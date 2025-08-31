9월이 비트코인 투자자들에게 잔인할 수 있는 이유

비트코인 투자자들에게 9월이 잔인할 수 있는 이유라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 여름이 끝나가면서 비트코인 투자자들은 많은 이들이 시장에서 가장 두려워하는 달에 대비하고 있습니다. 역사적으로 9월은 전통 금융과 암호화폐 모두에서 손실을 가져오는 명성을 지니고 있어, 2025년에도 같은 운명이 찾아올 수 있다는 우려를 불러일으키고 있습니다. 이른바 "9월 효과"는 새로운 것이 아닙니다. 거의 한 세기 동안 월스트리트는 S&P 500이 다른 어떤 달보다 이 달에 더 많이 흔들리는 것을 지켜봐 왔으며, 이는 지속적인 하락 기록을 가진 유일한 달이 되었습니다. 암호화폐도 예외는 아닙니다: Coinglass의 데이터에 따르면 2013년 이후 비트코인은 9월에 평균 3.7%의 하락을 보였으며, 총 8번의 급격한 조정이 있었습니다. 9월이 중요한 이유 시장 전략가들은 이러한 약세가 미스터리보다는 자금 흐름에서 비롯된다고 말합니다. 투자 펀드들은 종종 9월에 회계연도를 마감하면서 손실 포지션을 정리하고 포트폴리오를 재조정해야 합니다. 동시에 채권 발행 증가는 주식과 위험 자산에서 유동성을 빼앗아갑니다. 암호화폐에서는 그 영향이 더 가혹할 수 있습니다. 전통 시장과 달리 비트코인은 서킷 브레이커 없이 24/7 거래되므로 매도세가 빠르게 확산될 수 있습니다. 그리고 비트코인의 시가총액이 거대하지만 여전히 전통적인 자산 클래스보다 작기 때문에 대형 기관의 움직임이 과도한 영향력을 갖습니다. "9월은 수학보다 심리학이 되었습니다,"라고 FinchTrade 컨설턴트 유리 베르그는 설명했습니다. "사람들은 다른 사람들이 팔 것이라고 예상하기 때문에 팝니다. 이는 스스로 강화됩니다." 2025년의 지정학적 배경 올해는 달력이 넘어가면서 추가적인 긴장감이 찾아옵니다. 미국의 인플레이션은 3.1%로 여전히 고집스럽게 유지되고 있으며, 투자자들은 잠재적인 금리 인하를 위해 연준의 9월 18일 회의를 주시하고 있습니다. 동시에 두 개의 활발한 전쟁이 글로벌 공급망을 교란시키고 있으며, 미국이 관련된 새로운 무역 분쟁은 시장에 불확실성을 더하고 있습니다. InFlux Technologies의 CEO 다니엘 켈러는 이러한 상황이 비트코인에 "완벽한 폭풍"을 만들 수 있다고 경고합니다. "공급...