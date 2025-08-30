MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
월간 마감을 앞두고 CME 갭보다 8% 낮은 비트코인 — 역사가 반복될까?
월간 마감을 앞두고 비트코인이 CME 갭보다 8% 낮아 — 역사가 반복될까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Semilore Faleti는 저널리즘과 콘텐츠 제작 분야를 전문으로 하는 암호화폐 작가입니다. 그는 다양한 주제에 관한 글을 쓰기 시작했지만, Semilore는 곧 블록체인과 암호화폐의 흥미로운 세계의 복잡성과 세부사항을 파헤치는 재능을 발견했습니다. Semilore는 가치 저장 및 전송 측면에서 디지털 자산의 효율성에 매료되었습니다. 그는 암호화폐가 기존 금융 시스템의 디지털화와 투명성을 향상시킬 수 있다고 믿기 때문에 암호화폐 채택을 강력히 지지합니다. 2년간의 활발한 암호화폐 글쓰기 경력 동안, Semilore는 블록체인, 탈중앙화 금융(DeFi), 스테이킹, 대체 불가능 토큰(NFT), 규제 및 네트워크 업그레이드 등 디지털 자산 공간의 여러 측면을 다루었습니다. 초기 경력 시절, Semilore는 콘텐츠 작가로서 광범위한 독자층을 위한 교육 기사를 큐레이션하며 자신의 기술을 연마했습니다. 그의 글은 특히 암호화폐 분야에 새로 진입한 사람들에게 가치가 있었으며, 디지털 통화의 세계를 명확히 설명하는 통찰력 있는 설명을 제공했습니다. Semilore는 또한 베테랑 암호화폐 사용자들을 위한 글을 큐레이션하여 최신 블록체인, 탈중앙화 애플리케이션 및 네트워크 업데이트에 대한 정보를 제공했습니다. 이러한 교육적 글쓰기의 기반은 계속해서 그의 작업에 영향을 미치며, 현재 작업이 접근하기 쉽고, 정확하며, 유익하도록 보장합니다. 현재 NewsBTC에서 Semilore는 암호화폐 가격 동향, 온체인 처리 개발 및 고래 활동에 관한 최신 뉴스를 보도하는 데 전념하고 있습니다. 그는 또한 최고 시장 전문가들의 최신 토큰 분석과 가격 예측을 다루어 독자들에게 잠재적으로 통찰력 있고 실행 가능한 정보를 제공합니다. 철저한 연구와 매력적인 글쓰기 스타일을 통해 Semilore는 빠르게 진화하는 디지털 자산 세계의 최신 트렌드와 발전에 대해 청중에게 알리고 교육하기 위해 암호화폐 저널리즘 분야에서 신뢰할 수 있는 출처로 자리매김하기 위해 노력하고 있습니다. 일 외에도 Semilore는 모든 개인과 마찬가지로 다른 열정을 가지고 있습니다. 그는...
DEFI
$0.001683
-7.57%
TOKEN
$0.01199
-4.46%
TOP
$0.000096
--%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 19:32
공유하기
시장에 대한 희망의 빛?
시장에 희망의 빛이 보이나요? 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 심오한 기관 비트코인 매수 계획: 시장에 희망의 빛이 보이나요? 콘텐츠로 건너뛰기 홈 크립토 뉴스 심오한 기관 비트코인 매수 계획: 시장에 희망의 빛이 보이나요? 출처: https://bitcoinworld.co.in/institutional-bitcoin-acquisition-market/
COM
$0.011198
+9.12%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 19:27
공유하기
인도의 176 BTC 갈취 사건, 안전한 대안으로 베스트 월렛 토큰 하이라이트
인도의 176 BTC 갈취 사건이 Best Wallet Token을 안전한 대안으로 부각시켰다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 인도에서 비트코인 갈취로 14명(경찰관 11명 포함)이 종신형을 선고받았을 때, 그 헤드라인은 넷플릭스 드라마의 줄거리처럼 들렸습니다. 이 사건은 2018년에 납치되어 오늘날 가격으로 1900만 달러가 넘는 176 $BTC 이상을 강제로 넘겨야 했던 사업가에 관한 것이었습니다. 이는 디지털 자산이 너무 쉽게 추적되거나 압수될 수 있는 방식으로 저장될 때 얼마나 취약한지를 상기시키는 충격적인 사례입니다. 중앙화된 시스템, 부패한 관리, 취약한 보안은 암호화폐를 보유한 모든 사람에게 완벽한 위험 요소를 만듭니다. 하지만 좋은 소식은 더 나은 솔루션이 이미 여기에 있다는 것입니다. 왜 이 사건이 모든 암호화폐 보유자에게 중요한가 인도 수랏 출신의 사업가 샤일레시 바트는 단순히 불운했던 것이 아닙니다. 그는 자신의 비트코인 보유량이 눈에 띄고 취약했기 때문에 표적이 되었습니다. 법원 기록에 따르면 그는 구타당하고, 협박받고, 경찰의 감시 하에 직접 코인을 이체하도록 강요받았습니다. 이 이야기는 더 넓은 문제를 강조합니다: 디지털 시대에도 여러분의 자산은 저장 방식만큼만 안전합니다. 전통적인 지갑과 중앙화된 거래소는 종종 악의적인 행위자들에게 네온사인처럼 작용합니다. 그리고 부패가 게임에 합류하면, 어떤 변명도 여러분의 포트폴리오를 보호할 수 없습니다. 이것이 더 많은 사람들이 탈중앙화되고, 개인적이며, 미래에도 안전한 저장 옵션을 찾고 있는 이유입니다. 바로 여기서 Best Wallet Token과 같은 새로운 암호화폐 프로젝트가 등장합니다. Best Wallet Token($BEST)이 다른 점 Best Wallet Token($BEST)은 메타마스크와 같은 구식 애플리케이션에 도전하기 위해 설계된 새로운 세대의 암호화폐 지갑인 Best Wallet과 연결되어 있습니다. 이 프로젝트는 2025년에 지갑이 어떻게 작동해야 하는지에 대한 플레이북을 다시 쓰고 있습니다. 이 앱은 간소화되고 사용자 친화적인 인터페이스로 구축되어 초보자도 접근하기 쉽지만 경험 많은 투자자들에게도 충분히 강력합니다. Best Wallet Token을 차별화하는 것은 그 독점적인 기능들입니다. 그것의...
T
$0.01505
+0.19%
NEON
$0.10541
-0.74%
BTC
$121,263.94
-1.02%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 19:05
공유하기
도지코인, SHIB 100배 수익 — 분석가들이 2025년 신규 프리세일을 추적
Dogecoin, SHIB 100배 수익 — 분석가들이 2025년 새로운 프리세일을 트랙 중이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 Dogecoin과 SHIB는 한때 100배의 수익을 가져다주었습니다. 시장 분석가들은 현재 2025년 최고 실적 기록자에 합류할 수 있는 새로운 암호화폐 프리세일을 주시하고 있습니다. 유명한 Dogecoin(DOGE)과 Shiba Inu(SHIB)는 계속해서 시장의 관심을 끌고 있습니다. 이 두 코인은 초기 투자자들이 얻은 수익 덕분에 가장 지배적인 암호화폐 이름 중 하나입니다. 시장이 형성되기 전에 행동한 일부 투자자들은 초기 투자금의 100배 이상을 보기도 했습니다. 그러나 이 두 토큰은 시장 변동성에 면역이 되지 않아 시장 심리와 함께 가격이 변동하기도 했습니다. 한편, 분석가들은 MAGACOIN FINANCE가 향후 1년 동안 SHIB와 DOGE가 달성한 수익을 반영할 수 있을지 고려하고 있습니다. 이미 프로젝트의 초기 프리세일 활동은 최고의 암호화폐 프리세일 기회를 평가하는 시장 관찰자들로부터 비교를 이끌어내고 있습니다. Dogecoin 시장 업데이트 Dogecoin은 이달 초 7% 하락 이후 $0.22-$0.23 범위에서 거래되고 있습니다. 단타매매 예측에 따르면 9월 후반에 잠재적 반등이 있기 전에 $0.218로 하락할 것으로 예상됩니다. 최근 발전 사항은 다음과 같습니다: ETF 신청: Grayscale은 Dogecoin 상장지수펀드에 대한 업데이트된 신청서를 제출했으며, 미국 증권거래위원회의 검토는 10월까지 예상됩니다. 승인 가능성은 60-70%로 추정됩니다. 크로스 체인 확장: Dogecoin은 Wormhole의 기술을 통해 솔라나에서 운영 가능해져 탈중앙화 금융 및 NFT 생태계로 확장되었습니다. 코드베이스 개선: 영지식 증명(ZKP)에 관한 업그레이드가 논의 중이며, 블록체인 상호운용성과 보안 강화를 목표로 합니다. 시장 심리는 단기적으로는 혼합된 상태를 유지하지만 2025년 말까지의 전망에서는 긍정적으로 전환되며, 채택이 가속화될 경우 예측은 최대 $1.07까지 다양합니다. Shiba Inu 발전 사항 Shiba Inu는 8월 초에 약 21%의 조정을 겪으며 $0.00001188 근처로 떨어진 후 $0.0000127로 회복했습니다. 손실에도 불구하고 데이터에 따르면 홀더의 96%가 여전히 헌신하고 있어 장기적인 신념을 시사합니다. 이달의 프로젝트 이정표는 다음과 같습니다: 거버넌스 업그레이드: 8월 18일에 탈중앙화 의사결정을 개선하기 위한 새로운 투표 프레임워크가 출시되었습니다. Shibarium 활동: 더 높은 토큰 소각률과...
NEAR
$2.86
-1.92%
U
$0.003541
-50.56%
SHIB
$0.00001193
-1.97%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 18:49
공유하기
연준이 인플레이션을 경고하면서 비트코인, 이더 ETF 자금 유출 발생
비트코인, 이더 ETF, 연준이 인플레이션 경고하는 가운데 유출 현상 발생이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 현물 비트코인과 이더 ETF는 연방준비제도이사회가 도널드 트럼프 대통령의 무역 정책 하에서 가격 압력이 상승하고 있음을 보여주는 주요 인플레이션 데이터를 발표한 금요일에 자금 유출을 기록했습니다. SoSoValue 데이터에 따르면, 이더(ETH) ETF는 1억 6464만 달러의 순 유출을 기록했으며, 이는 자산 클래스에 15억 달러 이상을 추가했던 5일 연속 유입을 뒤집은 것입니다. 비트코인(BTC) ETF도 1억 2664만 달러의 순 유출로 마이너스로 전환되었으며, 이는 8월 22일 이후 첫 일일 손실입니다. 총 운용 자산은 이더리움의 경우 285억 8000만 달러, 비트코인의 경우 1399억 5000만 달러로 감소했습니다. 비트코인 ETF 중 Fidelity의 FBTC는 6620만 달러로 가장 가파른 단일 일일 유출을 기록했습니다. ARK Invest와 21Shares의 ARKB는 7207만 달러의 순 인출로 그 뒤를 이었으며, Grayscale의 GBTC는 1530만 달러가 빠져나갔습니다. 소수의 펀드만이 소규모 유입을 기록했으며, BlackRock의 IBIT는 2463만 달러를 획득하고 WisdomTree의 BTCW는 230만 달러를 추가했습니다. 현물 비트코인 ETF는 금요일에 유출을 기록했습니다. 출처: SoSoValue 관련: 92개의 암호화폐 관련 ETP가 준비 중: '곧 수문이 열릴 것' 연준, 예상보다 높은 핵심 인플레이션 발표 이러한 유출은 연준의 선호 인플레이션 지표인 핵심 개인소비지출(PCE) 지수의 발표와 일치했으며, 이는 7월에 연간 2.9%의 상승을 보여 2월 이후 가장 높은 수치를 기록했습니다. CNBC에 따르면, 예측과 일치한 이 보고서는 트럼프의 관세 체제가 수입 비용을 높임으로써 핵심 가격에 압력을 가하고 있다는 증거가 늘어나는 가운데 나왔습니다. 트럼프 백악관은 모든 수입품에 기본 10% 관세를 부과하고 상호 관세를 통해 추가 카테고리를 대상으로 했습니다. 에너지 가격이 더 넓은 인플레이션을 억제하는 데 도움이 되었지만, 서비스는 전년 대비 3.6% 상승했습니다. 인플레이션 상승에도 불구하고, CNBC 보고서에 따르면 시장은 여전히 다음 회의에서 연방준비제도이사회의 금리 인하 가능성을 가격에 반영하고 있으며, 특히 노동 시장 데이터가 약세의 추가 징후를 보이는 경우 더욱 그렇습니다. 관련: 미국 ETF는 현재...
WHITE
$0.0002923
-3.94%
TRUMP
$7.495
-0.78%
BTC
$121,263.94
-1.02%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 18:35
공유하기
비트코인 및 이더 ETF 갑작스러운 자금 유출 목격
비트코인 및 이더 ETF, 갑작스러운 유출 목격이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 금요일 미국 연방준비제도(FRB)의 최신 인플레이션 데이터 발표로 인해 비트코인 및 이더 상장지수펀드(ETF)에서 상당한 인출이 발생했습니다. 시장은 이더 ETF에서 1억 6464만 달러의 순 유출을 관측했으며, 이는 15억 달러를 초과한 지속적인 유입이 있었던 며칠 후 첫 감소세를 보였습니다. 계속 읽기: 비트코인 및 이더 ETF, 갑작스러운 유출 목격 출처: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-and-ether-etfs-witness-sudden-outflows
COM
$0.011198
+9.12%
NET
$0.00007867
-0.17%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 18:29
공유하기
투자자들, 영국 최초의 솔라나 트레저리 발표에 $SNORT 주시
DeFi Development는 영국 최초의 솔라나 공공 재무 차량인 DFDV UK의 출시를 발표했습니다. 이번 움직임은 회사의 글로벌 시장 전반에 걸쳐 솔라나 재무 차량을 확장하는 전략의 일환입니다. DeFi Development의 CEO인 Joseph Onorati는 공식 보도 자료에서 다음과 같이 선언했습니다: DFDV UK는 하나의 이정표입니다: 최초의 솔라나 [...]
MOVE
$0.1073
-2.09%
DEFI
$0.001683
-7.57%
PUBLIC
$0.03881
-5.04%
공유하기
Bitcoinist
2025/08/30 18:20
공유하기
일본 네일 살롱이 21,000 비트코인을 인수하고자 함
일본 네일 살롱이 21,000 비트코인을 인수하려는 계획이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 일본 네일 살롱 Convano가 암호화폐 업계에서 움직임을 보이며, 비트코인의 주요 보유자가 되겠다는 의향을 발표했습니다. 최근까지 도쿄에 상장된 네일 살롱 운영업체였던 이 회사는 이제 대량의 자산을 보유한 기업 중 하나가 되고자 합니다. 지난 몇 개월 동안, 많은 기업들이 금융 환경을 재창조하고 있으며, 대부분이 암호화폐 산업으로 진출하고 있습니다. 암호화폐 시장이 호황을 누리는 가운데, 이 일본 기업은 야심찬 계획을 공개했습니다. 총 공급량의 0.1%에 해당하는 21,000 비트코인을 인수하기 위해 4,340억 엔(약 30억 달러)을 모금할 계획입니다. 일본 기업, 비트코인 보유자가 되고자 함 발표 당시, Convano의 시장 가치는 그 금액의 일부에 불과했습니다. 그러나 발표 이후, 주가는 두 배 이상 상승했습니다. 또한, 8월 25일 보고서에 따르면 이 일본 기업은 필요 자금의 2%를 모금했으며 현재 약 365 비트코인을 보유하고 있습니다. 꿈을 실현하기 위해 Convano는 Michael Saylor가 대중화한 모델을 채택하려고 합니다. 이는 기업이 소매 및 기관 투자자들의 관심을 끌어 주가를 올리고, 이를 자본으로 전환하여 비트코인 구매에 대한 결의를 더욱 강화한다는 의미입니다. "새로운 계획으로 기업 가치를 높이고, 이는 주가를 10배 증가시킬 것입니다,"라고 Convano의 이사이자 재무 및 암호화폐 전략을 담당하는 Motokiyo Azuma가 말했습니다. 암호화폐 세계에서 큰 야망을 강조하는 것은 대기업들이 번창하는 데 도움이 된 모델의 일부입니다. 기업의 즉각적인 도달 범위를 훨씬 넘어서는 거대한 목표도 그 기능을 수행해 왔습니다. 이들은 기대치를 높이고, 필요한 관심을 끌며...
BOOM
$0.031916
-3.31%
MORE
$0.0344
+62.34%
DREAMS
$0.0003522
-5.67%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 18:13
공유하기
비트코인 고래, 이더리움으로 전환하여 35억 달러 규모의 암호화폐 거래 발생
비트코인 고래가 이더리움으로 전환하여 35억 달러의 암호화폐 거래를 이끌었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 고래가 이더리움으로 전환하여 35억 달러의 암호화폐 거래를 이끌다 | Bitcoinist.com 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Sebastian의 암호화폐 세계로의 여정은 4년 전에 시작되었으며, 블록체인 기술이 금융 시스템을 혁신할 잠재력에 대한 매력에 이끌렸습니다. 그의 초기 탐구는 다양한 암호화폐 프로젝트의 복잡성을 이해하는 데 중점을 두었으며, 특히 혁신적인 금융 솔루션을 구축하는 데 중점을 둔 프로젝트에 집중했습니다. 수많은 연구와 학습 시간을 통해 Sebastian은 기반 기술, 시장 역학 및 암호화폐의 잠재적 응용 프로그램에 대한 깊은 이해를 발전시켰습니다. 지식이 쌓이면서 Sebastian은 자신의 통찰력을 다른 사람들과 공유해야 한다고 느꼈습니다. 그는 X와 LinkedIn과 같은 플랫폼에서 핀테크 및 암호화폐 관련 콘텐츠에 중점을 두고 온라인 토론에 적극적으로 기여하기 시작했습니다. 그의 목표는 가치 있는 트렌드와 통찰력을 더 넓은 청중에게 알리고, 빠르게 발전하는 암호화폐 환경에 대한 더 깊은 이해를 촉진하는 것이었습니다. Sebastian의 기여는 빠르게 인정받았고, 그는 온라인 암호화폐 커뮤니티에서 신뢰받는 목소리가 되었습니다. 전문성을 더욱 향상시키기 위해 Sebastian은 UC Berkeley Fintech: 프레임워크, 응용 프로그램 및 전략 인증을 추구했습니다. 이 엄격한 프로그램은 그에게 금융 기술에 관한 귀중한 기술과 지식을 제공하여 전통 금융(TradFi)과 탈중앙화 금융(DeFi) 사이의 격차를 좁혔습니다. 이 인증은 더 넓은 금융 환경과 블록체인 기술과의 교차점에 대한 그의 이해를 깊게 했습니다. Sebastian의 금융과 글쓰기에 대한 열정은 그의 작업에서 분명히 드러납니다. 그는 금융 연구에 몰두하고, 시장 트렌드를 분석하며, 암호화폐 공간의 최신 발전을 탐구하는 것을 즐깁니다. 여가 시간에 Sebastian은 종종 차트에 몰두하거나, 10-K 양식을 연구하거나, 금융의 미래에 대한 생각을 자극하는 토론에 참여하는 모습을 볼 수 있습니다. Sebastian의 여정...
K
$0.05878
-9.00%
DEEP
$0.128606
-3.75%
DEFI
$0.001683
-7.57%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 17:50
공유하기
엘살바도르, 양자 위협 완화를 위해 6억 7800만 달러 비트코인 보유량 분할
엘살바도르, 양자 위협 완화를 위해 6억 7800만 달러 규모의 비트코인 보유량 분할 BitcoinEthereumNews.com에 게재된 글입니다. 엘살바도르의 비트코인 사무소는 약 6억 7800만 달러 상당의 BTC 보유량을 여러 주소로 재분배했다고 발표했습니다. 이는 양자 컴퓨팅이 디지털 자산에 미칠 수 있는 잠재적 위협에 대한 우려가 커지는 것에 대응한 조치입니다. 엘살바도르, 비트코인 준비금 보안 강화 최근 이 국가의 비트코인 사무소가 X에 게시한 글에서, 엘살바도르는 총 6,274 비트코인 준비금을 14개의 새로운 지갑으로 이전했다고 밝혔습니다. 각 이체는 500 BTC로 제한되었습니다. 출처: Mempool Space; 엘살바도르의 비트코인 이체 이전에는 모든 보유량이 단일 주소에 저장되어 있었습니다. 이러한 설정은 국가의 자산이 진화하는 암호화 위험에 더 노출되게 했습니다. 새로운 공개 대시보드를 통해 관계자들은 지갑을 다양화하면 투명성을 유지하면서 양자 기반 침해의 잠재적 영향을 줄일 수 있다고 강조했습니다. "준비금은 각각 최대 500 BTC를 보유하는 여러 주소로 재분배되고 있습니다. 각 주소의 자금을 제한하면 양자 위협에 대한 노출이 감소합니다. 해시된 공개 키가 있는 미사용 비트코인 주소는 보호된 상태로 유지되기 때문입니다. 주소에서 자금이 사용되면 공개 키가 노출되어 취약해집니다. 자금을 더 작은 금액으로 분할함으로써 잠재적인 양자 공격의 영향을 최소화합니다."라고 그들은 공유했습니다. 이론적으로 양자 컴퓨터는 쇼어의 알고리즘과 같은 방식을 사용하여 공개-개인 키 암호화를 해독할 수 있습니다. 비트코인의 경우, 트랜잭션이 브로드캐스트되면 공개 키가 표시됩니다. 이는 공격자들에게 확인되기 전에 취약점을 악용할 기회를 제공합니다. 이러한 이체는 국가가 이 위험을 크게 줄이는 데 도움이 됩니다. 보안 전문가들은 국가 준비금을 분할하는 것이 종종 멀티 서명 지갑 보호, 하드웨어 키 분리, 역할 기반 액세스 제어와 함께 이루어진다고 강조합니다. 이러한 조치는 단일 지점 실패의 가능성을 줄이고 사이버 또는 기술적 중단 시 복원력을 향상시킵니다. 이번 보안 조치는 엘살바도르가 터키의...
BID
$0.06222
-8.96%
BTC
$121,263.94
-1.02%
MORE
$0.0344
+62.34%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 17:47
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다