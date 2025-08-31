이더리움 공동 창립자, ETH가 비트코인 가치를 넘어설 것이라고 예측

이더리움 공동 창립자, ETH가 비트코인 가치를 넘어설 것이라고 예측한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이더리움 공동 창립자 조셉 루빈은 지금까지 가장 놀라운 예측 중 하나를 내놓았는데, 세계 최대 금융 기관들이 결국 이더리움 블록체인에서 운영될 수밖에 없을 것이며, 이러한 변화가 ETH의 가치를 현재로서는 상상하기 어려운 수준으로 끌어올릴 것이라고 제안했습니다. 루빈은 월스트리트 은행들이 비싸고 폐쇄적인 시스템을 포기하고 이더리움의 탈중앙화 인프라를 선택하는 모습을 그렸습니다. 그에 따르면, JP모건과 같은 기업들이 언젠가는 ETH를 스테이킹하고, 검증자를 운영하며, 레이어 2와 레이어 3 네트워크를 구축하고, DeFi(탈중앙화 금융) 프로토콜과 직접 통합할 것이라고 합니다. 이것은 먼 미래의 꿈이 아니라고 그는 주장했습니다. 기관들은 이미 2014년부터 이더리움을 실험해 왔으며, 이는 많은 사람들이 생각하는 것보다 학습 곡선이 덜 가파르다는 것을 의미합니다. "그들은 이를 무시할 수 없을 것입니다,"라고 루빈은 말하며, 이더리움을 새로운 금융 시대의 기반으로 자리매김했습니다. ETH의 가격 잠재력: 대담한 예측을 넘어서 비트코인이 여전히 디지털 자산의 기준으로 간주되고 있지만, 루빈은 이더리움이 이를 능가할 위치에 있다고 주장했습니다. 그는 ETH의 가치가 100배 이상 증가하여 결국 비트코인의 통화 기반을 넘어설 것이라고 예측했습니다. 그의 관점에서, 이더리움의 탈중앙화된 신뢰의 핵심 엔진으로서의 역할은 석유에서 금까지 모든 다른 상품보다 이를 높이 끌어올릴 것입니다. 지평선에 있는 탈중앙화 경제 루빈은 이더리움이 인간과 기계의 협력으로 형성된 글로벌 경제를 뒷받침할 것이며, 여기서 신뢰는 디지털 인프라에 인코딩될 것이라고 믿습니다. 그는 성장의 규모가 너무 크고 빠르게 움직여서 오늘날 대부분의 사람들이 아직 이해할 수 없다고 말했습니다. 왜 그의 비전이 지금 중요한가 루빈의 발언은 이더리움 ETF가 모멘텀을 얻고 있어 생태계에 새로운 기관 자본을 유입시키는 시점에 나왔습니다. DeFi, 스테이킹 및 기업 채택의 꾸준한 성장과 결합하여, 그의 예측은 이더리움이 결국 비트코인을 능가할 수 있다는 커지는 믿음에 부합합니다...