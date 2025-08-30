MEXC 거래소
BTC의 회복을 위한 첫 번째 중요한 신호 해제
BTC 회복을 위한 첫 번째 중요한 신호 공개
XRP Ledger, 이 주요 시장에서 1억 3160만 달러의 신규 ATH 기록
XRP 레저가 이 주요 시장에서 1억 3160만 달러의 신고가 경신을 기록
양자 위협: 엘살바도르, 안전을 위해 비트코인 홀딩스 분할 예정
양자 위협: 엘살바도르, 안전을 위해 비트코인 보유량 분할 예정

엘살바도르 비트코인 사무소가 BTC 보유량 재분배를 발표했습니다. 이는 업계에서 클라우드 컴퓨팅에 대한 우려가 대두되는 가운데 나온 결정입니다. 양자 컴퓨팅 위협은 가까운 미래에 완전히 현실화되지 않을 수 있습니다. 엘살바도르는 비트코인(BTC) 보유량을 여러 주소로 재분배하기로 결정했습니다. 이를 위해 약 6억 7800만 달러 상당의 BTC 보유량을 다른 지갑으로 이전할 것이라고 발표했습니다. 이 중앙아메리카 국가는 디지털 자산, 특히 비트코인에 대한 양자 컴퓨팅의 잠재적 위협에 대한 우려가 커지는 가운데 이러한 결정을 내렸습니다. 엘살바도르, 양자 컴퓨팅을 앞서가려는 시도 주목할 만한 점은 엘살바도르가 준비금에 6,274 BTC를 보유하고 있으며, 이 대규모 보유량은 현재 시장 가격 기준으로 6억 7800만 달러의 가치가 있다는 것입니다. 이 글을 작성하는 시점에서 비트코인 1단위는 약 108,655.94달러로, 지난 24시간 동안 1.14% 가치가 하락했습니다. 국가 비트코인 사무소의 X 게시물에 따르면, 나이브 부켈레가 이끄는 국가는 이 6,274 BTC 준비금을 14개의 지갑으로 재분배했으며, 각 지갑은 500 BTC로 제한되었습니다. 이는 엘살바도르가 전체 보유량을 단일 주소에 보관했던 이전 상황에서 크게 변화한 것입니다. 비트코인을 한 곳에 보관하고 최고의 암호화폐 지갑 중 하나를 사용하지 않는 것은 그 자체로 위험으로 간주됩니다.
양자 공격에 더 강한 비트코인 보유를 만들기: 엘살바도르 방식
양자 공격에 더 강한 비트코인 보유를 만들기: 엘살바도르 방식

엘살바도르는 국가의 비트코인 저장 방식을 전면 개편하여 현재 보안을 강화하고 미래에 발생할 수 있는 기술적 위험에 대비한다고 밝혔습니다. 금요일 발표에서 비트코인 사무소는 국가의 전체 준비금이 단일 지갑에서 여러 새로운 지갑으로 분산되었다고 밝혔습니다. 각 지갑은 최대 500 BTC만 보유하며, 이는 어느 하나라도 손상될 경우 잠재적 피해를 줄이기 위한 제한입니다. 관계자들은 이 새로운 설정이 확립된 업계 관행을 따르면서도 양자 컴퓨팅의 발전을 예상한 것이라고 설명했습니다. 그들은 양자 기계가 언젠가 비트코인을 보호하는 암호화 수학뿐만 아니라 은행, 이메일, 온라인 통신과 같은 일상 시스템을 무력화할 수 있다고 언급했습니다. 이러한 우려는 코인이 사용될 때 발생합니다. 비트코인을 이동하려면 해당 자금을 보호하는 디지털 서명이 블록체인에 공개되어야 합니다. 오늘날에는 안전하지만, 이론적으로 미래의 양자 컴퓨터는 노출된 정보를 이용하여 개인 키를 계산하고 거래가 확인되기 전에 코인을 훔칠 수 있습니다. 코인을 여러 미사용 지갑으로 이동함으로써, 엘살바도르는 준비금이 한 번에 너무 많은 노출된 키를 가지게 될 가능성을 줄입니다. 대부분의 보유량은 현재 공격할 수 없는 정보 뒤에 잠겨 있으며, 각 지갑의 크기를 제한함으로써 침해가 발생하더라도 전체 준비금이 위험에 처하지 않도록 합니다. 정부는 또한 투명성을 위해 모든 것을 단일 주소에 보관하는 이전 설정이 불필요한 노출을 초래했다고 인정했습니다. 그 주소는 반복적으로 사용되었으며, 이는 키가 블록체인에 거의 지속적으로 표시되었음을 의미합니다. 새로운 모델에서는 공개 대시보드를 통해 누구나 여러 지갑에 걸쳐 준비금을 추적할 수 있어, 동일한 주소를 반복적으로 재사용하지 않고도 책임성을 유지할 수 있습니다.
마이클 세일러, AI 기반 비트코인 우주 정거장 "스테이션 B" 공개
마이클 세일러, AI 기반 비트코인 우주 정거장 "스테이션 B" 공개

Strategy의 공동 창업자인 Michael Saylor는 비트코인의 주요 지지자 중 한 명이었습니다. 그러나 이번에는 그의 최신 X 게시물에서 BTC를 홍보하기 위해 모든 기대를 뛰어넘어 AI의 도움으로 비트코인 우주 정거장의 데모 버전을 선보였습니다. Saylor, 비트코인 우주 정거장 공개 X에 올린 최근 게시물에서 Saylor는 B가 비트코인을 나타내는 우주 정거장인 "Station B"를 보여주는 AI 생성 비디오를 공개했습니다. 그의 AI 버전이 가이드 역할을 하며 비트코인 네트워크가 우주 정거장에서 저비용의 원활한 금융 거래, 새로운 제품 및 금융 권한을 제공하는 방법을 보여주는 모습을 볼 수 있습니다. Saylor는 혁신을 한 단계 더 발전시켜 우주 정거장에 라운지, 비트코인 ATM, 제어 센터, 식당 및 개인 스위트룸을 만들었습니다. 그는 비디오에서 "Station B에 오신 것을 환영합니다. 인류 최초의 비트코인 구동 궤도 정거장입니다. 혁신, 금융 주권, 그리고 우주의 최전선이 만나는 곳입니다."라고 말했습니다. Saylor는 또한 비트코인 개발자를 칭찬하며 이 모든 혁신이 "Satoshi가 마음뿐만 아니라 대차대조표도 새롭게 할 수 있다는 것을 상기시키기 위해 만들어졌다"고 말했습니다. "Station B에서 비트코인은 미래를 움직이는 에너지입니다. 탑승을 환영합니다."라고 그는 덧붙였습니다. Saylor가 Station B를 만든 이유는? Saylor는 법정화폐의 붕괴에서 살아남기 위해 Station B를 만들었습니다. 그의 비디오에서, 그는 혁명적인 기술의 미래는 법정화폐의 대안으로 비트코인을 일상 생활에 통합하는 것이라고 제안합니다.
지난주 2만 4천 BTC를 판매한 비트코인 고래가 또 다른 2만 5천 BTC를 이동시켜
지난주 2만 4천 BTC를 판매한
비트코인, 백만 달러 미래를 바라보고, Pepeto가 지금 구매할 최고의 밈코인으로 부상
비트코인이 백만 달러 미래를 바라보고, Pepeto가 지금 구매할 최고의 밈 코인으로 부상했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이번 사이클에서 비트코인은 얼마나 높이 오를 수 있을까요? 세계 최대 코인은 이미 6자리 수 이상에서 거래되고 있으며, 주요 분석가들은 2025년 목표를 180K에서 250K 사이로 예측하고 있으며, 일부는 500K 또는 심지어 백만까지 예측을 확장하고 있습니다. 현물 ETF, 은퇴 계좌 접근성, 기업 자금 매입, 반감기로 인한 공급 충격 모두 수요를 강하게 유지하고 있습니다. 그러나 역사는 비트코인이 이렇게 높이 오를 때 투자자들이 더 빠르게 증가할 수 있는 새로운 밈 코인으로 수익을 돌린다는 것을 보여줍니다. 현재, 한 프로젝트가 고래들의 눈길을 끌었으며, 이 기사는 Pepeto(PEPETO)가 오늘 구매할 최고의 암호화폐 투자로 간주되는 이유를 설명합니다. 비트코인 2025: $145K, $250K, 또는 심지어 $1M에 도달할 수 있을까요? 2025년에 비트코인이 $145,000에서 $1,000,000 사이에 도달할 것이라는 주장은 희망이 아닌 실제 데이터에 기반합니다. 현물 ETF와 은퇴 계좌는 이미 수십억 달러를 유치하고 있으며, 기업들은 계속해서 코인을 자사 보유고에 잠그고 있습니다. 반감기 이후 공급이 줄어들어 투자된 모든 달러가 가격을 더 높이 끌어올립니다. 규제 기관들은 스테이블코인 프레임워크와 대형 기관의 두려움을 줄이는 SEC 프로그램으로 입장을 완화하고 있습니다. 금리 하락과 강화된 유동성의 거시적 배경이 연료를 추가합니다. 동시에, BTCFi 제품들은 비트코인을 가치 저장 이상의 사용 가능한 시스템으로 전환하고 있습니다. 이전 사이클들도 2025년 말이 정점을 맞이할 수 있다는 것을 확인해줍니다. 이것이 예상 범위가 $180,000에서 $250,000 사이에 있는 이유이며, 더 낙관적인 경우에는 $500,000 또는 심지어 백만까지 예측합니다. 그 후에는 어떻게 될까요? 자금은 성장할 새로운 장소를 찾기 시작합니다. 왜 수익이 비트코인에서 알트코인으로 이동하는가 비트코인이 더 높이 오르면, 수익이 풀리고 트레이더들은 더 큰 비율의 이익을 추구하기 시작합니다. 첫 번째 자본 이동은 보통 대형 알트코인으로 이루어지며, 그 다음에는 가격 움직임이 며칠 만에 몇 배로 증가할 수 있는 투자로 이동합니다. 그것은...
