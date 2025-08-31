MEXC 거래소
2025-10-09
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
시바 이누 가격 예측: 분석가들이 SHIB, PEPE 전망 및 레이어 브렛츠 플리프닝 기회에 대해 논의
이 게시물 시바 이누 가격 예측: 분석가들이 SHIB, PEPE 전망 및 Layer Bretts 플리프닝 기회에 대해 논의하다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장은 끊임없이 변화하는 예측 불가능한 야수와 같습니다. 모두가 다음 큰 움직임이 무엇인지 알고 싶어하지 않나요? 시바 이누 가격 예측과 최근 PEPE 급등에 관한 끊임없는 대화 속에서, 새로운 경쟁자가 조용히 심각한 모멘텀을 구축하고 있습니다: Layer Brett. 이것은 단순한 또 하나의 밈 코인이 아닙니다. 현재 단 $0.005의 사전 판매 단계에 있는 진정한 게임 체인저로, 분석가들은 이미 다음 100배 알트코인이 될 잠재력에 대해 속삭이고 있습니다. 이더리움 레이어 1 수수료가 고속도로 강도처럼 느껴졌던 때를 기억하시나요? 그것은 잔인했습니다. 거래는 느렸고, 가스 가격은 치솟았으며, DeFi에 참여하는 것은 초부유층만을 위한 사치처럼 느껴졌습니다. Layer Brett는 그 모든 혼란을 완전히 피해갑니다. 이 혁신적인 이더리움 레이어 2 솔루션은 번개처럼 빠른 거래와 극적으로 감소된 가스 수수료를 자랑하며, 이로써 모두를 위한 진정한 저렴한 가스 수수료 암호화폐가 됩니다. 이러한 기본적인 차이점이 SHIB와 PEPE와 같은 많은 전통적인 밈 토큰과 구별되는 점입니다. 이들은 종종 혼잡한 네트워크에서 운영되거나 단순히 실제 유틸리티가 부족합니다. Layer Brett는 목적에 맞게 구축되어 밈으로 연료를 공급받는 확장성을 제공합니다. 시바 이누 가격 예측을 넘어서: Layer Brett이 다른 이유 그렇다면 Layer Brett이 그렇게 매력적인 이유는 무엇일까요? 커뮤니티가 SHIB와 PEPE를 중심으로 결집하는 동안, 그들의 핵심 가치 제안은 종종 순수한 투기와 문화적 관련성에 뿌리를 두고 있습니다. 그러나 Layer Brett은 그 저항할 수 없는 밈코인 에너지와 부인할 수 없는 블록체인 유틸리티를 결합합니다. 이는 인기 있는 네트워크를 괴롭히는 실제 세계의 확장성 문제에 대한 솔루션을 제공하는 레이어 2 블록체인입니다. 이것은 단순한 과대 선전이 아닙니다; Layer Brett은 진지한 실체가 있습니다. 그리고 $LBRETT의 초기 구매자들은 특히 스테이킹 혜택을 통해 폭발적인 수익을 얻을 수 있는 위치에 있습니다. Layer Brett이 트렌드 암호화폐 군중에서 돋보이는 이유 레이어 2 이더리움 기반: 번개처럼 빠른 거래와 초저렴한 가스 수수료를 경험하세요. 종종 혼잡한 이더리움 메인넷과는 거리가 멉니다. 대규모 스테이킹...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 06:44
브론즈 봄버, 도전에 응답하다
브론즈 봄버가 도전에 응답하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 리야드, 사우디아라비아 - 5월 29일: 매치룸 팀의 디온테이 와일더가 2024년 5월 29일 사우디아라비아 리야드의 불러바드 월드에서 퀸즈베리 팀의 질레이 장과의 헤비급 경기를 앞두고 퀸즈베리 대 매치룸 5대5 미디어 워크아웃 중 제스처를 취하고 있습니다. (사진: 리처드 펠햄/게티 이미지) 게티 이미지 디온테이 와일더는 돈과 흥미가 있다는 것을 알고 있으며, 전 UFC 헤비급 챔피언이자 현 PFL 슈퍼파이트 헤비급 킹인 프란시스 은가누와의 경기 시기가 적절하다고 느끼고 있습니다. 지난주 은가누가 와일더에게 도전장을 내밀었을 때, 브론즈 봄버는 이를 무시하지 않았습니다. 사실, 그는 이 아이디어를 환영했습니다. "그가 내놓은 것을 방금 전달받았는데, 정말 대단한 경기가 될 것 같습니다,"라고 와일더는 독점 인터뷰에서 말했습니다. "마침내, 당신이 말한 대로, 때가 왔고, 저도 같은 생각입니다. 이 경기를 성사시킵시다." 와일더는 링 밖에서는 평화와 고요함을 선호하며 소셜 미디어에서 지나치게 활동적이지 않았습니다. 하지만 은가누가 공개적으로 그를 태그했을 때, 메시지는 빠르게 그에게 도달했습니다. 그리고 다른 선수들처럼 수줍게 굴지 않고, 와일더는 바로 이에 응했습니다. 쫓을 가치가 있는 백 리야드, 사우디아라비아 - 3월 07일: 프란시스 은가누가 2024년 3월 07일 사우디아라비아 리야드의 불러바드 월드 그리스에서 앤서니 조슈아와의 '녹아웃 카오스' 헤비급 경기를 앞두고 계체를 마친 후 사진 촬영을 하고 있습니다. (사진: 리처드 펠햄/게티 이미지) 게티 이미지 와일더와 은가누 모두 비평가들에게 자신을 증명해야 하는 단계를 넘어섰습니다. 와일더는 WBC 헤비급 타이틀을 10번 성공적으로 방어했으며 이 스포츠에서 가장 극적인 녹아웃 몇 개를 선사했습니다. 전 UFC 헤비급 챔피언인 은가누는 데뷔전에서 타이슨 퓨리를 넘어뜨리고 풀타임을 소화하며 복싱 세계를 충격에 빠뜨렸습니다. "그 경기를 위한 백이 기다리고 있습니다,"라고 와일더는...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 06:20
리버풀이 아스널과의 타이틀 수비 테스트를 위해 어떻게 라인업을 구성할까?
리버풀이 아스널을 상대로 타이틀 수비 테스트를 위해 어떻게 라인업을 구성할까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 리버풀, 잉글랜드 - 5월 11일: 리버풀의 감독 아르네 슬롯이 2025년 5월 11일 잉글랜드 리버풀 안필드에서 열린 리버풀 FC와 아스널 FC 간의 프리미어 리그 경기에 앞서 아스널의 감독 미켈 아르테타와 악수를 나누고 있습니다. (사진: Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images) Liverpool FC via Getty Images 프리미어 리그는 시즌 초반에 디펜딩 챔피언 리버풀이 지난 시즌 준우승자이자 2025/26 시즌 우승 도전자로 예상되는 아스널과 일요일에 맞붙는 큰 경기를 마련했습니다. 리버풀은 이번 시즌 프리미어 리그 첫 두 경기에서 승리했지만, 가장 설득력 있는 방식으로 그렇게 하지는 못했습니다. 그러나 이 경기들은 극적이고, 흥미롭고, 재미있었으며, 본머스(4-2)와 뉴캐슬(3-2)을 상대로 한 경기에서 총 11골이 터졌습니다. 일요일의 상대 아스널은 이번 시즌 아직 실점을 허용하지 않았으며, 프리미어 리그 개막전에서 맨체스터 유나이티드를 1-0으로 이긴 후 리즈 유나이티드를 상대로 5-0 승리를 거두었습니다. 리버풀은 견고한 수비로 알려져 있고, 리즈전에서 보여준 5골처럼 득점도 할 수 있는 미켈 아르테타의 팀을 상대로 힘든 경기를 치러야 할 것입니다. 아르네 슬롯이 팀의 적절한 균형으로 경기에 접근하는 것이 중요할 것이며, 팀 선발과 관련하여 몇 가지 결정을 내려야 하므로 그의 선발 11명은 이전 경기와 다를 수 있습니다. 골키퍼와 수비수 리버풀, 잉글랜드 - 8월 15일: 리버풀의 앤드류 로버트슨이 2025년 8월 15일 잉글랜드 리버풀 안필드에서 열린 리버풀과 본머스의 프리미어 리그 경기 중 팀 동료 밀로스 케르케즈를 대신해 교체 선수로 출전하고 있습니다. (사진: Michael Steele/Getty Images) Getty Images 알리송은 골키퍼 자리를 유지할 것이고, 버질 반 다이크와 이브라히마 코나테는 당분간 센터백 조합으로 남을 가능성이 높지만, 슬롯이 결정해야 할 사항들이 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 06:11
비트코인이 2035년까지 정말로 100만 달러에 도달할 수 있을까? 분석가는 그렇다고 말한다
비트코인이 정말로 2035년까지 100만 달러에 도달할 수 있을까? 분석가는 그렇다고 말한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 시장 관찰자 Fred Krueger는 비트코인이 2035년까지 많은 추측을 받고 있는 100만 달러 이정표를 향한 장기적인 경로가 무엇이라고 믿는지 설명했습니다 - 그리고 이는 모두 자산이 세계의 끊임없이 확장되는 통화 공급의 충분한 부분을 차지할 수 있는지에 달려 있습니다. Krueger에 따르면, 글로벌 경제는 통화 확장을 통해 매년 약 10조 달러의 신규 자본을 주입합니다. 만약 그 유동성의 일부분 - 대략 10% - 만이 비트코인으로 유입된다면, 이 선도적인 암호화폐는 다음 10년 내에 백만 달러 선까지 상승할 수 있습니다. 10년 기간 동안, Krueger는 100조 달러 이상이 인쇄될 예정이라고 언급했으며, 이는 비트코인이 이러한 자금 흐름의 단 1%만 차지하면 야심찬 목표를 달성할 수 있다는 것을 의미합니다. 인플레이션이 원동력 Krueger는 구매력의 침식을 핵심 동기로 지목했습니다. 법정화폐가 연간 약 7%씩 확장되면서, 그는 각 달러, 유로, 엔이 시간이 지남에 따라 가치를 잃는다고 주장합니다. 이러한 배경에서, 투자자들은 점점 더 가치를 유지하는 자산을 찾고 있습니다. 전통적인 화폐와 달리, 비트코인의 제한된 공급은 Krueger가 오늘날 이용 가능한 "유일하게 진정으로 고정된 통화 시스템"이라고 설명하는 것을 제공합니다. 왜 지금 타이밍이 중요한가 Krueger는 다가오는 사이클이 다른 점은 비트코인에 대규모 자본이 유입될 수 있는 인프라가 이미 존재한다는 것이라고 덧붙였습니다. 현물 ETF의 출시, 기업 재무가 BTC를 준비금에 추가하고, 심지어 정부 수준의 보유에 대한 초기 실험까지, 기관 채택이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 규제 기반이 마련되었고, 비트코인은 역사상 어느 시점보다 접근하기 쉬워졌습니다. "처음으로, 연간 수조 달러의 유동성이 비트코인으로 직접 채널을 갖게 되었습니다,"라고 Krueger는 강조하며, 다음 10년이 암호화폐가 법정화폐 평가절하에 대한 글로벌 헤지로서 자리매김할지 여부를 결정할 수 있다고 제안했습니다. 이...에 제공된 정보
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 06:05
최근 비트코인에서 가장 큰 고래 움직임이 어제 있었습니다: 그들이 한 일은 이렇습니다
어제 비트코인에서 최근 가장 큰 고래 움직임이 있었습니다: 그들이 한 일은 다음과 같습니다 BitcoinEthereumNews.com에 따르면, 암호화폐 분석 플랫폼 CryptoOnchain의 데이터에 따르면, 어제 비트코인의 수익 실현은 약 40억 달러로 2025년 2월 이후 가장 큰 일일 매도 물결로 기록되었습니다. 이 금액은 90억 달러에 육박했던 7월 4일에 발생한 특별한 수익 실현을 제외하고 올해 최고 수준 중 하나였습니다. 데이터에 따르면, 이 대규모 매도 압력은 주로 고래들로부터 왔습니다: 슈퍼 고래 (>10 000 BTC): 21억 7천만 달러 빅 고래 (1,000-10,000 BTC): 12억 5천만 달러 기타 고래 (100-1,000 BTC): 4억 9천 5백만 달러 CryptoOnchain은 이러한 움직임이 대형 장타매매 투자자들이 최근 가격 상승을 활용하여 상당한 이익을 얻고 있음을 시사한다고 언급했습니다. 이러한 유형의 매도는 일반적으로 지역 피크에서 발생하며 단타매매 조정이나 매집박스를 신호할 수 있습니다. 또한 성명서는 비트코인이 "강한 손에서 약한 손으로" 이동하고 있다는 신호가 시장 취약성을 악화시킬 수 있다고 언급했습니다. 전문가들은 이 매도 물결이 장기적인 하락세의 시작이 아닐 수 있지만, 단타매매 투자자들에게 중요한 경고 역할을 한다고 지적합니다. 앞으로 이러한 고래 그룹의 움직임을 면밀히 모니터링하는 것이 시장 방향을 예측하는 데 중요합니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/yesterday-saw-the-largest-whale-movement-in-bitcoin-in-recent-times-heres-what-they-did/
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 05:57
우크라이나, 체조계 러시아 복귀에 맞서 싸우다
우크라이나, 러시아의 체조 복귀에 맞서 싸우다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 러시아의 안젤리나 멜니코바가 2021년 7월 27일 도쿄 아리아케 체조 센터에서 열린 도쿄 2020 올림픽 여자 단체 결승 평균대 종목에서 경기하고 있다. (사진: Loic VENANCE / AFP) (사진: LOIC VENANCE/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images 러시아와 벨라루스 체조 선수들이 2022년 3월 국제체조연맹(FIG)이 시행한 금지 조치 이후 처음으로 국제 대회에 복귀할 예정입니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 FIG 공인 대회에서 선수와 관계자들을 제외했던 이 금지 조치는 2024년 1월 1일에 해제되었습니다. FIG는 그들의 복귀를 허용하지만, 오직 "개인 중립 선수"(AIN)로서 국가 대표성을 금지하는 엄격한 조건 하에서만 가능합니다. 8월, 국제체조연맹은 파리에서 열릴 FIG 월드 챌린지컵에 다섯 명의 러시아 또는 벨라루스 체조 선수들이 공인 중립 선수(AIN)로 등록되었음을 확인했습니다. 그 중에는 올림픽 및 세계 챔피언인 안젤리나 멜니코바도 있었습니다. 9월에 경기할 수 있도록 승인된 것은 상당한 반발을 일으켰으며, 특히 멜니코바의 참가가 FIG 규정을 위반한다고 많은 이들이 주장하고 있습니다. 많은 선수들의 승인은 국제체조연맹(FIG)의 임시 지침에 상세히 설명된 중립성 조건에 위배됩니다. FIG에 따르면, 선수의 중립 상태는 다음 기준을 사용하여 결정되어야 합니다: 중립 상태를 원하는 선수는 다음 조건을 충족해야 합니다: 러시아/벨라루스 군대 또는 국가 보안 기관과의 연결이 없어야 함. 러시아나 벨라루스와 관련된 커뮤니케이션이 없어야 함. 우크라이나에서의 군사 분쟁에 대한 지지가 없어야 함. 멜니코바의 정치적 유대 관계 도쿄, 일본 - 7월 29일: (왼쪽부터) 브라질 팀의 은메달리스트 레베카 안드라데, 미국 팀의 금메달리스트 수니사 리, 그리고 ROC 팀의 동메달리스트 안젤리나 멜니코바가 도쿄 2020 올림픽 6일째 아리아케 체조 센터에서 열린 여자 개인종합 결승 후 사진 촬영을 하고 있다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 05:20
주요 레벨, SEC 소송 명확성 & 돌파를 촉발할 수 있는 요소
이 게시물 주요 레벨, SEC 소송 명확성 및 돌파를 촉발할 수 있는 요소가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. XRP 월간 마감 임박: 주요 레벨, SEC 소송 명확성 및 돌파를 촉발할 수 있는 요소 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 XRP의 월간 캔들 마감으로 매수세 경계: 주목해야 할 주요 레벨 및 촉매제 출처: https://bitcoinworld.co.in/xrp-monthly-candle-close-breakout-levels-august-2025/
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 05:07
엘살바도르, 양자 위협으로부터 6억 7800만 달러 보호
엘살바도르가 양자 위협으로부터 6억 7800만 달러를 보호한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 요새: 엘살바도르가 양자 위협으로부터 6억 7800만 달러를 보호 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Christian은 필리핀과 캐나다 미디어에서 리더십 역할을 맡고 있는 기자이자 편집자로, 글쓰기와 암호화폐에 대한 사랑으로 활동하고 있습니다. 일과 외에는 요리사이자 영화 애호가로, 우주의 크기에 끊임없이 매료되어 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-fortress-el-salvador-shields-678-m-from-quantum-threat/
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 05:06
$0.021에서 $0.05까지: BlockchainFX가 높은 ROI를 위한 최고의 암호화폐 프리세일인 이유
암호화폐 환경은 계속 진화하고 있으며, 새로운 프리세일은 투자자들에게 주요 거래소에 상장되기 전에 프로젝트에 참여할 기회를 제공합니다. 비트코인 하이퍼와 넥스체인이 모두 관심을 끌었지만, BlockchainFX($BFX)는 프리세일 모멘텀, 고수익 스테이킹 모델, 그리고 그것의
Coinstats
2025/08/31 04:00
SHIB 가격 폭락하지만 팀은 포기하지 않아, 주요 성명서 발표
시바 이누 최고 임원이 최근 SHIB 가격 폭락에 반응했다
Coinstats
2025/08/31 04:00
