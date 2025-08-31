MEXC 거래소
온체인 데이터가 8월 말 전에 구매할 암호화폐를 공개: 문샷 MAGAX가 ETH와 XRP를 능가할 수 있는 이유
온체인 데이터는 8월이 끝나기 전에 구매할 최고의 암호화폐를 보여줍니다. 디플레이션 토크노믹스를 갖춘 Moonshot MAGAX가 ETH와 XRP보다 성과가 좋을 수 있는 이유를 튜토리얼에서 알아보세요.
Blockchainreporter
2025/08/31 07:45
XRP 월간 옵션 수익 ETF, 콜 옵션으로 수익률과 상승 가능성을 목표로 SEC에 제출
XRP는 커버드 콜과 합성 익스포저를 결합한 최초의 ETF로 암호화폐 투자를 재정의하여 월간 수입과 자본 증식 가능성을 제공할 준비가 되어 있습니다. SEC 제출 자료는 XRP ETF가 커버드 콜을 사용하여 수익과 상승 가능성을 창출하도록 구조화되었음을 보여줍니다. XRP는 디지털 자산 익스포저와 [...] 을 결합한 제안된 투자 수단의 최전선에 있습니다.
Bitcoin.com News
2025/08/31 07:20
우한 경찰, 기술 회사로 위장한 암호화폐 사기단 해체
우한 경찰, 기술 회사로 위장한 암호화폐 사기단 해체 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 우한 경찰이 암호화폐 사기 조직을 폐쇄하고 30명을 체포했습니다. 40대 이상의 컴퓨터와 50대의 휴대폰이 압수되었습니다. 공식 보고서에서 주요 암호화폐는 확인되지 않았습니다. 우한 공안국은 후베이성에서 30명을 체포하고, 가짜 플랫폼으로 투자자를 유인하기 위해 기만적인 데이팅 시나리오를 사용한 사기성 암호화폐 계획을 적발했습니다. 이번 단속은 암호화폐 사기가 점점 더 많은 의심하지 않는 투자자들을 대상으로 하고 있어 경계심과 규제 조치의 필요성을 강조하지만, 시스템적인 시장 영향이나 주요 암호화폐 자산 관련은 발생하지 않았습니다. 우한 대규모 암호화폐 사기 단속으로 30명 체포 암호화폐 커뮤니티는 아직 주목할 만한 인물들의 반응을 보지 못했으며, 국제 규제 기관의 공식 성명도 없었습니다. 지역 당국은 이러한 성격의 추가 범죄를 방지하기 위해 엄격한 조치를 취하고 있습니다. ChainCatcher는 유사한 사기에 대한 경각심을 높일 것을 권고합니다. 우한 공안국의 발표 내용은 다음과 같습니다: "사기성 '암호화폐 데이팅' 계획을 조직한 혐의로 총 30명의 용의자가 체포되었습니다." 출처 압수된 자산 및 사기의 글로벌 영향 알고 계셨나요? 중국에서 이러한 성격의 이전 사기는 종종 높은 수익을 추구하는 투자자들을 대상으로 했으며, 이는 디지털 통화 환경에서 이러한 사기 활동을 억제하는 데 있어 규제 기관의 지속적인 과제를 강조합니다. 역사적으로, 조작된 신원과 수익성 있는 수익 약속을 포함한 암호화폐 사기는 새로운 현상이 아닙니다. 유사한 사기 계획이 전 세계적으로 등장하여 암호화폐 관련 범죄와 효과적으로 싸우기 위한 더 엄격한 규제와 투자자 교육의 필요성을 강조합니다. 전문가들은 암호화폐 플랫폼에서의 더 엄격한 규정 준수 조치와 더 나은 신원 확인이 이러한 사기가 제기하는 위협을 완화할 수 있다고 제안합니다. 시장 관찰자와 규제 기관은 특히 가상 통화 공간에서의 투자자 보호 프로토콜과 관련하여 향후 정책 수립을 위한 참조점으로 이 사례를 고려할 수 있습니다. 면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 저희는...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 07:19
3억 8700만 달러 모금! BlockDAG, 상장 전 인터 밀란 스폰서십 및 기타 스포츠 계약을 통해 글로벌 인지도 구축
대부분의 암호화폐 프로젝트는 가시성을 확보하기 위해 수년을 보내며, 백서, 프리세일 업데이트 및 개발자 이벤트에 의존하여 모멘텀을 구축합니다. BlockDAG는 [...] 상장 전 인터 밀란 스폰서십 및 기타 스포츠 계약을 통해 글로벌 인지도를 구축한 BlockDAG, 3억 8700만 달러 모금! 이 글은 Coindoo에 처음 게시되었습니다.
Coindoo
2025/08/31 07:00
이 중요한 10억 달러 움직임이 암호화폐에 의미하는 것
이 게시물 암호화폐에 대한 이 중요한 10억 달러 움직임의 의미가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 대규모 USDT 민팅: 암호화폐에 대한 이 중요한 10억 달러 움직임의 의미 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 대규모 USDT 민팅: 암호화폐에 대한 이 중요한 10억 달러 움직임의 의미 출처: https://bitcoinworld.co.in/massive-usdt-minting-impact/
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 06:58
도지코인에서 페페의 하이프까지 - 왜 $0.00000575의 불질라가 오늘 구매할 최고의 암호화폐 프리세일을 이끄는가
도지코인에서 페페의 인기까지 - BullZilla가 $0.00000575에 오늘 구매할 최고의 암호화폐 프리세일을 이끄는 이유가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 모든 금융 혁명은 작은 불꽃으로 시작되지만, 밈 코인처럼 타오르는 것은 드뭅니다. 장난스러운 인터넷 실험으로 시작된 것이 이제는 소매 투자자, 기관 및 개발자들을 새로운 디지털 경제로 끌어들이는 글로벌 세력이 되었습니다. 도지코인은 한때 농담으로 시작해 수십억 달러 규모의 생태계로 성장했습니다. 페페는 바이럴 모멘텀과 문화적 인식으로 차트를 강타했습니다. 이제 또 다른 경쟁자가 상승을 준비하고 있습니다. BullZilla($BZIL)가 현재 라이브 상태입니다. 프리세일에서 단 $0.00000575의 가격으로, 이 프로젝트는 영화적 스토리텔링과 설계된 토크노믹스를 결합합니다. 전통적인 프리세일과 달리, BullZilla는 창작자들이 "Zilla 출시 시퀀스"라고 부르는 것을 사용하여 구조화된 모멘텀을 구축하며 기대감으로 번창합니다. 투자자, 분석가 및 블록체인 애호가들이 주목하고 있는 이유는 이것이 단순한 또 하나의 코인이 아니라 기하급수적인 수익을 위해 설계되었기 때문입니다. BullZilla 프리세일 모멘텀이 2단계 가격 변동 전 수십억 토큰 판매로 증가 BullZilla 프리세일이 현재 진행 중이며, 48시간마다 또는 $100,000가 모금될 때마다 상승하는 동적 가격 모델로 운영됩니다. 단 $0.00000575에 출시되어 초기 투자자들은 가장 유리한 진입점에서 토큰을 확보했습니다. 47억 개 이상의 $BZIL 토큰이 판매되었고 $27,000 이상이 모금되었으며, 다음 단계와 가격 인상이 곧 다가옵니다. 속도와 확신에 보상함으로써, 프리세일은 강력한 모멘텀을 불러일으켜 BullZilla를 오늘 구매할 최고의 암호화폐 프리세일 중 하나로 만들었습니다. HODL 퍼니스: 믿음을 수익으로 전환 HODL 퍼니스는 BullZilla의 스테이킹 시스템입니다. $BZIL 토큰을 잠금으로써, 투자자들은 이 분야에서 가장 높은 70% APY를 얻습니다. 일시적인 인기 사이클과 달리, 이것은 일관성에 보상합니다. 베스팅은 장기 홀더가 가장 많은 혜택을 받도록 보장하여 일반 구매자를 충성도 높은 참여자로 변화시킵니다. 이 메커니즘은 밈 코인의 주요 문제인 단기 투기를 해결합니다. 홀더들이 커밋하도록 장려함으로써, BullZilla는 커뮤니티 기반을 강화하고 매도 압력을 줄입니다. 분석가들은 이것이...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 06:48
S&P 500 대 상품 지수 비율이 2022년 이후 3배로 증가하여 방금 신고가를 경신했습니다
S&P 500 대 상품 지수 비율이 2022년 이후 3배로 증가하고 신고가 경신했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. S&P 500 대 상품 지수 비율이 지난 3년 동안 3배 증가하며 또 다른 신고가를 경신했습니다. 2022년 하락장 이후, 미국 주식은 급등한 반면 상품은 폭락했습니다. S&P 500은 71% 상승한 반면, 글로벌 무역 가중치를 기반으로 에너지, 금속, 농업 및 비료를 추적하는 상품 가격 지수는 31% 하락했습니다. 이 비율은 닷컴 버블 시기에도 이렇게 확장되지 않았습니다. 일부 상품은 현재 투자자들이 수십 년 동안 보지 못했던 수준에 머물러 있습니다. 이러한 극단적인 차이는 주식이 최고치를 기록하는 동안 타격을 입은 원자재에 다시 관심을 끌었습니다. 이 지수는 2020년 팬데믹 정점을 넘어서고 돌아보지 않았습니다. 웰스 파고 투자 연구소에 따르면, 이 상황은 포트폴리오 리스크를 고려하지 않고 주식 랠리를 쫓는 사람들에게 경각심을 주는 신호입니다. 웰스 파고, 투자자들에게 소형주를 버리고 우량 채권으로 전환하라고 조언 웰스 파고의 글로벌 투자 전략 책임자인 폴 크리스토퍼는 화요일 메모에서 투자자들이 주식에서 철수를 시작해야 한다고 말했습니다. "S&P 500 지수가 신고가 경신을 하고 있지만, 투자자들은 앞으로 몇 주와 몇 달 동안 예상되는 변동성에 앞서 포트폴리오를 포지셔닝하기 위해 주식 배분을 줄이는 것이 좋을 수 있습니다,"라고 폴은 썼습니다. 그는 정책 결정이나 경제적 놀라움으로부터 충격이 올 수 있다고 경고했습니다. S&P 500은 목요일에 처음으로 6,500을 돌파했지만 금요일에는 하락 마감했습니다. 폴은 CNBC에 최근 주식의 강세가 특정 영역에서 노출을 줄이는 것을 정당화한다고 말했습니다. 그는 대형 기술주를 고수하며 정보 기술에 대한 오버웨이트를 유지하고 있지만, 통신 서비스와 소형주에서는 이익을 실현했습니다. 이 조정은 전체 구조를 주식 60%, 채권 40%로 유지하지만, 각 측면 내의 혼합은 변화하고 있습니다. 그는 금융 주식에 대한 노출을 추가하며, 그것들을...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 06:02
리플, 스테이블코인 송금을 위한 모의 결제 공개
리플, 스테이블 코인 송금을 위한 모의 결제 공개 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 리플은 개인이 기능을 볼 수 있도록 결제 플랫폼의 데모를 출시했습니다. 관심 있는 사용자는 지정된 사이트에 접속하여 이러한 기능을 테스트할 수 있습니다. 리플 스테이블 코인이 데모에서 주요 지불 수단으로 표시됩니다 리플의 시니어 디렉터 리스 메릭이 X에 이 미리보기를 게시했습니다. 그는 데모를 이용할 수 있는 공식 리플 웹사이트로 연결되는 링크를 공유했습니다. 이번 출시는 리플의 기업 결제 솔루션에 대한 지속적인 추진을 보여주기 위한 것입니다. 팀 @Ripple이 웹사이트에 리플 결제 제품의 데모를 준비했습니다 여기에서 확인하세요 – https://t.co/pKD7zgb2Si 🚀 pic.twitter.com/evvqR5oomA — Reece Merrick (@reece_merrick) 2025년 8월 30일 이 데모는 리플 스테이블 코인 정산 시스템이 대부분의 시장에서 효과적으로 기능할 수 있음을 보여줍니다. 사용자는 리플 USD(RLUSD)가 결제 흐름의 일부가 될 수 있는 방법을 쉽게 볼 수 있습니다. 이 플랫폼을 통해 50개 이상의 국가에 있는 사람들에게 직접 지불을 보낼 수 있습니다. 데모는 RLUSD가 고객에게 송금하기 전에 영국 파운드와 같은 전통적인 화폐로 전환될 수 있음을 보여줍니다. 또한, 리플 RLUSD 스테이블 코인은 최근 2400만 달러 발행 이후 일본에서도 이용 가능합니다. 데모에 표시된 인터페이스는 미국 달러와 RLUSD 모두의 계정 잔액과 환율 세부 정보를 제공합니다. 또한 거래 내역과 지급 기능에 대한 접근도 제공합니다. 회사는 이 도구가 기업 및 기관 사용자를 위한 스테이블 코인 사용을 간소화하기 위해 구축되었다고 강조합니다. 이 플랫폼의 목적은 현재 시스템에 비해 국경 간 결제가 더 빠르고, 저렴하며, 더 투명하도록 보장하는 것입니다. 데모는 디지털 자산과 법정 화폐 간의 전환이 매우 쉽다는 것을 보여줍니다. 이는 대량의 국경 간 거래를 수행하는 기업에게 효율적인 결제 정산 방법을 제공할 것입니다. 새로운 RLUSD...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 05:48
2025년 4분기 수익을 위한 5대 알트코인 — 분석가들이 주목하는 XRP, Cardano 및 저평가된 Layer-1 선택 BNB, TRON
2025년 4분기 분석에 따르면 알트코인 시장에서 새로운 기회가 나타나고 있습니다. 비트코인이 $110,000 이상에서 안정화되고 이더리움 ETF가 기관 자금 유입을 유도하는 가운데, 이제 초점은 더 강력한 수익을 제공할 수 있는 레이어-1 네트워크와 프리세일로 옮겨갔습니다. XRP, Cardano, BNB 및 TRON은 그들의 [...] 때문에 현재 시장에서 주목을 받고 있습니다. 계속 읽기: 2025년 4분기 수익을 위한 5가지 주요 알트코인 — 분석가들이 주목하는 XRP, Cardano 및 저평가된 레이어-1 선택 BNB, TRON
Coinstats
2025/08/31 05:30
GPU에서 토큰까지 - 엔비디아의 낙관론이 암호화폐 AI 섹터에 미칠 수 있는 영향
암호화폐 AI 섹터는 더 넓은 알트코인 시장의 가격 상승을 따라가지 못했습니다.
Coinstats
2025/08/31 05:00
