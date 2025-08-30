비트코인 유출은 금에 이득이 되지 않고 있다; 두 자산 모두 압박을 느낀다

비트코인과 금 ETF의 최근 데이터에 따르면 이번 달에는 역사적 추세에서 벗어난 현상이 나타났습니다: 일반적으로 반대 방향으로 움직이던 자금 흐름과 달리, 비트코인과 금 모두 동시에 유출을 경험했습니다. 이러한 드문 상관관계는 현재의 거시경제 환경과 변화하는 투자자 심리에 대해 많은 것을 말해줍니다. 비트코인 유출은 금에 이득이 되지 않았으며, 연준의 경로가 더 명확해질 때까지 두 자산 모두 압박 상태로 남아 있습니다. 비트코인 유출, 실물 자산이 고통을 느끼고 있습니다 전통적으로 투자자들이 비트코인에서 자금을 빼낼 때, 궁극적인 안전자산인 금은 유입이 급증하고, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이는 비트코인과 금이 전통적인 금융 시장 위험에 대한 대체 가치 저장소 및 헤지 수단으로 간주되기 때문입니다. 비트코인 유출은 금으로 흘러가지 않고 있습니다. 투자자들은 종종 이들을 상관관계가 없는 자산으로 봅니다. 왜냐하면 그들의 가격과 수요가 일반적으로 주식이나 채권과 함께 움직이지 않기 때문입니다. 그러나 각 자산은 서로 다른 위험 선호도와 시장 상황에 매력적입니다. 이번 달은 그렇지 않습니다. 비트코인 ETF는 6일 연속 유출을 기록하며 8월 말에만 거의 20억 달러가 빠져나갔습니다. 한편, GLDM과 같은 주요 금 ETF에서의 유출도 급증하여 단 일주일 만에 4억 4900만 달러가 빠져나갔습니다. 기록적인 비트코인 유출과 더 넓은 암호화폐 시장 위축에도 불구하고, 비트코인 ETF는 8월 말에 반등하여 시장 위축 기간 동안 4일 연속 유입을 기록했습니다. 금 ETF도 2025년 8월 마지막 날들에 순 유입을 보였으며, 비트코인 ETF와 유사한 반등을 추적하며 월말에 투자자 심리의 변화 가능성을 시사했습니다. 거시적 불확실성이 지배합니다 이러한 비정상적인 행동의 배경은 경제적 역풍의 혼합입니다: 연방준비제도의 통화 정책에 대한 불확실성, 지속적인 인플레이션, 그리고 노동 시장 약화의 징후들입니다. 연준의 다음 움직임이 불분명한 상황에서, 비트코인과 금은 명확성이나 확실성을 추구하는 투자자들에게 특별히 매력적이지 않을 수 있습니다...