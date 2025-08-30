비트코인, 백만 달러 미래를 바라보고, Pepeto가 지금 구매할 최고의 밈코인으로 부상

비트코인이 백만 달러 미래를 바라보고, Pepeto가 지금 구매할 최고의 밈 코인으로 부상했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이번 사이클에서 비트코인은 얼마나 높이 오를 수 있을까요? 세계 최대 코인은 이미 6자리 수 이상에서 거래되고 있으며, 주요 분석가들은 2025년 목표를 180K에서 250K 사이로 예측하고 있으며, 일부는 500K 또는 심지어 백만까지 예측을 확장하고 있습니다. 현물 ETF, 은퇴 계좌 접근성, 기업 자금 매입, 반감기로 인한 공급 충격 모두 수요를 강하게 유지하고 있습니다. 그러나 역사는 비트코인이 이렇게 높이 오를 때 투자자들이 더 빠르게 증가할 수 있는 새로운 밈 코인으로 수익을 돌린다는 것을 보여줍니다. 현재, 한 프로젝트가 고래들의 눈길을 끌었으며, 이 기사는 Pepeto(PEPETO)가 오늘 구매할 최고의 암호화폐 투자로 간주되는 이유를 설명합니다. 비트코인 2025: $145K, $250K, 또는 심지어 $1M에 도달할 수 있을까요? 2025년에 비트코인이 $145,000에서 $1,000,000 사이에 도달할 것이라는 주장은 희망이 아닌 실제 데이터에 기반합니다. 현물 ETF와 은퇴 계좌는 이미 수십억 달러를 유치하고 있으며, 기업들은 계속해서 코인을 자사 보유고에 잠그고 있습니다. 반감기 이후 공급이 줄어들어 투자된 모든 달러가 가격을 더 높이 끌어올립니다. 규제 기관들은 스테이블코인 프레임워크와 대형 기관의 두려움을 줄이는 SEC 프로그램으로 입장을 완화하고 있습니다. 금리 하락과 강화된 유동성의 거시적 배경이 연료를 추가합니다. 동시에, BTCFi 제품들은 비트코인을 가치 저장 이상의 사용 가능한 시스템으로 전환하고 있습니다. 이전 사이클들도 2025년 말이 정점을 맞이할 수 있다는 것을 확인해줍니다. 이것이 예상 범위가 $180,000에서 $250,000 사이에 있는 이유이며, 더 낙관적인 경우에는 $500,000 또는 심지어 백만까지 예측합니다. 그 후에는 어떻게 될까요? 자금은 성장할 새로운 장소를 찾기 시작합니다. 왜 수익이 비트코인에서 알트코인으로 이동하는가 비트코인이 더 높이 오르면, 수익이 풀리고 트레이더들은 더 큰 비율의 이익을 추구하기 시작합니다. 첫 번째 자본 이동은 보통 대형 알트코인으로 이루어지며, 그 다음에는 가격 움직임이 며칠 만에 몇 배로 증가할 수 있는 투자로 이동합니다. 그것은...