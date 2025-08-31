MEXC 거래소
블록체인 기반 스포츠 게이밍의 부상
블록체인 기반 스포츠 게이밍의 부상이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Pepe Hockey 프로젝트는 블록체인 기술, AI 기반 게임 플레이 및 밈에서 영감을 받은 브랜딩을 통합하여 스포츠 게이밍 산업에 혁명을 일으키는 것을 목표로 합니다. 이 혁신적인 플랫폼은 하키 관리, 전략적 팀 구축, 공정한 게임 메커니즘 및 e스포츠 준비 기능을 결합하여 게이머, 암호화폐 애호가 및 스포츠 팬들을 참여시킵니다. 대담한 비전과 강력한 실행력으로, 이 프로젝트는 2025년 말과 그 이후에 문화적, 기술적 돌파구가 될 것으로 예상됩니다. 블록체인으로 스포츠 게이밍 재정의 NFT를 통한 진정한 소유권 플레이어는 팀 매니저 역할을 하며, 대체 불가능 토큰(NFT)으로 표현되는 디지털 선수들을 수집하고 훈련시킵니다. 선수, 장비, 하이라이트 클립을 포함한 이러한 자산은 완전히 소유되며 2차 시장에서 거래할 수 있습니다. 이는 사용자가 디지털 수집품의 성장 추세를 활용하여 팀에 장기적으로 투자할 수 있는 활기찬 경제를 창출합니다. 증명 가능한 공정한 게임 플레이 각 경기는 Chainlink의 VRF에서 검증 가능한 랜덤 시드로 뒷받침되며, 결과는 투명하고 반복 가능합니다. 이 증명 가능한 공정성은 플레이어와 베터의 신뢰를 높이고, 누구나 동일한 결과로 경기를 다시 볼 수 있게 합니다. 시스템의 150개 변수 시드는 얼음 품질과 관중 분위기와 같은 동적 요소를 고려하여 무결성을 손상시키지 않고 깊이를 더합니다. 관중과 e스포츠를 위한 설계 스트리밍 친화적 기능 이 플랫폼은 동적 오버레이, $PUCK 궤적 시각화 및 실시간 통계 피드를 특징으로 하는 자동 스트리밍 AI 기반 경기로 관중을 우선시합니다. 커뮤니티 주도 이벤트 승강제 리그부터 $PUCK 마찰이 두 배인 "블리자드 컵"과 같은 탈중앙화 자율 조직(DAO) 투표 특별 규칙 토너먼트까지, 게임은 새롭고 상호작용적인 형식으로 플레이어들의 참여를 유지합니다. 이러한 이벤트는 커뮤니티와 경쟁 의식을 구축하여 플랫폼을 e스포츠의 자연스러운 선택으로 만듭니다. 지속 가능한 토큰 경제 균형 잡힌 $PUCK 할당 10억 토큰 공급량을 가진 네이티브 암호화폐는 신중하게 분배됩니다: 10%는 사전 판매용, 35%는 5년 동안의 플레이 투 언 보상용, 20%는 스테이킹과 유동성용, 그리고 개발 및 커뮤니티 이니셔티브를 위한 추가 할당. 분기별 토큰...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 02:41
암호화폐 뉴스: 비트코인과 이더리움 가격이 왜 하락하고 있나?
암호화폐 뉴스: 비트코인과 이더리움 가격이 왜 하락하고 있나? 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스는 8월 중순 정점에서 시장이 급격히 후퇴했음을 보여줍니다. 비트코인 가격은 8월 14일 약 124,000달러에서 이번 주 약 108,500달러로 하락했습니다. 이더리움은 약 5,000달러에서 4,393달러로 하락했습니다. 이러한 시장 위축은 위험 자산에 대한 일련의 나쁜 소식에 따른 것입니다. 미국 인플레이션 데이터는 예상보다 높게 나왔습니다. 트레이더들은 이제 연방준비제도(FRB)의 금리 인하가 지연될 것으로 예상합니다. 새로운 보고서에 따르면 미국 소비자 및 생산자 물가가 예상보다 빠르게 상승하고 있습니다. 분석가들의 관찰에 따르면, 트럼프의 수입 관세가 영향을 미치기 시작했습니다. 동시에, 암호화폐 중심 펀드는 최근 자금 유출을 경험했습니다. 이러한 거시적 요인들이 함께 암호화폐 시장 심리에 부담을 주고 있습니다. 암호화폐 뉴스: 인플레이션과 관세로 인한 가격 압력 미국 인플레이션 지표는 7월에 급증했습니다. 생산자 물가 지수(PPI)는 7월 전월 대비 0.9% 상승했으며, 이는 2022년 6월 이후 가장 큰 상승폭입니다. 서비스 부문 가격이 상승을 주도하며 월간 1.1% 증가했습니다. 전반적으로, 높아진 도매 비용은 기업들이 트럼프의 수입 관세를 소비자에게 전가하고 있음을 시사합니다. 한 경제학자의 말에 따르면, PPI 보고서는 관세가 국내 가격에 영향을 미치지 않을 것이라고 생각한 사람들에게 "치명타"였습니다. 핵심 인플레이션도 상승하고 있습니다 - 연준이 선호하는 핵심 PCE 인플레이션율은 7월에 2.9%로 추정되며, 이는 6월의 2.8%에서 상승한 수치입니다. 다시 말해, 가격 압력이 예상보다 더 끈질기게 지속되고 있습니다. 관세는 가격 상승을 촉진했습니다. 내구재와 기본 필수품은 비정상적으로 큰 가격 상승을 보였습니다. 예를 들어, 내구 소비재는 6월 인플레이션 데이터 이후 수년 만에 가장 큰 가격 상승을 기록했습니다. 투자자들은 이러한 비용이 연준이 금리를 유지하도록 강요할 것을 우려합니다. 보고서에 따르면, PPI의 0.9% 상승은 "예상보다 세 배 높았습니다." 이는 소비자에게 나쁜 신호이며 연준이 곧 금리를 인하할 가능성이 낮다는 신호입니다. 이것이 암호화폐 시장을 밀어붙인 요인입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 02:32
1 ZH/s: 비트코인 채굴자들이 초당 섹스틸리언 해시를 새로운 표준으로 만들다
1 ZH/s: 비트코인 채굴자들이 초당 섹스틸리언 해시를 새로운 표준으로 만들다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 어제, 비트코인의 총 해시레이트는 986 엑사해시/초(EH/s)로 최고치를 기록했습니다. 그 이후로 1 제타해시 범위(ZH/s)로 도약했습니다. 이 계산 능력이 유지된다면, 제타해시 시대는 앞으로 일상적인 현상이 될 수 있습니다. 제타해시 분위기: 비트코인 해시레이트가 초당 섹스틸리언 해시 속도로 폭발적 증가 비트코인의 해시레이트는 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/1-zh-s-bitcoin-miners-make-a-sextillion-hashes-per-second-the-new-standard/
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 02:21
주요 미국 기업, XRP ETF 신청서 제출: 하지만 이번에는 다릅니다
주요 미국 기업, XRP ETF 신청서 제출: 이번에는 다르다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Amplify Investments는 XRP 기반 월간 옵션 수익 상장지수펀드(ETF)에 대한 투자설명서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했습니다. 회사가 제출한 문서에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있습니다: "Amplify XRP [ ]% 월간 옵션 수익 ETF는 XRP의 가격 수익과 커버드 콜 옵션 전략을 통해 높은 수익과 자본 증식 사이의 균형을 제공하는 것을 목표로 합니다." 옵션 수익 ETF는 옵션 전략을 통해 투자자에게 월간 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. Amplify의 신청은 SEC가 아직 결정을 내리지 않은 알트코인 기반 펀드 신청의 급증 속에서 이루어졌습니다. Grayscale, 21Shares, Bitwise와 같은 회사들은 이미 XRP, Litecoin, Dogecoin, Solana와 같은 코인을 추적하는 현물 ETF를 신청했습니다. 작년에는 현물 비트코인과 이더리움 ETF가 수십억 달러의 투자를 유치했습니다. SEC의 암호화폐 ETF에 대한 입장은 특히 올해 초 Donald Trump가 취임한 이후 변화했습니다. 7월에 이 기관은 승인된 참가자들을 위한 암호화폐 ETF의 현물 생성 및 상환을 승인하는 규정을 채택했습니다. Bloomberg에 따르면, 8월 28일 기준으로 SEC는 90개 이상의 암호화폐 중심 신청서를 검토 중입니다. 승인될 경우, 이 ETF는 Amplify의 첫 번째 암호화폐 중심 펀드가 아닙니다. 이 회사는 이전에 블록체인 기술의 개발 및 사용에 관련된 기업의 주식에 투자하는 펀드와 비트코인 가격 수익에 연결된 커버드 콜 옵션 전략을 통해 수익을 창출하는 것을 목표로 하는 또 다른 펀드를 출시했습니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/major-us-company-files-etf-application-for-xrp-but-this-time-its-different/
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 02:15
일본 게임 거인, 1700만 달러 XRP 매수 계획, 이유는 이것
일본의 유명 모바일 게임 개발사인 구미 주식회사가 1700만 달러 상당의 XRP를 구매할 계획을 발표한 후 더 넓은 암호화폐 업계의 주목을 받고 있습니다. 이러한 움직임은 게임 거대 기업이 XRP를 통해 새로운 수익원을 창출하고 자사의 포지션을 강화하기 위해 블록체인 기술에 대한 더 깊은 커밋을 보여주는 신호입니다. [...]
Bitcoinist
2025/08/31 02:00
'트럼프가 죽었나?' 루머 해명
'트럼프는 죽었나?' 루머 반박 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 도널드 트럼프 대통령은 토요일 버지니아에 있는 그의 골프 코스로 떠나는 모습이 촬영되었으며, 이는 트럼프가 공개적으로 모습을 보이지 않아 최근 며칠 동안 사망했다는 소셜 미디어에 퍼진 근거 없는 루머를 일축했습니다. 소셜 미디어 사용자들은 증거 없이 도널드 트럼프 대통령이 공개적으로 모습을 보이지 않아 최근 며칠 동안 사망했다는 주장을 제기했습니다. AFP via Getty Images 주요 사실 트럼프는 손녀 카이 트럼프와 함께 토요일 아침 백악관 남쪽 잔디밭에서 차량에 탑승하는 모습이 목격되었으며, 버지니아 북부에 있는 트럼프 내셔널 골프 코스로 향하고 있었습니다. "트럼프", "트럼프는 죽었나" 및 "트럼프 사망"에 대한 검색 문의는 토요일 정오 기준 구글에서 상위 검색어였으며, "도널드 트럼프는 어디에 있나"는 X에서 트렌드였습니다. 트럼프의 이전 가장 최근 공개 등장은 수요일 텔레비전으로 방송된 내각 회의를 주재했을 때였으며, 그 전에는 주초에 골프를 치는 모습이 목격되었습니다. 그러나 트럼프는 자신의 Truth Social 플랫폼에 주기적으로 게시하며 온라인에서도 활발히 활동했습니다. 트럼프는 손녀 카이 트럼프와 손자 스펜서 프레드릭 트럼프와 함께 차량에 탑승합니다. AFP via Getty Images 트럼프가 차량에 탑승합니다. AFP via Getty Images 소셜 미디어 사용자들은 왜 트럼프가 사망했다고 말했나? 대부분의 소셜 미디어 사용자들은 트럼프가 수요일 내각 회의 이후 공개적으로 모습을 보이지 않았고 주말 일정이 취소된 점을 지적했습니다—그러나 이는 특이한 일이 아닙니다. 다른 사람들은 JD 밴스 부통령이 목요일 USA Today에 "끔찍한 비극"이 발생할 경우 대통령직을 대신할 준비가 되어 있다고 말했다고 언급했지만, 밴스는 트럼프가 "좋은 상태"이며 "믿을 수 없을 정도로 건강하다"고 믿는다고 강조했습니다. 주요 배경 1월 취임 당시 최고령 대통령이 된 트럼프의 건강에 대한 우려가 최근 몇 달 동안 증가했습니다. 이달 초, 79세인 트럼프는 ...에 멍이 든 모습이 목격되었습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 01:59
케빈 오리어리, 포트폴리오의 10% 이상을 비트코인에 할당
케빈 오리어리가 포트폴리오의 10% 이상을 비트코인에 할당했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 케빈 오리어리는 자신의 포트폴리오 중 10% 이상을 비트코인과 암호화폐에 투자했습니다. 시장은 디지털 자산으로의 전환을 보여줍니다. 금은 계속해서 오리어리의 포트폴리오 다각화 전략의 일부입니다. "샤크 탱크"로 알려진 투자자 케빈 오리어리는 자신의 투자 앱 Beanstox가 이제 비트코인과 금 포트폴리오 추가를 지원한다고 발표했으며, 이는 그의 상당한 암호화폐 할당을 반영합니다. 이러한 변화는 디지털 자산에 대한 기관의 신뢰와 규제된 접근이 증가하고 있음을 강조하며, 주류 수용이 견인력을 얻으면서 시장 역학에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 케빈 오리어리, 포트폴리오의 10%를 비트코인과 암호화폐에 투자 Beanstox의 회장인 케빈 오리어리는 "오늘날, 제 개인 포트폴리오의 10% 이상이 비트코인과 암호화폐 관련 자산에 있으며, 약 5%는 금에 있습니다..."라고 말했습니다. 출처 전문가들은 미국과 EU 시장에서 잠재적인 규제 변화를 예측하며, 이는 디지털 자산의 궤적에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. ETF와 같은 규제된 투자 수단의 채택이 증가할 것으로 예상되며, 이는 기관의 참여를 촉진할 것입니다. Beanstox의 회장인 케빈 오리어리는 "오늘날, 제 개인 포트폴리오의 10% 이상이 비트코인과 암호화폐 관련 자산에 있으며, 약 5%는 금에 있습니다..."라고 말했습니다. 출처 비트코인, 시총 2.17조 달러로 108,805달러 기록 알고 계셨나요? 케빈 오리어리는 한때 비트코인을 "쓰레기"라고 불렀지만, 최근 그의 자산 배분은 일론 머스크와 마이클 세일러의 과거 행동과 같이 더 넓은 기관의 전환을 반영하는 상당한 자산 전략 변화를 나타냅니다. 비트코인(BTC)은 현재 가격 108,805.21달러로 57.41%의 시장 지배력을 보유하고 있습니다. CoinMarketCap에 따르면 총 시총은 2.17조 달러입니다. 지난 24시간 동안 0.25%의 약간의 상승에도 불구하고, 비트코인은 7일 동안 5.47% 감소를 보여줍니다. 지난 24시간 동안의 거래량은 17.87% 감소한 593억 2천만 달러를 기록했습니다. 비트코인(BTC), 일일 차트, 2025년 8월 30일 17:37 UTC에 CoinMarketCap에서 스크린샷. 출처: CoinMarketCap Coincu 연구팀의 통찰력은 디지털 자산에 대한 유리한 전망을 제시합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 01:55
펌프닷펀(Pump.fun)의 6200만 달러 바이백이 PUMP의 붕괴를 막을 수 있을까?
Pump.fun의 6200만 달러 바이백이 PUMP를 붕괴로부터 구할 수 있을까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 Pump.fun, 솔라나 기반 밈 코인 런치패드는 매도 압력을 완화하고 투자자 신뢰를 높이기 위해 자체 토큰인 PUMP를 재구매하는 데 6200만 달러 이상을 투입했습니다. Dune Analytics의 데이터에 따르면 이 플랫폼은 밈 코인 출시로 발생한 수수료로 평균 0.0038달러에 160억 개 이상의 PUMP 토큰을 획득했습니다. 재구매 일일 속도는 지난 주 130만 달러에서 230만 달러 사이로 꾸준히 유지되었습니다. 7월 말 급격한 수익 감소에도 불구하고 - 2024년 초 이후 최저치 - Pump.fun은 DefiLlama에 따르면 여전히 총 7억 7500만 달러 이상의 수수료를 창출했습니다. 바이백은 시장 심리를 안정시키는 것으로 보이며, PUMP는 지난 달 12% 상승하고 8월 최저치에서 50% 이상 회복했습니다. 홀더 간 참여 증가 온체인 수치는 PUMP의 홀더 기반이 7만 개 이상의 지갑으로 성장했음을 보여줍니다. 소규모 투자자들이 현재 분배의 거의 절반을 차지하고 있으며, 이는 토큰이 소수의 대형 지갑에 집중되기보다 소매 사용자들의 참여가 증가하고 있다는 신호입니다. LetsBonk와의 경쟁 Pump.fun은 7월에 LetsBonk라는 경쟁 솔라나 플랫폼에 잠시 주도권을 잃었지만, 최근 데이터는 리더십을 되찾았음을 시사합니다. 지난 주 Pump.fun은 LetsBonk의 9%에 비해 런치패드 거래량의 73%를 차지하며 45억 달러의 거래를 처리했습니다. 진행 중인 법적 문제 동시에 Pump.fun은 커지는 법적 위기에 직면해 있습니다. 55억 달러 규모의 집단 소송은 이 플랫폼이 "조작된 슬롯 머신"처럼 운영되며, 워밍업 마케팅에 의존하여 후발 참여자들을 손실로 유도한다고 비난합니다. 7월에 수정된 이 사건은 플랫폼을 "무허가 카지노"로 묘사하며, 규제 미래에 대한 의문을 제기합니다. PUMP의 다음 단계는? 바이백이 단타매매 가격 안정성을 지원했지만, 규제 기관이 감시를 강화할 경우 소송은 장타매매 성장에 부담이 될 수 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 01:11
스테이블 코인 점유율 60%로 하락
스테이블 코인 점유율 60%로 하락이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 테더 지배력 약화: 스테이블 코인 점유율 60%로 하락 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Christian은 필리핀과 캐나다 미디어에서 리더십 역할을 맡고 있는 기자이자 편집자로, 글쓰기와 암호화폐에 대한 열정으로 가득 차 있습니다. 일과 외에는 요리사이자 영화 애호가로, 우주의 크기에 끊임없이 매료되어 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/tether-loses-grip-stablecoin-dominance-drops-to-60/
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 01:06
AI 성장이 둔화 조짐을 보이면서 미국 기술주 압박받아
미국 기술주, AI 성장 둔화 조짐으로 압박받아 BitcoinEthereumNews.com에 게재된 글입니다. 미국 주식 기술주는 금요일 AI 투자의 빠른 속도에 대한 우려와 반도체 부문의 일련의 실망스러운 실적 보고서로 인해 압박을 받았습니다. 나스닥 종합지수는 1.2% 하락하며, 기술주 중심의 이 지수가 최근 고점을 유지하기 위해 고군분투한 한 주를 마감했습니다. 반도체 부문 타격 심각 주목할 만한 하락 종목 중, 마벨 테크놀로지는 데이터 센터 매출이 시장 기대치를 충족시키지 못했다고 발표한 후 비트코인 초기 시절을 연상시키며 거의 19% 급락했습니다. 이 주식은 이러한 실적에 대응해 뱅크 오브 아메리카에 의해 "매수"에서 "중립"으로 하향 조정되었습니다. 한편, 시가총액이 전 세계에서 가장 큰 상장 반도체 기업인 엔비디아는 금요일 3.3% 하락했습니다. 이 회사는 주로 AI 칩에 영향을 미치는 미국 수출 제한으로 인해 중국 판매에 지속적인 불확실성이 있다고 경고했습니다. 주간 기준으로 엔비디아 주식은 2.1% 하락하며 5월 이후 가장 큰 주간 하락폭을 기록했습니다. 반도체 제조업체들의 광범위한 약세로 필라델피아 반도체 지수는 4월 중순 이후 최저점으로 끌어내려졌습니다. S&P 500도 0.6% 하락하며 이달 최대 단일 일일 하락폭을 기록했지만, 8월을 1.9% 상승으로 마감했습니다. 기술주 매도는 특히 기술주가 시장을 사상 최고 수준으로 이끈 뜨거웠던 8월 이후 월말 근처에서 투자자들이 수익을 실현하는 것에 기인한 것으로 보입니다. 기술주 과열 및 중국 불확실성 증가 ChatGPT와 같은 생성형 AI 프로젝트를 지원하는 데이터 센터에 이미 수천억 달러의 투자가 이루어졌음에도 불구하고, 이 분야의 실제 수익은 상대적으로 미미한 상태입니다. 모건 스탠리에 따르면, 아마존, 마이크로소프트, 구글과 같은 주요 클라우드 제공업체의 생성형 AI 제품은 작년에 약 450억 달러의 수익을 올렸습니다. 이들 기업에 맞춤형 반도체를 공급하는 주요 업체인 마벨은 무역 긴장과 성장 전망에 대한 의문을 포함한 추가적인 역풍에 직면해 있습니다. 이전에 급등했던 마벨의 주식은...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 01:01
