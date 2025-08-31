MEXC 거래소
이더리움, XRP 및 신규 프리세일 토큰이 분석가들이 선정한 Q4 최고 투자 암호화폐로 선두
분석가들은 2025년 4분기가 시작됨에 따라 이더리움, XRP 및 새로운 프리세일 토큰이 이번 사이클에서 가장 매력적인 기회 중 일부라는 데 동의합니다. 최근 비트코인 가격 움직임은 흥미로운 알트코인 활동을 암시합니다. 이더리움과 XRP는 기관 깊이와 기술적 강점으로 칭찬받고 있는 반면, MAGACOIN FINANCE는 프리세일로서 조용히 모멘텀을 구축하고 있습니다 [...] 이더리움, XRP 및 새로운 프리세일 토큰이 4분기에 구매할 최고의 암호화폐로 분석가 선택을 이끌다라는 글이 Blockonomi에 처음 게시되었습니다.
Blockonomi
2025/08/31 14:45
ApeCoin 팀, 솔라나 확장을 위한 R.A.I.D 전략 출시
ApeCoin 팀이 솔라나 확장을 위한 R.A.I.D 전략을 출시했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: ApeCoin 팀이 문화 토큰 상태로 전환하는 R.A.I.D 전략을 도입했습니다. ApeCoin은 솔라나 블록체인으로 확장하고 DeFi에 통합됩니다. 시장 반응에는 중앙화와 생태계 성장에 대한 혼합된 커뮤니티 피드백이 포함됩니다. 2025년 8월 31일, ApeCoin 팀은 ApeCoin을 거버넌스 토큰에서 문화 토큰으로 전환하고 솔라나 블록체인 확장과 DeFi 통합을 목표로 하는 R.A.I.D 전략을 발표했습니다. 이 전략은 ApeCoin의 유틸리티와 거버넌스에 중요한 전환점을 마련하며, 솔라나와 이더리움 생태계 내에서 시장 역학과 자산 가치의 잠재적 변화를 약속합니다. ApeCo, 솔라나 통합을 위해 4억 8600만 달러의 자산 통제 Yuga Labs의 지원을 받는 ApeCoin 팀은 거버넌스를 ApeCoin DAO에서 ApeCo라는 중앙화된 기관으로 이전했습니다. ApeCo는 현재 4억 8600만 달러의 자산을 관리하며, 이는 솔라나 및 DeFi 플랫폼과 협력하여 실행을 간소화하고 생태계 성장을 촉진하기 위한 전략입니다. 거버넌스 토큰에서 문화 토큰으로의 발표된 전환은 디지털 생태계에서 ApeCoin의 역할을 재정의할 것으로 예상됩니다. 시장과 커뮤니티 반응은 다양하며, 일부 이해관계자들은 새로운 이벤트와 협업을 통한 더 넓은 채택과 향상된 유틸리티의 가능성을 환영합니다. 중앙화와 관련된 위험에 대한 우려가 제기되었으며, 이는 사용자 거버넌스 권한에 영향을 미칠 수 있습니다. 다양한 의견에도 불구하고, 이 제안은 ApeCoin 전략의 중요한 구조 조정에 주목을 끌었습니다. 시장 동향: ApeCoin의 전환은 더 넓은 블록체인 전략을 반영 알고 계셨나요? ApeCoin의 솔라나로의 전환은 USDC의 솔라나 및 Polygon 플랫폼 배포에서 볼 수 있듯이, 더 넓은 커뮤니티 네트워크를 활용하려는 주요 토큰의 과거 크로스 체인 노력을 반영합니다. 2025년 8월 31일 기준, ApeCoin(APE)의 가치는 0.58달러이며, 시가총액은 약 4억 3785만 달러입니다. 이 토큰은 24시간 거래에서 2.70% 증가했지만 지난 90일 동안 7.49% 하락했습니다. APE의 움직임은 더 넓은 전략적 변화를 반영합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 13:45
트럼프의 연준 이사회 영향력, 지명 과정에서 확대될 수 있어
트럼프의 연준 이사회 영향력이 지명 중 증가할 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 포인트: 지명이 연준의 거버넌스 균형을 바꿀 수 있습니다. 트럼프는 무어의 지명으로 추가적인 영향력을 추구합니다. 법적 도전이 이사회 구성을 변경할 수 있습니다. 2025년 8월 31일 기준, 연방준비제도이사회는 공석과 지명으로 인해 구성에 잠재적 변화를 맞이하고 있으며, 이는 9월 회의를 앞두고 정책 결정에 영향을 미치고 있습니다. 이사회 구성의 변화는 연방준비제도의 정책 방향을 바꿀 수 있어 거시경제 상황에 영향을 미칠 수 있지만, FOMC 결정이 시장 심리를 주도하면서 암호화폐 시장은 영향을 받지 않고 있습니다. [출처](#) 트럼프의 지명 움직임과 법적 도전 연방준비제도이사회는 트럼프가 아드리아나 쿠글러 총재의 최근 사임에 이어 스티븐 무어를 지명하면서 주목할 만한 발전을 목격하고 있습니다. 이 지명은 트럼프 임명자들의 영향력을 강화할 수 있습니다. 리사 쿡 총재도 잠재적인 법적 도전에 직면해 있어 이사회 구성에 더 많은 불확실성을 더하고 있습니다. 무어의 인준과 쿡의 지위에 대한 잠재적 법적 판결의 결과는 매우 중요합니다. 이러한 새로운 이사회 구성원의 도입은 현재의 역학 관계를 바꿀 수 있으며, 정책 결정과 경제 관리에 대한 이사회의 접근 방식을 잠재적으로 변경할 수 있습니다. 시장 관찰자들은 이러한 이사회 변화에 대해 우려를 표명합니다. 즉각적인 암호화폐 시장 반응은 여전히 조용하지만, 이러한 발전으로 인한 잠재적인 정책 방향 변화는 경제 예측과 투자 전략에 장기적인 영향을 미칠 수 있습니다. 안정적인 암호화폐 반응에도 불구하고 시장 영향 알고 계셨나요? 역사적으로, 트럼프 행정부 시기와 같은 연준 이사회 구성의 변화는 종종 시장에 지속적인 변동성을 일으키지 않고 불확실성으로 이어집니다. 비트코인의 현재 가격인 108,671.51달러는 연방준비제도 역학과 관련된 최근 시장 주저에도 불구하고 90일 동안 3.62% 증가했습니다. 2.16조 달러의 시가총액과 57.10%의 점유율을 가진 BTC는 CoinMarketCap에 따르면 여전히 주요 자산으로 남아 있습니다. 비트코인(BTC), 일일 차트, 2025년 8월 31일 14시 08분(KST)에 CoinMarketCap에서 스크린샷. 출처: CoinMarketCap Coincu 연구팀의 통찰에 따르면 트럼프의 것과 같은 이사회 구성 변화는 규제 및 금리 정책에 영향을 미칠 수 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 13:12
이 새로운 도지코인(DOGE) 경쟁자는 다른 밈 코인들이 3분기에 흔들리는 가운데 계속해서 급등하고 있습니다
이 게시물 '이 새로운 도지코인(DOGE) 경쟁자는 다른 밈 코인들이 3분기에 흔들리는 가운데 계속해서 급등하고 있다'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 밈 코인 시장은 이번 분기에 어려운 시기를 맞았습니다. 이달 초 910억 달러의 집단 평가액에 도달한 후, 밈 자산은 약 720억 달러로 하락하여 더 넓은 암호화폐 시장 전반의 약세를 반영하고 있습니다. 그러나 시바 이누(SHIB)와 페페(PEPE) 같은 대형 코인들이 매도 압력 하에 균열을 보이는 동안, 새로운 경쟁자가 조용히 앞으로 나아가고 있습니다. 초기 채택자들에 의해 "새로운 도지코인"이라고 불리는 리틀 페페(LILPEPE)는 하락세를 거부하며 2025년 3분기에 구매할 최고의 밈 코인으로 자리매김하고 있습니다. 밈 코인들, 3분기에 압박을 느끼다 시장 전반의 약세는 밈 섹터 대부분에 큰 타격을 주었습니다. 도지코인은 7월 최고치 0.27달러에서 하락한 후 0.21달러 이상을 유지하기 위해 싸우고 있으며, 시바 이누는 0.000012달러 근처에서 답답한 횡보구간에 갇혀 있습니다. 심지어 PEPE도 고래들이 수천억 개의 토큰을 매도한 후 7% 이상 하락했습니다. 시가총액 기준 상위 밈 코인 | 출처: CoinGecko 분석가들은 이러한 하락을 트레이더들이 강력한 지원과 유틸리티를 가진 토큰으로 포지션을 재조정함에 따라 이익 실현과 소매 투자자들의 열기 감소 때문이라고 분석합니다. 그러나 기존 거대 코인들이 흔들리는 동안, 새로운 진입자들이 신선한 내러티브와 야심찬 기능으로 그 공백을 채우고 있습니다. 리틀 페페, 계속해서 급등하다 리틀 페페가 돋보입니다. 하락세의 거시적 배경에도 불구하고, 이 프로젝트의 다단계 프리세일은 2250만 달러 이상을 모금하며 폭발적으로 성장했고, 12단계 기준으로 143억 개 이상의 토큰을 판매했습니다. 토큰 가격은 0.0021달러로 상승했는데, 이는 시작점인 0.001달러보다 100% 이상 높은 수준이며, 여전히 대부분의 경쟁자들이 주요 거래소에 상장되기 전보다 저렴합니다. LILPEPE가 다른 점은 밈에만 의존하지 않는다는 것입니다. 이 프로젝트는 세계 최초의 스나이퍼 봇 방지 EVM 체인을 구축하여 트레이더들이 공정한 출시 실행을 보장받도록 하고 있습니다. 또한 안전한 환경에서 다음 물결의 바이럴 토큰을 육성하도록 설계된 밈 전용 런치패드를 만들고 있습니다. ...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 13:11
이더리움과 XRP가 계속해서 헤드라인을 장식하고 있지만 — 한 프리세일 토큰이 조용히 2025년 최고의 알트코인 관심 목록에 진입하고 있습니다
이더리움과 XRP가 다시 한번 암호화폐 시장 보도의 중심에 서게 되었으며, 두 코인 모두 2025년 주요 대화의 대부분을 이끌고 있습니다. 이더리움은 두 번째로 큰 암호화폐로서의 자리를 지키고 있는 반면, XRP는 결제에서의 역할과 진행 중인 규제 진전 덕분에 계속해서 주목을 받고 있습니다. 하지만 이러한 탑 이름들이 [...] 이더리움과 XRP가 계속해서 헤드라인을 장식하고 있지만 — 한 프리세일 토큰이 조용히 2025년 최고의 알트코인 관심 목록에 진입하고 있습니다. 이 글은 Blockonomi에 처음 게시되었습니다.
Blockonomi
2025/08/31 13:03
Uquid, 멀티 지갑 지원 및 유연한 결제 방식을 갖춘 웹3.0 결제 시스템 출시
Uquid가 멀티 지갑 지원 및 유연한 지불 방식을 갖춘 웹3.0 결제 시스템을 선보입니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 목차 1. Uquid, 결제 시스템으로 웹3.0 지불 유연성의 새로운 시대를 열다 2. Uquid의 혁신적인 기능에는 지금 구매 후 나중에 사용하기와 PayIn3가 포함됩니다 더 보기 웹3.0 결제 및 지불 솔루션인 Uquid가 웹3.0 결제 시스템을 공개하며 디지털 결제의 미래를 발전시키는 중요한 발걸음을 내디뎠습니다. 이 플랫폼은 블록체인의 힘과 사용자 편의성에 대한 일상적인 요구를 통합하는 것을 목표로 합니다. Uquid는 100개 이상의 토큰으로 구동되는 결제 시스템을 쉽게 활성화할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. ✨ UQUID 웹3.0 결제 시스템으로 자유와 편리함을 만나다 100개 이상의 토큰, 127개 이상의 지갑, 다양한 게이트웨이를 갖춘 Uquid 결제 시스템은 유연성과 편의성을 위해 설계되었습니다. 웹2.0과 달리 Uquid는 더 나아갑니다. 지금 구매 후 나중에 사용하기로 필요한 것을 지금 확보하고 10년 내에 사용하거나... pic.twitter.com/bbun6Y2fmY — UQUID – 웹3.0 쇼핑 인프라 (@uquidcard) 2025년 8월 30일 이 결제 기능을 통해 Uquid는 127개 이상의 지갑을 지원하는 다양한 결제 게이트웨이를 제공합니다. 이 이니셔티브는 더 많은 옵션, 결제 게이트웨이 선택의 자유, 그리고 더 높은 보안성을 제공함으로써 사용자에게 권한을 부여하기 위한 것입니다. 플랫폼은 공식 X 계정을 통해 이 소식을 발표했습니다. Uquid, 결제 시스템으로 웹3.0 지불 유연성의 새로운 시대를 열다 Uquid 결제 시스템은 탈중앙화 세계에 맞춰 전통적인 웹2.0 시스템과 다릅니다. 이 결제 시스템은 빠르고 믿을 수 없을 정도로 다재다능한 거래를 처리합니다. 사용자는 온라인 쇼핑을 하거나 디지털 서비스에 접근할 수 있으며, 그들의 요구를 충족시킬 수 있는 강력한 플랫폼에 의존합니다. 다양한 토큰과 지갑을 통해 Uquid는 결제에 대한 제한을 제거하기 위해 노력합니다. 이러한 방식으로 플랫폼은 진정으로 국경 없는 상거래 경험을 위한 길을 닦고자 합니다. Uquid의 혁신적인 기능에는 지금 구매 후 나중에 사용하기와 PayIn3가 포함됩니다 Uquid의 지금 구매 후 나중에 사용하기 기능은 가장 돋보이는 혁신 중 하나입니다. 이 기능은 최대 10년의...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 13:02
전 중국 중앙은행 총재, 스테이블코인에 대한 경고 발령
전 중국 중앙은행 총재, 스테이블 코인에 대한 경고 발령이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 중국 중앙은행 전 총재인 저우 샤오촨은 스테이블 코인과 디지털 결제 네트워크에 대한 냉정한 평가를 내리며, 이들의 급속한 성장이 해결책보다는 새로운 취약점을 가져올 수 있다고 경고했습니다. 긴 기사에서 저우는 금융의 모든 영역을 탈중앙화하려는 움직임이 과장되었다고 주장했습니다. 그에 따르면, 전통적인 계좌 기반 시스템은 여전히 효율적이고 안전한 반면, 많은 스테이블 코인 모델은 대규모 채택을 처리할 규제 규율이 부족하다고 합니다. 시장 안정성에 대한 우려 저우는 스테이블 코인 발행자들이 종종 중앙은행이 "돈을 찍어내는" 사고방식으로 행동하며, 통화 정책에 대한 동일한 이해 없이 더 넓은 채택을 위해 토큰을 발행한다고 강조했습니다. 이러한 무분별한 발행과 시장의 높은 레버리지가 결합되면 스트레스 시기에 승수 효과를 만들어 유동성 충격을 초래할 수 있습니다. 그는 또한 스테이블 코인이 많이 사용되는 암호화폐 시장에서 가격 조작이 여전히 만연하여 경험이 부족한 투자자들이 특히 노출된다고 경고했습니다. 스테이블 코인이 이제 실물 연계 자산(RWA) 거래와 얽혀 있어, 저우는 투명성 격차가 젊고 보호받지 못하는 투자자들을 끌어들일 수 있다고 경고했습니다. 약한 사용성과 규제 과제 투기를 넘어, 저우는 많은 스테이블 코인이 실제 경제적 수요를 충족하는지에 의문을 제기했습니다. 그는 강력한 사용 사례 없이는 규제 라이센스에도 불구하고 토큰이 중복될 위험이 있다고 제안했습니다. 그는 또한 오늘날의 기존 지불 시스템이 이미 매우 낮은 비용을 제공하고 있어, KYC 및 AML과 같은 규정 준수 요구 사항이 적용되면 스테이블 코인이 경쟁하기 어렵다고 상기시켰습니다. 불충분한 감독 미국의 GENIUS 법안과 홍콩의 스테이블 코인 프레임워크와 같은 조치들이 감독을 강화하려고 시도하지만, 저우는 현재 규칙이 부족하다고 믿습니다. 준비금 관리와 같은 중요한 문제 - 누가 자산을 보유하고 어디에 있는지 - 는 여전히 해결되지 않아, 위기 시 시스템적 위험을 남기고 있습니다. 더 큰 그림 저우의 개입은 글로벌 결제 도구로서의 스테이블 코인의 약속과 현실 사이의 커지는 격차를 강조합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 13:01
이더리움 초기 투자자들, 1300만 달러 펀딩 달성한 이 프리세일에서 유사점 발견
2014년, 이더리움의 프리세일은 $0.31에 토큰을 제공했습니다. 2021년, ETH가 거의 $5,000에 도달했을 때, 초기 투자자들은 [...] 이 게시물 "이더리움의 초기 투자자들이 $13M의 펀딩을 달성한 이 프리세일에서 유사점을 발견" Coindoo에 처음 게재되었습니다.
Coindoo
2025/08/31 12:48
분석가: 비트코인 상승에 대한 의구심은 수년간 계속될 것이며, 가장 큰 장애물은 기술적인 것이 아닌 심리적인 것입니다
PANews는 8월 31일 Cointelegraph에 따르면, 비트코인 컨설턴트 Luke Broyles가 Coin Stories 팟캐스트에서 비트코인의 추가 상승 능력에 대한 회의론이 수년간 지속되어 왔으며, 가격이 수백만에 도달하더라도 이러한 회의론은 계속될 가능성이 있고, 변화는 "극도로 오랜 시간"이 걸릴 수 있다고 말했다고 보도했습니다. Broyles는 비트코인의 가장 큰 장애물은 기술적인 것이 아니라 심리적인 것이라고 믿으며, 대부분의 사람들은 여전히 비트코인이 그들의 일상 생활을 개선할 수 있다고 믿지 않는다고 합니다. "안타깝게도, 많은 사람들이 직접 보기 전까지는 전환하지 않을 것이라고 생각합니다."
PANews
2025/08/31 12:13
비트코인이 '더 오를 수 있다'는 회의론은 1000만 달러에서도 지속될 것: 분석가
비트코인 어드바이저는 비트코인이 최대 1000만 달러까지 도달할 수 있으며, 사람들은 여전히 "더 이상 오를 수 없겠지?"라고 말할 것이라고 합니다 비트코인 어드바이저에 따르면, 비트코인의 추가 상승 가능성에 대한 회의론은 수년간 이 자산을 따라다녔으며, 가격이 수백만 달러에 도달하더라도 계속될 가능성이 높습니다. "저는 이런 상황이 매우 오랫동안 지속될 것이라고 생각합니다," 비트코인 어드바이저의 루크 브로일스가 금요일 코인 스토리즈 팟캐스트에서 나탈리 브루넬에게 말했습니다. "비트코인이 500만 달러, 1000만 달러 또는 그 이상이 되어도 사람들은 여전히 '그래, 지금 세계 자산의 8%를 차지하고 있어. 더 이상 오를 수 없겠지?'라고 말할 것입니다"라고 그는 덧붙였습니다. 더 보기
Coinstats
2025/08/31 11:48
