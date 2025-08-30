2025년에 누가 비트코인을 보유하고 있을까? 암호화폐 회사가 글로벌 BTC 소유권 분포를 매핑

2025년에 비트코인을 누가 보유하고 있을까? 암호화폐 회사가 글로벌 BTC 소유 분배를 매핑했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. River는 개인이 여전히 비트코인의 대부분을 소유하고 있다고 말합니다. 미국 기반 비트코인 금융 서비스 회사는 최근 X에 올린 게시물에서 2025년 8월 25일자 소유권 분배 연구를 공개했습니다. 이 연구는 공급량을 카테고리로 분류하고 공개 신고서, 수탁형 주소 태깅 및 이전 블록체인 연구를 사용하여 River가 각각에 귀속시키는 점유율을 보여줍니다. River는 개인이 유통 중인 BTC의 약 65.9%, 즉 1383만 코인을 통제하고 있다고 추정합니다. 이 범주에는 자체 보관 지갑과 River가 개인으로 분류한 거래소 계정이 포함됩니다. 기관 측면에서 River는 보유량을 기업과 ETF 및 펀드로 나눕니다. 기업 - 기업 자금과 비트코인 보유량을 보고하는 기존 기업을 포함하는 글로벌 카테고리 - 은 공급량의 약 6.2%, 즉 130만 BTC를 차지합니다. ETF 및 펀드 - 현물 ETF 및 고객을 위해 코인을 보관하는 투자 수단 - 는 약 7.8%, 즉 163만 BTC를 통제합니다. 정부는 River가 공개 소스에서 추적한 주권 주소를 기반으로 약 1.5%, 즉 30만 6천 BTC를 보유한 것으로 나타났습니다. 두 가지 특별 카테고리가 분배를 완성합니다: 분실된 비트코인은 약 7.6%, 즉 158만 BTC를 차지합니다. River는 이것이 수년 동안 움직이지 않았고 복구가 불가능할 가능성이 있는 코인을 보여주는 연령 휴리스틱에서 추론된 것이라고 말합니다. Satoshi/Patoshi 보유량은 초기 시대 마이닝 패턴에 대한 이전 연구를 기반으로 약 4.6%, 즉 96만 8천 BTC로 고정되어 있습니다. 마지막으로, 2100만이라는 하드캡에 도달하기 전에 아직 채굴되지 않은 공급량의 약 5.2%, 즉 109만 BTC가 있습니다. River의 연구는 2025년 8월 25일 기준으로 개인이 BTC의 65.9%, 펀드가 7.8%를 보유하고 있다고 추정합니다. 간단히 말해, River의 연구는 미래 가격을 예측하는 것이 아니라 오늘날 누가 비트코인을 보유하고 있는지 매핑하려는 시도입니다. 수탁자가 많은 고객을 집계하고, 일부 지갑이 잘못 분류되고, 소유권이 불투명할 수 있기 때문에 이 추정치는 확정적이지 않습니다. River의 결론은 개인이 여전히 보유량을 지배하고 있지만...