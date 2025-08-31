도지코인에서 페페의 하이프까지 - 왜 $0.00000575의 불질라가 오늘 구매할 최고의 암호화폐 프리세일을 이끄는가

도지코인에서 페페의 인기까지 - BullZilla가 $0.00000575에 오늘 구매할 최고의 암호화폐 프리세일을 이끄는 이유가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 모든 금융 혁명은 작은 불꽃으로 시작되지만, 밈 코인처럼 타오르는 것은 드뭅니다. 장난스러운 인터넷 실험으로 시작된 것이 이제는 소매 투자자, 기관 및 개발자들을 새로운 디지털 경제로 끌어들이는 글로벌 세력이 되었습니다. 도지코인은 한때 농담으로 시작해 수십억 달러 규모의 생태계로 성장했습니다. 페페는 바이럴 모멘텀과 문화적 인식으로 차트를 강타했습니다. 이제 또 다른 경쟁자가 상승을 준비하고 있습니다. BullZilla($BZIL)가 현재 라이브 상태입니다. 프리세일에서 단 $0.00000575의 가격으로, 이 프로젝트는 영화적 스토리텔링과 설계된 토크노믹스를 결합합니다. 전통적인 프리세일과 달리, BullZilla는 창작자들이 "Zilla 출시 시퀀스"라고 부르는 것을 사용하여 구조화된 모멘텀을 구축하며 기대감으로 번창합니다. 투자자, 분석가 및 블록체인 애호가들이 주목하고 있는 이유는 이것이 단순한 또 하나의 코인이 아니라 기하급수적인 수익을 위해 설계되었기 때문입니다. BullZilla 프리세일 모멘텀이 2단계 가격 변동 전 수십억 토큰 판매로 증가 BullZilla 프리세일이 현재 진행 중이며, 48시간마다 또는 $100,000가 모금될 때마다 상승하는 동적 가격 모델로 운영됩니다. 단 $0.00000575에 출시되어 초기 투자자들은 가장 유리한 진입점에서 토큰을 확보했습니다. 47억 개 이상의 $BZIL 토큰이 판매되었고 $27,000 이상이 모금되었으며, 다음 단계와 가격 인상이 곧 다가옵니다. 속도와 확신에 보상함으로써, 프리세일은 강력한 모멘텀을 불러일으켜 BullZilla를 오늘 구매할 최고의 암호화폐 프리세일 중 하나로 만들었습니다. HODL 퍼니스: 믿음을 수익으로 전환 HODL 퍼니스는 BullZilla의 스테이킹 시스템입니다. $BZIL 토큰을 잠금으로써, 투자자들은 이 분야에서 가장 높은 70% APY를 얻습니다. 일시적인 인기 사이클과 달리, 이것은 일관성에 보상합니다. 베스팅은 장기 홀더가 가장 많은 혜택을 받도록 보장하여 일반 구매자를 충성도 높은 참여자로 변화시킵니다. 이 메커니즘은 밈 코인의 주요 문제인 단기 투기를 해결합니다. 홀더들이 커밋하도록 장려함으로써, BullZilla는 커뮤니티 기반을 강화하고 매도 압력을 줄입니다. 분석가들은 이것이...