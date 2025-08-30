MEXC 거래소
비트코인 OG, 이더리움 구매 재개, 2일 휴지 후 1억 800만 달러 상당의 ETH 추가
비트코인 OG가 이더리움 구매로 복귀, 2일 휴식 후 1억 800만 달러 상당의 ETH 추가 구매 | Bitcoinist.com 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Sebastian의 암호화폐 세계로의 여정은 4년 전에 시작되었으며, 블록체인 기술이 금융 시스템을 혁신할 수 있는 잠재력에 대한 매력에서 비롯되었습니다. 그의 초기 탐구는 다양한 암호화폐 프로젝트의 복잡성을 이해하는 데 중점을 두었으며, 특히 혁신적인 금융 솔루션을 구축하는 데 중점을 둔 프로젝트에 집중했습니다. 수많은 연구와 학습 시간을 통해 Sebastian은 기반 기술, 시장 역학 및 암호화폐의 잠재적 응용 프로그램에 대한 깊은 이해를 발전시켰습니다. 지식이 쌓이면서 Sebastian은 자신의 통찰력을 다른 사람들과 공유해야 한다고 느꼈습니다. 그는 X와 LinkedIn과 같은 플랫폼에서 핀테크 및 암호화폐 관련 콘텐츠에 중점을 두고 온라인 토론에 적극적으로 기여하기 시작했습니다. 그의 목표는 가치 있는 트렌드와 통찰력을 더 넓은 청중에게 알리고, 빠르게 진화하는 암호화폐 환경에 대한 더 깊은 이해를 촉진하는 것이었습니다. Sebastian의 기여는 빠르게 인정받았고, 그는 온라인 암호화폐 커뮤니티에서 신뢰받는 목소리가 되었습니다. 전문성을 더욱 향상시키기 위해 Sebastian은 UC Berkeley Fintech: 프레임워크, 응용 프로그램 및 전략 인증을 추구했습니다. 이 엄격한 프로그램은 그에게 금융 기술에 관한 귀중한 기술과 지식을 제공하여 전통 금융(TradFi)과 탈중앙화 금융(DeFi) 사이의 격차를 좁혔습니다. 이 인증은 더 넓은 금융 환경과 블록체인 기술과의 교차점에 대한 그의 이해를 깊게 했습니다. Sebastian의 금융과 글쓰기에 대한 열정은 그의 작업에서 분명히 드러납니다. 그는 금융 연구에 몰두하고, 시장 트렌드를 분석하며, 암호화폐 공간의 최신 발전을 탐구하는 것을 즐깁니다.
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 18:14
최신 인플레이션 보고서 이후 비트코인 및 이더리움 ETF 역교환
비트코인이더리움 암호화폐 ETF는 예상보다 높은 미국 인플레이션 데이터가 시장을 흔들면서 금요일에 하락했으며, 비트코인과 이더리움 상품 모두에 대한 일주일간의 자금 유입 흐름이 끊겼습니다. Farside Invesors의 최신 수치에 따르면 이더리움 ETF는 1억 6400만 달러의 손실을 기록했으며, 8월 중순 이후 15억 달러 이상을 추가한 후 거의 일주일 만에 첫 일일 손실을 기록했습니다. 비트코인 ETF도 1억 2600만 달러의 출금으로 하락했으며, 8월 22일 이후 첫 적자일을 기록했습니다. 현재 운용 자산은 ETH의 경우 약 286억 달러, BTC의 경우 약 1400억 달러입니다. Fidelity의 FBTC가 6600만 달러의 유출로 가장 큰 타격을 입었고, ARKB가 7200만 달러로 그 뒤를 이었습니다. 그레이스케일 인베스트먼트의 GBTC는 1500만 달러를 잃었습니다. BlackRock의 IBIT와 같은 일부 ETF만이 이러한 추세를 거스르며 2460만 달러를 유치했습니다. 트럼프의 관세와 연관된 인플레이션 데이터 이번 하락은 연준의 핵심 PCE 인플레이션 발표와 일치했으며, 7월에는 전년 대비 2.9% 상승하여 2월 이후 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 분석가들은 도널드 트럼프 대통령의 관세 체제가 수입 비용을 증가시키고 서비스에 상승 압력을 가하는 주요 요인이라고 지적하며, 이는 작년보다 3.6% 상승했습니다. 그럼에도 불구하고 시장은 노동 데이터에 따라 연준의 9월 회의에서 금리 인하를 기대하고 있습니다. 이더리움, 여전히 비트코인보다 빛나다 일일 자금 흐름이 마이너스로 전환되었지만 이더리움의 장기적인 모멘텀은 그대로 유지되고 있습니다. 2024년 7월 데뷔 이후 ETH 현물 ETF는 꾸준한 채택을 보였으며, 8월 유입량은 44% 증가하여 총액이 137억 달러에 이르렀습니다. 기업 재무도 수요를 촉진하고 있으며, 현재 약 190억 달러 가치의 440만 ETH를 보유하고 있으며, 이는 유통 공급량의 거의 4%에 해당합니다.
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 18:04
솔라나, 알펜글로우 업그레이드로 주요 성능 향상 기대
솔라나의 알펜글로우 제안은 작업 증명(PoW)과 TowerBFT를 더 빠르고 복원력 있는 합의 모델로 대체하는 것을 목표로 함 이 업그레이드는 블록 검증 시간을 크게 줄이고 데이터 효율성을 향상시키기 위해 Votor와 Rotor를 도입함 현재까지 약 11.7%의 검증자만이 찬성표를 던졌으며, 이 제안이 통과되려면 최소 33%의 참여가 필요함 솔라나 개발자들은 현재 블록체인의 핵심 합의 프로토콜에 대한 가장 중요한 업그레이드 중 하나인 알펜글로우 제안에 대해 투표하고 있습니다. 승인될 경우, 이 업그레이드는 솔라나의 기존 작업 증명(PoW)과 TowerBFT 메커니즘을 Votor와 Rotor라는 두 가지 새로운 구성 요소를 특징으로 하는 새로운 아키텍처로 대체할 것입니다. Votor와 Rotor: 1초 미만의 완결성을 목표로 알펜글로우 제안의 핵심은 현재 12.8초에서 단 150밀리초로 트랜잭션 완결 시간을 대폭 줄이는 직접 투표 프로토콜인 Votor입니다. 이를 통해 거의 즉각적인 트랜잭션 확인이 가능해져 솔라나를 거래 및 DeFi 애플리케이션에 자주 사용되는 고속 플랫폼과 일치시킬 수 있습니다. 두 번째 주요 구성 요소인 Rotor는 검증자 간의 데이터 전송을 최소화하여 대역폭 사용을 최적화하도록 설계되었습니다. 초기 출시에는 포함되지 않지만, Rotor는 특히 게임이나 탈중앙화 금융과 같은 높은 활동 시나리오에서 네트워크 성능을 더욱 향상시킬 것으로 예상됩니다. 단순화된 아키텍처와 향상된 복원력 속도 향상 외에도, 알펜글로우는 작업 증명(PoW), TowerBFT, 가십 기반 투표 전파와 같은 레거시 시스템을 제거하여 솔라나의 네트워크 아키텍처를 단순화하고자 합니다. 이 제안은 또한 검증자의 20%가 적대적이고 다른 20%가 오프라인 상태가 되더라도 네트워크 가동 시간을 유지하는 것을 목표로 하는 "20+20" 복원력 모델을 도입합니다.
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 17:43
도지코인 & PENGU 비켜라: XYZVerse(XYZ)의 25,000% 성장 잠재력이 2025년을 지배한다
도지코인 & PENGU 비켜서세요: XYZVerse의 (XYZ) 25,000% 성장 잠재력이 2025년을 지배합니다 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도지코인 & PENGU 비켜서세요: XYZVerse의 (XYZ) 25,000% 성장 잠재력이 2025년을 지배합니다 - BitcoinWorld 콘텐츠로 건너뛰기 홈 보도자료 도지코인 & PENGU 비켜서세요: XYZVerse의 (XYZ) 25,000% 성장 잠재력이 2025년을 지배합니다 출처: https://bitcoinworld.co.in/dogecoin-pengu-step-aside-xyzverses-xyz-25000-growth-potential-dominates-2025/
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 17:33
테더, 5개 블록체인에 대한 지원 종료하고 비트코인에 집중
테더, 5개 블록체인에 대한 지원 종료하고 비트코인에 집중 주요 하이라이트 테더, 2025년 9월까지 5개 블록체인에서 발행/상환 중단 스마트 계약은 활성 상태 유지, 지갑 간 전송 허용 회사는 확장성 네트워크와 비트코인 네이티브 솔루션에 집중 테더, 레거시 블록체인에 대한 전환 계획 업데이트 2025년 8월 29일, 세계 최대 스테이블코인 발행사인 테더는 Omni Layer, Bitcoin Cash SLP, Kusama, EOS, Algorand 등 5개 레거시 블록체인에 영향을 미치는 전환 계획 업데이트를 발표했습니다. 동결에서 유연성으로 2024년 7월, 테더는 2025년 9월 1일부터 이러한 네트워크에서 USDT 환매를 중단하고 동결할 것이라고 밝혔습니다. 사용자 커뮤니티의 피드백에 따라 회사는 접근 방식을 조정했습니다: 스마트 계약은 동결되지 않을 것입니다. 이는 사용자가 여전히 이러한 블록체인에서 지갑 간 USDT를 전송할 수 있음을 의미합니다. 그러나 새로운 토큰 발행 및 상환은 중단되어 사실상 이들에 대한 공식 회사 지원이 종료됩니다. 고활동 생태계에 대한 전략적 재집중 테더는 이번 결정이 강력한 개발자 활동, 확장성 및 사용자 수요가
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 17:21
비트코인 채굴자 IREN, 다년간의 NYDIG 대출 분쟁 해결
비트코인 채굴자 IREN, 다년간의 NYDIG 대출 분쟁 해결이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: IREN Limited가 NYDIG와의 1억 780만 달러 대출 분쟁을 해결했습니다. 이번 합의로 IREN은 법적 문제 없이 성장에 집중할 수 있게 되었습니다. 회사는 해결 이후 상당한 수익과 순이익을 보고했습니다. IREN Limited는 NYDIG에 2천만 달러를 지불하여 비트코인 채굴 장비에 대한 1억 780만 달러의 대출 분쟁을 해결했으며, 법원 승인은 2025년 8월에 예정되어 있습니다. 이번 합의는 IREN의 재정 안정성을 보호하고 모든 관련 소송과 잠재적 책임을 종료하며, 나스닥 상장 비트코인 채굴자의 중요한 회복 단계를 표시합니다. IREN의 1억 780만 달러 대출 분쟁 NYDIG와 합의 IREN Limited는 Antminer S19 채굴기에 대한 1억 780만 달러의 채무불이행 대출에 관해 NYDIG와 합의했다고 발표했으며, 이로써 모든 관련 소송이 해결되었습니다. William과 Daniel Roberts 공동 창업자가 이끄는 이 회사는 사건을 마무리하기 위해 2천만 달러를 지불하기로 합의했습니다. 이번 합의는 2021년에 시작되었지만 최근에야 해결된 상당한 부채에 관한 장을 마감하며, IREN의 재정 개선과 지속적인 운영 능력을 보여줍니다. IREN은 합의 이후 한 해 동안 5억 100만 달러의 수익과 8,690만 달러의 순이익을 보고했습니다. IREN Limited의 공동 CEO인 Daniel Roberts는 다음과 같이 말했습니다: "FY25는 IREN에게 변혁적인 해였습니다. 우리는 주요 레거시 리스크를 해결하고 선도적인 비트코인 채굴 운영과 함께 새로운 AI 기반 인프라를 확장했습니다." 출처 공동 CEO Daniel Roberts는 FY2025를 변혁적인 기간으로 강조하며, 회사가 핵심 비트코인 채굴 운영과 함께 새로운 AI 기반 인프라를 확장할 수 있게 되었다고 밝혔습니다. 현재 NYDIG를 포함한 규제 기관이나 주요 업계 관계자들의 공식적인 반응은 공개적으로 확인되지 않고 있습니다. 법적 해결 속 비트코인 시장 업데이트 알고 계셨나요? IREN의 부채 해결은 암호화폐 업계에서 주목할 만한 사례입니다. 유사한 분쟁들은 종종 구조조정이나 자산 청산으로 이어지는데, 이번 해결은 그 희소성과 전략적 중요성을 강조합니다. CoinMarketCap에 따르면 비트코인 가격은 현재 108,562.35달러이며, 시가총액은 2.16조 달러입니다. 최근 24시간 동안 0.88% 하락했음에도 불구하고...
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 17:15
JPMorgan, 변동성이 사상 최저치를 기록하는 가운데 비트코인이 금 대비 저평가되어 있다고 말해
JPMorgan이 변동성이 사상 최저치를 기록하는 가운데 비트코인이 금 대비 저평가되어 있다고 말한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 전망 2025: JPMorgan이 변동성이 사상 최저치를 기록하는 가운데 비트코인이 금 대비 저평가되어 있다고 말합니다 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 비트코인 2025 전망: 금 대비 저평가? JPMorgan의 견해 출처: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-outlook-2025-jpmorgan-undervalued/
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 17:09
트럼프 연계 아메리칸 비트코인, 나스닥 합병 승인 획득
트럼프와 연계된 아메리칸 비트코인, 나스닥 합병 승인 획득이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 그리폰 디지털 마이닝은 도널드 트럼프 대통령 가족과 연계된 마이닝 회사인 아메리칸 비트코인과의 합병에 대한 최종 주주 승인을 확보했습니다. 금요일에 확정된 주식 대 주식 거래는 9월 2일 ABTC 티커로 나스닥에 새로운 법인이 데뷔할 수 있는 길을 열었습니다. 합의의 일환으로, 그리폰은 5대 1 역주식 분할을 실행하여 발행 주식을 약 1660만 주로 축소할 예정입니다. 이번 움직임은 에릭과 도널드 트럼프 주니어가 올해 초 리브랜딩한 아메리칸 비트코인이 주요 재무 중심의 비트코인 마이너가 되겠다는 야망을 발표한 후 몇 달간의 추측을 따른 것입니다. 시장은 이 소식에 급격히 반응했습니다. 그리폰 주식은 목요일에 41% 급등했다가 다음날 10% 이상 하락하여 비정상적으로 높은 거래량으로 $1.54에 마감했습니다. 3월에 Hut 8의 인프라 운영에서 분사된 아메리칸 비트코인은 대규모 BTC 준비금을 축적하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 회사는 215 BTC의 보유량을 공개했지만, 외부 추적기는 실제 수치가 2,000에 가까울 수 있다고 제안합니다. 그리폰과의 합병으로 전통적인 IPO의 지연 없이 공개 시장에 즉시 접근할 수 있게 되었습니다. 이번 합병은 비트코인 재무를 확장하는 상장 기업들의 더 넓은 추세를 반영합니다. 기업 단체들은 현재 거의 백만 BTC를 통제하고 있으며, 마이크로스트래티지가 단독으로 대부분을 차지하고 있습니다. 아메리칸 비트코인에게 나스닥 상장은 마이닝 부문에서 정치적으로 가장 눈에 띄는 플레이어 중 하나로서의 프로필을 강화할 것으로 예상됩니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상 자체 조사를 수행하고 투자 결정을 내리기 전에 라이센스가 있는 금융 어드바이저와 상담하십시오. 저자 Kosta는 2021년에 팀에 합류하여 그의 갈증으로 빠르게 자리를 잡았습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 17:04
비트코인 11만 3천 달러 이상으로 다시 급등 — 다음은 11만 6천 달러인가 아니면 10만 2천 달러가 다가오는가?
비트코인이 $113K 이상으로 다시 급등 — 다음은 $116K인가 아니면 $102K인가? 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 비트코인이 급격한 하락 후 $113K 이상으로 반등하며 EMA100을 회복. 트레이더들 의견 분분: 일부는 $116K를 예상하고, 다른 이들은 $102K를 경고. 역사적으로 볼 때 현재 조정은 과거 사이클보다 짧을 수 있음. 비트코인이 $113K 이상으로 반등했지만 트레이더들은 여전히 의견이 나뉨 비트코인은 8월 26일 수주간 최저치에서 $3,000 이상 회복하며 $113,000 이상으로 올랐습니다. 이 반등으로 암호화폐가 또 다른 랠리를 준비하고 있는지 아니면 더 큰 손실에 대비하고 있는지에 대한 트레이더들 사이의 논쟁이 촉발되었습니다. 주요 레벨: $112,000 "BTC가 EMA-100 레벨을 회복했습니다,"라고 BitBull 트레이더 X는 소셜 미디어에 작성했으며, $110,850에서의 100일 지수 이동 평균을 언급했습니다. "이는 바닥 형성에 매우 중요했으며, 현재로서는 불스가 여전히 통제하고 있습니다. BTC가 이 레벨을 유지한다면, $116K-$117K 레벨로의 랠리를 보는 것이 놀랍지 않을 것입니다." 1일 차트 BTC/USD. 분석: BitBull 모든 분석가들이 동의하는 것은 아닙니다. 최근 비트코인 강세장의 종료를 선언한 트레이더 Roman은 약세적 관점을 유지하면서 $112,000 지지선의 중요성을 강조했습니다. "지금은 하락세와 약세 재테스트처럼 보입니다. 만약 112k 지지선이 정말로 무너진다면, 다음은 102k 지지선이 될 것입니다,"라고 Roman은 X에서 팔로워들에게 말했습니다. "완전히 112k 지지선을 회복하지 않는 한, 앞으로 며칠 동안 더 낮아질 것으로 예상합니다." 1일 차트 BTC/USD. 분석: Roman 역사적 유사점 트레이더이자 분석가인 Rekt Capital은 현재 조정과 이전 강세장에서 보였던 조정 사이의 유사점을 지적했습니다. "역사는 항상 반복되지는 않지만 종종 운율을 맞춥니다,"라고 그는 말하며, 최근의 움직임을 두 번째 "가격 발견 조정"이라고 설명했습니다. 그의 분석에 따르면, 비트코인은 종종 유사한 조정 후 몇 주 내에 새로운 ATH로 반등했습니다. 그는 이번 조정이 이전보다 작고 짧을 것으로 예상합니다. 1주 차트 BTC/USD. 분석: Rekt Capital 강세장의 시간인가? 더 넓은 전망에 대한 의견은 여전히 나뉘어 있습니다. Rekt...
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 16:55
JYP 엔터테인먼트 주식 안정세 2025년 8월 29일: 스트레이 키즈, 트와이스, 걸스셋
JYP 엔터테인먼트 주식 2025년 8월 29일 안정적: 스트레이 키즈, 트와이스, GIRLSET이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스트레이 키즈가 2025년 8월 22일 서울 영등포구 콘래드 서울에서 열린 스트레이 키즈의 4번째 앨범 'KARMA' 기자회견에 참석했습니다. (사진: iMBC/Imazins via Getty Images) ImaZins via Getty Images 스트레이 키즈와 트와이스 같은 국제적으로 인정받는 아티스트들이 주요 이정표를 달성하면서, JYP 엔터테인먼트의 주식은 2025년 8월 29일 금요일에 안정적으로 유지되었습니다. 지난 주 한국 증권 거래소 자동 호가 시스템(KOSDAQ)에서 주식이 약간 하락했음에도 불구하고, 이 K-팝 회사는 결국 8월을 좋은 성적으로 마감할 것으로 보입니다. KOSDAQ 거래 보드의 당일 최종 보고서에 따르면, JYP 주식은 72,700원(약 52.29달러)에 마감되어 하루 동안 단지 500원(약 35센트)이 하락하여 당일 0.68%의 감소를 기록했습니다. 스트레이 키즈의 좋은 KARMA, 일주일 만에 300만 판매 달성 스트레이 키즈의 최신 앨범 KARMA는 출시 첫 주를 몇 가지 주요 이정표를 세우며 마감하고 있습니다. 한국의 실시간 앨범 판매 웹사이트 한터차트에 따르면, 2025년 8월 22일 발매 이후 새 앨범은 전 세계적으로 3,036,360장의 엄청난 판매량을 기록했습니다. 보고서에 따르면, 이는 2025년 어떤 앨범의 가장 큰 판매 주간으로, KARMA는 올해 지금까지 모든 K-팝 발매작 중 가장 높은 첫 주 판매량을 쉽게 확보했습니다. JYP 소속 보이 밴드가 지배한 것은 물리적 판매량뿐만이 아니었습니다: 스포티파이에서 KARMA는 출시 첫날 1,826만 스트림을 기록하여 올해 K-팝 발매작 중 가장 높은 단일 일일 스트림 기록을 깼습니다. 한편, 앨범의 타이틀 곡 "CEREMONY"는 출시 당일 252만 이상의 스트림으로 플랫폼의 글로벌 Daily Top Songs Chart에서 27위를 기록했습니다. 초기 업계 예측에 따르면 KARMA는 미국에서 31만 5,000장 이상의 앨범 유닛을 기록할 것으로 예상되며, 이는 그룹의 역사적인 7번째 1위 앨범을 확보할 것입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 16:49
