비트코인과 금 모두 자금 유출
비트코인과 금 모두 자금 유출 현상을 보이다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 수년간 금과 "가치 저장" 논쟁에서 경쟁자로 여겨져 왔으며, 투자자들이 자본을 재배분할 때 종종 반대 방향으로 움직였습니다. 그러나 8월에는 이러한 패턴이 깨졌습니다: 두 자산 모두 동시에 상당한 유출을 경험했으며, 이는 미국 통화 정책의 불확실성이 전반적으로 시장을 불안정하게 만들고 있음을 강조합니다. 드문 병행 유출 대신 일반적인 시소 효과 대신, 비트코인 ETF는 8월 마지막 기간 동안 거의 20억 달러의 인출을 기록했으며, 6일 연속 환매를 기록했습니다. 일반적으로 이러한 자금 흐름을 흡수하는 금 펀드도 단 일주일 만에 거의 5억 달러가 빠져나가며 하락세를 보였습니다. 그러나 월말에는 두 자산 클래스 모두 짧은 회복세를 보였으며, 비트코인 ETF는 4일 연속 유입 추세를 기록했고 금 펀드도 반등했습니다. 그럼에도 불구하고, 이러한 비정상적인 정렬은 투자자들이 두 자산 간에 순환하기보다는 전체적으로 철수하고 있음을 시사합니다. 거시적 불확실성이 지배 동기화된 유출은 혼합된 경제 신호의 배경에서 발생합니다: 인플레이션은 고집스럽게 높은 상태를 유지하는 반면, 노동 시장 데이터는 경기 둔화를 가리킵니다. 이로 인해 연방준비제도는 금리를 더 오랫동안 높게 유지하거나 성장을 지원하기 위해 금리를 인하하는 사이에서 불편한 위치에 놓이게 됩니다. 연준의 방향이 명확해질 때까지, 투자자들은 비트코인과 같은 투기적 위험 자산이나 금과 같은 전통적인 안전 자산에 큰 베팅을 하기를 꺼리는 것으로 보입니다. 대신, 많은 사람들이 현금으로 남아있거나 더 높은 수익률을 내는 상품으로 이동하는 것을 선택하고 있습니다. 앞으로의 전망 비트코인과 금은 오랫동안 불안정성에 대한 헤지로 여겨져 왔지만, 이번 달의 비정상적인 상관관계는 정책 신호가 불분명할 때 헤지조차도 그 빛을 잃는다는 것을 보여줍니다. 다음 연준 회의는 이러한 자금 흐름의 일시 중단이 더 깊은 추세로 전환될지 아니면 일시적인 우회로가 될지를 결정할 가능성이 높습니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 04:23
홍콩 경찰, 스테이블 코인 사기 단속하고 용의자 3명 체포
홍콩 경찰, 스테이블 코인 사기 단속하고 용의자 3명 체포라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 홍콩 경찰이 스테이블 코인 사기 용의자 3명을 성공적으로 체포했습니다. 사기는 HK$3백만과 관련되었으며, 온체인 자산은 영향을 받지 않았습니다. 사건은 2025년 8월부터 시행된 새로운 스테이블 코인 규정 가운데 발생했습니다. 홍콩 당국은 8월 30일 보도에 따르면 77세 여성이 상환완 환전소에서 스테이블 코인 사기로 HK$3백만을 잃은 후 3명을 체포했습니다. 이는 규제 조치에도 불구하고 지속되는 암호화폐 사기 위험을 강조하며, 범죄자들이 홍콩의 신생 스테이블 코인 규정을 악용한 것으로, 변동성이 큰 환경에서 투자자 경계심의 중요성을 부각시킵니다. 홍콩 경찰 체포로 암호화폐 보안 기준 흔들려 홍콩의 기술 및 금융 범죄 부서는 장건화 경감의 지휘 하에 노인으로부터 HK$3백만을 사기친 3명의 용의자가 연루된 스테이블 코인 사기를 신속하게 표적으로 삼았습니다. 사기는 상환완의 가상 화폐 거래소에서 소매 사용자에 초점을 맞추어 전개되었습니다. 이 사건은 특히 2025년 8월에 제정된 새로운 스테이블 코인 조례 하에서 홍콩의 암호화폐와 연결된 현금 거래 내 취약점을 강조합니다. 임시 기소가 이루어졌으며, 추가 체포가 가능합니다. "그들은 항상 단타매매 가격 변동성으로 인한 이익의 오해의 소지가 있는 전망에 주의하고, 특히 소셜 미디어에 나타나는 근거 없는 주장을 경계해야 합니다." — 줄리아 량, 증권선물위원회(SFC) CEO 새로운 스테이블 코인 조례는 강력한 규제 프레임워크의 중요성을 강조합니다 알고 계셨나요? 홍콩의 새로운 스테이블 코인 조례는 전환 기간 동안 규제 불확실성을 악용하는 사기 증가로 인해 엄격한 라이센싱을 요구합니다. CoinMarketCap은 Tether USDt가 $1.00의 안정적인 가격을 유지하고 있으며, 시가총액은 $167.59십억, 24시간 거래량은 $90.93십억으로 33.94% 감소했다고 보고합니다. 이 스테이블 코인의 시장 지배력은 4.45%이며, 최근 몇 달 동안 약간의 변동이 있었습니다. Tether USDt(USDT), 일일 차트, 2025년 8월 30일 19:37 UTC에 CoinMarketCap에서 스크린샷. 출처: CoinMarketCap Coincu의 전문가들은...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 03:43
중국인민은행 전 총재, 암호화폐 부문에 관한 기사 발표: 경고 발령
중국인민은행 전 총재, 암호화폐 부문에 관한 기사 발표: 경고 발행이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 중국인민은행 전 총재인 저우샤오촨은 스테이블 코인과 디지털 결제 시스템에 관한 광범위한 기사를 작성하여 이러한 자산의 한계와 잠재적 위험을 강조했습니다. 저우의 기사에서 강조된 주요 내용은 다음과 같습니다: 탈중앙화는 모든 금융 서비스에 적합하지 않음: 저우는 "모든 서비스가 탈중앙화되어야 한다"는 개념이 과장되었으며, 계정 기반 중앙 집중식 관리 시스템이 여전히 강력하게 운영되고 있다고 언급했습니다. 기술만으로는 충분한 기준이 아님: 결제 시스템의 성공은 기술적 이점뿐만 아니라 보안 및 규정 준수와 같은 요소에도 달려 있습니다. 시장 조작 및 투자자 위험: 스테이블 코인 시장에서의 가격 및 시장 조작이 아직 방지되지 않았으며, 이는 자격 없는 투자자들을 유치함으로써 위험을 증폭시킨다고 주장했습니다. 불충분한 수요 문제: 저우는 충분한 사용량이 없는 스테이블 코인은 시장에서 효과적으로 유통되지 못할 수 있어 라이센스를 취득하더라도 발행할 수 없다고 말했습니다. 기존 결제 시스템의 이점: 그는 현재 시스템, 특히 개인 결제에서 비용 측면에서 이미 매우 낮은 수준으로 떨어졌으며, 스테이블 코인 사용도 KYC 및 AML과 같은 규제 비용에서 면제되지 않을 것이라고 상기시켰습니다. 저우는 스테이블 코인 발행자들이 더 넓은 수용을 얻기 위해 비용을 최소화하고 발행을 최대화하는 경향이 있다고 언급했는데, 이는 중앙은행의 "돈을 찍어내는" 권한과 유사한 접근 방식입니다. 그러나 스테이블 코인 발행자들의 통화 정책 및 거시경제 규제에 대한 이해 부족은 통제되지 않은 발행과 높은 레버리지의 위험을 가져옵니다. 미국의 GENIUS Act와 홍콩의 스테이블 코인법과 같은 규제가 이러한 문제를 해결하려고 하지만, 저우는 현재의 통제가 불충분하다고 말하며 다음 문제에 주의를 기울였습니다: 준비금 관리: 발행된 스테이블 코인의 준비금이 어디에, 누구에 의해 보관되는지가 중요한 문제입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 03:30
소매 대기업 월마트, 네 개의 AI 기반 에이전트 출시
소매 대기업 월마트, 네 개의 AI 기반 Agent 출시라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 월마트는 직원과 고객 모두의 업무를 줄이기 위한 새로운 "슈퍼 에이전트"를 소개했습니다. 리테일 리와이어드 혁신 이벤트에서 회사는 네 개의 에이전트를 선보였습니다. 판매자와 공급업체를 위한 마티, 쇼핑객을 위한 스파키, 직원을 위한 어소시에이트 Agent, 그리고 개발자 Agent입니다. 관세, 인플레이션 및 기타 비용 압박으로 가계 지출에 대한 의구심이 제기되면서 소매업체들은 판매를 유지하기 위한 방법을 모색하고 있습니다. 일부는 매장 팀이 주도하는 직접적인 서비스에 베팅하는 반면, 다른 업체들은 사람들의 쇼핑 방식을 간소화하기 위해 인공지능으로 전환하고 있습니다. 월마트는 후자 그룹에 속합니다. 네 개의 AI Agent는 급여, 유급 휴가, 머천다이징, 특정 행사를 위한 아이템 추천 등의 업무를 처리하며, 많은 도구를 통합하여 사람들이 회사와 상호작용하는 방식을 단순화합니다. "다양한 에이전트가 너무 많으면 매우 빠르게 혼란스러워질 수 있습니다"라고 월마트 글로벌의 최고기술경영자(CTO) 수레시 쿠마르는 이벤트에서 말했습니다. 월마트의 엔터프라이즈 비즈니스 솔루션 수석 부사장인 데이비드 글릭은 어소시에이트 Agent가 "모든 직원이 백엔드에 구축한 모든 에이전트에 접근할 수 있는 단일 진입점 역할을 한다"고 말했습니다. "더 많이 대화하고 더 많이 사용할수록 당신에 대해 더 많이 알게 될 것입니다"라고 그는 덧붙였습니다. 월마트만이 AI에 의존하는 것은 아닙니다. 이러한 변화는 소매업체들이 소비자의 비용 상승을 완화하고 정책 압력에 대응하기 위한 방법을 모색하는 가운데 일어나고 있습니다. 7월 아마존의 4일간의 프라임 데이 동안, 생성형 AI 사용량은 전년 대비 3,300% 증가했습니다. 구글 클라우드 AI도 바디케어 브랜드 러쉬와 협력하여 포장되지 않은 제품을 시각적으로 식별함으로써 신규 직원 교육 비용을 낮추는 데 도움을 주었습니다. 월마트는 또한 매장과 클럽의 "디지털 트윈"을 구축하여 공간 및 물리적 AI에 투자하고 있으며, 이는 운영을 모니터링하고 관리하는 데 사용되는 가상 복제본입니다. 이 접근 방식을 통해 회사는 "감지, 진단...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 03:29
플로키, 하락세에서 회복하며 지속적인 상승 모멘텀에 대한 전망 강화
플로키의 하락세 회복으로 지속적인 상승 모멘텀 전망이 강화되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. FLOKI는 중요한 지지선에서 횡보하고 있으며, 분석가들은 다음 움직임을 결정하는 요소로 $0.00009300 구간을 주시하고 있습니다. 이 영역은 최근 몇 달 동안 강력한 하한선 역할을 했으며, 이 수준 위에서 유지된다면 새로운 랠리의 기반을 마련할 수 있습니다. 현재 시장 데이터는 최근 변동성에도 불구하고 알트코인이 안정적인 거래량을 보이며 투자자들의 관심이 회복되고 있음을 보여줍니다. 주간 구조는 $0.00009300에서 $0.00012000 사이의 축적을 보여주며, 모멘텀이 형성되면 $0.00014000-$0.00016000을 향한 상승 잠재력이 있습니다. 단타매매 하락세가 투자자 신뢰를 시험했지만, 차트 예측과 거래 활동 모두 회복력을 나타냅니다. 이는 밈 코인 섹터 내에서 고위험, 고수익 자산으로 자리매김하며 돌파 기회를 찾는 트레이더들을 끌어들이고 있습니다. $0.00009300 구간의 주요 지지선 분석가 Crypto Monkey는 $0.00009300 지지선을 코인의 단기 안정성을 위한 필수 영역으로 식별했습니다. 주간 차트는 토큰이 이 구간 근처에서 횡보하고 있음을 보여주며, 이는 최근 몇 달 동안 신뢰할 수 있는 하한선 역할을 했습니다. 이 수준 위에서 유지된다면 토큰이 또 다른 상승 시도를 위한 힘을 구축할 수 있습니다. FLOKIUSDT 차트 | 출처:X 가격이 유지된다면, 예측은 과거 반전이 발생했던 영역인 $0.00014000 저항선을 향한 잠재적 움직임을 시사합니다. 따라서, 이 지점 위로의 돌파는 $0.00016000 이상으로 이익을 확대할 수 있습니다. 그러나 $0.00009300 수준을 유지하지 못하면 $0.00007800에서 $0.00008200 사이의 낮은 수요 구간으로 하락을 촉발하여 회복 시도를 지연시킬 수 있습니다. 축적 단계 및 장기 구조 차트 예측은 더 강한 돌파를 확립하기 전에 $0.00009300에서 $0.00012000 사이의 범위 내에 머물 수 있음을 나타냅니다. 분석가들은 이러한 유형의 횡보구간이 종종 축적을 나타내며, 이는 토큰이 더 명확한 상승 모멘텀을 준비하는 단계라고 언급합니다. Crypto Peer 🇺🇸는 최근의 시장 위축이 붕괴가 아니라 오히려 지지선의 건전한 재시험이라고 제안하는 차트를 공유했습니다. 역사적 구조는 유사한 조건을 보여줍니다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 03:09
미국 증권거래위원회, 120억 달러 규모의 Amplify로부터 XRP 옵션 ETF 신청서 접수
SEC 제출 자료에 따르면, 126억 달러를 관리하는 자산 관리사인 Amplify는 Cboe BZX 거래소에 상장하고 11월부터 거래를 시작할 계획인 XRP 옵션 인컴 ETF에 대한 서류를 제출했습니다. 관련 기사: 암호화폐는 악당으로 묘사되지만, 은행들은 조용히 수십억 달러의 의심스러운 자금을 이동시키고 있습니다. 오히려 [...]
Bitcoinist
2025/08/31 03:00
블록체인 기술의 다양한 영역에서 혁신과 실험 장려
블록체인 기술의 다양한 영역에서 혁신과 실험을 장려하는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Kusama(KSM)는 폴카닷 생태계를 위한 "카나리아 네트워크"로 설계된 암호화폐 및 블록체인 네트워크입니다. 자체 네이티브 토큰인 KSM을 가지고 있지만, 개발자가 실제 환경에서 새로운 기능과 애플리케이션을 테스트하고 실험할 수 있게 해주기 때문에 "실제 경제적 가치가 있는 테스트넷"으로 자주 언급됩니다. Kusama는 또 다른 블록체인 플랫폼인 폴카닷을 만든 동일한 팀에 의해 만들어졌습니다. 폴카닷은 블록체인 공간에서 상호운용성과 확장성을 가능하게 하기 위해 패러체인이라고 알려진 여러 블록체인을 연결하도록 설계되었습니다. Kusama는 폴카닷의 보완적인 네트워크 역할을 합니다. Kusama는 폴카닷의 더 와일드하고 덜 안정적인 버전이 되도록 의도되었습니다. 따라서 개발자들이 폴카닷 네트워크의 안정성과 보안을 손상시키지 않고 실제 환경에서 새로운 기능, 혁신 및 패러체인을 테스트할 수 있게 해줍니다. 이러한 실험적 특성 때문에 "카나리아 네트워크"라고 불리는 것입니다. 폴카닷과 마찬가지로 Kusama는 지분 증명(PoS) 합의 메커니즘을 사용합니다. KSM 홀더는 네트워크 보안 및 거버넌스에 참여하기 위해 토큰을 스테이킹할 수 있습니다. 스테이커는 트랜잭션을 검증하고 네트워크를 보호함으로써 보상을 얻을 수 있습니다. KSM은 Kusama 네트워크의 네이티브 암호화폐입니다. 거버넌스 참여, 네트워크 보안을 위한 스테이킹, 생태계 내 거래 수수료 및 서비스 지불 등 다양한 사용 사례가 있습니다. Kusama는 토큰 홀더가 네트워크 업그레이드 및 변경에 관한 의사 결정 과정에 참여할 수 있게 하는 자체 거버넌스 시스템을 갖추고 있습니다. 토큰 홀더는 레퍼렌덤을 제안하고 투표할 수 있어 분산화되고 커뮤니티 주도의 네트워크가 됩니다. 면책 조항. 이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 CoinIdol의 보증으로 간주되어서는 안 됩니다. 이는 암호화폐를 사거나 팔라는 권고가 아닙니다. 독자들은 자금을 투자하기 전에 자체적인 조사를 수행해야 합니다. 출처: https://coinidol.com/kusama-ksm-token/
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 02:51
미국 투자자들, 일일 1.07 BTC 수익을 위해 IOTA 채굴자로 전환
미국 투자자들, 일일 1.07 BTC를 벌기 위해 IOTA 채굴자로 전환하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. [샌프란시스코, 2025년 8월 29일] — 수십 년 동안 월스트리트는 미국 시장에서 부의 추구와 동의어였습니다. 그러나 증가하는 변동성, 높은 리스크, 그리고 기관 투자자들의 지배로 인해 일반 투자자들이 주식 시장에서 수익을 내기가 점점 더 어려워지고 있습니다. 이러한 배경에서 점점 더 많은 미국인들이 IOTA 채굴자 클라우드 마이닝 플랫폼으로 눈을 돌리고 있습니다—주식 시장의 등락 없이 안정적인 일일 수익과 수동적 소득을 제공하는 새로운 옵션입니다. 소매 투자자들 사이의 주식 시장 피로감 2024년, 업계 데이터에 따르면 S&P 500의 전반적인 변동성으로 인해 평균 소매 투자자들은 단지 3.8%의 순이익만을 얻었습니다. 수수료와 인플레이션을 고려하면, 많은 트레이더들은 간신히 손익분기점을 맞췄습니다. "차트와 재무 보고서를 연구하는 데 수년을 보냈지만, 하룻밤 사이에 내 수익이 사라지는 것을 지켜봐야 했습니다,"라고 텍사스 출신의 전직 데이 트레이더인 마이클 R.은 말합니다. "IOTA 채굴자로 전환하면서 월스트리트가 제공할 수 없는 것을 얻었습니다: 예측 가능한 수입입니다." 많은 미국인들에게 주식 거래에 필요한 시간과 정신적 압박이 수익보다 더 크게 느껴져, 대안적인 투자 전략을 찾게 되었습니다. IOTA 채굴자가 미국 투자자들을 사로잡는 이유 경제 주기, 뉴스 이벤트, 또는 연방준비제도의 결정에 따라 결과가 달라지는 주식 거래와 달리, IOTA 채굴자의 클라우드 마이닝은 투명하고 안정적인 수익을 제공합니다. 주요 이점은 다음과 같습니다: 하드웨어 불필요, 유지 보수 불필요: 투자자들은 비싼 채굴 장비를 구매하거나 전기 요금을 지불할 필요가 없습니다. 일일 지급: 마이닝 보상이 자동으로 입금되어 "두 번째 급여"와 같은 느낌을 제공합니다. 다중 코인 유연성: BTC, ETH, XRP, LTC, SOL, DOGE 등을 채굴할 수 있습니다. 이중 수입 잠재력: 고정 마이닝 보상과 암호화폐 가격 성장 가능성 모두에서 수익을 얻을 수 있습니다. 높은 수준의 보안: Cloudflare와 McAfee 보호 기능을 갖추고 있으며, 글로벌 규정 준수 표준을 따릅니다. 이러한 낮은 스트레스와 높은 신뢰성의 조합은 안정적인 수입을 찾는 미국 근로자, 은퇴자, 그리고 젊은 투자자들에게 클라우드 마이닝을 특히 매력적으로 만듭니다. 다음의 목소리...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 02:38
투자자들이 비트코인 트레저리가 그들을 오도했다고 주장하는 집단 소송을 취하하면서 전략이 골치 아픈 소송을 피하다
비트코인 재무 회사가 BTC 전략에 대해 허위 진술을 했다고 주장한 투자자들이 제기한 마이클 세일러의 전략에 대한 집단 소송이 취하되었습니다.
BTC
$121,229.75
-1.05%
Coinstats
2025/08/31 02:27
비트코인 시총이 21조 달러에 도달하면 XRP는 얼마의 가치를 가질 수 있을까?
만약 비트코인의 시가총액이 2030년까지 21조 달러에 도달한다면 어떨까요? Coinbase CEO 브라이언 암스트롱은 그것이 가능하다고 믿습니다. 그는 기관들의 수요 증가가 BTC를 코인당 100만 달러까지 끌어올릴 수 있다고 생각합니다. 그는 또한 미국이 비트코인 준비금을 검토하고 있다고 지적합니다. 다른 G20 국가들도 같은 길을 따를 수 있습니다. TheCryptoBasic, X에서 보도,
Coinstats
2025/08/31 02:00
