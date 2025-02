Dog Emoji On Solana ๊ณผ๊ฑฐ ๊ฐ€๊ฒฉ

Dog Emoji On Solana ์‹ค์‹œ๊ฐ„ ๊ฐ€๊ฒฉ ํŽ˜์ด์ง€์—์„œ ์ˆ˜์ง‘ํ•œ ์ตœ์‹ ๋ฐ์ดํ„ฐ์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด, Dog Emoji On Solana์˜ ํ˜„์žฌ ๊ฐ€๊ฒฉ์€ 0.00071646USD์ž ๋‹ˆ๋‹ค. Dog Emoji On Solana(๐Ÿ•)์˜ ์œ ํ†ต ๊ณต๊ธ‰๋Ÿ‰์€ 999.98M ๐Ÿ•์ด๋ฉฐ, ์‹œ๊ฐ€์ด์•ก์€ $717.32K์ž ๋‹ˆ๋‹ค.

๊ธฐ๊ฐ„ ๋ณ€๋™๋ฅ (%) ๋ณ€๋™๋ฅ (USD) ์ตœ๊ณ ๊ฐ€ ์ตœ์ €๊ฐ€ 24์‹œ๊ฐ„ -2.40% $ -- $ 0.000789 $ 0.000692

7์ผ 20.30% $ 0.000145 $ 0.002349 $ 0.000522

30์ผ -69.43% $ -0.000497 $ 0.002349 $ 0.000522