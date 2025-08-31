전문가들이 9월에 솔라나(SOL)처럼 급등할 4개의 암호화폐를 선정

9월에 솔라나(SOL)처럼 급등할 4개의 암호화폐를 전문가들이 선정했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장이 새로운 모멘텀으로 9월에 접어들면서, 여러 토큰들이 급등을 위한 포지셔닝을 하고 있습니다. 솔라나(SOL)는 계속해서 빠른 수익의 기준점이 되고 있지만, 전문가들은 비슷한 궤적을 따를 수 있는 네 개의 두드러진 프로젝트를 주시하고 있습니다. 이 중에서 레이어 브렛은 강력한 기본 요소와 커뮤니티의 관심이 증가하면서 가장 매력적인 선택으로 부상하고 있습니다. 1. 레이어 브렛($LBRETT) - 선두 주자 레이어 브렛($LBRETT)은 최근 가장 많이 언급되는 토큰 중 하나가 되었습니다. 많은 밈 기반 자산과 달리, $LBRETT는 바이럴한 매력과 커뮤니티 참여에 보상을 주는 확장 생태계를 결합했습니다. 분석가들은 이러한 이중 기반이 더 넓은 시장 심리가 개선됨에 따라 상당한 성장을 이끌 수 있다고 주장합니다. 다른 인기 코인들과 비교했을 때, 레이어 브렛의 참여 지표와 유동성은 9월에 경쟁자들보다 더 나은 성과를 낼 수 있음을 시사하며, 솔라나(SOL) 스타일의 수익을 추구하는 투자자들에게 최우선 선택이 되고 있습니다. 2. 카스파(KAS) - 고속 블록체인 잠재력 카스파(KAS)는 혁신적인 blockDAG 아키텍처로 거의 즉각적인 검증과 강력한 확장성을 가능하게 하는 명성을 꾸준히 쌓아왔습니다. 네트워크 활동이 증가함에 따라, 카스파는 더 확립된 스마트 계약 플랫폼의 실행 가능한 대안으로 점점 더 논의되고 있습니다. 전문가들은 카스파가 속도와 효율성이 중요한 틈새 시장을 개척하고 있으며, 이전 사이클에서 솔라나(SOL)에서 볼 수 있었던 급등을 잠재적으로 반영할 수 있다고 지적합니다. 채택이 계속된다면, 카스파는 이번 달 급격한 상승 추세로 시장을 놀라게 할 수 있습니다. 3. HYPE - 커뮤니티 주도 모멘텀 HYPE는 커뮤니티의 열정과 투기적 관심의 급증을 타고 그 이름에 걸맞게 성장하고 있습니다. 아직 개발 중인 프로젝트이지만 HYPE는 거래량을 유지하고 새로운 홀더들을 끌어들이면서 지속력을 보여주고 있습니다. 서사가 모멘텀을 이끄는 시장에서, HYPE는 소매 투자자들에게 공감을 불러일으키는 강력한 스토리라인을 가지고 있습니다. 분석가들은 HYPE가 현재 수준에서 계속해서 관심을 끌어낸다면, 그것은...