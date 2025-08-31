MEXC 거래소
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
9월이 비트코인 투자자들에게 잔인할 수 있는 이유
비트코인 투자자들에게 9월이 잔인할 수 있는 이유라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 여름이 끝나가면서 비트코인 투자자들은 많은 이들이 시장에서 가장 두려워하는 달에 대비하고 있습니다. 역사적으로 9월은 전통 금융과 암호화폐 모두에서 손실을 가져오는 명성을 지니고 있어, 2025년에도 같은 운명이 찾아올 수 있다는 우려를 불러일으키고 있습니다. 이른바 "9월 효과"는 새로운 것이 아닙니다. 거의 한 세기 동안 월스트리트는 S&P 500이 다른 어떤 달보다 이 달에 더 많이 흔들리는 것을 지켜봐 왔으며, 이는 지속적인 하락 기록을 가진 유일한 달이 되었습니다. 암호화폐도 예외는 아닙니다: Coinglass의 데이터에 따르면 2013년 이후 비트코인은 9월에 평균 3.7%의 하락을 보였으며, 총 8번의 급격한 조정이 있었습니다. 9월이 중요한 이유 시장 전략가들은 이러한 약세가 미스터리보다는 자금 흐름에서 비롯된다고 말합니다. 투자 펀드들은 종종 9월에 회계연도를 마감하면서 손실 포지션을 정리하고 포트폴리오를 재조정해야 합니다. 동시에 채권 발행 증가는 주식과 위험 자산에서 유동성을 빼앗아갑니다. 암호화폐에서는 그 영향이 더 가혹할 수 있습니다. 전통 시장과 달리 비트코인은 서킷 브레이커 없이 24/7 거래되므로 매도세가 빠르게 확산될 수 있습니다. 그리고 비트코인의 시가총액이 거대하지만 여전히 전통적인 자산 클래스보다 작기 때문에 대형 기관의 움직임이 과도한 영향력을 갖습니다. "9월은 수학보다 심리학이 되었습니다,"라고 FinchTrade 컨설턴트 유리 베르그는 설명했습니다. "사람들은 다른 사람들이 팔 것이라고 예상하기 때문에 팝니다. 이는 스스로 강화됩니다." 2025년의 지정학적 배경 올해는 달력이 넘어가면서 추가적인 긴장감이 찾아옵니다. 미국의 인플레이션은 3.1%로 여전히 고집스럽게 유지되고 있으며, 투자자들은 잠재적인 금리 인하를 위해 연준의 9월 18일 회의를 주시하고 있습니다. 동시에 두 개의 활발한 전쟁이 글로벌 공급망을 교란시키고 있으며, 미국이 관련된 새로운 무역 분쟁은 시장에 불확실성을 더하고 있습니다. InFlux Technologies의 CEO 다니엘 켈러는 이러한 상황이 비트코인에 "완벽한 폭풍"을 만들 수 있다고 경고합니다. "공급...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 09:04
암호화폐 재무 회사들이 무기명 자산에 거래상대방 위험을 도입: CEO
암호화폐 트레저리 기업들이 무기명 자산에 거래상대방 리스크를 도입한다: CEO라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 대출 플랫폼 Milo의 CEO이자 전 골드만삭스 애널리스트인 조십 루페나는 비트코인(BTC)과 암호화폐 트레저리 기업들이 2007-2008년 금융 위기를 촉발한 담보부채권(CDO), 주택담보대출 및 기타 유형의 부채를 증권화한 바구니와 유사한 위험을 초래한다고 코인텔레그래프에 말했습니다. 루페나는 암호화폐 트레저리 기업들이 거래상대방 리스크가 없는 무기명 자산을 가져와 기업 경영진의 역량, 사이버 보안, 그리고 비즈니스의 현금 흐름 창출 능력을 포함한 여러 층의 리스크를 도입한다고 말했습니다. 그는 덧붙였습니다: "사람들이 과거의 모기지나 오늘날의 비트코인 및 기타 디지털 자산과 같은 꽤 건전한 상품을 가져와서 엔지니어링하기 시작하여, 투자자가 자신이 노출되는 위험에 대해 확신하지 못하는 방향으로 이끄는 측면이 있습니다." 루페나는 코인텔레그래프에 암호화폐 트레저리 기업들이 다음 하락장의 원인이 될 것으로 예상하지는 않지만, 과도하게 레버리지된 기업들이 강제 매도를 통해 시장 하락을 "악화시킬" 수 있다고 말했으나, 정확한 영향을 판단하기에는 아직 이르다고 덧붙였습니다. 현재 178개의 상장 기업이 대차대조표에 BTC를 보유하고 있습니다. 출처: BitcoinTreasuries 여러 시장 분석가들은 과도하게 확장된 암호화폐 트레저리 기업들이 부채를 갚기 위한 급박한 상황에서 강제 매도를 통해 암호화폐 가격을 하락시키며 시장 전반에 전염을 일으킬 가능성에 대해 경고를 발표했습니다. 관련: 피터 틸 대 마이클 세일러: 암호화폐 트레저리 베팅인가 버블인가? 기업들이 알트코인 보유로 다각화하면서 시장 투자자들은 의견이 나뉘다 전통적인 금융 기업들은 BTC 지지자 마이클 세일러가 대중화한 비트코인 트레저리 전략을 넘어서 알트코인 트레저리로 다각화하고 있습니다. 예를 들어, 7월과 8월 동안 여러 기업들이 Toncoin(TON), XRP(XRP), Dogecoin(DOGE), 그리고 솔라나(SOL) 기업 트레저리 전략을 발표했습니다. 암호화폐 트레저리 전략을 채택한 기업들은 시장이 성장하는...에 반응하면서 주가에 혼합된 영향을 보았습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 08:35
지금 구매할 최고의 알트코인: Layer Brett, 대규모 스테이킹 인센티브로 Cardano와 Dogecoin을 앞서다
모든 시장 사이클마다 투자자들은 상승 잠재력과 신선한 기술을 결합한 지금 구매할 최고의 알트코인을 찾습니다. 수년간 카르다노(ADA)와 도지코인(DOGE)은 암호화폐 분야에서 유명한 이름이었습니다. 둘 다 거대한 커뮤니티와 수십억 달러의 시가총액을 보유하고 있습니다. 하지만 카르다노와 도지코인이 여전히 주목을 받고 있는 가운데, 새로운 프로젝트가 [...] 게시물 "지금 구매할 최고의 알트코인: 레이어 브렛, 대규모 스테이킹 인센티브로 카르다노와 도지코인을 앞서다"가 Blockonomi에 처음 게재되었습니다.
Blockonomi
2025/08/31 08:30
테더, 이더리움에서 30억 달러 USDT 기록적 민팅 주입
테더, 이더리움에서 역대 최대 규모인 30억 USDT 민팅 진행이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 테더 Ltd.가 3일 동안 이더리움에서 30억 USDT를 민팅했습니다. 시장은 유동성 증가와 거래 활동 증가를 예상하고 있습니다. BTC 및 ETH 거래량에 잠재적인 파급 효과가 있을 수 있습니다. 8월 31일, 테더 Ltd.는 Onchain Lens에 따르면 이더리움에서 10억 USDT를 민팅하여 3일 동안 총 30억 USDT를 발행했습니다. 이러한 유동성 급증은 시장 활동을 향상시키고, 거래량에 영향을 미치며, 비트코인과 이더리움과 같은 자산 가격에도 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 30억 USDT 민팅으로 유동성 급증 발생 전문가들은 규제 관련 추측 속에서 시장 변동을 예측하고 있습니다. 테더의 최근 이더리움 민팅 활동이 면밀히 관찰되고 있습니다. 여러 온체인 소스에 따르면 이 급증은 CEO Jean-Louis van der Velde, 최고기술경영자(CTO) Paolo Ardoino, 그리고 회장 Giancarlo Devasini가 주도하는 유동성 공급으로 보고되고 있습니다. 테더의 이번 움직임은 비트코인과 이더리움과 같은 자산의 거래량을 향상시키기 위한 수단으로 여겨집니다. 이러한 갑작스러운 민팅은 특히 30억 USDT가 시장 유통에 진입할 준비가 되어 있어 변동성을 유발할 수 있습니다. 역사적으로 볼 때, 유동성 증가는 낙관적인 거래 심리와 관련 암호화폐의 단기 가격 상승으로 이어질 수 있습니다. "테더가 10억 USDT를 민팅했으며 시장 펌프가 임박했다"는 말은 트레이더들이 시장 상황 변화에 대비하고 있음을 시사합니다. 시장 데이터 및 인사이트 알고 계셨나요? 2025년 8월, 10억 USDT 민팅은 유동성 급증과 비트코인 및 이더리움 시장에서 단기 가격 상승을 이끌었으며, 이후 민팅 이벤트에서도 자주 반복되는 선례를 남겼습니다. CoinMarketCap에 따르면 2025년 8월 31일 기준 이더리움의 세부 정보는 가격 $4,376.67, 시총 5282억 9000만, 점유율 13.98%입니다. 24시간 동안 거래량은 45.91% 감소했으며, 7일 기간 동안 8.44% 하락했습니다. 이더리움(ETH), 일일 차트, 2025년 8월 31일 09:07 KST CoinMarketCap 스크린샷. 출처: CoinMarketCap Coincu 연구팀의 인사이트에 따르면 이러한...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 08:13
대법원, 암호화폐 지갑에 대한 감시 허용
대법원이 암호화폐 지갑을 감시에 개방했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 의견 작성자: Vikrant Sharma, Cake Labs CEO 미국 대법원이 2025년 6월 30일 Harper v. Faulkender 사건의 심리를 거부했을 때, 법원은 본질적으로 국세청(IRS)의 암호화폐 기록에 대한 광범위한 "John Doe" 소환장을 승인했습니다. 하급 법원의 판결을 유지함으로써, 법원은 100년 된 제3자 원칙이 은행 명세서와 마찬가지로 공개 원장에도 적용된다는 것을 확인했습니다. 제3자 원칙에 따르면, 은행이나 블록체인과 같은 다른 당사자와 자발적으로 공유된 정보는 더 이상 수정헌법 제4조에 의해 보호받지 않습니다. 데이터가 개인의 직접적인 통제를 벗어나면 헌법상 개인정보 보호가 사라집니다. 온체인 거래의 경우, 모든 블록체인 네트워크에 영구적으로 기록되는 거의 모든 지불은 이제 영장 없이 조사할 수 있는 대상이 되었습니다. 검찰, 세무 요원, 그리고 확장하면 공개 데이터를 검색할 시간이 있는 모든 적대자가 이제 누구의 금융 정보든 마음대로 살펴볼 수 있습니다. 분석 수익자들이 "급진적 투명성"을 무기화하다 블록체인 포렌식 업체보다 더 빠르게 현금화한 단체는 없습니다. 글로벌 분석 시장은 올해 410억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 2024년 총액의 거의 두 배에 달합니다. 그들의 클러스터링 휴리스틱은 이미 불법 스테이블 코인 거래의 60% 이상을 표시하고 있는데, 이는 표면적으로는 놀라운 통계이지만, 가명성이 얼마나 적게 남아있는지도 보여줍니다. 규제 기관에 대한 제안은 저항할 수 없게 됩니다: "우리에게 돈을 지불하면 모든 지갑이 유리 은행이 됩니다." 그러나 같은 그물망은 급여, 의료 및 정치적 십일조 데이터로 가득 찬 영원한 스프레드시트에 무고한 데이터를 빨아들입니다. 그 데이터는 지속적으로 유출이나 소환장에 취약해집니다. 의회는 구조에 나서지 않을 것입니다. 입법자들이 디지털 세기를 위한 개인정보 보호를 재창조할 때까지 암호화 엔지니어링만이 이 침해를 막을 수 있습니다. 일부 비트코인 개인정보 보호 방법을 사용하면 정적 수신 식별자를 게시하면서 일반적인 분석 휴리스틱을 좌절시키는 구별되고 연결할 수 없는 온체인 출력을 생성할 수 있습니다. 관련: 미국 대법원은...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 08:12
문샷 MAGAX가 ETH와 XRP를 능가할 수 있는 이유
문샷 MAGAX가 ETH와 XRP를 능가할 수 있는 이유라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장의 내러티브: 투자자들이 대형주에서 신흥 프로젝트로 전환하는 이유 이더리움과 XRP가 새로운 시장 상승을 주도하고 있지만, 많은 투자자들은 다음 돌파구가 될 스타를 찾고 있습니다. 온체인 데이터는 잠재적인 새로운 경쟁자를 가리키고 있습니다: 밈의 매력과 실제 유틸리티를 결합한 하이브리드 토큰인 문샷 MAGAX입니다. 이러한 전환은 대형 자산에서는 더 이상 현실적이지 않은 비대칭 수익에 대한 욕구에 의해 주도됩니다. 온체인 메트릭스는 기존 코인에서 신흥 프로젝트로의 상당한 자본 이동을 보여주며, 다음 기하급수적 성장 스토리를 찾고 있음을 시사합니다. 이더리움은 강세를 유지하지만 시장 불확실성에 직면해 있습니다 이더리움은 계속해서 탈중앙화 금융 및 스마트 계약 환경을 지배하고 있으며, 현재 4,300달러에 거래되고 있습니다. 그 강점에도 불구하고, 네트워크 혼잡 문제와 높은 가스 수수료가 단기 성장 잠재력을 제한했습니다. 이러한 시장 불확실성은 혁신적인 솔루션을 제공하는 프로젝트에 기회의 창을 만들어냅니다. 이더리움의 향후 업그레이드는 확장성 문제를 해결하는 것을 목표로 하지만, 불확실한 일정은 문샷 MAGAX와 같은 레거시 제한에 구애받지 않는 새로운 프로젝트를 위한 공간을 남겨둡니다. XRP는 3.01달러 주변에서 이익을 공고히 합니다 XRP는 현재 2.80달러에 거래되며, 미국의 규제 명확성 이후 이어진 이익의 물결 이후 안정성을 반영하고 있습니다. 이러한 가격 횡보구간은 양날의 검입니다; 건강한 강세를 나타내지만 또한 작은 신흥 토큰에 비해 단기적으로 더 느린 성장을 시사합니다. XRP 홀더의 상당 부분이 이익을 보고 있는 상황에서, 분석가들은 수익 실현의 물결이 저항을 만들어 일부 투자자의 관심을 큰 이익을 위한 더 많은 잠재력을 가진 저비용 프리세일 토큰으로 전환시킬 수 있다고 경고합니다. 온체인 데이터는 소매 활동의 증가를 시사합니다 블록체인 데이터는 소규모 투자자들 사이에서 지갑 생성과 활동의 주목할 만한 증가를 보여주며, 이는 종종 소매 주도 랠리의 전조로 여겨집니다. 역사적으로, 소매 열정은 밈과 커뮤니티 중심 코인의 폭발적인 성장의 핵심 동력이었습니다. MAGAX는 저렴한 가격과 함께 이러한 추세에 완벽하게 부합합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 07:57
가격 움직임이 정체되는 가운데 암호화폐 고래들이 비트코인에서 이더리움으로 이동, 그러나 MAGAX는 밈-투-언 유틸리티로 조기 우위를 확보
비트코인 가격 움직임이 소진 징후를 보입니다 시가총액 기준 최대 암호화폐인 비트코인이 다시 한번 [...] 기간에 접어들었습니다. 암호화폐 고래들이 가격 움직임이 정체되면서 비트코인에서 이더리움으로 이동하고 있지만, MAGAX는 밈-투-언 유틸리티로 초기 이점을 확보했습니다. 이 글은 Coindoo에 처음 게시되었습니다.
Coindoo
2025/08/31 07:45
상위 6개 바이럴 암호화폐: MoonBull이 선도적인 얼리 액세스 암호화폐 프로젝트로서 무대를 장식하다
다른 코인들이 가치가 급등하는 동안 적절한 밈 코인이 당신의 레이더에서 벗어나고 있나요? 일찍 행동한다면 다음 암호화폐 열풍이 전례 없는 수익을 가져다 줄 수 있을까요? 그 어느 때보다 빠르게 진화하는 암호화폐 시장에서, 최대 상승을 추구하는 트레이더들에게 초기 접근 암호화폐 프로젝트를 선택하는 것은 매우 중요합니다. 독점적인 프리세일 기회를 확보하는 것부터 엘리트 […]
Coinstats
2025/08/31 07:15
이더리움 vs 카르다노 — 분석가들, 2026년을 향해 어떤 알트코인이 가장 강력한 ROI 잠재력을 가지고 있는지 논쟁
암호화폐 시장은 이더리움(ETH)과 카르다노(ADA)가 투자자들의 관심을 두고 경쟁하면서 급등하고 있습니다. 두 네트워크 모두 프로토콜 업그레이드, 채택 이정표 및 자본 유입으로 기본 요소를 강화하고 있습니다. 그러나 이러한 논쟁 속에서 새로운 경쟁자인 MAGACOIN FINANCE가 프리세일 시장에서 빠르게 모멘텀을 얻고 있으며, 많은 투자자들이 이를 대규모 수익을 위한 최고의 암호화폐로 콜하고 있습니다 [...] 계속 읽기: 이더리움 vs 카르다노 — 분석가들이 2026년을 향해 어떤 알트코인이 가장 강력한 ROI 잠재력을 가지고 있는지 논쟁
Coinstats
2025/08/31 06:30
리플, 50개 이상 시장에서 스테이블 코인 송금을 위한 모의 결제 공개
coingape.com에서 전체 기사를 읽어보세요.
Coinstats
2025/08/31 05:32
