프로젝트인 Xociety는 Sui Play 디바이스에 사전 탑재된 첫 번째 게임입니다.
XOCIETY 토큰을 구매, 보유, 이체, 스테이킹할 수 있는 편리함을 제공하는 MEXC에서 직접 토큰을 구매할 수 있습니다. 숙련된 투자자이든 암호화폐를 처음 접하는 초보자이든, MEXC는 사용자 친화적인 인터페이스와 다양한 도구를 제공하여 XOCIETY 투자를 효과적으로 관리할 수 있습니다. 이 토큰에 대한 자세한 정보는 디지털 자산 소개 페이지를 참조하시기 바랍니다.
또한 다음 정보를 확인할 수 있습니다:
- 스테이킹 가능 여부 XO 확인, 보유 자산에 대한 보상 획득 방법
- 블로그에서 XOCIETY에 대한 리뷰와 분석을 읽고 최신 시장 동향과 전문가 인사이트에 대한 정보를 확인하세요.
당사의 종합적인 리소스는 귀하의 XOCIETY 구매 경험을 원활하고 정보에 입각하여 자신 있게 투자하는 데 필요한 모든 도구와 지식을 갖출 수 있도록 설계되었습니다.
XOCIETY (XO)의 가치는 내일, 다음 주 또는 다음 달에 USD에서 얼마가 될까요? 2025년, 2026년, 2027년, 2028년 또는 10년 또는 20년 후 XOCIETY (XO) 자산의 가치는 얼마가 될까요? 가격 예측 도구를 사용하여 XOCIETY에 대한 단기 및 장기 예측을 모두 살펴보세요.
지금 XOCIETY 가격 예측을 확인하세요!
XOCIETY (XO)의 토크노믹스를 이해하면 장기적인 가치와 성장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다. 토큰이 배포되는 방식부터 공급이 관리되는 방식까지 토크노믹스는 프로젝트 경제의 핵심 구조를 드러냅니다. 지금 XO 토큰의 광범위한 토크노믹스에 대해 알아보세요!
XOCIETY 구매 방법을 찾고 계신가요? 절차는 간단하고 번거롭지 않습니다! 단계별 구매 방법 가이드를 따라 MEXC에서 XOCIETY을(를) 쉽게 구매하실 수 있습니다. 자세한 안내와 동영상 튜토리얼을 통해 MEXC에 가입하는 방법과 다양하고 편리한 결제 옵션을 사용하는 방법을 제공합니다.
XOCIETY에 대해 더 자세히 알아보려면 백서, 공식 웹사이트 및 기타 출판물과 같은 추가 리소스를 살펴보세요:
|시간 (UTC+8)
|유형
|정보
|10-04 13:39:16
|온체인 데이터
미국 이더리움 현물 ETF, 어제 2억 3350만 달러 순유입 기록
|10-04 11:26:38
|업계 업데이트
USDC 발행량 750억 달러 초과, 시장 점유율 24.9% 도달
|10-03 10:20:00
|업계 업데이트
총 암호화폐 시가총액이 4.2조 달러 이상으로 회복, 24시간 거래량 2.3% 증가
|10-03 05:17:00
|업계 업데이트
비트코인, 8월 중순 이후 처음으로 12만 달러 돌파
|10-01 14:11:00
|업계 업데이트
어제, 미국 이더리움 현물 ETF는 1억 2750만 달러의 순유입을 기록했으며, 비트코인 현물 ETF는 4억 3000만 달러의 순유입을 기록했습니다
|09-30 18:14:00
|업계 업데이트
현재 주류 암호화폐 거래소(CEX)와 탈중앙화 거래소(DEX)의 펀딩 비율은 시장이 약간의 하락 편향을 가진 중립적인 상태임을 나타냅니다
암호화폐 가격은 시장 위험도와 가격 변동률에 영향을 받습니다. 그러므로 프로젝트와 상품에 대해 잘 알아보고 수반된 위험까지 이해한 후에 투자해야 합니다. 투자 전에는 항상 투자 경험, 재정 상황, 투자 대상, 위험 감수 정도를 신중히 고려하고 독립적인 재정 고문과 상의하세요. 본 자료를 재정적 조언으로 해석하지 마세요. 미래 실적을 과거의 실적으로 예측할 수 없습니다. 투자 가치는 하락할 수도, 상승할 수도 있습니다. 또한, 투자 금액을 잃을 위험도 존재합니다. 투자 결정에 대한 책임은 전적으로 본인에게 있습니다. MEXC는 발생할 수 있는 손해에 대해 책임지지 않습니다. 자세한 내용은 사용 약관 및 위험 경고를 참고하세요. 본 페이지 상단의 암호화폐 관련 정보(현재 실시간 가격 등)는 제 3자에게서 얻은 것입니다. 관련 정보는 정보 제공만을 위한 것이며, 어떠한 표현이나 보증 없이 ‘그대로’ 제공됩니다. 제 3자 사이트에 제공된 링크도 MEXC의 관리하에 있지 않습니다. MEXC는 제 3자 사이트와 콘텐츠의 신뢰성과 정확성에 대해 책임지지 않습니다.
