장타매매를 위해 어떤 암호화폐에 투자해야 할까? 분석가들은 이 $0.035 알트코인이 2011년 BTC를 구매하는 것과 같은 느낌이라고 말한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 투자자들이 장기 암호화폐 차트를 볼 때, 일관된 결론은 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)이 모든 포트폴리오의 중심축으로 남아 있다는 것입니다. 이들은 유동성을 갖춘 입증된 가치 저장소이며, 앞으로도 수년간 그 역할을 계속할 것입니다. 그러나 역사는 실제 비대칭 수익이 종종 대중 채택 이전에 유틸리티 프로젝트에 조기 노출됨으로써 발생한다는 것을 보여줍니다. 분석가들은 현재 Mutuum Finance(MUTM)를 2011년 비트코인(BTC)에 진입하는 것과 같은 느낌의 토큰으로 지목하고 있습니다 — 다년간의 수요를 창출하도록 설계된 촉매제와 함께 낮은 가격에 진입할 수 있습니다. 암호화폐가 장기적으로 좋은 투자인지 묻는 사람들에게, 그 답은 이러한 프로젝트에 프리세일 수준에서 노출을 확보하는 것에 달려 있습니다. 다년간의 수요를 구축할 구조적 메커니즘 Mutuum Finance(MUTM)는 두 가지 뚜렷한 트랙을 가진 대출 및 차입 프로토콜을 구축하고 있습니다. P2C 풀은 블루칩 암호화폐 코인과 스테이블코인을 처리하여 보수적인 대출자들에게 예측 가능한 수익을 창출합니다. 이와 함께, P2P 레인은 차용자와 대출자가 이자율, 조건 및 부분 체결에 대해 직접 협상할 수 있게 합니다. 정산은 스마트 계약을 통해 실행되어 담보 집행과 보안을 보장합니다. 시스템의 모든 입금은 mtToken을 생성하며, 이는 지정된 계약에 스테이킹할 수 있는 수령증 역할을 합니다. 스테이킹하는 사람들은 MUTM 보상을 얻게 되며, 이러한 보상은 공개 시장에서 토큰을 재구매하는 데 사용될 프로토콜 생성 수익을 통해 자금이 조달됩니다. 이 바이백 및 재분배 사이클은 시간이 지남에 따라 MUTM에 대한 영구적인 수요를 고정시켜, 활용도가 확장됨에 따라 가격 상승 압력을 가하게 됩니다. 장기적인 잠재력을 이해하기 위해 숫자를 고려해보세요. $0.01에 $5,000를 투자한 초기 단계 후원자는 500,000 MUTM을 확보했습니다. $3.50의 장기 목표에서, 이 포지션은 $1,750,000의 가치를 가지게 될 것입니다 — $1,745,000의 순이익입니다. 오늘 6단계에 진입하는 새로운 장기 투자자에게도 수학은 동일하게...