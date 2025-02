BOBBSC 실시간 가격 데이터 및 정보

오늘 Build On BNB(BOBBSC)의 현재 가격은 0.00000001103 USD이고 현재 시가총액은 -- USD입니다. BOBBSC에서 USD로의 가격은 실시간으로 업데이트됩니다.

주요 Build On BNB 시장 성과:

- 24시간 거래량 $ 3.04K USD

- Build On BNB 1일 가격 변동 +120.80%

- 유통 공급량 -- USD

MEXC에서 BOBBSC에서 USD로의 가격에 대한 실시간 가격 업데이트를 받아보세요. 최신 데이터와 시장 분석을 통해 최신 정보를 확인하세요. 빠르게 변화하는 암호화폐 시장에서 현명한 거래 결정을 내리는 데 필수적입니다. MEXC는 정확한 BOBBSC 가격 정보를 제공하는 플랫폼입니다.