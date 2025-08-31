2025-10-09 목요일

암호화폐 뉴스

가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
비트코인과 골드 ETF, 드문 동시 자금 유출 경험

비트코인과 골드 ETF, 드문 동시 자금 유출 경험

비트코인과 골드 ETF가 드문 동시 유출을 경험했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 포인트: 8월 말 비트코인과 골드 ETF에서 동시 유출 발생. 비트코인 ETF는 20억 달러 유출. 골드의 4억 4900만 달러 유출은 거시경제 불확실성을 강조. 비트코인과 골드 ETF는 2025년 8월 동시 유출을 경험했으며, 비트코인 ETF는 20억 달러, 골드 ETF는 4억 4900만 달러의 손실을 기록하며 거시경제 변화 속 투자자 불확실성을 부각시켰습니다. 이러한 동시 유출은 투자자 행동의 드문 일치를 보여주며, 일반적인 자산 상관관계에서 벗어나 불명확한 연방준비제도(FRB) 정책의 압력을 반영합니다. 비트코인과 골드 ETF, 총 24억 5000만 달러 유출 기록 전통적으로 반대 방향으로 움직이던 비트코인과 골드 ETF는 2025년 8월 말 동시 유출을 기록했습니다. 20억 달러 이상이 비트코인 ETF에서 빠져나갔고, 4억 4900만 달러가 주요 골드 ETF에서 유출되었으며, 둘 다 불확실성 속에서 투자자 주의를 보여주고 있습니다. 투자자 심리는 신중한 상태를 유지하며, 변화 속에서 비트코인이나 골드를 선호하지 않고 있습니다. 이러한 패턴은 역사적 추세에서 이례적이며, 연방준비제도(FRB) 정책을 둘러싼 현재의 불확실성을 강조합니다. 2025년 8월 31일 현재, 비트코인과 골드 ETF의 동시 유출에 관한 업계 리더, 규제 기관 또는 주요 오피니언 리더(KOL)의 직접적이고 검증된 성명은 없습니다. 안타깝게도 현재 설명된 시장 이벤트와 관련된 인용문은 제공할 수 없습니다. 동시 유출은 거시경제 불확실성을 반영 알고 계셨나요? 2020년 3월, 비트코인과 골드는 COVID-19 시장 붕괴 동안에도 드문 동시 유출을 경험했으며, 이는 유사한 거시경제 불확실성으로 인한 매도세를 강조했습니다. 2025년 8월 31일 현재, 비트코인(BTC)은 10만 9264.96달러에 거래되고 있으며, 시가총액은 2조 1800억 달러입니다. CoinMarketCap에 따르면 자산의 시장 지배력은 57.21%입니다. 주목할 만한 점은 비트코인 가격 예측 인사이트에 따르면 비트코인이 최근 ETF 유출을 반영하여 일주일 동안 5.19% 하락했다는 것입니다. 비트코인(BTC), 일일 차트, 2025년 8월 31일 11시 38분(KST) CoinMarketCap 스크린샷. 출처: CoinMarketCap Coincu 팀의 전문 분석에 따르면 비트코인과 골드 ETF 모두에서 동시 유출은 증가하는 거시경제...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 10:42
디즈니+에서 이번 주 새로운 실사 히트작 '릴로 앤 스티치'

디즈니+에서 이번 주 새로운 실사 히트작 '릴로 앤 스티치'

이번 주 Disney+에 새로 등장한 실사 히트작 'Lilo & Stich' 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. "Lilo & Stitch"에서 스티치(Chris Sanders 목소리). Disney Enterprises, Inc. Lilo & Stitch — 2002년 디즈니 애니메이션 영화 클래식의 블록버스터 실사 리메이크 — 가 이번 주 Disney+에서 스트리밍으로 제공됩니다. 이 영화는 5월 23일 극장에서 개봉했으며 7월 22일 프리미엄 주문형 비디오를 통해 디지털 스트리밍으로 데뷔했습니다. 원작 애니메이션 클래식과 마찬가지로, 이야기는 10대 언니 나니(Sydney Agudong)의 보살핌을 받는 고아가 된 하와이 소녀 릴로(Maia Kealoha)를 따라갑니다. 두 사람 모두 모르는 사실이지만, 그들이 동물 보호소에서 입양한 스티치 — 털이 많고 파란 생물체 — 는 실제로 개가 아니라 우주에서 동료 외계인들의 우주선에서 지구로 추방된 잘못된 외계인 실험체입니다. Forbes'판타스틱 포: 퍼스트 스텝스'는 언제 스트리밍으로 제공될까요?Tim Lammers 작성 스티치가 일으키는 모든 혼란에도 불구하고, 릴로와 나니는 사랑스러운 말썽꾸러기와 유대감을 형성하고 다시 가족처럼 느끼게 됩니다. 그러나 스티치를 찾기 위해 지구로 보내진 외계인들과 인간 당국이 있으며, 이들은 각각 털이 많은 다이나모와 그의 새로운 가족을 갈라놓을 위협이 됩니다. Lilo & Stitch에는 또한 Zach Galifianakis, Billy Magnussen, Tia Carrere, Courtney B. Vance, Amy Hill, Kaipo Dudoit 및 Hannah Waddingham의 목소리가 출연합니다. 이 영화는 Dean Fleischer Camp가 감독했으며, 애니메이션 버전의 Lilo & Stitch를 감독한 Chris Sanders의 목소리도 출연합니다. Forbes사진: AARP, '50세 이상의 가장 핫한 배우들' 선정 - 누가 목록에 올랐나?Tim Lammers 작성 디즈니는 최근 Lilo & Stitch가 9월 3일 수요일에 Disney+에 제공될 것이라고 발표했습니다. Disney+에는 두 가지 구독 옵션이 있습니다: 광고가 포함된 Disney+ Basic 플랜은 월 9.99달러이며, 광고 없는 Disney+ Premium 플랜은 월 15.99달러 또는 연간 159.99달러입니다...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 09:49
BullZilla 프리세일, 47억 토큰 판매로 급증 - 100배 잠재력을 가진 최고의 밈 코인 프리세일, Turbo와 Floki 상승세

BullZilla 프리세일, 47억 토큰 판매로 급증 - 100배 잠재력을 가진 최고의 밈 코인 프리세일, Turbo와 Floki 상승세

밈 코인의 세계는 좀처럼 조용하지 않으며, 2025년은 가장 활발한 해 중 하나로 입증되고 있습니다 […] BullZilla 프리세일이 47억 토큰 판매로 급증 - 100배 잠재력을 가진 최고의 밈 코인 프리세일, Turbo와 Floki 인기 급상승이라는 게시물이 Coindoo에 처음 등장했습니다.
Coindoo2025/08/31 09:45
다가오는 시즌을 위한 최고의 알트코인: Chainlink, Polkadot 그리고 $0.05 미만에 거래되는 토큰

다가오는 시즌을 위한 최고의 알트코인: Chainlink, Polkadot 그리고 $0.05 미만에 거래되는 토큰

BitcoinEthereumNews.com에 "다가오는 시즌을 위한 최고의 알트코인: Chainlink, Polkadot 및 0.05달러 미만에 거래되는 토큰"이라는 게시물이 게재되었습니다. Chainlink(LINK)는 탈중앙화 오라클로 DeFi를 지원합니다. Polkadot(DOT)는 크로스 체인 웹3.0 상호운용성을 주도합니다. MAGACOIN FINANCE는 0.05달러 미만의 진입 시점에서 인기를 얻고 있습니다. 알트코인 시즌이 다가옴에 따라 투자자들은 2025년에 가장 강력한 수익을 가져올 수 있는 토큰을 재평가하고 있습니다. Chainlink와 Polkadot은 기술적 깊이와 성장하는 생태계 덕분에 대부분의 분석가 목록에서 중심을 유지하고 있습니다. 이러한 확립된 이름들과 함께, 0.05달러 미만의 경쟁자인 MAGACOIN FINANCE는 저렴한 가격, 보안 및 돌파 가능성으로 주목을 받기 시작하여 혼합에 투기적 요소를 더하고 있습니다. Chainlink(LINK) — 탈중앙화 오라클 리더 Chainlink는 스마트 계약을 실제 데이터에 연결하는 탈중앙화 오라클을 제공하는 암호화폐 시장에서 가장 중요한 프로젝트 중 하나로 계속되고 있습니다. 핵심 인프라 레이어로서의 역할은 DeFi 생태계에서 필수적인 존재로 만들었습니다. 현재 15달러에서 17달러 사이에서 거래되고 있는 LINK는 12-13달러 근처에서 일관된 지지를 찾았으며, 분석가들은 섹터 전반에 걸쳐 유동성이 증가함에 따라 17달러 이상의 돌파를 주시하고 있습니다. 기관 파트너십과 크로스 체인 통합은 Chainlink의 위치를 더욱 강화했습니다. 그 기술은 여러 네트워크에서 사용되어 탈중앙화 애플리케이션의 중추에 더욱 깊이 자리 잡고 있습니다. DeFi 활동이 다음 사이클에서 확장될 것으로 예상됨에 따라, Chainlink의 채택 곡선은 가속화될 가능성이 높아 알트코인 시즌 동안 많은 투자자들에게 핵심 보유 자산이 될 것입니다. Polkadot(DOT) — 크로스 체인 혁신 Polkadot은 크로스 체인 상호운용성을 가능하게 함으로써 암호화폐 환경에서 독특한 역할을 구축했습니다. 그 아키텍처는 다른 블록체인이 원활하게 통신할 수 있게 해주는데, 이는 웹3.0이 더 복잡해짐에 따라 점점 더 중요해지는 기능입니다. DOT는 현재 4.21-4.97달러 범위에서 거래되고 있으며 안정화의 징후를 보여주고 있습니다. 분석가들은 DOT가 5.42달러 이상으로 밀어올릴 수 있다면, 6.18달러를 향한 경로가 열리며 더 강한 회복을 신호한다고 제안합니다. 네트워크의 회복력은 확장성을 추구하는 프로젝트를 계속해서 유치하는 파라체인 개발과 생태계 파트너십에 의해 강화되었습니다...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 09:33
법 집행기관, 주요 신원 사기 마켓플레이스인 VerifTools 압수

법 집행기관, 주요 신원 사기 마켓플레이스인 VerifTools 압수

법 집행기관이 주요 신원 사기 마켓 플레이스인 VerifTools를 압수했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 미국과 네덜란드 법 집행기관이 암호화폐로 가짜 신분증을 판매하는 VerifTools를 해체했습니다. 작전으로 640만 달러의 불법 수익이 발생했습니다. 가짜 KYC 문서를 통해 암호화폐 거래소가 표적이 되었습니다. 미국과 네덜란드 법 집행기관은 위조 신분증을 위한 주요 온라인 마켓 플레이스인 VerifTools 플랫폼을 폐쇄하고, 불법 암호화폐 거래에 사용된 서버와 도메인을 압수했습니다. VerifTools의 해체로 사기성 신원 문서의 중요한 출처가 중단되어 암호화폐 거래소에 영향을 미치고 전 세계적으로 KYC 프로세스에 대한 감시가 강화되었습니다. VerifTools 폐쇄: 640만 달러의 사기 수익 압수 미국 FBI와 네덜란드 경찰을 포함한 당국은 가짜 신분증 판매로 알려진 VerifTools를 해체했습니다. 그들의 노력은 서버와 도메인 압수로 이어져 사기성 문서 판매로 640만 달러를 창출한 플랫폼을 무력화시켰습니다. 법 집행기관의 조치는 디지털 시대의 신원 도용 퇴치에 중요한 단계를 상징합니다. 커뮤니티 정서는 이 조치 이후 조심스러운 낙관론을 반영합니다. FBI의 필립 러셀은 사기로부터 대중을 보호하는 것의 중요성을 강조하며 이 문제의 심각성을 강조했습니다. 암호화폐 세계의 주요 인물들은 이 사건에 대해 공개적으로 언급하지 않았습니다. "이 마켓 플레이스의 제거는 사기와 신원 도용 범죄로부터 대중을 보호하는 중요한 단계입니다. 우리는 파트너들과 함께 범죄자들이 의존하는 플랫폼을 어디서 운영하든 계속해서 표적으로 삼고 해체할 것입니다." — 필립 러셀, FBI 앨버커키 지부 임시 특별 요원 실크로드에서 현재까지: 진화하는 규제 대응 알고 계셨나요? VerifTools의 폐쇄는 실크로드에 대한 과거 조치와 유사하며, 2013년부터 온라인 신원 시스템의 결함을 강조합니다. CoinMarketCap에 따르면, 2025년 8월 31일 기준 비트코인(BTC)은 2.18조 달러의 시가총액과 19,913,993의 유통 공급량을 보유하고 있습니다. 24시간 거래량은 508억 2천만 달러이며 지난 24시간 동안 0.87%의 소폭 가격 상승을 보였습니다. 비트코인(BTC), 일일 차트,...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 09:12
야구에서 비즈니스로의 교훈

야구에서 비즈니스로의 교훈

비트코인이더리움뉴스닷컴에 '야구에서 비즈니스로의 교훈'이라는 글이 게재되었습니다. 야구 글러브와 공의 클로즈업 (사진: Markus Boesch/Getty Images) Getty Images 많은 면에서 야구팀을 관리하는 것은 비즈니스를 운영하는 것과 유사합니다. 야구팀은 시즌 내내 투수 마운드와 타석에서 일관된 생산성에 의존하는데, 이는 비즈니스 부서가 회계연도 전체에 걸쳐 판매 할당량과 회사 목표를 달성하는 것과 매우 유사합니다. 야구에서는 통계가 기록되고 성과를 측정하는 데 사용되는데, 이는 다양한 재무제표가 기업에 진행 보고서를 제공하는 것과 같습니다. 비즈니스에서 수익률은 기업이 돈을 버는 정도를 측정하는 성과 지표로, 야구팀이 자신의 디비전에서 몇 경기 앞서 있는지에 따라 순위가 결정되는 것과 유사합니다. 필드에서도 야구와 비즈니스 간의 유사점은 계속됩니다. 예를 들어, 자유계약 중견수와 계약한 후, 타율과 같은 핵심 성과 지표(KPI)를 사용하여 선수의 생산성을 평가할 수 있으며, 이는 계약상 약속에서 초기 투자 수익을 나타냅니다. 비슷한 맥락에서, 영업 담당자가 창출한 총 수입은 회사의 수익에 대한 그들의 기여도를 결정하는 데 도움이 됩니다. 야구와 비즈니스 모두에서 관리 역할을 맡은 사람들은 팀의 미래에 영향을 미치는 리더십 결정을 내립니다. 덕아웃에서는 베이스에 진출하거나 상대 선수를 아웃시키는 경기 내 전술과 같은 전략적 리더십 결정이 지속적으로 이루어지는 반면, 비즈니스 리더들은 종종 단기 유동성과 장기 시장 점유율 성장에 초점을 맞춥니다. 각 영역에서 관리하고 이끄는 능력은 필수 조건입니다. 관리와 리더십 사이의 유사점과 차이점은 무엇일까요? 관리 역할에는 리더십 행동이 필요합니다 리더십과 관리라는 용어는 종종 서로 바꿔 사용되지만, 둘 사이에는 중요한 차이점이 있습니다. 거시적 수준에서 리더는 조직의 비전을 만들고, 목적을 정의하며, 미션 선언문을 수립하고, 전략적...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 08:49
BitcoinEthereumNews2025/08/31 08:48
비트코인 100만 달러 가격 전망, 하지만 현재 홀더들은 여전히 얼리

비트코인 100만 달러 가격 전망, 하지만 현재 홀더들은 여전히 얼리

비트코인이 100만 달러에 도달하지만, 현재 홀더들은 여전히 얼리어답터라는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 대통령 도널드 트럼프의 아들이자 비트코인(BTC) 채굴 회사 American Bitcoin(ABTC)의 공동 창업자인 에릭 트럼프는 금요일에 향후 몇 년 내에 BTC가 100만 달러에 도달할 것이라는 데 "의문의 여지가 없다"고 말했습니다. 트럼프는 이전에 2024년 12월에 BTC가 코인당 100만 달러에 도달할 것이라고 예측했습니다. 홍콩에서 열린 Bitcoin 2025 Asia 컨퍼런스에서 청중들에게 연설하며 트럼프는 이렇게 말했습니다: "국가들이 비트코인을 엄청나게 구매하고 있습니다. 포춘 500대 기업들이 비트코인을 엄청나게 구매하고 있습니다. 가장 큰 가문들, 지구상에서 가장 큰 기업들이 이 디지털 가치 저장소를 믿고 있습니다. 모두가 비트코인을 원합니다. 모두가 비트코인을 구매하고 있습니다. 이것은 놀라운 일이며, 그래서 저는 항상 향후 몇 년 내에 비트코인이 100만 달러에 도달할 것이라고 믿는다고 말해왔습니다. 비트코인이 100만 달러에 도달하는 것은 의문의 여지가 없습니다,"라고 트럼프는 계속했습니다. 에릭 트럼프가 Bitcoin Asia 2025 컨퍼런스에서 연설하고 있습니다. 출처: South China Morning Post, Bitcoin Magazine 트럼프는 금융 기관과 부유한 개인들의 수요가 증가했음에도 불구하고, 현재 비트코인 채택자들은 여전히 "얼리어답터"라고 말했습니다. 이는 시장 참여자의 대다수가 아직 디지털 화폐와 금융의 미래에 대해 인식하지 못하고 있기 때문입니다. 관련: 트럼프 가족은 바이든이 은행을 "무기화"한 후 친암호화폐 성향이 되었다: WSJ 그리폰, BTC 소폭 하락 속에서 American Bitcoin과의 합병 승인 미국 기반의 상장된 비트코인 채굴업체인 Gryphon Digital Mining의 주주들은 8월에 ABTC와의 역합병을 승인했으며, 거래가 완료되고 9월에 나스닥 거래소에 재상장되면 ABTC 티커로 거래될 예정입니다. 그리폰의 주식은 초기 거래가 발표된 2025년 5월 이후 약 231% 상승했으며, 합병에 대한 기대감으로 목요일에 42% 이상 상승했습니다. 이 거래는...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 08:47
BitcoinEthereumNews2025/08/31 08:45
BlockDAG의 3억 8700만 달러 프리세일, 출시 전 Avalanche와 Aptos를 능가하며 레이어-1 성장을 재정의

BlockDAG의 3억 8700만 달러 프리세일, 출시 전 Avalanche와 Aptos를 능가하며 레이어-1 성장을 재정의

암호화폐에서 대규모 자금을 모으는 것은 결코 쉽지 않습니다. 특히 Layer-1 경쟁자들로 시장이 붐빌 때는 더욱 그렇습니다. 그럼에도 BlockDAG는 이미 프리세일에서 3억 8700만 달러 이상을 모금하여 Avalanche의 2억 3000만 달러와 Aptos의 3억 5000만 달러 초기 자금 조달 라운드를 앞질렀습니다. 6억 달러 목표가 이제 가시권에 들어오고 256억 개 이상의 코인이 판매되면서, BlockDAG는 블록체인 역사상 가장 큰 커뮤니티 자금 지원 프로젝트 중 하나로 논의되고 있습니다. 현재 수십억 달러 규모의 네트워크인 Avalanche 및 Aptos와의 이러한 비교는 BlockDAG가 Layer-1 공간에서 어떻게 심각한 경쟁자로 자리매김하고 있는지를 강조합니다. 그러나 특히 주목할 만한 점은 누가 이 프로젝트를 지원하고 있는가입니다. Avalanche와 Aptos가 기관 벤처캐피털에 의존한 반면, BlockDAG는 소매 참가자들에 의해 추진되어 더 넓은 소유권 기반과 오늘날 시장에서 강하게 공감을 얻는 탈중앙화 이야기를 만들어냈습니다. BlockDAG가 Avalanche와 Aptos를 어떻게 능가했는가 Avalanche는 2021년 토큰 세일을 통해 2억 3000만 달러를 모금했고, Aptos는 2022년 유명 벤처 기업들로부터 3억 5000만 달러를 확보했습니다. 두 회사 모두 대중에게 공개하기 전에 기관 자본을 사용하여 모멘텀을 구축했습니다. 반면 BlockDAG는 전 세계 20만 명 이상의 홀더들의 지원을 받아 순수하게 소매 수요를 통해 3억 8700만 달러에 도달했습니다. 이 차이는 중요합니다. 벤처 자금이 종종 소수의 손에 집중된 통제권을 만드는 반면, BlockDAG의 프리세일은 전 세계 채굴자, 개발자 및 구매자 기반에 걸쳐 할당을 분배했습니다. 재정적 규모는 이야기의 한 부분일 뿐입니다. 기관 앵커 없이 Avalanche와 Aptos보다 더 많은 자금을 모금함으로써 BlockDAG는 자신을 사람 중심의 블록체인으로 자리매김하고 있습니다. 각 배치는 수요가 증가하고 있으며, 현재 배치 30의 가격은 0.03달러입니다. 가장 초기 가격과 비교하면 2,900퍼센트 증가를 나타내며, 확인된 0.05달러 상장 목표는 여전히 초기 구매자에게 강력한 성장 여지를 제공합니다. 이 소매 주도 궤적은 광범위한 커뮤니티 채택이 벤처 지원 전략의 영향을 능가할 수 있음을 증명합니다. 분석가들이 6억 달러 목표를 믿는 이유 자금 모금만으로는 블록체인의 신뢰성이 확보되지 않습니다. BlockDAG를 차별화하는 것은 메인넷 출시 전에 이미 일어나고 있는 활동입니다. X1 모바일 마이닝 앱은 300만 회 이상 다운로드되어 네트워크가 활성화되기도 전에 가장 큰 활성 마이닝 기반 중 하나를 만들었습니다. 하드웨어 판매는 이 기반을 더합니다: 19,500대의 X10 장비가 판매되어 780만 달러의 수익을 창출했습니다. 개발 측면에서는 4,500명 이상의 빌더가 활동 중이며 300개 이상의 분산 애플리케이션(DApp)에서 작업하고 있습니다. EVM 호환성 덕분에 이더리움 블록체인의 프로젝트가 원활하게 전환될 수 있어 BlockDAG의 생태계가 즉각적인 기능성을 갖게 될 것입니다. 분석가들은 이러한 개발자 견인력을 자본 유입이 단순한 투기적 과대 선전이 아닌 유틸리티와 일치한다는 증거로 지적합니다. 가시성은 모멘텀을 이끄는 또 다른 요소입니다. BlockDAG는 축구에서 인터 밀란, 럭비에서 시애틀 시울브스, 크리켓에서 시애틀 오르카스와 스폰서십을 확보했습니다. 이러한 파트너십은 전 세계 수백만 팬들에게 브랜드를 노출시켜 거래소 상장 전에 주류 인식을 제공합니다. 몇몇 프리세일만이 이 수준의 문화적 가시성을 달성하며, 분석가들은 이것이 일반적인 암호화폐 서클 외부에서 채택을 확대하는 데 중요한 역할을 할 수 있다고 제안합니다. BlockDAG가 6억 달러 프리세일 목표를 달성하면, 블록체인에서 역대 가장 큰 초기 단계 모금 중 하나이자 지금까지 가장 큰 커뮤니티 주도 모금이 될 것입니다. 이미 수백만에 달하는 채택 지표와 결합하여, 분석가들은 코인당 1달러에서 10달러 사이의 장기 가치 평가를 예상합니다. 소매 vs 벤처: 블록체인 자금 조달의 변화 Avalanche 및 Aptos와의 비교는 단순한 숫자 이상을 보여줍니다. 두 프로젝트 모두 출시 후 기관 지원을 받아 수십억 달러 규모의 프로젝트가 되었습니다. 그러나 BlockDAG의 접근 방식은 광범위한 소매 참여가 더 강력한 기반을 구축할 수 있음을 보여줍니다. 모금된 자본에서 두 프로젝트를 모두 능가하고 벤처캐피털 없이 이를 달성함으로써, 초기 단계 Layer-1 네트워크가 어떻게 성장할 수 있는지 재정의했습니다. 모멘텀은 측정 가능합니다. 3억 8700만 달러가 모금되고, 256억 개의 코인이 판매되었으며, 20만 명 이상의 홀더가 온보딩되고, 수백만 명의 채굴자가 이미 활동 중인 상태에서 BlockDAG는 대부분의 프로젝트가 출시 전에 결코 도달하지 못하는 수준의 신뢰성을 확보했습니다. 여기에 4,500명의 개발자와 진행 중인 300개의 분산 애플리케이션을 추가하면, 생태계는 이미 활동으로 가득 차 있습니다. 이는 BlockDAG가 투기적 실험으로 시장에 진입하는 것이 아니라 상장이 시작되기도 전에 채택과 인프라가 갖춰진 네트워크로 진입하고 있음을 시사합니다. 참가자들에게 프리세일은 여전히 매력적인 진입점을 제공하지만, 더 넓은 제안은 분명합니다: BlockDAG는 2025년의 주요 Layer-1 이야기 중 하나가 될 것입니다. 프리세일: https://purchase.blockdag.network 웹사이트: https://blockdag.network 텔레그램: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial 디스코드: https://discord.gg/Q7BxghMVyu 면책 조항: 이 콘텐츠는 스폰서 게시물이며 정보 제공 목적으로만 작성되었습니다. 36crypto에서 작성한 것이 아니며, 36crypto의 견해를 반영하지 않으며 재정적 조언이 아닙니다. 제품에 참여하기 전에 자체 조사를 수행하십시오. BlockDAG의 3억 8700만 달러 프리세일, 출시 전 Avalanche와 Aptos를 능가하며 Layer-1 성장을 재정의하다는 글이 36Crypto에 처음 게시되었습니다.
Coinstats2025/08/31 08:00
