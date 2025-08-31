MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
뉴캐슬 유나이티드, 비판자들에 맞서 승리를 거두다
이 게시물 뉴캐슬 유나이티드, 비판자들에 대한 승리를 주장하다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 리즈, 잉글랜드 - 2025년 8월 30일: 리즈, 잉글랜드의 엘런드 로드에서 열린 리즈 유나이티드와 뉴캐슬 유나이티드 간의 프리미어 리그 경기 중 관중석에서 포착된 뉴캐슬 유나이티드의 닉 볼테마데. (사진: 세레나 테일러/뉴캐슬 유나이티드 via Getty Images) 뉴캐슬 유나이티드 via Getty Images 뉴캐슬 유나이티드에게 그 일이 마침내 일어났을 때, 그것은 빠르게 진행되었습니다. 이번 여름, 클럽은 스트라이커를 영입하기 위해 노력했지만 계속해서 실패했습니다. 벤자민 세스코, 리암 델랍, 브라이언 음베우모, 조아오 페드로, 그리고 휴고 에키티케에 대한 영입 시도는 모두 선수들이 다른 클럽으로 이적하면서 끝났습니다. 이 상황은 스타 스트라이커 알렉산더 이삭이 리버풀로의 이적을 강행하기 위한 필사적인 시도로 매그파이스를 위해 뛰기를 거부했기 때문에 더욱 악화되었습니다. 프리미어 리그 시즌 시작을 위한 스트라이커가 없는 상황에서, 에디 하우 감독은 윙어 앤서니 고든을 폴스 9로 기용할 수밖에 없었습니다. 그는 이후 리버풀전에서 레드 카드를 받아 팀에 아무도 남지 않게 되었습니다. 그래서 뉴캐슬 유나이티드가 며칠 만에 독일 국가대표 닉 볼테마데와의 계약을 성사시킬 수 있었던 것은 엄청난 안도감을 주었습니다. 9300만 달러의 기록적인 영입은 여름 내내 그의 주요 구애자가 세 번의 입찰이 거절된 바이에른 뮌헨이었다는 점을 고려하면 더욱 인상적입니다. 세인트 제임스 파크에 거절의 악취가 얼마나 짙게 감돌았는지를 고려하면, 볼테마데의 첫 인터뷰에서 그가 영국 북동부만을 바라보고 있었다는 열렬한 발언은 놀라운 일이 아니었습니다. "이 놀라운 클럽에 있게 되어 정말 기쁩니다," 그는 클럽 공식 사이트에 말했습니다. "첫 접촉부터, 클럽이 정말로 저를 원하고 저에 대한 큰 계획을 가지고 있다고 느꼈습니다. "독일을 떠나는 것은 제 인생에서 큰 발걸음이지만 모든 사람들이 저를 너무 잘 환영해 주었고 그것은..."
M
$2,06794
-%0,97
PHOTO
$0,7589
+%30,48
PLAY
$0,0485
+%5,57
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 05:17
공유하기
메시는 리그스컵을 영원히 구할 수 없다
메시가 리그스컵을 영원히 구할 수는 없다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 리오넬 메시(왼쪽)가 수요일 체이스 스타디움에서 열린 인터 마이애미 CF와 올랜도 시티 간의 리그스컵 준결승전 이후 데이비드 루이즈와 함께 축하하고 있습니다. MLS via Getty Images 3년 만에 두 번째로, 리그스컵 주최측은 단 한 명의 선수의 존재만으로 미디어의 관심을 끄는 이상적인 결승전을 맞이하게 되었습니다. 리오넬 메시의 인터 마이애미에서의 가장 기억에 남는 일련의 경기는 여전히 헤론스와의 첫 7경기일 것입니다. 그때 그는 놀라운 10골을 기록하며 클럽이 2023년 첫 리그스컵 우승을 차지하도록 이끌었습니다. 여기에는 내슈빌에서 3만 109명의 매진 관중 앞에서 1-1 무승부로 끝난 결승전에서 선제골을 넣은 것도 포함됩니다. 이제 수요일 밤 올랜도 시티를 상대로 3-1로 승리한 준결승전의 마지막 15분 동안 두 골을 넣고 어시스트를 추가한 후, 그는 일요일 밤 시애틀 사운더스에서 열리는 2025년 결승전에 출전할 예정이며, 이는 상업적 지표 측면에서 모든 종류의 새로운 기록을 세울 수 있을 것입니다. 완벽한 세팅 시애틀은 2009년 MLS에 합류한 이후 경기장 안팎에서 리그에서 가장 성공적인 시장 중 하나로, 첫날부터 정기적으로 리그 평균 관중 수에서 상위권을 차지하고 7개의 주요 트로피를 획득했습니다. 그 중 마지막으로, 시애틀은 2022 콘카카프 챔피언스 리그에서 우승하며 현대 콘카카프 클럽 챔피언 중 유일한 팀이 되었고, 이 대회에서 리가 MX의 지배를 일시적으로 중단시켰습니다. 이러한 명성을 가진 클럽이 메시의 마이애미를 맞이하는 결과로, 내일의 관중은 토너먼트 기록인 단일 경기 관중 5만 675명을 크게 초과하고, 심지어 NFL 경기장인 루멘 필드의 상층부 전체가 매진될 수도 있다는 기대가 있습니다. 이 경기장은 일반적으로 사운더스 경기에서는 하층부만 개방됩니다...
NEAR
$2,857
-%2,02
T
$0,01505
+%0,19
CITY
$0,9784
-%0,95
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 05:08
공유하기
블록체인FX, 블록DAG, 또는 스노터 토큰?
BlockchainFX, BlockDAG, 또는 Snorter 토큰? 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 자금을 이동하거나 앱을 전환하는 동안 코인이 급등하는 것을 본 적이 있다면, 늦게 행동하는 고통을 알 것입니다. 이 사이클의 다음 단계는 단순하고 상승 가능성이 높은 아이디어에 일찍 행동하는 사람들에게 보상을 줄 가능성이 높습니다. 8월 29일 기준으로, 세 가지 프리세일이 큰 관심을 끌고 있습니다 - BlockchainFX, BlockDAG, 그리고 Snorter 토큰 - 하지만 한 곳에서 여러 시장 파도를 잡을 수 있도록 설계된 것은 하나뿐입니다. 속도, 범위, 그리고 일일 상승 메커니즘을 원하는 투자자들을 위한 명확한 승자와 함께 쉬운 영어로 설명해 드리겠습니다. Blockchainfx (Bfx): 2025년 "모든 것을 거래하는" 시장을 위해 구축된 프리세일 BFX는 단순한 또 하나의 토큰이 아닙니다 - 한 곳에서 500개 이상의 자산에 접근할 수 있는 암호화폐 네이티브 트레이딩 슈퍼 앱입니다: 암호화폐, 외환, 미국 주식, ETF, 선물, 옵션, 그리고 채권. 더 이상 거래소와 브로커 사이를 오가며 움직임을 쫓을 필요가 없습니다; BFX의 논지는 현대 트레이더들이 하는 모든 로테이션을 위한 단일 인터페이스입니다. 백서에 따르면 커뮤니티는 거래 수수료의 최대 70%에서 BFX와 USDT로 일일 스테이킹 보상을 얻을 수 있으며, 플랫폼에서 활동이 증가함에 따라 홀더 우선 플라이휠을 구축합니다. 비전은 쉽게 상상할 수 있습니다: 뉴스가 터지고, 석유가 급등하고, BTC가 흔들리고, 밈 코인이 불타오르면 - 지갑과 브릿지를 번갈아 사용하는 대신 하나의 앱 내에서 전환합니다. 이것이 바로 망설임을 행동으로 바꾸는 UX 엣지입니다. 백서는 심지어 "금 → BTC → 밈 코인 → 석유/ETF" 경로를 BFX가 간소화하도록 설계된 핵심 경험으로 설명합니다. 프리세일 페이지는 $0.021의 프리세일 가격과 $0.05의 출시 가격, 그리고 체크아웃 시 여름 종료 보너스 코드 프롬프트를 광고하고 있습니다. 웹 전체와 사이트 스니펫 자체에서 AUG35 코드(35% 추가 토큰)와 동반 보너스 BLOCK30(30% 추가)를 표시하고 있습니다. 중요한 점은 AUG35가 8월에 종료되어 실제 카운트다운이 추가된다는 것입니다...
PROMPT
$0,1339
-%3,11
T
$0,01505
+%0,19
WAVES
$0,9508
-%1,74
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 04:57
공유하기
법적 명확성, RLUSD 스테이블 코인, EVM 사이드체인—그리고 이것이 가격 및 채택에 의미하는 것
법적 명확성, RLUSD 스테이블 코인, EVM 사이드체인—그리고 이것이 가격 및 채택에 의미하는 바 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 2025년 XRP: 법적 명확성, RLUSD 스테이블 코인, EVM 사이드체인—그리고 이것이 가격 및 채택에 의미하는 바 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 2025년 XRP: 법적 명확성 + 새로운 기술 촉매제가 유틸리티(및 가격)에 다시 초점을 맞춤 출처: https://bitcoinworld.co.in/xrp-2025-legal-clarity-rlusd-stablecoin-evm-sidechain-price-outlook/
XRP
$2,8094
-%1,95
COM
$0,011196
+%9,10
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 04:43
공유하기
전문가들이 9월에 솔라나(SOL)처럼 급등할 4개의 암호화폐를 선정
9월에 솔라나(SOL)처럼 급등할 4개의 암호화폐를 전문가들이 선정했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장이 새로운 모멘텀으로 9월에 접어들면서, 여러 토큰들이 급등을 위한 포지셔닝을 하고 있습니다. 솔라나(SOL)는 계속해서 빠른 수익의 기준점이 되고 있지만, 전문가들은 비슷한 궤적을 따를 수 있는 네 개의 두드러진 프로젝트를 주시하고 있습니다. 이 중에서 레이어 브렛은 강력한 기본 요소와 커뮤니티의 관심이 증가하면서 가장 매력적인 선택으로 부상하고 있습니다. 1. 레이어 브렛($LBRETT) - 선두 주자 레이어 브렛($LBRETT)은 최근 가장 많이 언급되는 토큰 중 하나가 되었습니다. 많은 밈 기반 자산과 달리, $LBRETT는 바이럴한 매력과 커뮤니티 참여에 보상을 주는 확장 생태계를 결합했습니다. 분석가들은 이러한 이중 기반이 더 넓은 시장 심리가 개선됨에 따라 상당한 성장을 이끌 수 있다고 주장합니다. 다른 인기 코인들과 비교했을 때, 레이어 브렛의 참여 지표와 유동성은 9월에 경쟁자들보다 더 나은 성과를 낼 수 있음을 시사하며, 솔라나(SOL) 스타일의 수익을 추구하는 투자자들에게 최우선 선택이 되고 있습니다. 2. 카스파(KAS) - 고속 블록체인 잠재력 카스파(KAS)는 혁신적인 blockDAG 아키텍처로 거의 즉각적인 검증과 강력한 확장성을 가능하게 하는 명성을 꾸준히 쌓아왔습니다. 네트워크 활동이 증가함에 따라, 카스파는 더 확립된 스마트 계약 플랫폼의 실행 가능한 대안으로 점점 더 논의되고 있습니다. 전문가들은 카스파가 속도와 효율성이 중요한 틈새 시장을 개척하고 있으며, 이전 사이클에서 솔라나(SOL)에서 볼 수 있었던 급등을 잠재적으로 반영할 수 있다고 지적합니다. 채택이 계속된다면, 카스파는 이번 달 급격한 상승 추세로 시장을 놀라게 할 수 있습니다. 3. HYPE - 커뮤니티 주도 모멘텀 HYPE는 커뮤니티의 열정과 투기적 관심의 급증을 타고 그 이름에 걸맞게 성장하고 있습니다. 아직 개발 중인 프로젝트이지만 HYPE는 거래량을 유지하고 새로운 홀더들을 끌어들이면서 지속력을 보여주고 있습니다. 서사가 모멘텀을 이끄는 시장에서, HYPE는 소매 투자자들에게 공감을 불러일으키는 강력한 스토리라인을 가지고 있습니다. 분석가들은 HYPE가 현재 수준에서 계속해서 관심을 끌어낸다면, 그것은...
NEAR
$2,857
-%2,02
SOL
$221,03
+%0,09
KAS
$0,072851
-%3,62
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 04:41
공유하기
XAI, 테슬라, 스페이스X 그리고 X가 비트코인의 기관 시대를 형성하는 방법 (2025)
XAI, 테슬라, 스페이스X 및 X가 비트코인의 기관 시대를 형성하는 방법(2025)에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 일론 머스크: XAI, 테슬라, 스페이스X 및 X가 비트코인의 기관 시대를 형성하는 방법(2025) 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 일론 머스크의 다중 기업 전략이 비트코인의 기관 시대를 가속화하고 있습니다 출처: https://bitcoinworld.co.in/elon-musk-bitcoin-institutional-adoption-2025/
XAI
$0,03908
-%4,82
ELON
$0,00000009058
-%4,61
COM
$0,011196
+%9,10
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 04:25
공유하기
역사적인 전환: 비트코인 ETF, 금 ETF의 AUM을 추월할 추세
역사적인 전환: 비트코인 ETF, AUM에서 골드 ETF를 추월할 추세 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 역사적인 전환: 비트코인 ETF, AUM에서 골드 ETF를 추월할 추세 | Bitcoinist.com 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 제안을 받으려면 이메일을 입력하세요. 제 이름은 Godspower Owie이며, NewsBTC와 Bitcoinist 뉴스 플랫폼에서 일하고 있습니다. 저는 새로운 장소를 탐험하고, 새로운 것들, 특히 가치 있는 것들을 배우며, 아무리 작은 영향이라도 제 삶에 영향을 미치는 새로운 사람들을 만나는 것을 즐기기 때문에 때로는 제 자신을 탐험가라고 생각합니다. 저는 가족, 친구, 경력, 그리고 시간을 소중히 여깁니다. 정말로, 이것들은 아마도 모든 사람의 존재에서 가장 중요한 측면일 것입니다. 환상이 아닌, 꿈을 추구하는 것이 제가 하는 일입니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용함으로써 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-etfs-to-surpass-gold-etfs/
DREAMS
$0,0003516
-%5,83
COM
$0,011196
+%9,10
SIGN
$0,0612
-%5,29
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 04:15
공유하기
Grayscale, SEC가 알트코인 기반 펀드를 검토하는 가운데 스팟 Cardano 및 Polkadot ETF 승인 요청 ⋆ ZyCrypto
Grayscale, 미국 증권거래위원회가 알트코인 기반 펀드를 검토하는 가운데 스팟 Cardano 및 Polkadot ETF 승인 요청 ⋆ ZyCrypto 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 광고     주요 암호화폐 투자 회사인 Grayscale Investments는 Polkadot(DOT)과 Cardano(ADA)에 연결된 스팟 상장지수펀드(ETF) 출시를 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록 명세서를 제출했습니다. Cardano 펀드는 NYSE Arca에 GADA 티커로 상장될 예정입니다. Coinbase 커스터디 플랫폼이 자산 보관을 담당하며, CoinDesk Cardano 인덱스(ADX)를 사용하여 ADA 가격을 추적할 것입니다. 주식은 10,000개 블록 단위로 발행되며 향후 보상을 위한 ADA 스테이킹을 허용할 수 있습니다. 제안된 Grayscale Polkadot Trust ETF는 Nasdaq에서 DOT 티커로 거래되며 CoinDesk DOT CCIXber 참조 비율을 추적할 것입니다. 두 펀드 모두 투자자들이 기초 자산을 직접 보유하지 않고도 노출될 수 있는 패시브 수단으로 설계되었습니다. Grayscale의 스팟 DOT ETF용 S-1은 미국 증권거래소인 Nasdaq이 2월 24일에 펀드 상장 허가를 요청하고, NYSE Arca가 ADA에 대해 동일한 조치를 취한 후 몇 달 만에 나왔습니다. 광고   Bloomberg Intelligence ETF 분석가 James Seyffart는 이것들이 완전히 새로운 제안이 아니라 이미 진행 중인 신청의 연속이라고 설명했습니다. "Grayscale은 Cardano와 Polkadot ETF 모두에 대한 S-1을 제출했습니다. 그들은 이미 각각에 대한 19b-4를 제출했으므로 이는 완전히 새로운 신청이 아닙니다,"라고 그는 X에 작성했습니다. 시장 데이터 제공업체 CoinGecko에 따르면 Cardano는 최근 0.4% 상승한 반면 DOT는 지난 24시간 동안 1% 하락했습니다. 그들의 저조한 성과는 최근 며칠 동안 암호화폐 시장의 더 넓은 손실과 맞물려 있으며, 대부분의 주요 자산이 지난 주 동안 하락세를 보였습니다. 알트코인 ETF 신청 증가 Grayscale의 최신 암호화폐 ETF 제안은 미국의 완화된 암호화폐 산업 규제와 암호화폐 중심 상품에 대한 투자자 수요가 증가함에 따라 투자 회사들이 점점 더 디지털 자산 기반 펀드에 대한 규제 승인을 추구하는 가운데 나왔습니다...
T
$0,01505
+%0,19
U
$0,003547
-%50,48
TRUST
$0,0003735
-%2,73
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 04:12
공유하기
ETF 자금 흐름, 온체인 신호가 회복력을 가리키며 비트코인의 기관 기반 강화
비트코인의 기관 기반이 ETF 자금 흐름, 온체인 신호가 회복력을 가리키며 강화됨이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인의 기관 기반이 ETF 자금 흐름, 온체인 신호가 회복력을 가리키며 강화됨 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 이더로의 전환에도 불구하고 비트코인의 기관 기반 강화 출처: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-institutional-backbone-etf-flows-onchain-signals-aug-2025/
COM
$0,011196
+%9,10
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 04:04
공유하기
기록적인 노동절 여행 중 돌발 홍수 예상
BitcoinEthereumNews.com에 '노동절 기록적 여행 중 돌발 홍수 예상' 게시물이 게재되었습니다. 주요 내용 댈러스 지역에 돌발 홍수 경보를 촉발한 뇌우로 인해 토요일 댈러스 포트워스 국제공항에서 수백 편의 항공편이 지연되었으며, 노동절 연휴 동안 기록적인 수의 사람들이 여행할 것으로 예상되는 가운데 세계에서 가장 분주한 여행 허브 중 하나의 교통에 지장을 주었습니다. 연방항공청은 악천후로 인해 거의 한 시간에 가까운 지연 시간을 경고했습니다. getty 주요 사실 FlightAware에 따르면 미 동부 시간 오후 3시 15분 기준으로 댈러스 포트워스 국제공항에서 출발하는 400편 이상의 항공편이 지연되고 110편 이상이 취소되었으며, 이 허브로 향하는 305편의 항공편이 지연되고 약 150편의 항공편이 취소되었습니다. 토요일 댈러스 포트워스를 출발하는 항공편의 약 54%가 영향을 받았으며, 43%는 지연되고 11%는 취소되었습니다. 연방항공청은 이전에 2시간 이상의 지연에 대한 경고를 발표한 후, 인근 뇌우를 이유로 댈러스 포트워스에서 평균 50분 이상의 지연을 경고했습니다. 댈러스의 여행 문제는 다른 미국 항공사보다 아메리칸 항공에 더 큰 영향을 미치고 있으며, 아메리칸의 약 514편의 항공편이 지연되고 225편이 취소되었습니다. 국립기상청에 따르면 간헐적인 소나기와 뇌우가 노동절 연휴 내내 이 지역에 지속될 것이라고 하며, 댈러스 카운티 내외에 돌발 홍수 경보를 발령했지만, 오후 중반까지는 공항 자체는 포함되지 않았습니다. 큰 숫자 8780만. 이는 2024년 댈러스 포트워스 국제공항을 통과한 사람들의 수로, 국제공항협의회(Airports Council International World)에 따르면 애틀랜타(1억 800만)와 두바이(9230만)에 이어 전 세계에서 세 번째로 분주한 허브로 순위가 매겨졌습니다. 다른 어디에서 항공편이 지연되고 있나요? 연방항공청은 이전에 댈러스 러브 필드 공항의 지상 지연을 경고했으며, 토요일 오후 기준으로 이 국내 허브의 출발 항공편 중 98편(약 45%)이 지연되었습니다. 이번 노동절 연휴에 얼마나 많은 사람들이 여행할...
M
$2,06794
-%0,97
U
$0,003547
-%50,48
MORE
$0,03428
+%61,77
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 04:02
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다