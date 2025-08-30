MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
BTC 시장 조정 속 암호화폐 심리 분화
BitcoinEthereumNews.com에 게시된 "암호화폐 시장 조정 속 분열된 암호화폐 심리" 포스트. 주요 포인트: Greeks.live 연구원이 밝힌 암호화폐 시장 심리의 분열. 현재 조정이 단순 수정인지 중요한 전환점인지에 대한 논쟁. 최근 하락에도 불구하고 비트코인은 지배력을 유지하며, 미래 시장 안정성에 대한 논쟁이 진행 중. 2025년 8월 30일, Greeks.live의 매크로 연구원 Adam은 비트코인의 현재 하락 조정에 관한 암호화폐 커뮤니티 구성원들 사이의 분열된 심리를 상세히 설명하는 시장 브리핑을 발표했습니다. 이 브리핑은 시장 피로감과 이 조정이 일시적인 후퇴인지 아니면 중요한 전환점인지에 대한 지속적인 논쟁을 강조하며, 트레이더 전략에 영향을 미치고 있습니다. 비트코인 시장 심리 분열: 조정인가 전환인가? Greeks.live의 매크로 연구원 Adam은 영어 커뮤니티 브리핑에서 시장 심리의 분열을 강조했습니다. 참가자들은 현재 하락 추세에 대한 우려를 표명하면서도 장기적인 상승장에 대한 희망을 유지하고 있습니다. Adam은 "커뮤니티 구성원들은 시장에 대해 서로 다른 견해를 가지고 있습니다. 한편으로는 현재 조정의 하락 심리를 인정하면서도, 다른 한편으로는 장기적인 상승장에 대해 조심스럽게 낙관적인 태도를 유지하고 있습니다"라고 말했습니다. 커뮤니티는 전월의 시가 수준을 주시하고 있습니다. 이 조정은 근본적인 변화가 아니라 BTC 시장 피로감에 대한 반응으로 보입니다. 일부는 이를 조작이나 우연한 현물 매도로 인한 것으로 보고 있습니다. 비트코인의 조정에도 불구하고 다른 전통 자산들은 사상 최고치를 기록하고 있어, 암호화폐의 현재 상태에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 시장 반응에는 커뮤니티 내 논쟁이 포함됩니다. 일부 트레이더들은 조정과 변동을 인정하면서도 상승장이 계속되고 있다고 보는 반면, 다른 이들은 여전히 회의적입니다. 현재 이러한 시장 움직임에 대해 영향력 있는 인물이나 규제 기관의 주요 성명은 없습니다. 시장 역학: 외부 영향과 커뮤니티 논쟁 알고 계셨나요? 현재 하락 추세에도 불구하고, 비트코인은 역사적으로 유사한 시장 피로 기간에서 회복해 왔으며, 이는 장기적인 시장 안정성에 대한 낙관론을 강화합니다. CoinMarketCap을 통한 현재 데이터에 따르면 비트코인 가격은 $108,466.03이며, 시가총액은 formatNumber(2159964232773, 2)입니다. 그...
BTC
$121,258.86
-1.02%
CAP
$0.11003
-15.24%
COM
$0.011194
+9.08%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 20:43
공유하기
XRP 가격이 급증하는 기관 채택 속에서 회복될 수 있을까?
기관 채택 급증 속에서 XRP 가격이 회복될 수 있을까? 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 인사이트: XRP 가격은 $2.9 근처에서 불 플래그 패턴을 형성했으며 $3.65가 저항선입니다. 기관 자금 유입은 보도 시점에 하루 $25 million에 달했습니다. 리플은 2025년 2분기 동안 $1.3 trillion의 ODL 거래를 처리했습니다. XRP 가격은 2025년 8월 말 $2.8 근처에서 거래되었으며, 24시간 동안 1.5% 하락했습니다. 토큰은 일주일 동안 약 8%, 지난 30일 동안 약 11% 하락했습니다. 그러나 분석가들은 차트에서 불 플래그를 발견했으며, $3.65가 주요 저항선으로 작용하고 있습니다. 기관 자금 유입과 채택 추세가 보도 시점에 시장을 지지했습니다. 기술적 설정은 XRP 가격 저항을 강조합니다 XRP 가격은 글 작성 시점에 $2.8 근처에서 거래되었습니다. 분석가들은 토큰의 차트가 불-플래그 패턴을 보여준다고 말했습니다. 불-플래그는 종종 이전 추세의 지속을 알립니다. 일반적으로 가격이 급등한 후 다른 상승 이동 전에 가격이 통합될 때 나타납니다. 최근 저항 테스트에는 높은 거래량이 동반되었습니다. 구매자들이 돌파한다면 $3.20 근처의 목표가 가능했습니다. 분석가 STEPH IS CRYPTO는 조건이 맞으면 모멘텀이 $5.35까지 확장될 수 있다고 말했습니다. $3.65 수준은 여전히 주요 장벽으로 남아 있었습니다. 이전 랠리에서 XRP 가격은 그 위로 마감하지 못했습니다. 그 가격은 반복적으로 트위저 탑을 생성했는데, 이는 종종 반전을 알리는 캔들스틱 패턴입니다. $3.65 위로 결정적인 마감은 남아있는 하락 압력을 제거하고 알고리즘 매수를 활성화할 것입니다. 데이터는 또한 홀더들이 거의 $10 billion의 미실현 이익을 보유하고 있음을 보여주었습니다. 분석가들은 랠리가 저항에서 멈추면 이익 실현이 모멘텀을 늦출 수 있다고 경고했습니다. XRP 가격 분석 | 출처: STEPH IS CRYPTO, X 기관 자금 유입이 XRP 가격 랠리를 지원했습니다 기관 자본은 계속해서 XRP 연계 상품에 유입되었습니다. 보도 시점에 일일 유입액 $25 million이 기록되었습니다. 분석가들은 이것이 소매 거래자를 넘어선 참여를 확인한다고 말했습니다. 더 넓은 디지털 자산 시장이 맥락을 제공했습니다. 비트코인은 통합되었고, 이더리움은 신고가 경신으로 강세를 보였습니다. 분석가들은 자본...
NEAR
$2.86
-1.92%
RISE
$0.010382
+1.70%
MOVE
$0.1074
-2.00%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 20:35
공유하기
FY 에너지, 블록체인 클라우드 마이닝 시스템 혁신 주도로 새로운 DeFi 시대 점화: 수백만 투자자들이 수익성 높은 패시브 인컴 창출
FY 에너지, 블록체인 클라우드 마이닝 시스템에서 혁신을 주도하며 새로운 DeFi 시대를 열다: 수백만 투자자들이 수익성 높은 패시브 인컴 창출 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년, 탈중앙화 금융 세계는 블록체인 인프라와 친환경 클라우드 컴퓨팅을 결합하여 수익성 있고 지속 가능한 금융 생태계를 창출하는 새로운 단계에 진입하고 있습니다. FY 에너지와 같은 플랫폼은 비싼 하드웨어, 높은 에너지 소비, IT 관리의 필요성을 제거하는 청정 에너지 기반 클라우드 컴퓨팅 시스템으로 이러한 움직임을 주도하고 있습니다. FY 에너지는 DeFi 기반 패시브 인컴의 새로운 기준을 확립하고 투자자와 기업이 컴퓨팅 파워와 상호작용하는 방식을 재설계했습니다. DeFi와 패시브 인컴을 위한 새로운 패러다임: FY 에너지 클라우드 컴퓨팅 투자자들이 거대한 전기 요금과 함께 부피가 크고 비용이 많이 드는 채굴 장비를 유지해야 했던 시대는 사라지고 있습니다. FY 에너지는 물리적 기계 대신 가상화된 클라우드 인프라를 통해 블록체인 성능이 구동되는 탈중앙화 컴퓨팅 모델을 도입했습니다. 이는 사용자가 친환경 데이터 센터에 분산되어 있고 AI 기반 스케줄링에 의해 할당된 컴퓨팅 리소스에 접근할 수 있도록 돕습니다. 암호화폐 배당금을 쉽게 얻을 수 있게 하는 것 외에도, 이 FY 에너지 접근 방식은 개인 투자자와 기업을 자체 지속 가능하고, 확장 가능하며, 투명한 디지털 경제에 통합시킵니다. 이 플랫폼은 재생 에너지를 기반으로 한 더 넓은 DeFi 생태계에 기여하면서 트랜잭션, 워크로드, 출력에 이르기까지 컴퓨팅 운영의 완전한 투명성을 보장합니다. FY 에너지 가입을 위한 간단한 가이드 – 친환경 클라우드 컴퓨팅 웹사이트에서 가입하여 개인 액세스를 설정하세요. 즉시 20달러 무료 해시파워를 받으세요. 목표에 맞는 컴퓨팅 파워 패키지를 선택하고 활성화하세요. 계약 이름 | 계약 금액(USD) | 기간(일) | 일일 수입(USD) | 총 수입(USD) | 일일이자율 --- | --- | --- | --- | --- | --- 무료 컴퓨팅 파워【일일 로그인 보상】 | $20 | 1일 | $0.8 | $0.80 | 4% 기본 컴퓨팅 파워【체험 계약】 | $100 | 2일 | $4.00 | $8.00 | 4% 【클래식 컴퓨팅 파워 계약】 | $500 | 4일 | $6.65 | $26.60 | 1.33% 【클래식 컴퓨팅 파워...
MOVE
$0.1074
-2.00%
DEFI
$0.001683
-7.57%
COM
$0.011194
+9.08%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 20:34
공유하기
메타, 여성 유명인의 플러팅 챗봇 무단 생성 논란에 휩싸여
여성 유명인의 플러팅 챗봇 무단 생성으로 Meta가 논란에 휩싸이다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Meta가 다시 한번 비난을 받고 있습니다. Reuters가 발표한 최근 조사 결과에 따르면, Meta의 인공지능 도구가 Taylor Swift, Scarlett Johansson, Anne Hathaway, Selena Gomez와 같은 인기 유명인들의 동의 없이 딥페이크 이미지와 챗봇을 만드는 것을 가능하게 했습니다. 조사 결과 대부분의 봇은 사용자들이 Meta의 AI 챗봇 플랫폼을 통해 만든 것으로 밝혀졌습니다. 그러나 일부는 Meta 직원이 내부적으로 만든 것도 있었습니다. Taylor Swift 패러디 챗봇 계정 중 일부는 자신이 실제 가수라고 주장하며, 종종 플러팅 발언을 하고 만남을 권유했습니다. 보고서, Meta의 플러팅 아바타 스캔들 연루 지적 Reuters는 수주간의 테스트 결과, Meta의 Facebook, Instagram, WhatsApp 플랫폼에서 이용 가능한 유명인 챗봇들이 때로는 장난스러운 대화를 넘어서는 행동을 했다고 보도했습니다. 사용자들은 이들에게 속옷을 입은 스타들의 사실적인 이미지를 생성하거나, 욕조에서 포즈를 취하거나, 심지어 은밀한 만남을 제안하도록 유도했습니다. 가장 문제가 되는 발견 중 하나는 16세 배우 Walker Scobell의 챗봇 생성이었습니다. 해변 사진을 요청했을 때, 봇은 이 십대가 상의를 벗은 실물과 같은 이미지를 생성하며 "꽤 귀엽지, 그렇지?"라는 캡션을 달았습니다. Meta만이 조사를 받고 있는 것은 아닙니다. Elon Musk의 xAI 또한 사용자들이 속옷을 입은 유명인의 딥페이크 이미지를 생성할 수 있게 한 것에 대해 비판을 받고 있습니다. Meta 대변인 Andy Stone은 이러한 실패를 인정하며, 회사의 도구가 성인 유명인의 은밀한 묘사나 미성년자와 관련된 성적인 자료를 생성해서는 안 된다고 말했습니다. "다른 회사들처럼, 우리도 공인이 포함된 이미지 생성을 허용하지만, 우리의 정책은 누드, 은밀하거나 성적으로 암시적인 이미지를 금지하기 위한 것입니다,"라고 그는 Reuters에 말했습니다. 그는 속옷 묘사가 회사 정책 시행의 실패를 반영한다고 덧붙였습니다. Meta의 규칙은 "직접적인 사칭"을 금지하지만, 회사는 패러디 봇이 명확하게 라벨이 붙어 있다면 허용된다고 주장했습니다. 그러나 Reuters는 일부 아바타가...
REAL
$0.08174
-1.58%
XAI
$0.0391
-4.77%
PHOTO
$0.7589
+30.48%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 20:29
공유하기
바이백 물결 속에서 Pump.fun, 하락장 추세를 거스르다
Pump.fun이 바이백 물결 속에서 하락장 추세를 거스르다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Pump.fun의 네이티브 토큰인 PUMP는 이번 주 전반적인 시장 하락세를 거슬러 17% 상승했으며, 이는 프로토콜이 플랫폼 수수료를 활용해 토큰을 재구매한 결과입니다. 이러한 바이백은 유통 공급량을 줄이고 매도 압력을 흡수함으로써 홀더를 지원하기 위한 것으로, 암호화폐 프로젝트 전반에 걸쳐 점점 더 보편화되고 있는 모델입니다. 발행 시점 기준으로 PUMP는 $0.0035에 거래되고 있으며, 이는 한 달 전보다 약 40% 높지만 7월 데뷔 당시보다는 여전히 50% 낮은 수준입니다. 당시 PUMP는 불과 10일 만에 $0.007에서 $0.0024로 급락했습니다. 출시 후 급격한 하락은 초기 워밍업의 약화를 반영했지만, 최근의 모멘텀은 바이백이 토큰 시장 안정화에 도움이 되고 있음을 시사합니다. 이를 이끄는 원동력은 Pump.fun의 수익 엔진입니다. 이 플랫폼은 서비스를 통해 생성된 모든 토큰에 대해 수수료를 얻는 모델로, 지난 1년 동안 7억 3400만 달러를 창출했으며, TRUMP와 MELANIA 같은 유명인 주도 밈 코인과 그 뒤를 이은 수천 개의 모방 토큰 붐이 일었던 1월에 거래량이 정점을 찍었습니다. 출시 이후 1250만 개 이상의 토큰이 출시되었고 2300만 개의 지갑이 사이트와 상호작용하며 강력한 사용자 기반을 구축했습니다. 이러한 흐름은 의미 있는 토큰 지지로 이어졌습니다: Dune 대시보드에 따르면 Pump.fun은 5900만 달러를 바이백에 투입하여 PUMP의 반등을 뒷받침했습니다. 이 타이밍은 행운일 수 있습니다. 가을은 역사적으로 여름 침체기 이후 디지털 자산에게 더 강한 시즌이었으며, 이는 추가 상승을 위한 조건이 정렬될 수 있음을 시사합니다. 그럼에도 불구하고 PUMP는 여전히 출시 당시 최고치에서 멀리 떨어져 있으며, 그 궤적은 침체된 시장에서 수수료 수익이 일관되게 유지될 수 있는지에 달려 있습니다. 한편, 주요 암호화폐들은 계속해서 압박을 받고 있습니다: 비트코인은 $108,500, 이더리움은 $4,337에 거래되고 있으며, 둘 다 이번 주 6%에서 7% 사이로 하락했습니다. 출처: https://www.coindesk.com/business/2025/08/29/pump-fun-buybacks-fuel-pump-token-revival-amid-broader-crypto-downturn
FUN
$0.00862
+1.54%
TRUMP
$7.497
-0.75%
HYPE
$43.64
-5.04%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 20:14
공유하기
인도에서 750 BTC 갈취로 14명 종신형 선고
인도에서 750 BTC 갈취로 14명이 종신형을 선고받았다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 충격적인 비트코인 납치: 인도에서 750 BTC 갈취로 14명이 종신형 선고 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 충격적인 비트코인 납치: 인도에서 750 BTC 갈취로 14명이 종신형 선고 출처: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-kidnapping-india-sentence/
BTC
$121,258.86
-1.02%
COM
$0.011194
+9.08%
LIFE
$0.00003622
+2.34%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 19:45
공유하기
영국 최초의 솔라나 트레저리 출시, 모든 이목이 Snorter 토큰에 집중
이 게시물 영국 최초의 솔라나 트레저리 출시, 모든 관심은 Snorter 토큰에 집중되어 있습니다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 영국 최초의 솔라나 트레저리 출시, 모든 관심은 Snorter 토큰에 집중되어 있습니다 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 제안을 받으려면 이메일을 입력하세요. 암호화폐 작가로서 Bogdan의 책임은 연구와 기사 작성, 그리고 정치적으로 올바르지 않은 경계에 있는 유머로 팀을 즐겁게 하는 것으로 나뉘어 있습니다. 말하자면 Bill Burr를 꿈꾸는 사람이죠. 기술, 사이버 보안, 모델링, 피트니스, 암호화폐 및 언급하지 않을 다른 주제들을 포함한 12년 이상의 다양한 분야에서의 글쓰기 경험 덕분에 그는 팀의 진정한 자산이 되었습니다. PrivacyAffairs의 선임 작가로서의 위치가 자기 관리의 힘에 대한 귀중한 교훈을 가르쳐 주었지만, 그의 전체 글쓰기 경력은 자기 개선의 연습이었고 지금도 그렇습니다. 이제 그는 암호화폐에 깊이 파고들어 사람들에게 블록체인에서 자신의 돈을 통제하는 방법을 가르칠 준비가 되어 있습니다. 영원히 가치가 하락하는 법정화폐와 함께, 비트코인과 알트코인은 Bogdan에게 가장 적합한 대안으로 보입니다. Bitcoinist의 주요 작가로서의 자리를 확보한 것 외에도, Bogdan의 가장 큰 직업적 성취는 Blackwood Productions에서 4명의 작가 팀을 조정한 5년간의 글쓰기 매니저로서의 경력이었습니다. 그 기간 동안, 그는 팀워크의 가치와 효율성, 긍정성, 그리고 우정을 키우는 업무 환경을 만드는 것의 가치를 배웠습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용함으로써 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/first-uk-solana-treasury-sets-snorter-token-presale-on-fire/
TOKEN
$0.01199
-4.46%
READY
$0.052523
+4.54%
COM
$0.011194
+9.08%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 19:38
공유하기
Grayscale, 카르다노 ETF를 위한 S-1 신청서 제출, ADA 커뮤니티 반응
그레이스케일, 카르다노 ETF를 위한 S-1 신청서 제출, ADA 커뮤니티 반응이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Wu Blockchain이 보도한 바에 따르면, 그레이스케일은 이전에 제출한 19b-4 신청서에 이어 카르다노(ADA) ETF를 출시하기 위해 미국 증권거래위원회에 S-1 등록을 신청했습니다. 이달 초, 그레이스케일 카르다노 트러스트 ETF가 델라웨어 공식 등록 포털에 추가되었는데, 이는 과거에 S-1 신청서 제출에 앞서 일반적으로 취해지는 조치였습니다. 카르다노 중심의 X 커뮤니티 계정인 Cardanians는 최근 트윗에서 이 최신 발전 상황을 강조했습니다. 속보: 🇺🇸 그레이스케일이 카르다노 $ADA 트러스트 ETF를 위한 S-1 신청서를 SEC에 제출했습니다 🚨 S-1은 카르다노 ETF가 어떻게 작동할지 설명하는 공식 등록입니다. 두 신청서가 모두 제출됨에 따라, 그레이스케일은 준비가 되어 있고 SEC 승인을 기대하고 있는 것으로 보입니다. pic.twitter.com/NfV3HHD9YF — Cardanians (CRDN) (@Cardanians_io) 2025년 8월 30일 Cardanians에 따르면, S-1은 카르다노 ETF가 어떻게 작동할지 설명하는 공식 등록입니다. 함께 읽어보세요 신청서에 따르면 카르다노 ETF의 계획된 티커는 NYSE Arca에서 GADA가 될 예정입니다. 커스터디는 Coinbase Custody 플랫폼에서 처리될 것이며, CoinDesk 카르다노 인덱스(ADX)를 사용하여 ADA 가격을 추적할 것입니다. 주식은 10,000개 블록 단위로 발행되며 향후 보상을 위한 ADA 스테이킹을 가능하게 할 수 있습니다. SEC 마감일 카운트다운 시작 SEC는 올해 초 그레이스케일의 현물 카르다노 ETF에 대한 NYSE Arca의 19b-4 양식을 인정했습니다; Cardanians는 S-1과 19b-4 신청서가 제출됨에 따라 그레이스케일이 준비되어 있고 SEC 승인을 기대하고 있는 것으로 보인다고 덧붙였습니다. 함께 읽어보세요 카르다노 상장지수펀드(ETF)에 대한 SEC의 결정은 2025년 10월 말에 예상되며, 10월 26일이 유력한 날짜로 암시되고 있습니다. 카르다노 커뮤니티는 SEC의 마감일까지 카운트다운을 시작했으며, 이는 그레이스케일 카르다노 ETF를 승인하거나 거부할 수 있어 잠재적으로 ADA를 전문 트레이더와 어드바이저가 선호하는 수단에 배치할 수 있습니다. 보도된 바와 같이, 현재...
OCT
$0.07479
-3.57%
PORTAL
$0.03669
-2.96%
TRUST
$0.0003734
-2.76%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 19:29
공유하기
희소성을 위해 설계된 $LYNO 토크노믹스?
$LYNO 토크노믹스가 희소성을 위해 설계되었나? 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 등장했습니다. $LYNO의 토크노믹스는 두 가지 강력한 프레임워크를 통합하여 지속 가능한 가치를 구축하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 홀더가 수동적으로 보상을 받는 방법 중 하나는 모든 프로토콜 수수료의 30%를 $LYNO 스테이커에게 할당하는 것입니다. 동시에, 수수료의 또 다른 30%는 자동으로 소각되어 토큰의 최대 공급량을 점진적으로 감소시킵니다. 30% 수수료 공유를 무시해서는 안 되는 이유 이 수수료 공유 모델은 홀더가 Lyno의 차익거래 관행을 계속 즐길 수 있도록 보장합니다. 스테이커에게 지급되는 고정 수수료 부분은 토큰을 판매하는 대신 보유하는 것을 고정 보상이 있는 수입원으로 만듭니다. 즉, 토큰을 판매하는 것이 아니라 보유함으로써 확립된 수입원이 있으며, 이는 $LYNO입니다. 꾸준한 보상 흐름은 커뮤니티 충성도를 강화하고 토큰 수요를 촉진합니다. 30% 자동 소각이 희소성을 촉진하는 이유 소각 과정도 중요합니다. Lyno는 수수료로 생성된 토큰의 30%를 영구적으로 유통에서 제거함으로써 공급량을 줄입니다. 이 규제된 디플레이션은 희소성을 더하여 수요가 증가함에 따라 회사가 극적인 가치 상승을 누릴 수 있는 위치에 있게 합니다. 프로토콜은 희소성을 위해 설계되었으며, 따라서 프로토콜의 디플레이션 특성은 실제이며, $LYNO의 디플레이션 특성도 마찬가지입니다. $LYNO 프리세일에서의 얼리버드 이점 현재 얼리버드 단계에서 LYNO 토큰의 가격은 $0.050입니다(다음 단계는 0.055로 책정됨). 지금까지 377,728개 이상의 토큰이 판매되어 19,000달러에 가까운 프리세일 목표의 가장자리에 도달했습니다. 최고의 가격은 새로운 토크노믹스로 인한 $LYNO의 미래 상승 전에 초기 투자자에게 기회를 제공합니다. Lyno AI 경품으로 큰 상금을 획득하세요 Lyno AI 경품은 자동으로 다음에게 수여됩니다...
NEAR
$2.86
-1.92%
REAL
$0.08174
-1.58%
STREAM
$0.08135
+24.27%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 19:21
공유하기
비트코인의 단기 운명은 112,000달러 실현 가격 수준에 달려 있다
비트코인의 단타매매 운명이 112,000달러 실현 가격 수준에 달려있다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Semilore Faleti는 저널리즘과 콘텐츠 제작 분야를 전문으로 하는 암호화폐 작가입니다. 그는 여러 주제에 대한 글을 쓰기 시작했지만, Semilore는 곧 블록체인과 암호화폐의 흥미로운 세계의 복잡성과 세부사항을 파헤치는 재능을 발견했습니다. Semilore는 가치 저장 및 전송 측면에서 디지털 자산의 효율성에 매료되었습니다. 그는 암호화폐가 기존 금융 시스템의 디지털화와 투명성을 향상시킬 수 있다고 믿기 때문에 암호화폐 채택의 강력한 지지자입니다. 2년간의 활발한 암호화폐 글쓰기 경력 동안, Semilore는 블록체인, 탈중앙화 금융(DeFi), 스테이킹, 대체 불가능 토큰(NFT), 규제 및 네트워크 업그레이드 등 디지털 자산 공간의 여러 측면을 다루었습니다. 초기 경력 시절, Semilore는 콘텐츠 작가로서 광범위한 독자층을 위한 교육 기사를 큐레이션하며 자신의 기술을 연마했습니다. 그의 글은 특히 암호화폐 분야에 새로 진입한 개인들에게 가치가 있었으며, 디지털 통화의 세계를 명확히 설명하는 통찰력 있는 설명을 제공했습니다. Semilore는 또한 베테랑 암호화폐 사용자들을 위한 글을 큐레이션하여 최신 블록체인, 분산 애플리케이션(DApp) 및 네트워크 업데이트에 대한 정보를 제공했습니다. 이러한 교육적 글쓰기의 기반은 계속해서 그의 작업에 영향을 미치며, 현재 작업이 접근하기 쉽고, 정확하며, 유익하도록 보장합니다. 현재 NewsBTC에서 Semilore는 암호화폐 가격 움직임, 온체인 처리 개발 및 고래 활동에 대한 최신 뉴스를 보도하는 데 전념하고 있습니다. 그는 또한 최고 시장 전문가들의 최신 토큰 분석과 가격 예측을 다루어 독자들에게 잠재적으로 통찰력 있고 실행 가능한 정보를 제공합니다. 세심한 연구와 매력적인 글쓰기 스타일을 통해 Semilore는 빠르게 진화하는 디지털 자산 세계의 최신 트렌드와 발전에 대해 청중에게 정보를 제공하고 교육하기 위해 암호화폐 저널리즘 분야에서 신뢰할 수 있는 출처로 자리매김하기 위해 노력하고 있습니다. 일 외에도 Semilore는 모든 개인처럼 다른 열정을 가지고 있습니다. 그는...
DEFI
$0.001683
-7.57%
TOKEN
$0.01199
-4.46%
TOP
$0.000096
--%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 18:59
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다