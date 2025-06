토큰 공급, 분배 모델, 실시간 시장 데이터 등 HELLO (HELLO)에 대한 주요 인사이트를 알아보세요.

HELLO (HELLO) 토크노믹스

HELLO (HELLO) 정보

HELLO Labs는 원래 프로그래밍, 게임 및 NFT를 인큐베이팅, 생산, 자금 조달 및 배포하는 Web3 네이티브 생태계인 암호 화폐 및 엔터테인먼트의 미래입니다. "Cryptotainment"라는 용어를 만들면서 Web3의 막대한 잠재력을 완전히 실현하고 암호 화폐 및 주류 대중 모두에게 어필하도록 설계되었습니다. $HELLO 토큰은 Web3 생태계의 핵심입니다. $HELLO는 독점 콘텐츠에 액세스하고 HELLO Arcade에서 게임을 하고 NFT를 구매하는 데 사용됩니다. 생태계가 성장함에 따라 더 많은 유용성이 드러날 것입니다.