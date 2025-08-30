2025-10-09 목요일

BlockDAG, Labubull, Brett, Ponke 가격 및 프리세일 분석

BlockDAG, Labubull, Brett, Ponke 가격 및 프리세일 분석

BlockDAG, Labubull, Brett, Ponke 가격 및 프리세일 분석 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 탑 암호화폐 프리세일 시장이 폭발적으로 성장하면서, 투자자들은 높은 수익과 실물 연계 자산을 제공하는 수십 개의 프로젝트를 검토하고 있습니다. 하지만 솔직히 말해서, 대부분의 프리세일은 과장된 약속을 하거나 출시 후 관련성을 유지할 사용자 기반이 부족합니다. 그래서 몇몇 이름들이 각기 다른 이유로 대화를 지배하고 있지만, 한 프로젝트가 확실히 앞서 나가고 있습니다. BlockDAG는 올해 초에 설정한 모든 이정표를 돌파한 후 최종 프리세일 단계에 진입하고 있습니다. 이와 함께, Labubull(LABU), Brett(BRETT), Ponke(PONKE)와 같은 토큰들이 마케팅 활동, 가격 움직임, 커뮤니티 반응으로 주목을 받고 있습니다. 아래에서 각 프로젝트를 자세히 살펴보고, 현재 성과를 비교하며, 다음 큰 움직임 전에 BlockDAG가 유일하게 투자할 가치가 있는 진지한 프리세일인 이유를 분석합니다. 1. TOKEN2049에서의 BlockDAG: 프리세일과 실제 유틸리티의 만남 BlockDAG는 10월 1-2일 싱가포르 TOKEN2049에서 지금까지 가장 큰 무대를 준비하면서 2025년 탑 암호화폐 프리세일 대화를 지배할 준비가 되어 있습니다. 이는 아시아의 대표적인 웹3.0 이벤트로, 25,000명 이상의 참석자, 7,000개 이상의 기업, 수백 명의 연사들이 참여하며, BlockDAG는 플래티넘 파트너로 참여합니다. 이는 라이브 데모가 있는 72 제곱미터의 대형 부스부터 모든 참석자가 BlockDAG 브랜드를 볼 수 있는 메인 스테이지 외부의 천장까지 이어지는 배너까지 완전한 가시성을 의미합니다. 10월 1일까지 모든 BDAG 구매에 2049% 보너스를 추가하면, 프리세일 열기는 기록적인 수준에 도달하고 있습니다. 현재 배치 30에서 0.03달러에 거래되는 BlockDAG의 프리세일은 이미 3억 8,700만 달러 이상을 모금했으며 250억 개 이상의 BDAG가 판매되었습니다. 배치 1에서 초기 구매자들은 단 0.001달러에 참여하여 출시 전에 큰 수익을 확보했지만, 프로젝트는 속도를 늦추지 않고 있습니다. 고래 리더보드 경쟁이 치열해지고 있으며, 두 명의 주요 보유자가 현재 440만 달러와 430만 달러로, 이전의 380만 달러 리더를 추월하고 모멘텀을 더욱 높이고 있습니다...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 01:25
2025년에 누가 비트코인을 보유하고 있을까? 암호화폐 회사가 글로벌 BTC 소유권 분포를 매핑

2025년에 누가 비트코인을 보유하고 있을까? 암호화폐 회사가 글로벌 BTC 소유권 분포를 매핑

2025년에 비트코인을 누가 보유하고 있을까? 암호화폐 회사가 글로벌 BTC 소유 분배를 매핑했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. River는 개인이 여전히 비트코인의 대부분을 소유하고 있다고 말합니다. 미국 기반 비트코인 금융 서비스 회사는 최근 X에 올린 게시물에서 2025년 8월 25일자 소유권 분배 연구를 공개했습니다. 이 연구는 공급량을 카테고리로 분류하고 공개 신고서, 수탁형 주소 태깅 및 이전 블록체인 연구를 사용하여 River가 각각에 귀속시키는 점유율을 보여줍니다. River는 개인이 유통 중인 BTC의 약 65.9%, 즉 1383만 코인을 통제하고 있다고 추정합니다. 이 범주에는 자체 보관 지갑과 River가 개인으로 분류한 거래소 계정이 포함됩니다. 기관 측면에서 River는 보유량을 기업과 ETF 및 펀드로 나눕니다. 기업 - 기업 자금과 비트코인 보유량을 보고하는 기존 기업을 포함하는 글로벌 카테고리 - 은 공급량의 약 6.2%, 즉 130만 BTC를 차지합니다. ETF 및 펀드 - 현물 ETF 및 고객을 위해 코인을 보관하는 투자 수단 - 는 약 7.8%, 즉 163만 BTC를 통제합니다. 정부는 River가 공개 소스에서 추적한 주권 주소를 기반으로 약 1.5%, 즉 30만 6천 BTC를 보유한 것으로 나타났습니다. 두 가지 특별 카테고리가 분배를 완성합니다: 분실된 비트코인은 약 7.6%, 즉 158만 BTC를 차지합니다. River는 이것이 수년 동안 움직이지 않았고 복구가 불가능할 가능성이 있는 코인을 보여주는 연령 휴리스틱에서 추론된 것이라고 말합니다. Satoshi/Patoshi 보유량은 초기 시대 마이닝 패턴에 대한 이전 연구를 기반으로 약 4.6%, 즉 96만 8천 BTC로 고정되어 있습니다. 마지막으로, 2100만이라는 하드캡에 도달하기 전에 아직 채굴되지 않은 공급량의 약 5.2%, 즉 109만 BTC가 있습니다. River의 연구는 2025년 8월 25일 기준으로 개인이 BTC의 65.9%, 펀드가 7.8%를 보유하고 있다고 추정합니다. 간단히 말해, River의 연구는 미래 가격을 예측하는 것이 아니라 오늘날 누가 비트코인을 보유하고 있는지 매핑하려는 시도입니다. 수탁자가 많은 고객을 집계하고, 일부 지갑이 잘못 분류되고, 소유권이 불투명할 수 있기 때문에 이 추정치는 확정적이지 않습니다. River의 결론은 개인이 여전히 보유량을 지배하고 있지만...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 01:24
유엔, 분쟁 중 성폭력의 급격한 증가에 대해 경고

유엔, 분쟁 중 성폭력의 급격한 증가에 대해 경고

유엔, 분쟁 중 성폭력 급증 경고에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 한 여성이 2024년 10월 12일 시라로의 비공개 장소에서 세로 화면 촬영을 위해 포즈를 취했습니다. 그녀는 AFP에 분쟁이 시작된 지 1년 후, 가족을 위해 음식을 사러 가던 중 두 명의 에리트레아 군인이 그녀를 멈춰 세우고 강간했다고 말했습니다. 에티오피아 티그라이 지역에서 발생한 2년간의 전쟁으로 수십만 명이 사망하고, 100만 명 이상이 여전히 실향민 상태이며, 200억 달러 이상의 피해가 발생했으며, 2022년 11월 합의로 유혈사태가 종식되었습니다. 2023년 과학 저널 BMC Women's Health에 발표된 연구에 따르면, 에티오피아 최북단 티그라이 지역에서 2년간의 분쟁 중 민간인에게 가해진 많은 야만적 행위 중에서 강간과 성폭력은 "체계적"이었으며 전쟁 무기로 사용되었습니다. 연구자들이 수집한 데이터에 따르면, 강간 건수 추정치는 최대 12만 건까지 크게 다양하며, 많은 피해자들이 공격 사실을 신고하기를 꺼렸습니다. 피해자들은 가해자 대부분이 에티오피아나 에리트레아 군인이었지만, 이웃 암하라 지역의 민병대원들도 있었다고 보고했습니다. (사진 출처: MICHELE SPATARI/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images 2025년 8월, 유엔은 분쟁 관련 성폭력에 관한 사무총장 연례 보고서를 발표하며, 분쟁 중 성폭력이 급증하고 있다고 경고했습니다. 보고서에 따르면, 20개국 이상에서 국가 및 비국가 행위자들이 위반 행위를 저질렀으며, 중앙아프리카공화국(CAR), 콩고민주공화국(DRC), 아이티, 소말리아, 남수단에서 가장 높은 수치가 기록되었습니다. 2024년 데이터를 제시한 이 보고서는 여성과 소녀들이 피해자의 대부분을 차지했지만, 남성, 소년, 다양한 성적 지향성과 성 정체성을 가진 사람들도 표적이 되었으며, 연령대는 1세부터 75세까지 다양했다고 밝혔습니다. 이러한 공격 중 많은 경우가...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 01:05
에브리씽 블록체인, 플레어의 XRP DeFi 프레임워크 활용

에브리씽 블록체인, 플레어의 XRP DeFi 프레임워크 활용

이 게시물 Everything Blockchain이 Flare의 XRP DeFi 프레임워크를 활용한다는 내용이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Everything Blockchain Inc.는 수익 창출 전략을 기업 디지털 자산에 통합하기 위해 Flare 네트워크의 XRP DeFi(XRPFi) 표준에 참여했습니다. 티커 EBZT로 상장된 미국 상장 기업은 이 이니셔티브에 1천만 달러의 XRP를 할당하기 위한 양해각서에 서명했습니다. EBZT, Flare의 XRPFi를 활용하여 XRP를 수익 창출 자산으로 전환 보도 자료에 따르면, 이번 조치로 EBZT는 Flare의 기관급 XRP 수익 프레임워크를 도입한 최초의 미국 기업 중 하나가 되었습니다. 나스닥 상장 기업인 VivoPower는 이전에 동일한 표준에 1억 달러를 투자했으며, 이는 이 모델에 대한 기업 채택이 증가하고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 최근 일본 게임 회사 Gumi가 XRP 자산을 출시한 것으로도 강조됩니다. Flare는 XRP를 전통적인 비수익 자산에서 기업 대차대조표를 위한 생산적인 도구로 전환하기 위해 XRPFi를 개발했습니다. 이 프레임워크의 핵심은 FAssets로, 이는 Flare의 브리징 시스템이며 XRP와 비트코인과 같은 토큰에 스마트 계약 유틸리티를 확장합니다. 이 구조를 통해 EBZT는 자사의 XRP를 FXRP로 전환할 계획입니다. 그런 다음 Flare의 Firelight 리스테이킹 레이어를 사용하여 탈중앙화 대출, 스테이킹 및 유동성 프로토콜 전반에 배포할 것입니다. XRPFi에 참여함으로써 EBZT는 현금 자금을 다양화하고 블록체인 토큰이 투기를 넘어 목적에 맞게 활용될 수 있음을 투자자들에게 보여줍니다. 이를 통해 기업들은 일반적인 기업 지배구조나 보고 규정과 비슷한 규제 방식으로 XRP를 사용할 기회를 얻게 됩니다. 또한 디지털 자산이 일상적인 자산 관리의 일부로 계속되고 있다는 지표이기도 합니다. EBZT 참여는 XRPFi 프레임워크에 대한 신뢰 증가를 강조 XRPFi 회원으로서 상장 기업 수가 증가함에 따라 Flare는 기관 금융에서 더 강력해지고 있습니다. 새로운 프로토콜이 도입됨에 따라 이미 수백만 달러 가치의 디지털 자산이 Flare에 투입되었습니다. 따라서 Flare는 XRP를 활용하는 주요 플랫폼이 될 수 있습니다...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 01:00
BlockDAG의 3억 8700만 달러 프리세일, Maxi Doge, SUBBD 및 Bitcoin Hyper를 압도하다

BlockDAG의 3억 8700만 달러 프리세일, Maxi Doge, SUBBD 및 Bitcoin Hyper를 압도하다

BlockDAG의 3억 8700만 달러 프리세일이 Maxi Doge, SUBBD 및 Bitcoin Hyper를 압도했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 모든 프리세일 시즌마다 흥미로운 코인들이 등장하지만, 실제 모멘텀을 가지고 두각을 나타내는 것은 소수에 불과합니다. 올해 투자자들은 워밍업과 진정한 견인력을 결합한 프로젝트에 주목하고 있으며, 1000배 프리세일 암호화폐 코인 목록은 많은 논쟁을 불러일으켰습니다. Maxi Doge, Subbd, Bitcoin Hyper는 밈 기반 스테이킹 워밍업부터 AI 기반 크리에이터 도구, 비트코인 레이어-2 확장성까지 다양한 이유로 관심을 끌고 있습니다. 하지만 가시성, 자금 조달 능력, 커뮤니티 지원의 가장 강력한 조합에 있어서는 BlockDAG가 다른 모든 프로젝트를 앞서고 있습니다. BlockDAG를 차별화하는 것은 출시 전에 결과를 제공하는 능력입니다. 이미 3억 8700만 달러를 모금하고, 고래들이 수백만 달러 규모의 자금을 투입하며, TOKEN2049 싱가포르에서 대규모 쇼케이스를 준비하는 등 확실히 다른 차원에서 운영되고 있습니다. 그렇기 때문에 다른 프로젝트들이 자신들의 입지를 구축하는 동안, BlockDAG는 이미 프리세일을 하나의 움직임으로 전환했습니다. 각 프로젝트를 분석하고 어떻게 비교되는지 살펴보겠습니다. 1. BlockDAG – 파워 시대 BlockDAG는 1000배 프리세일 암호화폐 코인을 찾는 여정에서 헤드라인 스토리로 자리매김하고 있습니다. 현재 프리세일 배치 30에 있는 BDAG는 0.03달러에 거래되고 있으며, 배치 1의 0.001달러에서 상승하여 초기 구매자들에게 이미 2,900%의 ROI를 제공했습니다. 더욱 열기를 높이기 위해 BlockDAG는 10월 1일까지 진행되는 2049% 프리세일 보너스를 출시했으며, 이는 2025년에 볼 수 있는 가장 공격적인 인센티브 중 하나입니다. 이 프로젝트는 이미 3억 8700만 달러 이상을 모금하고 250억 개 이상의 코인을 판매하여 규모만으로도 프리세일 상위권에 올랐습니다. 하지만 긴급성을 불러일으키는 것은 단순한 숫자가 아닙니다. 300만 명 이상의 사람들이 X1 모바일 앱에서 BDAG를 채굴하고 있으며, 수천 개의 X10 채굴기가 전 세계로 배송되고 있습니다. 프리세일 리더보드는 고래들이 진입하면서 활기를 띠고 있습니다...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 00:54
FedWatch, 9월 금리 인하 가능성 예측

FedWatch, 9월 금리 인하 가능성 예측

FedWatch, 9월 금리 인하 가능성 높다는 예측이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 연준의 잠재적 금리 인하가 암호화폐 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. CME의 FedWatch가 86.4%의 확률을 나타냅니다. 이더리움 유입과 폴리곤 유출이 영향에 대해 분석되었습니다. CME의 FedWatch 도구는 9월 연방준비제도(FRS)의 25 베이시스 포인트 금리 인하 가능성을 86.4%로 예측합니다. 금융 시장은 비트코인과 이더리움과 같은 암호화폐 자산에 영향을 미치는 잠재적 변화를 면밀히 모니터링하고 있으며, 유동성과 투자자 심리에 중요한 영향을 미칠 것입니다. FedWatch, 금리 인하 86.4% 가능성 예측 CME의 FedWatch 데이터는 9월 연준의 25 베이시스 포인트 금리 인하 가능성이 높다고 나타냅니다. 시장 참가자들은 암호화폐와 같은 위험 자산에 대한 잠재적 영향을 고려하여 주의 깊게 지켜보고 있습니다. CME의 "FedWatch" 도구에서 나온 최신 시장 합의는 9월 다음 연준 회의에서 25 베이시스 포인트 금리 인하 확률이 86.4%인 반면, 금리가 유지될 확률은 13.6%라고 나타냅니다. 연준이 금리를 인하할 경우, 특히 암호화폐 부문의 자산 가격이 변동을 보일 수 있습니다. 2730만 달러의 이더리움 유입은 투자자 포지셔닝을 시사하는 반면, 3050만 달러의 폴리곤 유출은 특정 자산에 대한 감성 분석에 의문을 제기합니다. 영향력 있는 시장 리더들의 공식 논평은 없었지만, 업계에서는 비트코인과 다른 디지털 자산이 이러한 정책 변화에 어떻게 반응할지에 대한 추측이 있습니다. 이러한 추측은 금융 분석가들이 잠재적 결과에 대해 논의함에 따라 계속됩니다. 연준 추측 속 비트코인의 2.17조 달러 시총 알고 계셨나요? 과거 금리 인하는 종종 초기 시장 반응으로 변동성과 조정을 가져왔고, 이후 암호화폐 반등이 뒤따랐으며, 이는 전통적인 금융 정책과 새롭게 부상하는 디지털 자산 간의 복잡한 상호작용을 강조합니다. 2025년 8월 30일 기준, 비트코인(BTC)은 108,731.49달러의 가격과 2.17조 달러의 시총을 보유하고 있습니다. 24시간 거래량은 16.35% 감소했으며, 0.49%의 가격 변동을 보여줍니다. 이 데이터는 CoinMarketCap에서 나온 것으로, 최근 시장 반응을 나타냅니다. 비트코인(BTC), 일일 차트, 2025년 8월 30일 16시 37분(UTC) CoinMarketCap 스크린샷...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 00:43
비트코인과 알트코인에 대한 레드 셉템버는 신화인가 현실인가? 하락세가 다가오고 있는가? 전문가들의 의견

비트코인과 알트코인에 대한 레드 셉템버는 신화인가 현실인가? 하락세가 다가오고 있는가? 전문가들의 의견

이 게시물은 비트코인이더리움뉴스닷컴에 "레드 9월은 비트코인과 알트코인에게 신화인가 현실인가? 하락세가 다가오고 있는가? 전문가들의 의견"이라는 제목으로 게재되었습니다. 비트코인이 8월 마지막 며칠 동안 횡보장을 보이는 동안, 암호화폐 투자자들은 매년 이 시기에 그러듯이 임박한 하락 가능성에 대비하고 있습니다. 시장에서 "레드 9월" 또는 "9월 효과"로 알려진 이 현상은 거의 한 세기 동안 전통 시장에서 관찰되어 왔습니다. 1928년 이후, S&P 500 지수는 9월에 평균 마이너스 수익률을 기록했으며, 이는 지수 역사상 유일하게 지속적으로 마이너스를 기록한 달입니다. 비트코인의 경우 상황은 더욱 암울합니다: Coinglass 데이터에 따르면 2013년 이후 비트코인은 9월에 평균 3.77%의 가치를 잃었으며, 8번의 급격한 하락을 경험했습니다. FinchTrade 컨설턴트 유리 베르그는 이에 대해 다음과 같이 설명합니다: "9월은 시장 이상 현상보다는 심리적 실험에 가까워졌습니다. 매도 물결은 역사적 데이터보다는 기대에 의해 생성되고 있습니다." 이 현상은 구조적 시장 행동에서 비롯됩니다. 많은 투자 펀드들이 9월에 회계연도를 마감하면서 세금 이유로 손실 포지션을 매각하고 포트폴리오를 재조정합니다. 여름 휴가가 끝나면 투자자들은 낮은 유동성 기간 이후 자신의 포지션을 검토하기 위해 트레이딩 데스크로 돌아옵니다. 또한, 9월 이후 채권 발행 증가는 주식과 위험 자산에서의 이탈을 가속화합니다. 암호화폐 측면에서는 이러한 효과가 더욱 증폭됩니다. 24/7 거래되는 비트코인은 매도 시 서킷 브레이커가 없으며, 작은 시가총액으로 인해 대형 투자자들의 움직임에 취약합니다. 2025년 9월이 혼합된 신호와 함께 다가오고 있습니다. 연준은 긍정적인 메시지를 전달했으며, 시장은 9월 18일 회의에서 또 다른 금리 인하 가능성을 반영하고 있습니다. 한편, 핵심 인플레이션은 3.1%로 견고하게 유지되고 있으며, 두 개의 활발한 전쟁이 글로벌 공급망을 교란시키고 있습니다. InFlux Technologies CEO 다니엘 켈러는 이 시나리오를 "완벽한 폭풍"으로 묘사합니다: "유럽과 중동에 두 개의 주요 분쟁 지역이 있습니다..."
BitcoinEthereumNews2025/08/31 00:36
비트코인 가격, Convano가 Metaplanet 스타일 구매 전략을 채택함에 따라 10만 달러 폭락 예상

비트코인 가격, Convano가 Metaplanet 스타일 구매 전략을 채택함에 따라 10만 달러 폭락 예상

Convano가 메타플래닛 스타일의 매수 전략을 채택하면서 비트코인 가격이 10만 달러 폭락을 예상한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 금요일 주요 옵션 만기 이후 하락세를 이어갔습니다. 또한 일본의 조용한 기업인 Convano가 BTC 매수 전략을 발표하면서 급락했습니다. 요약 최근 모멘텀이 약화되면서 비트코인 가격이 10만 달러까지 폭락할 수 있습니다. 일본 기업 Convano는 30억 달러 상당의 코인을 구매하는 것을 목표로 합니다. 비트코인 전략 기업들은 올해 모멘텀을 잃었습니다. Convano, 30억 달러 상당의 비트코인 축적 계획 토요일 마지막 확인 시점에서 비트코인(BTC) 가격은 지난 7일 동안 5.4% 이상 하락했으며, 올해 최고가 대비 13% 하락했습니다. 연방준비제도(Federal Reserve)에 대한 불확실성 증가, 암호화폐 청산 증가, 수십억 달러 규모의 옵션 만기가 폭락을 촉발했습니다. 그럼에도 불구하고 현재의 폭락에도 불구하고, Convano로 알려진 일본의 작은 네일 살롱 운영업체가 새로운 비트코인 매수 전략을 시작했습니다. 현재 약 30억 달러를 모금하고 있으며, 이를 통해 21,000 비트코인을 획득할 예정입니다. 계획된 자본 조달은 3억 8600만 달러의 시가총액보다 훨씬 높습니다. Convano는 Strategy와 메타플래닛과 같은 성공 사례가 되기를 희망합니다. 이전에 MicroStrategy로 알려졌던 Strategy는 주로 비트코인 매수 전략에 힘입어 2020년 약 10억 달러에서 900억 달러로 시가총액이 급증했습니다. 마찬가지로, 메타플래닛은 18,991 비트코인 구매에 힘입어 호텔 소유주에서 20억 달러 규모의 기업으로 성장했습니다. Convano의 위험은 비트코인 재무 기업들이 잘 하고 있지 않다는 점입니다. Strategy 주식은 2024년 최고치에서 25% 이상 폭락했으며, 메타플래닛은 연초 대비 최고치에서 50% 이상 폭락했습니다. GameStop, MicroCloud Hologram, Trump Media와 같은 이 전략을 채택한 다른 주요 기업들도 침체되었습니다. BitcoinTreasuries에 따르면, 현재 100개 이상의 기업이 989,926개 이상의 코인을 보유하고 있습니다. 비트코인 기술적 분석 BTC 가격 차트 | 출처: crypto.news 일일 타임프레임 차트는...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 00:07
치니 오그우미케와 BAL4Her, 라고스에서 첫 퀸즈 오브 더 컨티넨트 캠프 출범

치니 오그우미케와 BAL4Her, 라고스에서 첫 퀸즈 오브 더 컨티넨트 캠프 출범

치니 오그우미케와 BAL4Her, 라고스에서 첫 퀸즈 오브 더 컨티넨트 캠프 출범 BitcoinEthereumNews.com에 게시됨. 모로코에서 열린 BAL4Her 리더십 워크숍에 참석한 치니 오그우미케 Supplied/BAL 치니 오그우미케가 이번 주 나이지리아 라고스로 돌아왔을 때, 그것은 단순한 귀향이 아니었습니다; 더 큰 무언가의 시작이었습니다. 두 차례 WNBA 올스타, ESPN 분석가, 그리고 농구 아프리카 리그(BAL)의 첫 여성 앰배서더는 아프리카 대륙에서 최초로 퀸즈 오브 더 컨티넨트(QOTC) 캠프를 개최하기 위해 나이지리아를 선택했습니다. 8월 29일부터 31일까지, 오그우미케와 그녀의 QOTC 재단은 BAL4Her와 협력하여 농구의 흥미와 멘토링, 네트워킹, 리더십 개발의 장기적 영향을 결합한 3일간의 프로그램을 제공합니다. "이곳은 내 고향이고, 내가 아는 곳입니다," 오그우미케가 Forbes.com에 말했습니다. "이것은 내 정체성의 교차점이며, 모두 다음 세대에 관한 것입니다." 퀸즈 오브 더 컨티넨트의 첫 시작 모로코에서 열린 BAL의 HER TIME TO PLAY 캠프에 참가한 치니 오그우미케 Supplied/BAL 1년 조금 넘게 전에 출범한 QOTC는 오그우미케가 젊은 여성과 소녀들을 스포츠 운동의 중심에 두고자 하는 열망에서 탄생했습니다. 라고스 캠프는 재단의 대륙 내 첫 활동으로, 나이지리아의 여성 농구와 청소년 역량 강화에 있어 획기적인 순간입니다. 주말은 8월 29일 다양한 산업 분야의 리더와 지지자들을 한데 모은 독점 네트워킹 이벤트로 시작되었습니다. 8월 30일에는 나이지리아의 상위 20명의 젊은 인재들이 참가하는 BAL4Her U23 캠프가 열렸으며, 프로그램은 16세 미만 소녀 60명을 위한 클리닉으로 마무리될 예정입니다. 오그우미케에게 이 캠프는 단순히 농구 훈련만을 위한 것이 아니었습니다. "그것은 아마도 농구보다 더 중요했을 것입니다," 그녀는 설명했습니다. "운동선수 중 극소수만이 프로가 됩니다. 하지만 코칭, 팀 소유, 방송인, 또는 이벤트 운영 등 스포츠에 참여하는 방법은 매우 다양합니다. 우리는 이 젊은 여성들이 볼 수 있기를 원합니다..."
BitcoinEthereumNews2025/08/31 00:05
Hyperliquid $43 이상에서 횡보 추세

Hyperliquid $43 이상에서 횡보 추세

하이퍼리퀴드가 43달러 이상에서 횡보 추세를 보이고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 8월 30일 14시 50분 // 가격 하이퍼리퀴드(HYPE)의 가격이 횡보 추세에서 50달러 아래로 떨어졌습니다. 하이퍼리퀴드 가격 장기 분석: 레인징 이 암호화폐는 40달러 지지선 위와 50달러 저항선 아래에서 거래되고 있습니다. 오늘, 이 암호화폐의 가격은 이동 평균선 아래로 떨어졌습니다. 하락세에서 HYPE는 이전 최저치인 40달러를 테스트할 것입니다. 암호화폐 가격이 40달러 지지 수준 위에 머무른다면, 상승 추세를 계속할 것입니다. 이 알트코인은 40달러 지지선 위에서 50달러 장벽 아래로 계속 움직일 것입니다. 만약 40달러 지지선이 깨진다면, HYPE는 36달러 최저치까지 떨어질 것입니다. 글 작성 시점에 HYPE는 43.50달러에 거래되고 있습니다. HYPE 가격 지표 분석 일일 차트에서, 가격 바는 상승 이동 평균선 아래에 있습니다. 4시간 차트의 가격 바는 수평 이동 평균선 아래에 있습니다. 두 차트 모두에서 21일 SMA가 50일 SMA 위에 있어, 알트코인의 상승 추세가 계속될 것임을 시사합니다. 기술적 지표: 주요 저항선 – 60달러 및 70달러 주요 지지선 – 40달러 및 30달러 하이퍼리퀴드의 다음 방향은 무엇인가? HYPE 가격은 계속해서 횡보하고 있지만, 이동 평균선 아래로 떨어졌습니다. 매도 압력은 42달러 또는 40달러의 최저치에 도달할 것으로 예상됩니다. 만약 알트코인이 되돌아와 이전 최저치인 40달러 위에 머무른다면, 상승 추세를 재개할 것입니다. 지난 주 HYPE는 CoinIdol.com의 가격 분석에서 언급했듯이, 49.83달러의 고점에 도달한 후 횡보하면서도 상승하고 있었습니다. 면책 조항. 이 분석과 예측은 저자의 개인적인 의견입니다. 이는 암호화폐를 매수하거나 매도하라는 권고가 아니며...
BitcoinEthereumNews2025/08/30 23:57
