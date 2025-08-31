ApeCoin 팀, 솔라나 확장을 위한 R.A.I.D 전략 출시

ApeCoin 팀이 솔라나 확장을 위한 R.A.I.D 전략을 출시했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: ApeCoin 팀이 문화 토큰 상태로 전환하는 R.A.I.D 전략을 도입했습니다. ApeCoin은 솔라나 블록체인으로 확장하고 DeFi에 통합됩니다. 시장 반응에는 중앙화와 생태계 성장에 대한 혼합된 커뮤니티 피드백이 포함됩니다. 2025년 8월 31일, ApeCoin 팀은 ApeCoin을 거버넌스 토큰에서 문화 토큰으로 전환하고 솔라나 블록체인 확장과 DeFi 통합을 목표로 하는 R.A.I.D 전략을 발표했습니다. 이 전략은 ApeCoin의 유틸리티와 거버넌스에 중요한 전환점을 마련하며, 솔라나와 이더리움 생태계 내에서 시장 역학과 자산 가치의 잠재적 변화를 약속합니다. ApeCo, 솔라나 통합을 위해 4억 8600만 달러의 자산 통제 Yuga Labs의 지원을 받는 ApeCoin 팀은 거버넌스를 ApeCoin DAO에서 ApeCo라는 중앙화된 기관으로 이전했습니다. ApeCo는 현재 4억 8600만 달러의 자산을 관리하며, 이는 솔라나 및 DeFi 플랫폼과 협력하여 실행을 간소화하고 생태계 성장을 촉진하기 위한 전략입니다. 거버넌스 토큰에서 문화 토큰으로의 발표된 전환은 디지털 생태계에서 ApeCoin의 역할을 재정의할 것으로 예상됩니다. 시장과 커뮤니티 반응은 다양하며, 일부 이해관계자들은 새로운 이벤트와 협업을 통한 더 넓은 채택과 향상된 유틸리티의 가능성을 환영합니다. 중앙화와 관련된 위험에 대한 우려가 제기되었으며, 이는 사용자 거버넌스 권한에 영향을 미칠 수 있습니다. 다양한 의견에도 불구하고, 이 제안은 ApeCoin 전략의 중요한 구조 조정에 주목을 끌었습니다. 시장 동향: ApeCoin의 전환은 더 넓은 블록체인 전략을 반영 알고 계셨나요? ApeCoin의 솔라나로의 전환은 USDC의 솔라나 및 Polygon 플랫폼 배포에서 볼 수 있듯이, 더 넓은 커뮤니티 네트워크를 활용하려는 주요 토큰의 과거 크로스 체인 노력을 반영합니다. 2025년 8월 31일 기준, ApeCoin(APE)의 가치는 0.58달러이며, 시가총액은 약 4억 3785만 달러입니다. 이 토큰은 24시간 거래에서 2.70% 증가했지만 지난 90일 동안 7.49% 하락했습니다. APE의 움직임은 더 넓은 전략적 변화를 반영합니다...