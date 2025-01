1984(1984)이란?

The 1984 Project is a decentralized cryptocurrency project inspired by the themes of surveillance, control and freedom of speech in George Orwell's novel 1984. Through a unique token economy model and an active ecosystem of creators and enthusiasts, the project aims to stimulate a global discussion about privacy, decentralization, and countering centralized systems. 1984 tokens are at the heart of this ecosystem, driving creative collaboration and decentralized governance. The goal of 1984 is to convey the spirit of decentralization and free expression in the form of meme coins, while making participants aware of the true philosophy of blockchain technology. It is hoped that with the joint efforts of the community, 1984 can not only be a financial tool, but also a cultural symbol.

MEXC는 전 세계 천만 명 이상의 사용자가 신뢰하는 선도적인 암호화폐 거래소입니다. 가장 다양한 토큰 선택, 가장 빠른 토큰 상장, 시장에서 가장 낮은 거래 수수료를 제공하는 거래소로 유명합니다. 지금 MEXC에 가입하여 업계 최고 수준의 유동성과 가장 경쟁력 있는 수수료를 경험해 보세요!

1984 (1984) 리소스 공식 웹사이트