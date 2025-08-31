비트코인이 2035년까지 정말로 100만 달러에 도달할 수 있을까? 분석가는 그렇다고 말한다

비트코인 시장 관찰자 Fred Krueger는 비트코인이 2035년까지 많은 추측을 받고 있는 100만 달러 이정표를 향한 장기적인 경로가 무엇이라고 믿는지 설명했습니다 - 그리고 이는 모두 자산이 세계의 끊임없이 확장되는 통화 공급의 충분한 부분을 차지할 수 있는지에 달려 있습니다. Krueger에 따르면, 글로벌 경제는 통화 확장을 통해 매년 약 10조 달러의 신규 자본을 주입합니다. 만약 그 유동성의 일부분 - 대략 10% - 만이 비트코인으로 유입된다면, 이 선도적인 암호화폐는 다음 10년 내에 백만 달러 선까지 상승할 수 있습니다. 10년 기간 동안, Krueger는 100조 달러 이상이 인쇄될 예정이라고 언급했으며, 이는 비트코인이 이러한 자금 흐름의 단 1%만 차지하면 야심찬 목표를 달성할 수 있다는 것을 의미합니다. 인플레이션이 원동력 Krueger는 구매력의 침식을 핵심 동기로 지목했습니다. 법정화폐가 연간 약 7%씩 확장되면서, 그는 각 달러, 유로, 엔이 시간이 지남에 따라 가치를 잃는다고 주장합니다. 이러한 배경에서, 투자자들은 점점 더 가치를 유지하는 자산을 찾고 있습니다. 전통적인 화폐와 달리, 비트코인의 제한된 공급은 Krueger가 오늘날 이용 가능한 "유일하게 진정으로 고정된 통화 시스템"이라고 설명하는 것을 제공합니다. 왜 지금 타이밍이 중요한가 Krueger는 다가오는 사이클이 다른 점은 비트코인에 대규모 자본이 유입될 수 있는 인프라가 이미 존재한다는 것이라고 덧붙였습니다. 현물 ETF의 출시, 기업 재무가 BTC를 준비금에 추가하고, 심지어 정부 수준의 보유에 대한 초기 실험까지, 기관 채택이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 규제 기반이 마련되었고, 비트코인은 역사상 어느 시점보다 접근하기 쉬워졌습니다. "처음으로, 연간 수조 달러의 유동성이 비트코인으로 직접 채널을 갖게 되었습니다,"라고 Krueger는 강조하며, 다음 10년이 암호화폐가 법정화폐 평가절하에 대한 글로벌 헤지로서 자리매김할지 여부를 결정할 수 있다고 제안했습니다.