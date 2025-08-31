암호화폐 뉴스: 비트코인과 이더리움 가격이 왜 하락하고 있나?

암호화폐 뉴스: 비트코인과 이더리움 가격이 왜 하락하고 있나? 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스는 8월 중순 정점에서 시장이 급격히 후퇴했음을 보여줍니다. 비트코인 가격은 8월 14일 약 124,000달러에서 이번 주 약 108,500달러로 하락했습니다. 이더리움은 약 5,000달러에서 4,393달러로 하락했습니다. 이러한 시장 위축은 위험 자산에 대한 일련의 나쁜 소식에 따른 것입니다. 미국 인플레이션 데이터는 예상보다 높게 나왔습니다. 트레이더들은 이제 연방준비제도(FRB)의 금리 인하가 지연될 것으로 예상합니다. 새로운 보고서에 따르면 미국 소비자 및 생산자 물가가 예상보다 빠르게 상승하고 있습니다. 분석가들의 관찰에 따르면, 트럼프의 수입 관세가 영향을 미치기 시작했습니다. 동시에, 암호화폐 중심 펀드는 최근 자금 유출을 경험했습니다. 이러한 거시적 요인들이 함께 암호화폐 시장 심리에 부담을 주고 있습니다. 암호화폐 뉴스: 인플레이션과 관세로 인한 가격 압력 미국 인플레이션 지표는 7월에 급증했습니다. 생산자 물가 지수(PPI)는 7월 전월 대비 0.9% 상승했으며, 이는 2022년 6월 이후 가장 큰 상승폭입니다. 서비스 부문 가격이 상승을 주도하며 월간 1.1% 증가했습니다. 전반적으로, 높아진 도매 비용은 기업들이 트럼프의 수입 관세를 소비자에게 전가하고 있음을 시사합니다. 한 경제학자의 말에 따르면, PPI 보고서는 관세가 국내 가격에 영향을 미치지 않을 것이라고 생각한 사람들에게 "치명타"였습니다. 핵심 인플레이션도 상승하고 있습니다 - 연준이 선호하는 핵심 PCE 인플레이션율은 7월에 2.9%로 추정되며, 이는 6월의 2.8%에서 상승한 수치입니다. 다시 말해, 가격 압력이 예상보다 더 끈질기게 지속되고 있습니다. 관세는 가격 상승을 촉진했습니다. 내구재와 기본 필수품은 비정상적으로 큰 가격 상승을 보였습니다. 예를 들어, 내구 소비재는 6월 인플레이션 데이터 이후 수년 만에 가장 큰 가격 상승을 기록했습니다. 투자자들은 이러한 비용이 연준이 금리를 유지하도록 강요할 것을 우려합니다. 보고서에 따르면, PPI의 0.9% 상승은 "예상보다 세 배 높았습니다." 이는 소비자에게 나쁜 신호이며 연준이 곧 금리를 인하할 가능성이 낮다는 신호입니다. 이것이 암호화폐 시장을 밀어붙인 요인입니다...