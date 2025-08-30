최신 인플레이션 보고서 이후 비트코인 및 이더리움 ETF 역교환

비트코인과 이더리움 ETF, 최신 인플레이션 보고서 이후 하락세로 전환이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인이더리움 암호화폐 ETF는 예상보다 높은 미국 인플레이션 데이터가 시장을 흔들면서 금요일에 하락했으며, 비트코인과 이더리움 상품 모두에 대한 일주일간의 자금 유입 흐름이 끊겼습니다. Farside Invesors의 최신 수치에 따르면 이더리움 ETF는 1억 6400만 달러의 손실을 기록했으며, 8월 중순 이후 15억 달러 이상을 추가한 후 거의 일주일 만에 첫 일일 손실을 기록했습니다. 비트코인 ETF도 1억 2600만 달러의 출금으로 하락했으며, 8월 22일 이후 첫 적자일을 기록했습니다. 현재 운용 자산은 ETH의 경우 약 286억 달러, BTC의 경우 약 1400억 달러입니다. Fidelity의 FBTC가 6600만 달러의 유출로 가장 큰 타격을 입었고, ARKB가 7200만 달러로 그 뒤를 이었습니다. 그레이스케일 인베스트먼트의 GBTC는 1500만 달러를 잃었습니다. BlackRock의 IBIT와 같은 일부 ETF만이 이러한 추세를 거스르며 2460만 달러를 유치했습니다. 트럼프의 관세와 연관된 인플레이션 데이터 이번 하락은 연준의 핵심 PCE 인플레이션 발표와 일치했으며, 7월에는 전년 대비 2.9% 상승하여 2월 이후 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 분석가들은 도널드 트럼프 대통령의 관세 체제가 수입 비용을 증가시키고 서비스에 상승 압력을 가하는 주요 요인이라고 지적하며, 이는 작년보다 3.6% 상승했습니다. 그럼에도 불구하고 시장은 노동 데이터에 따라 연준의 9월 회의에서 금리 인하를 기대하고 있습니다. 이더리움, 여전히 비트코인보다 빛나다 일일 자금 흐름이 마이너스로 전환되었지만 이더리움의 장기적인 모멘텀은 그대로 유지되고 있습니다. 2024년 7월 데뷔 이후 ETH 현물 ETF는 꾸준한 채택을 보였으며, 8월 유입량은 44% 증가하여 총액이 137억 달러에 이르렀습니다. 기업 재무도 수요를 촉진하고 있으며, 현재 약 190억 달러 가치의 440만 ETH를 보유하고 있으며, 이는 유통 공급량의 거의 4%에 해당합니다.