리버의 연구에 따르면 기업들이 일일 채굴자 공급량의 4배에 달하는 BTC를 흡수
River의 연구에 따르면 기업들이 일일 채굴자 공급량의 4배에 달하는 BTC를 흡수하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. River는 기업들이 채굴자들이 생성하는 것보다 훨씬 더 많은 비트코인을 매일 흡수하고 있다고 말합니다. 중개 및 채굴 운영을 하고 연구를 발표하는 미국 기반 비트코인 금융 서비스 회사인 River는 8월 25일 X에 게시한 Sankey 스타일 자본 흐름 인포그래픽을 공개했습니다. 이 레이아웃에서 유출은 왼쪽에, 유입은 오른쪽에 표시되며, 각 선의 두께는 일일 순 이동량의 크기를 나타냅니다. River의 8월 25일 스냅샷은 기업들이 약 450 BTC가 채굴되는 것에 비해 하루에 약 1,755 BTC를 흡수하고 있음을 보여줍니다. River는 "기업"을 광범위하게 정의합니다. 이 카테고리는 비트코인 재무 회사(Strategy와 같이 공개적으로 BTC를 보유한 회사)와 대차대조표에 비트코인을 보유하는 일반 기업을 결합합니다. 공개 신고서, 수탁형 지갑 주소 라벨링 및 자체 휴리스틱을 기반으로 River는 하루에 약 1,755 BTC가 기업이 통제하는 지갑으로 유입된다고 추정합니다. 이에 비해 River는 2025년 새로운 채굴자 공급량을 하루 약 450 BTC로 계산합니다. 이 수치는 블록 보조금을 블록당 3.125 BTC로 줄인 2024년 4월 반감기를 반영합니다. 비트코인 블록이 10분마다 평균 하나씩 생성되어 하루에 약 144개가 생성되므로, 결과적으로 하루에 약 450 BTC의 새로운 발행이 이루어지지만, 블록 시간이 변동함에 따라 정확한 숫자는 약간 변동합니다. 이 계산은 기업들이 채굴되는 속도의 거의 4배로 비트코인을 흡수하고 있다는 River의 주장의 근거입니다. 인포그래픽은 다른 대규모 기관 유입도 보여줍니다. 펀드와 ETF는 하루 순 유입량 약 1,430 BTC를 차지하며, 이는 새로운 발행량과 비교하여 총 흡수량을 더욱 증가시킵니다. 더 작은 흐름은 "기타" 기관(하루 약 411 BTC)과 정부(하루 약 39 BTC)로 이어집니다. River는 또한 "잃어버린 비트코인"으로의 작지만 꾸준한 흐름(하루 약 14 BTC)을 기록하는데, 이는 키 분실과 같은 이유로 영구적으로 접근할 수 없다고 판단되는 코인을 나타냅니다. 반면에...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 00:45
금요일 레드 타이드에서 비트코인 및 이더리움 ETF 2억 9128만 달러 유출
비트코인 및 이더리움 ETF, 금요일 레드 타이드에서 2억 9128만 달러 유출 비트코인이더리움뉴스닷컴에 게재된 글입니다. 금요일, 비트코인 및 이더리움 상장지수펀드(ETF)는 순 환매액 2억 9128만 달러를 기록하며 한 주를 고통스러운 마감으로 끝냈습니다. ETF 엑소더스, 고통스러운 한 주를 마감 sosovalue.com에서 수집한 통계에 따르면 미국 이더리움 중심 ETF는 1억 6464만 달러의 순 출금을 기록하며 한 주를 마감했습니다. 이날 가장 큰 후퇴는 그레이스케일 이더리움 미니[...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-and-ethereum-etfs-bleed-291-28-million-in-friday-red-tide/
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 00:18
트럼프의 관세가 아직 유효한가요? 알아야 할 사항.
트럼프의 관세가 여전히 유효한가? 알아야 할 사항. 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 항소 법원은 도널드 트럼프 대통령이 부과한 대부분의 관세가 불법이라고 판결했으며, 이는 해당 과세가 트럼프의 권한을 초과했다는 하급 법원의 주장을 지지하는 것입니다. 그러나 트럼프 행정부가 대법원에 사건을 가져가는 동안 몇 주 동안 관세는 그대로 유지될 예정입니다. 트럼프는 항소 법원의 판결에 이의를 제기하고 대법원이 그의 관세를 유지할 가능성이 높다고 주장했습니다. Getty Images 주요 사실 미국 연방 순회 항소 법원은 금요일 늦게 7-4로 트럼프가 관세를 부과함으로써 그의 권한을 넘어섰다고 판결했으며, 법원은 그러한 관세를 부과할 권한이 "입법부에 독점적으로 부여되어 있으며" "핵심적인 의회 권한"이라고 기록했습니다. 반대 의견을 낸 판사들은 트럼프가 국제 무역을 규제할 수 있는 대통령 권한을 부여하는 1977년 법인 국제 비상 경제 권한법(IEEPA)을 사용하여 관세를 정당화한 것이 "입법 권한의 위헌적 위임"이 아니라고 주장했습니다. 다수 의견은 IEEPA가 관세를 언급하지도 않고 대통령의 관세 부과 권한에 제한을 두는 "절차적 안전장치"도 없으며 과세를 부과할 "광범위한 권한을 대통령에게 부여하지 않는다"고 말했습니다. 그러나 항소 법원의 판결은 10월 14일까지 효력이 발생하지 않아 트럼프 행정부가 대법원에 항소할 시간을 주고 있습니다. 백악관 대변인 쿠시 데사이는 성명에서 "대통령의 관세는 여전히 유효하며, 우리는 이 문제에 대한 최종 승리를 기대한다"고 말했습니다. 주요 비판 "모든 관세는 여전히 유효합니다!"라고 트럼프는 Truth Social에서 "고도로 당파적인" 항소 법원을 비판하며 썼습니다. 트럼프는 "이러한 관세가 사라진다면, 그것은 국가에 완전한 재앙이 될 것"이라고 주장했습니다. 그는 대법원이 "우리 국가의 이익"을 위해 관세를 유지하도록 "도울 것"이라고 제안하며, 항소 법원의 판결이 "유지되도록 허용된다면, 이 결정은 문자 그대로 미국을 파괴할 것"이라고 덧붙였습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 23:56
미국 인플레이션 데이터로 인해 BTC, ETH ETF에서 2억 9100만 달러 유출
미국 인플레이션 데이터로 인해 BTC, ETH ETF에서 2억 9100만 달러 유출이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 현물 비트코인과 이더 ETF는 새로운 미국 인플레이션 수치가 투자자 신뢰를 흔들면서 금요일에 급격한 유출을 경험했습니다. 유출액은 2억 9128만 달러에 달했으며, 이는 몇 주간의 유입 이후 감정의 극적인 반전이었습니다. SoSoValue에 따르면 이더 ETF가 유출을 주도하여 1억 6464만 달러를 잃었습니다. 이는 자산군에 15억 달러 이상을 추가했던 5일 연속 유입의 흐름을 끊었습니다. 비트코인 ETF도 8월 22일 이후 첫 일일 하락에서 1억 2664만 달러의 유출을 기록했습니다. 이러한 감소는 업계 전반의 운용 자산(AUM) 감소로 이어졌습니다. 이더리움 ETF 운용 자산은 285억 8000만 달러로, 비트코인 ETF AUM은 1399억 5000만 달러로 하락했습니다. 개별 펀드 데이터는 자금 유출의 규모를 강조했습니다. Fidelity의 FBTC가 6620만 달러로 유출 목록 상위를 차지했습니다. ARK Invest와 21Shares의 ARKB가 7207만 달러의 유출로 그 뒤를 이었습니다. 그레이스케일 인베스트먼트의 GBTC는 1530만 달러의 유출을 기록했습니다. 모든 펀드가 자본을 잃은 것은 아닙니다. BlackRock의 IBIT는 약 2463만 달러의 유입을 기록했습니다. WisdomTree의 BTCW는 230만 달러로 소폭 증가하여 일부 투자자들이 여전히 시장 혼란을 활용하려는 의지가 있음을 보여주었습니다. 연준 인플레이션 지표가 달러를 끌어올리면서 시장 경계 비트코인과 이더 ETF의 대규모 유출은 미국이 투자자들의 주목을 끈 새로운 인플레이션 데이터를 발표하면서 발생했습니다. 중앙은행이 선호하는 기저 인플레이션 측정 지표인 핵심 개인소비지출(PCE) 지수는 7월에 전년 대비 2.9% 증가했으며, 이는 2월 이후 가장 빠른 속도였습니다. 이 수치는 경제학자들의 예상과 일치했지만 인플레이션 압력이 끈적하게 유지되고 있음을 강화했습니다. 이 수치는 또한 연준이 오랫동안 기다려온 금리 인하를 실행하라는 압력을 받고 있는 시점에 나왔습니다. 보고서를 자세히 살펴보면, 에너지 가격은 전체 증가를 부분적으로 상쇄하여 약간의 완화를 제공했습니다. 그러나 서비스 부문은 다른 이야기를 보여주었습니다. 서비스 비용은 전년 대비 3.6% 급증하여 지속적인...
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 23:38
주목해야 할 4가지 코인
이 게시물 '주목해야 할 4개의 코인'이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 오늘날 활발한 트레이더에게 물어보면 모두 같은 말을 할 것입니다: 시장은 그 어느 때보다 복잡해졌다고요. 암호화폐 거래소, 브로커리지 계정, 외환 플랫폼, DeFi(탈중앙화 금융) 앱 사이에서 트레이더들은 여러 계정, 수십 개의 지갑, 끝없는 온체인 수수료를 관리해야 합니다. 적절한 순간에 적절한 도구가 없다는 이유만으로 기회를 놓치게 됩니다. 바로 이 지점에서 BlockchainFX(BFX)가 등장합니다. BFX는 통합된 거래 슈퍼 앱을 만들고 있으며, 이곳에서는 금에서 비트코인, 밈 코인까지 몇 초 안에 이동하면서 모든 거래에서 보상을 얻을 수 있습니다. 이는 투자자들이 잠시 멈추고 2025년 최고의 암호화폐 프리세일 중 하나를 보고 있다는 것을 깨닫게 하는 혁신입니다. 그리고 이러한 모멘텀은 BFX에만 국한되지 않습니다. Jet Bolt, Nexchain, Coldware와 같은 다른 떠오르는 이름들도 100배 수익을 찾는 투자자들의 눈길을 끌고 있습니다. 하지만 이들 중에서도 BFX는 자신만의 카테고리를 개척하고 있습니다. 수동적 수입을 재정의하는 스테이킹 보상 BlockchainFX의 가장 매력적인 특징 중 하나는 스테이킹 모델입니다. 단순히 가격 투기에만 의존하는 많은 프로젝트와 달리, BFX는 매일 홀더들에게 보상을 제공합니다. 거래 수수료의 최대 70%가 USDT와 BFX 토큰 모두로 커뮤니티에 재분배됩니다. 이는 잠자는 동안에도 포트폴리오가 당신을 위해 일한다는 것을 의미합니다. 이것이 전통적인 스테이킹과 다른 점은 그 범위입니다. 외환, 주식, ETF, 암호화폐 전반의 거래량이 보상 풀에 기여합니다. 장기 투자자들에게 이것은 단순한 프리세일이 아니라, 안정적이고 복리로 증가하는 10배 암호화폐 성장을 위해 설계된 최고의 암호화폐 프리세일 중 하나입니다. 원활한 다중 자산 접근 BFX는 단순한 암호화폐 거래소가 아닙니다. 이는 글로벌 거래 허브입니다. 투자자들은 미국 주식, 외환 페어, 상품, ETF, 디지털 토큰을 포함한 500개 이상의 다양한 자산에 접근할 수 있게 됩니다. 처음으로, 하나의...
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 23:32
비트코인 유출은 금에 이득이 되지 않고 있다; 두 자산 모두 압박을 느낀다
비트코인 유출이 금에 이득이 되지 않고 있습니다; 두 자산 모두 압박을 느끼고 있습니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인과 금 ETF의 최근 데이터에 따르면 이번 달에는 역사적 추세에서 벗어난 현상이 나타났습니다: 일반적으로 반대 방향으로 움직이던 자금 흐름과 달리, 비트코인과 금 모두 동시에 유출을 경험했습니다. 이러한 드문 상관관계는 현재의 거시경제 환경과 변화하는 투자자 심리에 대해 많은 것을 말해줍니다. 비트코인 유출은 금에 이득이 되지 않았으며, 연준의 경로가 더 명확해질 때까지 두 자산 모두 압박 상태로 남아 있습니다. 비트코인 유출, 실물 자산이 고통을 느끼고 있습니다 전통적으로 투자자들이 비트코인에서 자금을 빼낼 때, 궁극적인 안전자산인 금은 유입이 급증하고, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이는 비트코인과 금이 전통적인 금융 시장 위험에 대한 대체 가치 저장소 및 헤지 수단으로 간주되기 때문입니다. 비트코인 유출은 금으로 흘러가지 않고 있습니다. 투자자들은 종종 이들을 상관관계가 없는 자산으로 봅니다. 왜냐하면 그들의 가격과 수요가 일반적으로 주식이나 채권과 함께 움직이지 않기 때문입니다. 그러나 각 자산은 서로 다른 위험 선호도와 시장 상황에 매력적입니다. 이번 달은 그렇지 않습니다. 비트코인 ETF는 6일 연속 유출을 기록하며 8월 말에만 거의 20억 달러가 빠져나갔습니다. 한편, GLDM과 같은 주요 금 ETF에서의 유출도 급증하여 단 일주일 만에 4억 4900만 달러가 빠져나갔습니다. 기록적인 비트코인 유출과 더 넓은 암호화폐 시장 위축에도 불구하고, 비트코인 ETF는 8월 말에 반등하여 시장 위축 기간 동안 4일 연속 유입을 기록했습니다. 금 ETF도 2025년 8월 마지막 날들에 순 유입을 보였으며, 비트코인 ETF와 유사한 반등을 추적하며 월말에 투자자 심리의 변화 가능성을 시사했습니다. 거시적 불확실성이 지배합니다 이러한 비정상적인 행동의 배경은 경제적 역풍의 혼합입니다: 연방준비제도의 통화 정책에 대한 불확실성, 지속적인 인플레이션, 그리고 노동 시장 약화의 징후들입니다. 연준의 다음 움직임이 불분명한 상황에서, 비트코인과 금은 명확성이나 확실성을 추구하는 투자자들에게 특별히 매력적이지 않을 수 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 23:31
비트코인 가격 폭락? BTC가 바닥을 칠 수 있는 지점
비트코인 가격 폭락? BTC가 바닥을 칠 수 있는 지점은 여기입니다 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 비트코인(BTC)은 기술적 신호가 대표 암호화폐의 하락세 모멘텀을 확인함에 따라 계속해서 하락 추세를 보이고 있습니다. 지난 24시간 동안 비트코인은 일중 최고점인 $111,420.48에서 $108,000 범위로 하락하여 투자자들이 얼마나 더 하락할 수 있을지 궁금해하고 있습니다. 분석가, $103K를 잠재적 비트코인 바닥으로 예측 유명한 암호화폐 분석가인 Michaël van de Poppe의 업데이트에 따르면, 비트코인의 단기 추세는 하락세를 유지할 가능성이 높습니다. 그는 시장이 조정 단계에 있으며 가격이 $103,000 근처에 도달할 때까지 한동안 하락 경로를 유지할 수 있다고 믿습니다. 또한 읽어보세요 Van de Poppe는 이 수준을 BTC의 가능한 "바닥" 지점으로 간주합니다. 그는 현재 수준이 약세를 보이고 있으며 조정이 아직 끝나지 않았음을 나타낸다고 주장했습니다. 현재 단계를 벗어나기 위해서는 비트코인이 $112,000 저항선을 돌파해야 한다고 분석가는 언급했습니다. 꽤 명확합니다. 현재 추세는 약간 하락하고 있으며, #비트코인은 조정의 바닥에 도달하려고 합니다. 아직 끝나지 않았다고 생각합니다. 제게 끝났다는 것은 $112K 위로 돌파하는 것입니다. 이는 시장이 어제 명확하게 거부하고 하락한 수준입니다... pic.twitter.com/RzmMuycqjD — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) 2025년 8월 30일 이 가격 수준은 비트코인이 여기서 거부되면서 중요한 것으로 입증되었습니다. 이는 판매자들이 여전히 통제권을 가지고 있음을 나타내며, 이는 자산의 상승 모멘텀을 방해할 수 있는 발전입니다. 흥미롭게도, 한 비트코인 고래가 지난 48시간 동안 40억 달러의 이익을 올렸다고 보고되었습니다. 이러한 수익 실현 움직임은 빠른 반등을 방해할 수 있으며, 그것이 발생할 때 모멘텀은 van de Poppe가 강조한 대로 약할 것입니다. BTC에 대한 기관 수요가 희망을 제공 이 글을 작성하는 시점에서 비트코인 가격은 $108,576.49에 거래되고 있으며, 이는 1.23% 하락을 나타냅니다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 23:27
온체인 활동 급증으로 $52 목표가 설정됨
BitcoinEthereumNews.com에 게재된 글 온체인 활동 급증으로 $52 목표가 설정. 암호화폐 뉴스 분석가들이 온체인 활동, 기관 파트너십, 소매 모멘텀이 2025년 새로운 성장을 촉진함에 따라 체인링크의 목표 가격을 $52로 상향 조정했습니다. 체인링크(LINK)는 전례 없는 변동성, 주요 생태계 업데이트, 그리고 기관의 관심이 다시 높아진 2025년 8월의 변동성 높은 에피소드 이후 다시 한번 주목받고 있습니다. 분석가들은 현재 기록적인 온체인 활동과 빠르게 가속화되는 채택으로 인해 $52의 가격 목표를 예측하고 있습니다. 소매 커뮤니티는 체인링크의 인프라 성장에 관한 논의를 문화적, 금융적 플레이인 MAGACOIN FINANCE와 연결하고 있습니다. 이러한 참여는 투자자들의 관심이 확립된 인프라 리더와 초기 단계 내러티브로 이동하고 있음을 나타냅니다. 체인링크의 변동성 높은 8월 랠리 8월 동안, 체인링크의 역사는 가장 극적인 변화를 경험했습니다. LINK는 주간 기준 806% 하락 후 하루 만에 159.8% 상승하여 $24.51에 도달했으며, 월간 기준으로는 4,200% 상승했습니다. 가격 변동은 고래 매수, 토큰 환매, 그리고 체인링크 ETF 가능성에 대한 투기로 인해 발생했습니다. 9월 예측에 따르면 LINK는 다시 $19.40까지 하락하고 $25.99까지 상승할 가능성이 있습니다. 이러한 가격 변동에도 불구하고, 사람들은 여전히 $51 가격 수준을 돌파하는 이 선택에 대해 자신감을 느끼고 있습니다. 모멘텀이 계속된다면 52가 단기 목표가 될 수 있습니다. 주요 생태계 발전 체인링크의 기본 요소는 가격 움직임을 넘어 더욱 강화되고 있습니다. 8월에는 미국 정부가 네트워크와 파트너십을 체결했습니다. 상무부의 발표로 LINK는 5% 상승했습니다. 업그레이드된 기능은 핵심 역량을 더욱 강화했습니다: 새로운 데이터 피드, 추가된 검증자 노드, 그리고 EVM 기반 zkRollups와 호환되는 CCIP v1.5. 이는 체인링크가 실물 자산 토큰화를 위한 브릿지로 빠르게 자리잡고 있음을 의미합니다. 플랫폼은 DeFi 프로토콜에 실시간 가격 제공 접근을 가능하게 하는 NAV 및 Backed xStock 데이터 스트림을 출시했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 23:26
비트코인이 2021년 사이클 정점을 반복하고 있나요?
비트코인이 2021년 사이클 정점을 반복하고 있을까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 분석 비트코인이 124,500달러 정점에서 급격히 후퇴한 것이 역사가 반복될지에 대한 논쟁을 다시 불러일으켰습니다. 분석가들은 현재 가격 움직임이 2021년 장기 하락장으로 이어진 붕괴 전의 상황과 불길하게 유사하다고 경고합니다. 암호화폐 시장 평론가 TradingShot은 TradingView에서 최근 몇 주간의 각 반등 시도가 강한 매도세에 부딪혀 BTC가 50일 이동 평균선 아래에 갇혀 있다고 지적했습니다. 이 패턴 — 낮아지는 고점과 이어지는 낮은 저점 — 은 비트코인이 잔혹한 하락세로 접어들기 전 4년 전에 나타났던 것과 동일한 형태입니다. 당시에는 데드 크로스와 과매도 RSI 반등 후 짧은 반등이 있었지만, 사이클의 끝을 알리는 "이중 정점" 형성에서 멈췄습니다. 8월의 더 높은 고점이 그 상황의 거울 이미지처럼 보이면서, 분석가는 비트코인이 다시 같은 경로를 따를 수 있다고 제안합니다. 하락세 기술적 압력 증가 글을 쓰는 시점에서 BTC는 110,000달러 수준을 훨씬 밑도는 약 108,200달러에 거래되며, 주간 3% 손실을 기록했습니다. 50일 단순 이동 평균은 116,000달러 위에 위치하며 단기 저항선 역할을 하는 반면, 더 장기적인 200일 SMA는 95,600달러 근처에서 여전히 더 넓은 추세에 대한 안전망을 제공합니다. 38 근처에 머무르는 상대 강도 지수(RSI)는 BTC가 과매도 상태에 가까워지고 있음을 보여줍니다. 이는 매도세의 소진을 나타내지만, 추가 손실을 막기 위해서는 새로운 매수 모멘텀이 필요할 수 있습니다. BTC의 다음 행보는? 50일 지지선이 결정적으로 무너진다면, 많은 트레이더들은 2021년 붕괴의 반복 — 비트코인의 연초 대비 상승분 대부분을 지울 수 있는 장기 조정 — 을 두려워합니다. 그러나 낙관론자들은 구조적 상승 추세가 200일 평균선 위에서 여전히 온전하며, 기관 사용자들이 다시 참여한다면 반등할 여지가 있다고 주장합니다. 이번 조정이 단기적인 조정으로 판명될지...
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 23:20
DAR 오픈 네트워크, 성과 기반 보상이 있는 경쟁적인 웹3.0 퀘스트 시스템 도입
DAR 오픈 네트워크, 성과 기반 보상이 있는 경쟁적 웹3.0 퀘스트 시스템 도입이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: DAR 퀘스트 시스템은 9월 1일에 출시되며 10만 개의 D 토큰이 제공되는 4주 보상 시즌 진행 플레이어는 게임 플레이를 통해 퀘스트 포인트를 획득하고 여러 웹3 타이틀에서 도전 과제를 완료 새로운 레전드 서킷은 캐주얼 게이머와 경쟁 플레이어가 단계별 토너먼트와 결승전에 접근할 수 있도록 함 DAR 오픈 네트워크는 웹3 게임에서 수동적 에어드랍에서 벗어나 새로운 성과 기반 퀘스트 및 보상 프로그램을 출시하고 있습니다. 9월 1일 출시되는 DAR 퀘스트 시스템은 이전에 격주 게시물에서 발표된 바와 같이 달라니아 멀티버스의 다양한 타이틀에서 게임 플레이와 경쟁을 통해 토큰 보상을 얻을 수 있는 체계적인 경로를 플레이어에게 제공할 예정입니다. DAR의 퀘스트 시스템으로 웹3 게임의 새로운 장이 시작됩니다 이 시스템의 핵심은 플레이어의 참여와 기술에 보상을 주도록 설계된 프레임워크입니다. 참가자들은 일일, 주간 및 시즌별 퀘스트를 완료하여 문 코인, 독점 아이템 및 퀘스트 포인트를 축적할 수 있습니다. 이러한 퀘스트 포인트는 개인 성과를 월간 토큰 배포와 연결하는 새로운 모델인 DAR의 플레이 투 언 경쟁의 관문 역할을 합니다. 이 이니셔티브의 첫 시즌에는 10만 토큰 풀이 제공됩니다. 정적인 경품 대신, 에어드랍 모델은 사용자 활동과 참여도에 따라 동적으로 조정됩니다. DAR에 따르면, 이 시스템은 커뮤니티 규모와 토큰 경제와 같은 요소를 기반으로 월간 토큰 할당을 조정하여 보상의 지속 가능성을 보장합니다. 퀘스트 시스템을 보완하는 것은 새롭게 출시된 레전드 서킷으로, 캐주얼한 진입 시점과 높은 경쟁의 결승전으로 가는 경로를 제공하는 경쟁적 기능입니다. 일일 토너먼트는 예선 역할을 하며, 상위 성과를 보이는 플레이어들은 생태계 전반에 걸쳐 64명의 경쟁자가 참가하는 연례 그랜드 마스터 결승전을 향해 순위를 올릴 기회를 갖게 됩니다. 이 프로그램은 체인에 구애받지 않으며 기존 및 향후 출시될 DAR 기반 게임들을 통합하는 것을 목표로 합니다. DAR 시민권 보유자들은 또한 독점적인 시즌별 도전 과제에 접근할 수 있게...
BitcoinEthereumNews
2025/08/30 22:47
