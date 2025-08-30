MEXC 거래소
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
7일 만에 채굴된 놀라운 89.2 BTC
Bitdeer 비트코인 마이닝: 7일 만에 놀라운 89.2 BTC 채굴
BTC
$121,258.86
-1.02%
COM
$0.011194
+9.08%
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 21:28
비트코인, 백만 달러 미래를 바라보고, Pepeto가 지금 구매할 최고의 밈코인으로 부상
비트코인이 백만 달러 미래를 바라보고, Pepeto가 지금 구매할 최고의 밈 코인으로 부상했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이번 사이클에서 비트코인은 얼마나 높이 오를 수 있을까요? 세계 최대 코인은 이미 6자리 수 이상에서 거래되고 있으며, 주요 분석가들은 2025년 목표를 180K에서 250K 사이로 예측하고 있으며, 일부는 500K 또는 심지어 백만까지 예측을 확장하고 있습니다. 현물 ETF, 은퇴 계좌 접근성, 기업 자금 매입, 반감기로 인한 공급 충격 모두 수요를 강하게 유지하고 있습니다. 그러나 역사는 비트코인이 이렇게 높이 오를 때 투자자들이 더 빠르게 증가할 수 있는 새로운 밈 코인으로 수익을 돌린다는 것을 보여줍니다. 현재, 한 프로젝트가 고래들의 눈길을 끌었으며, 이 기사는 Pepeto(PEPETO)가 오늘 구매할 최고의 암호화폐 투자로 간주되는 이유를 설명합니다. 비트코인 2025: $145K, $250K, 또는 심지어 $1M에 도달할 수 있을까요? 2025년에 비트코인이 $145,000에서 $1,000,000 사이에 도달할 것이라는 주장은 희망이 아닌 실제 데이터에 기반합니다. 현물 ETF와 은퇴 계좌는 이미 수십억 달러를 유치하고 있으며, 기업들은 계속해서 코인을 자사 보유고에 잠그고 있습니다. 반감기 이후 공급이 줄어들어 투자된 모든 달러가 가격을 더 높이 끌어올립니다. 규제 기관들은 스테이블코인 프레임워크와 대형 기관의 두려움을 줄이는 SEC 프로그램으로 입장을 완화하고 있습니다. 금리 하락과 강화된 유동성의 거시적 배경이 연료를 추가합니다. 동시에, BTCFi 제품들은 비트코인을 가치 저장 이상의 사용 가능한 시스템으로 전환하고 있습니다. 이전 사이클들도 2025년 말이 정점을 맞이할 수 있다는 것을 확인해줍니다. 이것이 예상 범위가 $180,000에서 $250,000 사이에 있는 이유이며, 더 낙관적인 경우에는 $500,000 또는 심지어 백만까지 예측합니다. 그 후에는 어떻게 될까요? 자금은 성장할 새로운 장소를 찾기 시작합니다. 왜 수익이 비트코인에서 알트코인으로 이동하는가 비트코인이 더 높이 오르면, 수익이 풀리고 트레이더들은 더 큰 비율의 이익을 추구하기 시작합니다. 첫 번째 자본 이동은 보통 대형 알트코인으로 이루어지며, 그 다음에는 가격 움직임이 며칠 만에 몇 배로 증가할 수 있는 투자로 이동합니다.
SIX
$0.01951
-1.11%
REAL
$0.08174
-1.58%
MORE
$0.0344
+62.34%
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 21:23
전략 투자자들, 비트코인 회계 수정에 대한 집단 소송 철회
전략 투자자들이 비트코인 회계 수정에 대한 집단 소송을 철회
DEFI
$0.001683
-7.57%
COM
$0.011194
+9.08%
SIGN
$0.06121
-5.27%
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 21:15
비트코인 하락세에 시장 신중
비트코인이 하락세에 직면하면서 시장이 신중해진다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 포인트: 비트코인이 하락세 심리에 직면; 주요 가격 수준 테스트 중. 전문가들은 데드 크로스 가능성 이후 변동성에 대해 경고. 알트코인은 비트코인의 어려움에도 불구하고 회복력을 보임. 8월 30일, Greeks.live의 거시경제 연구원 Adam은 커뮤니티 내 하락세 심리를 밝히며, 비트코인 가격의 취약성과 다가오는 비농업 고용 데이터가 시장 안정성에 미치는 영향을 강조했습니다. 이러한 관찰은 35억 달러의 매도 압력과 알트코인 회복력에 반영된 잠재적인 시장 변동성을 강조하며, 암호화폐 시장의 현재 구조와 궤적에 대한 우려를 불러일으킵니다. 역사적 가격 패턴이 잠재적 시장 변화를 암시 비트코인(BTC)은 현재 108,444.81달러에 거래되며, 24시간 동안 1.94% 하락했습니다. CoinMarketCap에 따르면 시가총액은 2.16조 달러이며 거래량은 6.27% 증가했습니다. BTC 가격은 더 넓은 시간대에서 변동을 보였으며, 90일 동안 4.22% 증가했습니다. Coincu 연구팀은 관찰된 자본 흐름 패턴이 규제 및 금융 부문이 발전을 지켜보는 가운데 중요한 시장 변화를 예고할 수 있다고 지적합니다. 전문가들은 현재 기후에서 알트코인 회복력 전략 내에서 잠재적인 부문 로테이션이나 전술적 헤지를 강조합니다. 시장 인사이트 및 미래 전망 알고 계셨나요? 108,000달러의 중요 수준에 대한 유사한 재테스트는 역사적으로 특히 거시 이벤트 동안 증가된 변동성을 촉발했으며, 이는 시장 민감도 증가를 신호합니다. 비트코인(BTC)은 현재 108,444.81달러에 거래되며, 24시간 동안 1.94% 하락했습니다. CoinMarketCap에 따르면 시가총액은 2.16조 달러이며 거래량은 6.27% 증가했습니다. Coincu 연구팀은 관찰된 자본 흐름 패턴이 규제 및 금융 부문이 발전을 지켜보는 가운데 중요한 시장 변화를 예고할 수 있다고 지적합니다.
FARM
$26.5
-1.26%
BTC
$121,258.86
-1.02%
ALTCOIN
$0.0004091
-17.00%
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 21:13
분석가, 비트코인 가격이 이 지지선을 돌파할 것으로 예측, $100,000은 유지될 수 있을까?
분석가, 비트코인 가격이 이 지지선을 돌파할 것으로 예측, $100,000은 유지될 수 있을까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 가격은 시장에서 다시 한번 큰 압박을 받고 있습니다. 한 분석가는 저항선에서 거부된 후 코인이 강한 하락세 신호를 보이고 있다고 경고했습니다. 가격은 현재 중요한 지지 영역으로 떨어졌으며, 구매자들은 이 선을 유지하려고 노력하고 있습니다. 분석가에 따르면, 이 레벨이 무너지면 가격이 더 낮아질 수 있어 주요 레벨이 안전하게 유지될 수 있을지에 대한 의문이 제기됩니다. 분석가, 비트코인 가격이 $121,000 거부 후 하락세로 전환됐다고 말해 분석가는 비트코인이 $121,000 저항선을 강하게 거부했을 때 하락 추세가 시작되었다고 설명했습니다. 분석가에 따르면, 그 거부로 인해 코인은 마지막 랠리 동안 가격을 이끌었던 이전의 상승 채널에서 붕괴되었습니다. 이 붕괴가 발생하자 시장의 분위기가 바뀌었고, 새로운 하락 국면이 시작되었습니다. 분석가는 비트코인이 처음에는 하락 채널 내에서 움직였지만, 그 구조조차 유지할 수 없었다고 덧붙였습니다. 매도 압력이 증가함에 따라 코인은 이 채널의 지지선 아래로도 떨어졌습니다. 하락 움직임은 구매자들이 가격을 안정적으로 유지할 수 없었기 때문에 심리 변화를 나타냈습니다. 분석가에 따르면, 비트코인의 하락은 이제 가파른 로컬 추세선을 따를 수 있으며, 이로 인해 코인이 더 빠르게 하락할 수 있습니다. 이러한 움직임은 현재 판매자들이 확고하게 통제하고 있음을 보여줍니다. 분석가의 견해는 $121,000에서의 거부가 전환점이었으며, 그 이후로 코인이 힘을 회복하지 못했다는 것입니다. 많은 트레이더들에게 이 레벨은 강한 수요 없이는 다시 돌파하지 못할 명확한 저항선이 되었습니다. $109,700 지지선 압박 받아, 분석가 다음 목표 $104,000 지목 분석가는 또한 비트코인이 현재 $109,700의 주요 구매자 영역을 직접 테스트하고 있다고 지적했습니다. 이 레벨은 수평 지지선 역할을 하며, 분석가
T
$0.01505
+0.19%
MOVE
$0.1074
-2.00%
COM
$0.011194
+9.08%
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 21:09
비트코인(BTC)이 100만 달러에 도달하려면 어떻게 해야 할까? 전문 분석가가 필요한 조건을 설명하다
비트코인(BTC)이 어떻게 100만 달러에 도달할까? 전문 애널리스트가 필요한 조건을 설명하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 애널리스트 프레드 크루거는 비트코인이 2035년까지 100만 달러의 가격 목표에 도달하기 위해서는 시장에 1조 달러 이상의 새로운 자본을 유입시켜야 한다고 말했습니다. 크루거는 이 목표를 위해 "수단, 동기 및 기회"의 요소가 제공되어야 한다고 주장했습니다. 크루거에 따르면, 매년 약 10조 달러의 새로운 자금이 방출됩니다. 비트코인은 이 목표에 도달하기 위해 이 자금의 10%만 유치하면 됩니다. 애널리스트는 향후 10년 동안 100조 달러 이상의 새로운 자금이 인쇄될 것이며, 비트코인은 이 금액의 단 1%만 유치해도 100만 달러에 도달할 수 있다고 언급했습니다. 크루거는 새로 인쇄되는 모든 달러, 유로, 엔화가 가치가 하락하고, 공급량의 7% 연간 증가가 구매력을 침식한다고 말했습니다. 애널리스트는 이러한 상황이 투자자들이 가치를 유지하는 자산을 찾도록 유도하고 있다고 말했습니다. "비트코인은 절대적으로 고정된 공급량을 가진 유일한 통화 자산으로 두각을 나타냅니다"라고 그는 말했습니다. 크루거에 따르면, 비트코인은 현재 ETF, 기업 재무, 심지어 정부 준비금을 통해 접근할 수 있습니다. 그는 규제 프레임워크가 확립되었으며 기관 투자자를 위한 강력한 진입 인프라가 존재한다고 언급했습니다. 그는 "역사상 처음으로 연간 10조 달러의 자본 흐름이 비트코인에 도달할 수 있을 것"이라고 덧붙였습니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/how-will-bitcoin-btc-reach-1-million-expert-analyst-explains-what-it-takes/
BTC
$121,258.86
-1.02%
MORE
$0.0344
+62.34%
COM
$0.011194
+9.08%
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 21:03
AC/DC의 유명한 싱글이 미국에서 톱 10에 재진입
AC/DC의 유명한 싱글이 미국에서 톱 10에 재진입했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. AC/DC의 "Thunderstruck"이 하드 록 디지털 송 세일즈 차트에서 5위로 돌아오고, 35주년을 앞두고 하드 록 스트리밍 송 차트에서 4위를 유지하고 있습니다. 1979년: 오스트레일리아 록 밴드 AC/DC가 1979년 앨범 Highway to Hell의 커버 세션을 위한 Atlantic Records 홍보 사진을 촬영했습니다. (사진: Atlantic Records/Michael Ochs Archives/Getty Images) getty 몇 주 후면 AC/DC의 "Thunderstruck"은 35주년을 맞이합니다. 이 밴드는 1990년 9월에 The Razor's Edge의 리드 싱글인 이 곡을 발매했습니다. 발매 이후 3년 반 동안 "Thunderstruck"은 역대 가장 사랑받는 록 히트곡 중 하나가 되었습니다. 오늘날까지도 "Thunderstruck"은 여러 빌보드 차트에 정기적으로 등장합니다. 이번 주는 이 곡이 미국의 여러 차트에 재진입하고 다시 한번 베스트셀러가 되면서 특히 흥미로운 한 주가 되었습니다. "Thunderstruck" 5위로 재등장 이번 주 미국에서 "Thunderstruck"은 두 개의 랭킹에 다시 진입했습니다. AC/DC의 히트곡은 하드 록 디지털 송 세일즈 차트에 5위로 재진입했습니다. 이 곡은 록 디지털 송 세일즈 리스트에서 거의 톱 10에 재진입할 뻔했지만, 대신 11위에 안착했습니다. "Thunderstruck" 여러 미국 차트에서 생존 미국 기반 차트만 살펴보면, "Thunderstruck"은 세 개의 차트에 등장합니다. AC/DC 싱글이 재진입한 두 개의 차트 외에도, "Thunderstruck"은 하드 록 스트리밍 송 차트에서 4위에서도 찾을 수 있습니다. 이 곡은 며칠 전 미국에서 가장 높은 순위에 오른 이후 꾸준히 유지되고 있습니다. 차트에서 수백 주 동안 유지 "Thunderstruck"은 현재 등장하는 미국 기반 차트 각각에서 수백 주 동안 머물렀습니다. 이 트랙은 하드 록 디지털 송 세일즈 차트에서 가장 오랜 시간을 보냈으며...
U
$0.003547
-50.48%
PHOTO
$0.7589
+30.48%
TOP
$0.000096
--%
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 20:59
비트코인은 결제를 위한 것이다; 가치 저장은 '단지 멋진 부산물일 뿐': BitVM 창시자
비트코인은 지불을 위한 것이며, 가치 저장은 '단지 멋진 부산물일 뿐': BitVM 창시자라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인을 지불 수단으로 볼 것인지 가치 저장 수단으로 볼 것인지에 대한 논쟁은 계속되고 있습니다. 가격이 지속적으로 10만 달러를 넘고, ETF 발행사와 비트코인 재무 회사들의 끊임없는 압박, 그리고 이 분야의 불가피한 제도화로 인해 비트코인을 소액 지불에 사용하는 것은 그 어느 때보다 더 이질적으로 보입니다. 그러나 비트코인이 단지 가치 저장 수단일 뿐이고 지불에 사용되지 않는다면 실패한다는 잭 도시의 말이 맞을까요? 지불 수단으로서의 비트코인 비트코인은 근본적으로 지불 수단, 즉 개인 간 P2P 거래를 위한 실제 전자 현금 형태로 만들어졌으며, 가치 저장 상태는 나중에 추가 혜택으로 등장했습니다. BitVM 창시자 로빈 리누스는 이렇게 말합니다: "비트코인의 목적은 지불입니다—가치 저장은 단지 멋진 부산물일 뿐입니다." 시간이 지남에 따라 비트코인에 대한 지배적인 서사는 "디지털 골드"와 기관 투자 쪽으로 크게 이동했으며, 도시와 리누스 같은 많은 영향력 있는 목소리들은 이것이 프로젝트의 원래 정신을 놓치고 장기적인 관련성을 축소시킨다고 주장합니다. 리누스는 역사적 관점을 강화하며 다음과 같이 선언했습니다: "사이퍼펑크 비전은 분명히 개인 간 P2P 지불을 위한 전자 현금이었습니다. '디지털 자산' 서사는 나중에 다른 사람들에게서 나왔습니다. 이것이 논쟁거리라는 것이 이상합니다". 도시는 자신의 발언을 더욱 강조하며 말했습니다: "저는 비트코인이 일상에서 관련성을 갖기 위해서는 지불 수단이 되어야 한다고 생각합니다. 그렇지 않으면, 그것은 단지 구매하고 잊어버리고 비상 상황이나 유동성을 원할 때만 사용하는 것이 됩니다. 따라서 지불로 전환되고 일상적인 사용 사례를 찾지 못한다면, 점점 더 무관해질 뿐입니다. 그리고 그것은 제게 실패입니다." 사토시의 말은 의심의 여지가 없습니다 사토시 나카모토의 최초 통신, 이메일 및 유명한 비트코인 백서는 비트코인이 전자 현금, 통화, 돈, 그리고 지불에 관한 것임을 분명히 합니다. 지불 방법으로서의 비트코인에 대한 그의 의도는...
T
$0.01505
+0.19%
REAL
$0.08174
-1.58%
GET
$0.004214
-1.77%
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 20:58
비트코인에서 알트코인까지: 이번 시즌 스마트 머니가 향하는 곳
비트코인에서 알트코인으로: 이번 시즌 스마트 머니가 향하는 곳이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년, 비트코인은 중심 무대를 차지하며 새로운 고점을 기록하고 암호화폐 부문의 중추로 자리 잡았습니다. 그러나 가장 숙련된 투자자들이 소위 스마트 머니라고 부르는 이들은 실제 수익은 자본이 비트코인에서 빠져나와 다른 자산으로 이동할 때 발생할 수 있다는 것을 이해하고 있습니다. 역사적으로, 이 알트코인 시즌에는 부가 번개처럼 빠른 속도로 창출되었습니다. 기관과 경험 많은 트레이더들은 이미 그들의 후속 행동을 나타내고 있습니다. 그러나 흥미롭게도, 스마트 머니의 흐름은 이더리움이나 솔라나와 같은 잘 알려진 이름에만 국한되지 않고, 폭발적인 성장을 약속하는 잘 선택된 신흥 프로젝트로 이동하고 있습니다. 그 중에서도 이번 사이클에서 가장 많이 논의되는 것 중 하나는 MAGACOIN FINANCE로, 떠오르는 스타입니다. 스마트 머니가 비트코인에서 빠져나오는 이유 비트코인이 급속히 성장하면 수익이 느려지는 단계에 도달합니다. 그 시점에서 파도를 탄 투자자들은 수익을 내고 더 높은 수익을 제공하는 다른 기회를 찾습니다. 이 새로운 자금은 알트코인으로 유입되어 이전에 무시되었던 코인들의 엄청난 급등을 일으킵니다. 이는 각 중요한 사이클마다 반복되는 추세입니다. 2017년에는 이더리움과 리플이었습니다. 솔라나와 밈 토큰은 2021년에 등장했습니다. 분석가들은 2025년에 새로운 알트코인의 유입이 최전선에 있을 것으로 예측합니다. 내부자 선택 MAGACOIN FINANCE는 올해 스마트 머니의 뜨거운 주제입니다. 투기적인 밈 코인과 달리 개발에 대한 규율 있는 접근 방식과 확장되는 생태계로 모멘텀을 얻었습니다. 단순히 워밍업에만 기반하지 않고, MAGACOIN FINANCE는 실제 유틸리티를 개발하고 사용자 수를 늘리고 있습니다. 초기 지지자들에게 보상하기 위해, 이 프로젝트는 PATRIOT50X 코드를 사용하는 투자자들에게 제한된 50% 추가 보상을 도입했습니다. 이...
HYPE
$43.64
-5.04%
ALTCOIN
$0.0004091
-17.00%
COM
$0.011194
+9.08%
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 20:16
Pepenode의 암호화폐 프리세일이 초기 투자자들에게 다음 큰 기회가 될 수 있는 이유
스마트 투자자들은 실제 유틸리티가 있는 프리세일에서 가장 큰 수익이 나온다는 것을 알고 있습니다. PEPENODE는 공식 출시 전에 마이닝, 스테이킹 및 디플레이션 메커니즘을 결합하여 이를 충족합니다. 지금 프리세일 기간 동안 $PEPENODE 토큰을 개당 $0.0010242에 구매할 수 있습니다. 이 암호화폐 프리세일은 모든 규칙을 깨뜨립니다. 대부분의 프리세일에 대한 사실은 - 그들은.. Pepenode의 암호화폐 프리세일이 초기 투자자들에게 다음 큰 기회가 될 수 있는 이유 글은 99Bitcoins에 처음 게시되었습니다.
REAL
$0.08174
-1.58%
HERE
$0.000229
-4.18%
GAINS
$0.02355
-3.68%
99Bitcoins
2025/08/30 19:22
