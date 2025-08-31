MEXC 거래소
이더리움 공동 창립자, ETH가 비트코인 가치를 넘어설 것이라고 예측
이더리움 공동 창립자, ETH가 비트코인 가치를 넘어설 것이라고 예측한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이더리움 공동 창립자 조셉 루빈은 지금까지 가장 놀라운 예측 중 하나를 내놓았는데, 세계 최대 금융 기관들이 결국 이더리움 블록체인에서 운영될 수밖에 없을 것이며, 이러한 변화가 ETH의 가치를 현재로서는 상상하기 어려운 수준으로 끌어올릴 것이라고 제안했습니다. 루빈은 월스트리트 은행들이 비싸고 폐쇄적인 시스템을 포기하고 이더리움의 탈중앙화 인프라를 선택하는 모습을 그렸습니다. 그에 따르면, JP모건과 같은 기업들이 언젠가는 ETH를 스테이킹하고, 검증자를 운영하며, 레이어 2와 레이어 3 네트워크를 구축하고, DeFi(탈중앙화 금융) 프로토콜과 직접 통합할 것이라고 합니다. 이것은 먼 미래의 꿈이 아니라고 그는 주장했습니다. 기관들은 이미 2014년부터 이더리움을 실험해 왔으며, 이는 많은 사람들이 생각하는 것보다 학습 곡선이 덜 가파르다는 것을 의미합니다. "그들은 이를 무시할 수 없을 것입니다,"라고 루빈은 말하며, 이더리움을 새로운 금융 시대의 기반으로 자리매김했습니다. ETH의 가격 잠재력: 대담한 예측을 넘어서 비트코인이 여전히 디지털 자산의 기준으로 간주되고 있지만, 루빈은 이더리움이 이를 능가할 위치에 있다고 주장했습니다. 그는 ETH의 가치가 100배 이상 증가하여 결국 비트코인의 통화 기반을 넘어설 것이라고 예측했습니다. 그의 관점에서, 이더리움의 탈중앙화된 신뢰의 핵심 엔진으로서의 역할은 석유에서 금까지 모든 다른 상품보다 이를 높이 끌어올릴 것입니다. 지평선에 있는 탈중앙화 경제 루빈은 이더리움이 인간과 기계의 협력으로 형성된 글로벌 경제를 뒷받침할 것이며, 여기서 신뢰는 디지털 인프라에 인코딩될 것이라고 믿습니다. 그는 성장의 규모가 너무 크고 빠르게 움직여서 오늘날 대부분의 사람들이 아직 이해할 수 없다고 말했습니다. 왜 그의 비전이 지금 중요한가 루빈의 발언은 이더리움 ETF가 모멘텀을 얻고 있어 생태계에 새로운 기관 자본을 유입시키는 시점에 나왔습니다. DeFi, 스테이킹 및 기업 채택의 꾸준한 성장과 결합하여, 그의 예측은 이더리움이 결국 비트코인을 능가할 수 있다는 커지는 믿음에 부합합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 12:34
솔라나와 XRP가 ETF 파도를 타는 가운데, MAGAX는 주목할 만한 밈-투-언 유틸리티를 제공합니다
솔라나와 XRP가 ETF 파에 올라타는 가운데, MAGAX는 주목할 만한 밈-투-언 유틸리티를 제공한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 솔라나와 XRP는 ETF 뉴스로 급등했지만, 밈-투-언 토큰 MAGAX는 실제 유틸리티와 프리세일 워밍업으로 주목을 받고 있습니다. 코드 MAGAXLIVE를 사용하여 5% 체험금 토큰을 받으세요. ETF 열풍이 솔라나와 XRP를 다시 주목받게 하다 새로운 알트코인 ETF의 승인은 암호화폐 시장에 새로운 흥분을 불러일으켰습니다. 빠른 거래와 강력한 DeFi 네트워크로 알려진 솔라나는 이제 기관들이 SOL에 더 쉽게 접근할 수 있게 되면서 더 많은 신뢰를 얻고 있습니다. XRP 또한 국경 간 결제에서의 역할과 규제적 명확성을 가져온 최근의 법적 승리 덕분에 주목을 받고 있습니다. 이러한 발전은 두 토큰을 다시 스포트라이트로 끌어올렸습니다. 솔라나는 새로운 자금 유입의 물결을 즐기고 있으며, XRP는 한때 장기적 미래를 의심했던 투자자들의 신뢰를 회복했습니다. ETF가 현재 암호화폐에서 유일한 이야기가 아닌 이유 ETF가 분명히 기관 채택의 강력한 동인이지만, 이것만이 주목할 가치가 있는 유일한 트렌드는 아닙니다. 역사는 밈 코인에서 커뮤니티 주도 프로젝트에 이르기까지 소매 주도 내러티브가 종종 강세장 동안 예상을 뛰어넘는 성과를 보인다는 것을 보여줍니다. 도지코인과 시바 이누는 농담으로 시작해 수십억 달러 규모의 생태계로 변모한 두 가지 잘 알려진 예입니다. 이 패턴은 중요한 진실을 드러냅니다: 유틸리티와 문화가 함께 때로는 기관 헤드라인의 영향을 넘어서는 큰 이익을 창출할 수 있다는 것입니다. 여기서 MAGAX가 대화에 등장합니다. MAGAX, 밈 코인의 틀을 깨고 주목을 받다 대부분 워밍업에 의존했던 이전의 밈 코인과 달리, MAGAX는 문화와 기능을 혼합한 밈-투-언 모델을 도입합니다. 홀더들은 커뮤니티 주도 활동에 참여함으로써 보상을 얻을 수 있으며, 밈을 참여와 실제 가치의 원천으로 전환합니다. 이러한 변화는 MAGAX를 단순한 투기성 토큰 이상으로 만듭니다. 엔터테인먼트와 지속 가능한 토크노믹스가 만나는 프로젝트로 자리매김합니다. 활동에 대한 실제 인센티브를 제공함으로써, 수동적인 홀더를 적극적인 기여자로 변화시킵니다. CertiK 감사와 디플레이션 공급량...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 12:31
BullZilla 프리세일, 47억 토큰 판매 달성: SPX6900과 Apecoin이 강세를 유지하는 가운데 이번 달 가입할 최고의 암호화폐 프리세일
BullZilla 프리세일은 47억 개의 토큰을 판매하며, 이번 달 참여할 수 있는 최고의 암호화폐 프리세일로 부상하고 있습니다. 장타매매 잠재력을 위해 SPX6900과 Apecoin을 비교해보세요.
Blockchainreporter
2025/08/31 12:30
엠브라에르의 2,000번째 제트기가 비행을 시작하면서 ERS 스토어가 포트 로더데일에 착륙
에브라에르의 2,000번째 제트기가 비행을 시작하면서 ERS 매장이 포트 로더데일에 착륙했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 에브라에르는 최근 2,000번째 프라이빗 제트기를 인도했습니다. 성장하는 프라이빗 제트 시장을 위한 공항 내 럭셔리 리테일이 증가하고 있으며, Executive Retail Shops(ERS)는 여행 소매 시장 내 새로운 유통 하위 채널의 선두에 있습니다. 브라질 항공기 제조업체 에브라에르의 Executive Jets 부문이 2,000번째 프라이빗 제트기를 인도한 같은 주에, ERS는 플로리다 포트 로더데일-할리우드 국제공항의 Sheltair Aviation FBO(fixed-base operator)와 함께 두 개의 새로운 매장을 열 것이라고 발표했습니다. 이곳은 도널드 트럼프의 마르-아-라고 클럽에서 1시간 이내 거리이며, 아벤투라 몰까지는 20분 거리에 있습니다. FBO는 기본적으로 일반 항공(비상업용) 프라이빗 및 전세기 교통을 위한 공항 내 서비스 허브로, 급유, 격납고 공간, 정비 및 수리 시설, 승무원 지원을 제공합니다. 고액 자산가 여행객들에게는 일반 상업 공항에서 흔히 볼 수 있는 느린 체크인과 보안 검색대와 같은 번거로움 없이 A에서 B로 빠르고 편리하게 이동할 수 있는 방법을 제공합니다. 미국에서는 Signature Flight Support와 Atlantic Aviation과 같은 회사들이 FBO 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 고액 소비 고객층에도 불구하고, 소매업은 거의 주요 고려사항이 아니었습니다. 부유한 여행객들의 시간이 귀중하다는 생각에 조용한 라운지와 식사, 그리고 빠른 출발에 초점을 맞춰왔기 때문입니다. 플로리다 메들리에 본사를 둔 Duty Free Holdings LLC의 일부인 ERS는 일반 공항 매장과 면세 국경 쇼핑도 운영하며 이러한 상황을 다소 변화시켰습니다. 포트 로더데일의 두 개의 새로운 매장으로 이 소매업체는 미국 전역에 21개의 유통 지점을 보유하게 되어 프라이빗 항공 분야의 럭셔리 쇼핑을 위한 주요 업체가 되었습니다. 프라이빗 제트에서 발굴되지 않은 소매 잠재력 Executive Retails Shops의 사장인 제임스 멀라니는 ERS가 "현재 프라이빗 공항 내에서 운영되는 유일한 진정한 여행 소매 회사"라고 말했지만, 다른 업체들도 이제 시작하고 있다고 인정했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 12:22
캔자스시티 커런트, 플레이오프 진출권을 확보한 첫 NWSL 팀으로 기록
캔자스시티 커런트, 플레이오프 진출을 확정한 첫 NWSL 팀이 되다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 캔자스시티 커런트는 노스캐롤라이나 커리지를 상대로 2-0 승리를 거둔 후 공식적으로 2025년 NWS 플레이오프 진출을 확정한 첫 NWSL 팀이 되었습니다. 캔자스시티 커런트 토요일 밤, 캔자스시티 커런트는 공식적으로 2025년 NWS 플레이오프 진출을 확정한 첫 NWSL 팀이 되었습니다. 노스캐롤라이나 커리지를 상대로 2-0 승리를 거두며, 이는 공식적으로 그들의 세 번째 플레이오프 진출을 기록하게 되었습니다. "우리는 좋은 형태로 경기하고 있으며, 다양한 방식으로 경기에서 승리하고 있습니다,"라고 블라트코 안도노브스키 감독이 말했습니다. "우리의 목표는 팀으로서 나아가 우리가 플레이하는 모든 경기에서 최선을 다하는 것입니다. 우리는 1년 반 동안 그렇게 운영해 왔으며, 이 경기에서 최선을 다하는 데에만 집중하고 있습니다." 커런트, 6연속 무실점 달성 커리지를 상대로 한 승리는 캔자스시티의 6연속 무실점을 기록하며, 이는 리그 기록과 동률을 이루게 되었습니다. 커런트는 46점이라는 기준점에 도달했으며, 이는 작년에 이 이정표에 도달한 첫 팀인 올랜도 프라이드와 동점입니다. 커런트는 여러 세트피스 플레이를 통해 커리지를 압박하면서 31분에 마침내 돌파구를 찾았습니다. 박스 바깥에서 이지 로드리게즈가 공을 네트로 발사했고, 이 공은 수비를 지나 날아가 1-0 리드를 안겼습니다. 커런트가 최고 득점자인 템와 차윙가를 통해 박스 안에서 계속해서 기회를 만들었지만, 캔자스시티는 결국 41분에 페널티킥을 얻었습니다. 스팟킥 지점에는 NWSL 역사상 페널티킥 성공 기록에서 공동 3위를 기록 중인 로'오 라본타가 서 있었습니다. 스팟킥 지점에서 라본타는 오른발로 공을 빠르게 차 커리지의 골키퍼 케이시 머피를 제치고 결국 점수 차이를...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 12:19
비트코인 고래들이 40억 달러 매도세를 촉발하며 9월 우려를 높여
비트코인 고래들이 40억 달러 매도를 촉발하며 9월 우려를 높이다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 비트코인의 최근 랠리는 CryptoOnchain에 따르면 하루 만에 40억 달러 이상의 BTC가 매도되면서 최대 보유자들의 대규모 이익 실현을 불러왔습니다. 이러한 강도의 매도가 시장을 강타한 것은 2월 이후 처음이며, 올해는 7월 4일에만 거의 90억 달러가 실현되면서 더 큰 파도를 보였습니다. 매도는 주로 고래 지갑에서 발생했습니다. 10,000 BTC 이상을 통제하는 슈퍼 고래들이 총액의 약 절반을 차지했으며, 대형 및 중형 고래 계정들이 합쳐서 추가로 17억 달러를 기여했습니다. 분석가들은 이를 장타매매 투자자들이 높은 가격에 현금화하고, 조정 기간 동안 패닉셀할 가능성이 더 높은 단타매매 트레이더들에게 유동성을 넘겨주는 신호로 보고 있습니다. "강한 손"에서 "약한 손"으로의 이러한 코인 이동은 단기적 변동성의 위험을 높입니다. 역사적으로, 이러한 패턴은 종종 지역적 정점 근처에서 나타나며, 새로운 상승 추세 전에 냉각 기간이나 횡보구간을 위한 무대를 마련합니다. 레드 9월 위험이 다시 주목받다 이번 매도의 타이밍은 특히 주목할 만한데, 9월은 전통 시장과 암호화폐 시장 모두에서 오랫동안 하락장 평판을 가지고 있기 때문입니다. 2013년 이후, 비트코인은 대부분의 9월에 거의 4%에 달하는 평균 손실로 마이너스 수익률을 기록했습니다. 인플레이션 우려 증가와 Fed의 다가오는 회의에 대한 불확실성과 결합하여, 고래 주도의 매도는 이러한 계절적 역풍을 강화할 수 있습니다. 시장 분석가들은 110,000달러 구간이 주시해야 할 중요한 수준이라고 경고합니다. 이 아래로의 결정적인 하락은 더 많은 청산을 촉발하고 더 깊은 리셋을 유발할 수 있습니다. 반면에, 고래들이 물러나고 소매 유입이 안정적으로 유지된다면, 비트코인은 9월의 폭풍을 견디고 역사적으로 가장 강한 달 중 하나인 10월에 반등할 수 있습니다. 현재로서는, 데이터는 이익을 확정하는 대형 보유자들과 다음을 위해 포지션을 잡는 희망적인 투자자들 사이에 갇힌 시장의 모습을 그리고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 12:04
데이터: 1,000 BTC가 알 수 없는 월렛에서 HyperUnit으로 이체됨
PANews는 8월 31일 Whale Alert 모니터링에 따르면 1,000 BTC(미화 109,242,441달러)가 알 수 없는 지갑에서 HyperUnit으로 이체되었다고 보도했습니다.
PANews
2025/08/31 11:31
BullZilla 프리세일 출시, 투자자들의 관심을 사로잡고 Brett 가격 예측이 뜨거워지며 – 2025년 구매할 최고의 새로운 밈 코인
2025년 밈 코인 시장은 문화적 아이콘과 영화적 브랜딩이 블록체인 기술과 충돌하는 소매 투자자 열광의 중심이 되었습니다. 이 폭풍의 중심에는 두 가지 매우 다른 하지만 동등하게 매력적인 프로젝트가 있습니다: 기대를 모았던 프리세일을 막 시작한 BullZilla($BZIL)와 가장 사랑받는 [...] 중 하나인 Brett(BRETT)입니다.
Coinstats
2025/08/31 11:15
약 162억 7천만 WLFI가 Lockbox 컨트랙트로 이전되었습니다
PANews는 8월 31일 온체인 데이터에 따르면 약 162억 7200만 개의 WLFI가 Lockbox 컨트랙트로 이전되었으며, 이는 총 토큰 공급량의 16.27%를 차지한다고 보도했습니다. 현재 계약 가격 0.297달러를 기준으로 그 가치는 약 48억 3000만 달러입니다.
PANews
2025/08/31 10:53
MAGACOIN FINANCE, 이더리움 및 XRP가 시바 이누와 함께 주목해야 할 3대 프리세일 중 선두
이더리움(ETH)과 XRP와 같은 주요 자산에 기관 자금이 유입되는 시장에서, 소매 투자자들은 큰 수익을 약속하는 프리세일에 관심을 돌리고 있습니다. 목록 상단에는 MAGACOIN FINANCE가 있으며, 2025년에 구매할 수 있는 최고의 프리세일 중 하나로 빠르게 부상하고 있는 프로젝트입니다. 이더리움이 ETF에 힘입어 상승하는 가운데 [...] 계속 읽기: MAGACOIN FINANCE, 시바 이누와 함께 주목해야 할 3대 최고의 프리세일 중 이더리움과 XRP를 선도
Coinstats
2025/08/31 09:30
