현재 EDU Coin의 가격은 오늘 0 USD이고 시가총액은 0 USD입니다. 24시간 거래량은 0 USD입니다. EDU Coin의 USD 가격은 최근 실적을 반영하여 실시간으로 계속 업데이트됩니다. 지난 24시간 동안 EDU Coin는 0.00%의 변화를 경험했습니다. 현재 유통량은 0 EDU입니다.