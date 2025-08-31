비트코인과 금 모두 자금 유출

비트코인과 금 모두 자금 유출 현상을 보이다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 수년간 금과 "가치 저장" 논쟁에서 경쟁자로 여겨져 왔으며, 투자자들이 자본을 재배분할 때 종종 반대 방향으로 움직였습니다. 그러나 8월에는 이러한 패턴이 깨졌습니다: 두 자산 모두 동시에 상당한 유출을 경험했으며, 이는 미국 통화 정책의 불확실성이 전반적으로 시장을 불안정하게 만들고 있음을 강조합니다. 드문 병행 유출 대신 일반적인 시소 효과 대신, 비트코인 ETF는 8월 마지막 기간 동안 거의 20억 달러의 인출을 기록했으며, 6일 연속 환매를 기록했습니다. 일반적으로 이러한 자금 흐름을 흡수하는 금 펀드도 단 일주일 만에 거의 5억 달러가 빠져나가며 하락세를 보였습니다. 그러나 월말에는 두 자산 클래스 모두 짧은 회복세를 보였으며, 비트코인 ETF는 4일 연속 유입 추세를 기록했고 금 펀드도 반등했습니다. 그럼에도 불구하고, 이러한 비정상적인 정렬은 투자자들이 두 자산 간에 순환하기보다는 전체적으로 철수하고 있음을 시사합니다. 거시적 불확실성이 지배 동기화된 유출은 혼합된 경제 신호의 배경에서 발생합니다: 인플레이션은 고집스럽게 높은 상태를 유지하는 반면, 노동 시장 데이터는 경기 둔화를 가리킵니다. 이로 인해 연방준비제도는 금리를 더 오랫동안 높게 유지하거나 성장을 지원하기 위해 금리를 인하하는 사이에서 불편한 위치에 놓이게 됩니다. 연준의 방향이 명확해질 때까지, 투자자들은 비트코인과 같은 투기적 위험 자산이나 금과 같은 전통적인 안전 자산에 큰 베팅을 하기를 꺼리는 것으로 보입니다. 대신, 많은 사람들이 현금으로 남아있거나 더 높은 수익률을 내는 상품으로 이동하는 것을 선택하고 있습니다. 앞으로의 전망 비트코인과 금은 오랫동안 불안정성에 대한 헤지로 여겨져 왔지만, 이번 달의 비정상적인 상관관계는 정책 신호가 불분명할 때 헤지조차도 그 빛을 잃는다는 것을 보여줍니다. 다음 연준 회의는 이러한 자금 흐름의 일시 중단이 더 깊은 추세로 전환될지 아니면 일시적인 우회로가 될지를 결정할 가능성이 높습니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자...