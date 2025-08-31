BlockDAG의 3억 8700만 달러 프리세일, 출시 전 Avalanche와 Aptos를 능가하며 레이어-1 성장을 재정의

암호화폐에서 대규모 자금을 모으는 것은 결코 쉽지 않습니다. 특히 Layer-1 경쟁자들로 시장이 붐빌 때는 더욱 그렇습니다. 그럼에도 BlockDAG는 이미 프리세일에서 3억 8700만 달러 이상을 모금하여 Avalanche의 2억 3000만 달러와 Aptos의 3억 5000만 달러 초기 자금 조달 라운드를 앞질렀습니다. 6억 달러 목표가 이제 가시권에 들어오고 256억 개 이상의 코인이 판매되면서, BlockDAG는 블록체인 역사상 가장 큰 커뮤니티 자금 지원 프로젝트 중 하나로 논의되고 있습니다. 현재 수십억 달러 규모의 네트워크인 Avalanche 및 Aptos와의 이러한 비교는 BlockDAG가 Layer-1 공간에서 어떻게 심각한 경쟁자로 자리매김하고 있는지를 강조합니다. 그러나 특히 주목할 만한 점은 누가 이 프로젝트를 지원하고 있는가입니다. Avalanche와 Aptos가 기관 벤처캐피털에 의존한 반면, BlockDAG는 소매 참가자들에 의해 추진되어 더 넓은 소유권 기반과 오늘날 시장에서 강하게 공감을 얻는 탈중앙화 이야기를 만들어냈습니다. BlockDAG가 Avalanche와 Aptos를 어떻게 능가했는가 Avalanche는 2021년 토큰 세일을 통해 2억 3000만 달러를 모금했고, Aptos는 2022년 유명 벤처 기업들로부터 3억 5000만 달러를 확보했습니다. 두 회사 모두 대중에게 공개하기 전에 기관 자본을 사용하여 모멘텀을 구축했습니다. 반면 BlockDAG는 전 세계 20만 명 이상의 홀더들의 지원을 받아 순수하게 소매 수요를 통해 3억 8700만 달러에 도달했습니다. 이 차이는 중요합니다. 벤처 자금이 종종 소수의 손에 집중된 통제권을 만드는 반면, BlockDAG의 프리세일은 전 세계 채굴자, 개발자 및 구매자 기반에 걸쳐 할당을 분배했습니다. 재정적 규모는 이야기의 한 부분일 뿐입니다. 기관 앵커 없이 Avalanche와 Aptos보다 더 많은 자금을 모금함으로써 BlockDAG는 자신을 사람 중심의 블록체인으로 자리매김하고 있습니다. 각 배치는 수요가 증가하고 있으며, 현재 배치 30의 가격은 0.03달러입니다. 가장 초기 가격과 비교하면 2,900퍼센트 증가를 나타내며, 확인된 0.05달러 상장 목표는 여전히 초기 구매자에게 강력한 성장 여지를 제공합니다. 이 소매 주도 궤적은 광범위한 커뮤니티 채택이 벤처 지원 전략의 영향을 능가할 수 있음을 증명합니다. 분석가들이 6억 달러 목표를 믿는 이유 자금 모금만으로는 블록체인의 신뢰성이 확보되지 않습니다. BlockDAG를 차별화하는 것은 메인넷 출시 전에 이미 일어나고 있는 활동입니다. X1 모바일 마이닝 앱은 300만 회 이상 다운로드되어 네트워크가 활성화되기도 전에 가장 큰 활성 마이닝 기반 중 하나를 만들었습니다. 하드웨어 판매는 이 기반을 더합니다: 19,500대의 X10 장비가 판매되어 780만 달러의 수익을 창출했습니다. 개발 측면에서는 4,500명 이상의 빌더가 활동 중이며 300개 이상의 분산 애플리케이션(DApp)에서 작업하고 있습니다. EVM 호환성 덕분에 이더리움 블록체인의 프로젝트가 원활하게 전환될 수 있어 BlockDAG의 생태계가 즉각적인 기능성을 갖게 될 것입니다. 분석가들은 이러한 개발자 견인력을 자본 유입이 단순한 투기적 과대 선전이 아닌 유틸리티와 일치한다는 증거로 지적합니다. 가시성은 모멘텀을 이끄는 또 다른 요소입니다. BlockDAG는 축구에서 인터 밀란, 럭비에서 시애틀 시울브스, 크리켓에서 시애틀 오르카스와 스폰서십을 확보했습니다. 이러한 파트너십은 전 세계 수백만 팬들에게 브랜드를 노출시켜 거래소 상장 전에 주류 인식을 제공합니다. 몇몇 프리세일만이 이 수준의 문화적 가시성을 달성하며, 분석가들은 이것이 일반적인 암호화폐 서클 외부에서 채택을 확대하는 데 중요한 역할을 할 수 있다고 제안합니다. BlockDAG가 6억 달러 프리세일 목표를 달성하면, 블록체인에서 역대 가장 큰 초기 단계 모금 중 하나이자 지금까지 가장 큰 커뮤니티 주도 모금이 될 것입니다. 이미 수백만에 달하는 채택 지표와 결합하여, 분석가들은 코인당 1달러에서 10달러 사이의 장기 가치 평가를 예상합니다. 소매 vs 벤처: 블록체인 자금 조달의 변화 Avalanche 및 Aptos와의 비교는 단순한 숫자 이상을 보여줍니다. 두 프로젝트 모두 출시 후 기관 지원을 받아 수십억 달러 규모의 프로젝트가 되었습니다. 그러나 BlockDAG의 접근 방식은 광범위한 소매 참여가 더 강력한 기반을 구축할 수 있음을 보여줍니다. 모금된 자본에서 두 프로젝트를 모두 능가하고 벤처캐피털 없이 이를 달성함으로써, 초기 단계 Layer-1 네트워크가 어떻게 성장할 수 있는지 재정의했습니다. 모멘텀은 측정 가능합니다. 3억 8700만 달러가 모금되고, 256억 개의 코인이 판매되었으며, 20만 명 이상의 홀더가 온보딩되고, 수백만 명의 채굴자가 이미 활동 중인 상태에서 BlockDAG는 대부분의 프로젝트가 출시 전에 결코 도달하지 못하는 수준의 신뢰성을 확보했습니다. 여기에 4,500명의 개발자와 진행 중인 300개의 분산 애플리케이션을 추가하면, 생태계는 이미 활동으로 가득 차 있습니다. 이는 BlockDAG가 투기적 실험으로 시장에 진입하는 것이 아니라 상장이 시작되기도 전에 채택과 인프라가 갖춰진 네트워크로 진입하고 있음을 시사합니다. 참가자들에게 프리세일은 여전히 매력적인 진입점을 제공하지만, 더 넓은 제안은 분명합니다: BlockDAG는 2025년의 주요 Layer-1 이야기 중 하나가 될 것입니다.