BlockDAG, Labubull, Brett, Ponke 가격 및 프리세일 분석 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 탑 암호화폐 프리세일 시장이 폭발적으로 성장하면서, 투자자들은 높은 수익과 실물 연계 자산을 제공하는 수십 개의 프로젝트를 검토하고 있습니다. 하지만 솔직히 말해서, 대부분의 프리세일은 과장된 약속을 하거나 출시 후 관련성을 유지할 사용자 기반이 부족합니다. 그래서 몇몇 이름들이 각기 다른 이유로 대화를 지배하고 있지만, 한 프로젝트가 확실히 앞서 나가고 있습니다. BlockDAG는 올해 초에 설정한 모든 이정표를 돌파한 후 최종 프리세일 단계에 진입하고 있습니다. 이와 함께, Labubull(LABU), Brett(BRETT), Ponke(PONKE)와 같은 토큰들이 마케팅 활동, 가격 움직임, 커뮤니티 반응으로 주목을 받고 있습니다. 아래에서 각 프로젝트를 자세히 살펴보고, 현재 성과를 비교하며, 다음 큰 움직임 전에 BlockDAG가 유일하게 투자할 가치가 있는 진지한 프리세일인 이유를 분석합니다. 1. TOKEN2049에서의 BlockDAG: 프리세일과 실제 유틸리티의 만남 BlockDAG는 10월 1-2일 싱가포르 TOKEN2049에서 지금까지 가장 큰 무대를 준비하면서 2025년 탑 암호화폐 프리세일 대화를 지배할 준비가 되어 있습니다. 이는 아시아의 대표적인 웹3.0 이벤트로, 25,000명 이상의 참석자, 7,000개 이상의 기업, 수백 명의 연사들이 참여하며, BlockDAG는 플래티넘 파트너로 참여합니다. 이는 라이브 데모가 있는 72 제곱미터의 대형 부스부터 모든 참석자가 BlockDAG 브랜드를 볼 수 있는 메인 스테이지 외부의 천장까지 이어지는 배너까지 완전한 가시성을 의미합니다. 10월 1일까지 모든 BDAG 구매에 2049% 보너스를 추가하면, 프리세일 열기는 기록적인 수준에 도달하고 있습니다. 현재 배치 30에서 0.03달러에 거래되는 BlockDAG의 프리세일은 이미 3억 8,700만 달러 이상을 모금했으며 250억 개 이상의 BDAG가 판매되었습니다. 배치 1에서 초기 구매자들은 단 0.001달러에 참여하여 출시 전에 큰 수익을 확보했지만, 프로젝트는 속도를 늦추지 않고 있습니다. 고래 리더보드 경쟁이 치열해지고 있으며, 두 명의 주요 보유자가 현재 440만 달러와 430만 달러로, 이전의 380만 달러 리더를 추월하고 모멘텀을 더욱 높이고 있습니다...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 01:25