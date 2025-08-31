MEXC 거래소
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 11:16
BullZilla 프리세일 라이브: 47억 토큰이 몇 시간 내에 소진, Snek 및 Cheems와 함께 2025년 투자할 탑 밈 코인 중 하나
전통적인 자산이 압박을 받고 있는 상황에서 왜 밈 코인은 여전히 수십억의 유동성을 끌어들이고 있을까요? 그 답은 심리학에 있습니다.
Coindoo
2025/08/31 11:15
장기적으로 투자할 암호화폐는 무엇인가? 분석가들은 이 $0.035 알트코인이 2011년 BTC를 구매하는 것과 같은 느낌이라고 말한다
장타매매를 위해 어떤 암호화폐에 투자해야 할까? 분석가들은 이 $0.035 알트코인이 2011년 BTC를 구매하는 것과 같은 느낌이라고 말한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 투자자들이 장기 암호화폐 차트를 볼 때, 일관된 결론은 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)이 모든 포트폴리오의 중심축으로 남아 있다는 것입니다. 이들은 유동성을 갖춘 입증된 가치 저장소이며, 앞으로도 수년간 그 역할을 계속할 것입니다. 그러나 역사는 실제 비대칭 수익이 종종 대중 채택 이전에 유틸리티 프로젝트에 조기 노출됨으로써 발생한다는 것을 보여줍니다. 분석가들은 현재 Mutuum Finance(MUTM)를 2011년 비트코인(BTC)에 진입하는 것과 같은 느낌의 토큰으로 지목하고 있습니다 — 다년간의 수요를 창출하도록 설계된 촉매제와 함께 낮은 가격에 진입할 수 있습니다. 암호화폐가 장기적으로 좋은 투자인지 묻는 사람들에게, 그 답은 이러한 프로젝트에 프리세일 수준에서 노출을 확보하는 것에 달려 있습니다. 다년간의 수요를 구축할 구조적 메커니즘 Mutuum Finance(MUTM)는 두 가지 뚜렷한 트랙을 가진 대출 및 차입 프로토콜을 구축하고 있습니다. P2C 풀은 블루칩 암호화폐 코인과 스테이블코인을 처리하여 보수적인 대출자들에게 예측 가능한 수익을 창출합니다. 이와 함께, P2P 레인은 차용자와 대출자가 이자율, 조건 및 부분 체결에 대해 직접 협상할 수 있게 합니다. 정산은 스마트 계약을 통해 실행되어 담보 집행과 보안을 보장합니다. 시스템의 모든 입금은 mtToken을 생성하며, 이는 지정된 계약에 스테이킹할 수 있는 수령증 역할을 합니다. 스테이킹하는 사람들은 MUTM 보상을 얻게 되며, 이러한 보상은 공개 시장에서 토큰을 재구매하는 데 사용될 프로토콜 생성 수익을 통해 자금이 조달됩니다. 이 바이백 및 재분배 사이클은 시간이 지남에 따라 MUTM에 대한 영구적인 수요를 고정시켜, 활용도가 확장됨에 따라 가격 상승 압력을 가하게 됩니다. 장기적인 잠재력을 이해하기 위해 숫자를 고려해보세요. $0.01에 $5,000를 투자한 초기 단계 후원자는 500,000 MUTM을 확보했습니다. $3.50의 장기 목표에서, 이 포지션은 $1,750,000의 가치를 가지게 될 것입니다 — $1,745,000의 순이익입니다. 오늘 6단계에 진입하는 새로운 장기 투자자에게도 수학은 동일하게...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 11:08
2025년에 판도를 뒤집을 준비가 된 참여할 4대 암호화폐
게시물 2025년에 참여할 4개의 탑 암호화폐, 판도를 바꿀 준비 완료가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년에 올바른 밈 코인 선택이 평범한 암호화폐 포트폴리오를 부를 창출하는 기계로 변화시킬 수 있을까요? 투자자들은 종종 바이럴한 문화적 영향력과 강력한 토크노믹스의 균형을 이루는 프로젝트를 식별하는 데 어려움을 겪습니다. 현명한 선택은 다음 급등이 시작되기 전에 포지션을 확보하는 것을 의미할 수 있습니다. 밈 코인이 다시 한번 주류 관심을 끌면서 새로운 프로젝트들이 앞서 나가고 기존 토큰들은 계속해서 그들의 회복력을 증명하고 있습니다. 이 기사는 MoonBull, Dogecoin, Shiba Inu, 그리고 Pepe를 탐구합니다. 이들 중에서 MoonBull($MOBU)이 주목받고 있으며, 현재 화이트리스트가 활성화되어 초기 참가자들에게 시장에서 가장 독점적인 프리세일 중 하나에 접근할 수 있는 기회를 제공합니다. 이 목록의 각 코인은 잠재적 영향력에 대해 평가되지만, 키워드 초점은 독특한 프리세일과 보상 메커니즘 덕분에 2025년에 참여할 탑 암호화폐 중 하나인 MoonBull에 맞춰져 있습니다. MoonBull($MOBU)은 이더리움 블록체인 위에 구축되었으며 투기 이상을 추구하는 밈 코인 애호가들을 위해 설계되었습니다. 이 프로젝트는 강력한 스마트 계약 보안과 커뮤니티 주도 모멘텀을 결합하여 2025년 최고의 유망 암호화폐로 자리매김하고 있습니다. 화이트리스트는 현재 활성화되어 있으며, 빠르게 행동하는 초기 지지자들에게 독점적인 혜택을 제공합니다. 이 조기 접근은 최저 가격, 보너스 할당, 그리고 프로젝트 로드맵에 대한 비공개 힌트를 보장합니다. 화이트리스트 자리는 제한된 수만 이용 가능하며, 입장은 선착순으로 운영됩니다. MoonBull의 화이트리스트 지지자들은 더 넓은 시장과 차별화되는 몇 가지 독점적인 이점을 누립니다. 그들은 공개 프리세일 전에 최저 가격으로 참여하고, 일반 참가자들에게는 제공되지 않는 보너스 토큰 할당을 받으며, 장타매매 가치를 극대화하도록 설계된 비밀 스테이킹 보상을 해제합니다. 독점성, 이더리움 기반 보안, 그리고 바이럴한 밈 매력의 조합은 MoonBull을 2025년에 참여할 탑 암호화폐 중 하나로 돋보이게 합니다. 이 모델은 프리세일이 더 이상...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 10:46
2025년에 참여할 준비가 된 4개의 탑 암호화폐 - 배가 떠나기 전에 뛰어들어라
투자자들은 종종 바이럴 문화적 파워와 강력한 토크노믹스의 균형을 이루는 프로젝트를 식별하는 데 어려움을 겪습니다. 현명한 선택은 [...] 게시물 2025년에 참여할 준비가 된 4개의 탑 암호화폐 - 배가 출항하기 전에 뛰어들어라는 Coindoo에 처음 게시되었습니다.
Coindoo
2025/08/31 10:45
2025년 후반 구매 최고의 암호화폐: 분석가들은 Layer Brett이 솔라나와 XRP를 능가하며 125배 수익을
모든 상승장마다 트레이더들은 모멘텀과 장타매매 잠재력을 모두 갖춘 토큰, 구매할 최고의 암호화폐를 추적합니다. 수년간 SOL과 XRP 같은 거물들이 대화를 지배해왔으며, 각각 거대한 커뮤니티와 시가총액을 보유하고 있습니다. 그러나 이러한 중량급 선수들이 계속해서 상승하는 동안, 새로운 참가자가 폭발적인 상승 가능성으로 주목을 받고 있습니다. Layer [...] 2025년 후반 구매할 최고의 암호화폐: 분석가들은 Layer Brett이 솔라나와 XRP를 125배 수익으로 능가할 것으로 전망 - Blockonomi 최초 게재
Blockonomi
2025/08/31 10:30
연구: 기업들이 비트코인을 채굴되는 속도의 약 4배로 구매하고 있다
PANews는 8월 31일 CoinDesk에 따르면, 비트코인 금융 서비스 회사 River가 연구 보고서에서 기업들이 채굴자들이 생산하는 것보다 훨씬 더 많은 비트코인을 흡수하고 있다고 밝혔다고 보도했습니다. 기업들은 매일 약 1,755 비트코인을 흡수하고 있습니다. 2025년까지 새로운 비트코인 발행량은 하루 약 450 비트코인이 될 것이며, 이는 기업들이 채굴자들로부터 공급되는 양의 거의 4배를 흡수하고 있다는 것을 의미합니다. 펀드와 현물 ETF는 매일 추가로 1,430 비트코인을 더하고 있어, 기관 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
PANews
2025/08/31 10:29
플로리다 기금의 주장된 MSTR 할당은 인증이 부족함
플로리다 펀드의 MSTR 할당 주장에 대한 인증 부족이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점: 플로리다 펀드의 인증되지 않은 8000만 달러 MSTR 투자에 대한 보고가 있습니다. 1차 출처로부터의 공식 확인이 없습니다. MicroStrategy의 최근 시장 활동은 영향을 받지 않았습니다. 보고에 따르면 2050억 달러 규모의 플로리다 퇴직 기금이 MicroStrategy에 8000만 달러를 할당했다고 하지만, 신뢰할 수 있는 출처나 규제 서류에서 공식 확인은 존재하지 않습니다. 인증되지 않은 주장으로 인해 시장 반응은 억제된 상태로, 이 잠재적 투자와 관련된 자산 영향이나 온체인 데이터의 변화가 관찰되지 않고 있습니다. 8000만 달러 MSTR 투자 주장에 대한 확인 부족 최근 보고에 따르면 플로리다 퇴직 기금이 MicroStrategy(MSTR)에 8000만 달러를 투자했다고 합니다. 그러나 1차 출처는 침묵을 유지하고 있으며, 플로리다 주 행정위원회(SBA)나 MicroStrategy 임원진과 같은 관련 기관으로부터의 확인이 없습니다. 주 행정위원회(SBA)에 따르면, "우리의 공식 웹사이트와 커뮤니케이션은 현재 MSTR에 대한 할당을 공개하거나 확인하지 않습니다." 즉각적인 결과는 이 사건으로 인한 실질적인 자산 영향이 없다고 말합니다. 인증이 보류 중인 상태에서 시장 데이터는 변경되지 않았습니다. 비트코인의 시장 가치 — 종종 MSTR 뉴스와 연결됨 — 는 대규모 투자에 전형적인 반응 대신 일상적인 활동을 보여줍니다. 주목할 만한 업계 인사들은 이 주장된 보고에 대한 언급을 자제하고 있습니다. Michael Saylor와 같은 주요 온라인 영향력자들은 이 문제에 대해 침묵을 유지하고 있습니다. 인증되지 않은 기관 행동 속 비트코인의 안정성 알고 계셨나요? 대형 기관의 비트코인 할당은 일반적으로 시장 가격 변동과 일치하지만, 확인 부족으로 인해 MSTR에 대한 플로리다 펀드의 주장된 투자는 그러한 경향을 보이지 않았습니다. CoinMarketCap에 따르면, 비트코인의 가치는 109,364.71달러로, 시가총액은 2.18조 달러이며, 잠재적 시장 개입 보고 중에 24시간 동안 1.49% 증가했습니다. 이러한 변화에도 불구하고, 지난 90일 동안의 가격은 3.84%의 완만한 성장을 반영했습니다. 비트코인(BTC), 일일 차트, 2025년 8월 31일 11시 07분(KST)에 CoinMarketCap에서 스크린샷. 출처: CoinMarketCap...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 10:12
WLFI 토큰이 Chainlink을 통해 솔라나로 전송되고 있습니다. 전송된 10개의 WLFI 토큰은 작은 테스트일 수 있습니다.
PANews는 8월 31일 온체인 데이터에 따르면 약 4시간 전 WLFI 토큰이 Chainlink CCIP를 통해 솔라나 블록체인으로 전송되었다고 보도했습니다. 전송된 토큰 수는 10 WLFI로, 소규모 테스트로 보입니다. WLFI 프로젝트 개발자 Dario Laverde는 커뮤니티에 응답하여 WLFI 토큰이 솔라나 블록체인에서 출시될 것이라고 밝혔습니다. 이전 뉴스에 따르면, WLFI는 9월 1일 이더리움 메인넷에서 출시될 예정이며, 초기 투자자들은 20%를 잠금 해제할 것입니다.
PANews
2025/08/31 10:06
이 지지선이 무너지면 XRP가 $2.4까지 하락할 수 있는 이유 해독하기
XRP가 $2.74와 $2.6 위에 머무르는 한, 하락장 상황은 회복 가능할 것입니다.
Coinstats
2025/08/31 09:00
