연준이 인플레이션을 경고하면서 비트코인, 이더 ETF 자금 유출 발생

비트코인, 이더 ETF, 연준이 인플레이션 경고하는 가운데 유출 현상 발생이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 현물 비트코인과 이더 ETF는 연방준비제도이사회가 도널드 트럼프 대통령의 무역 정책 하에서 가격 압력이 상승하고 있음을 보여주는 주요 인플레이션 데이터를 발표한 금요일에 자금 유출을 기록했습니다. SoSoValue 데이터에 따르면, 이더(ETH) ETF는 1억 6464만 달러의 순 유출을 기록했으며, 이는 자산 클래스에 15억 달러 이상을 추가했던 5일 연속 유입을 뒤집은 것입니다. 비트코인(BTC) ETF도 1억 2664만 달러의 순 유출로 마이너스로 전환되었으며, 이는 8월 22일 이후 첫 일일 손실입니다. 총 운용 자산은 이더리움의 경우 285억 8000만 달러, 비트코인의 경우 1399억 5000만 달러로 감소했습니다. 비트코인 ETF 중 Fidelity의 FBTC는 6620만 달러로 가장 가파른 단일 일일 유출을 기록했습니다. ARK Invest와 21Shares의 ARKB는 7207만 달러의 순 인출로 그 뒤를 이었으며, Grayscale의 GBTC는 1530만 달러가 빠져나갔습니다. 소수의 펀드만이 소규모 유입을 기록했으며, BlackRock의 IBIT는 2463만 달러를 획득하고 WisdomTree의 BTCW는 230만 달러를 추가했습니다. 현물 비트코인 ETF는 금요일에 유출을 기록했습니다. 출처: SoSoValue 관련: 92개의 암호화폐 관련 ETP가 준비 중: '곧 수문이 열릴 것' 연준, 예상보다 높은 핵심 인플레이션 발표 이러한 유출은 연준의 선호 인플레이션 지표인 핵심 개인소비지출(PCE) 지수의 발표와 일치했으며, 이는 7월에 연간 2.9%의 상승을 보여 2월 이후 가장 높은 수치를 기록했습니다. CNBC에 따르면, 예측과 일치한 이 보고서는 트럼프의 관세 체제가 수입 비용을 높임으로써 핵심 가격에 압력을 가하고 있다는 증거가 늘어나는 가운데 나왔습니다. 트럼프 백악관은 모든 수입품에 기본 10% 관세를 부과하고 상호 관세를 통해 추가 카테고리를 대상으로 했습니다. 에너지 가격이 더 넓은 인플레이션을 억제하는 데 도움이 되었지만, 서비스는 전년 대비 3.6% 상승했습니다. 인플레이션 상승에도 불구하고, CNBC 보고서에 따르면 시장은 여전히 다음 회의에서 연방준비제도이사회의 금리 인하 가능성을 가격에 반영하고 있으며, 특히 노동 시장 데이터가 약세의 추가 징후를 보이는 경우 더욱 그렇습니다. 관련: 미국 ETF는 현재...