메타마스크, 스테이블 코인 mUSD 출시: 주요 플랫폼들이 인프라 구축 중

메타마스크, 스테이블 코인 mUSD 출시: 주요 플랫폼들이 인프라를 구축하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 메타마스크의 2025년 8월 21일 mUSD 발표는 자가 수탁형 지갑이 Stripe의 Bridge와 M0로 구축된 자체 스테이블 코인을 출시한 첫 사례입니다. 1억 명이 넘는 사용자를 보유한 이 움직임은 플랫폼들이 기초 인프라를 구축하는 더 넓은 추세를 보여줍니다. 하지만 메타마스크만 이런 일을 하는 것은 아닙니다 - 또 다른 프로젝트도 미개발 시장에서 중요한 인프라를 구축하며 유사한 획기적인 기회를 창출하고 있습니다. mUSD 통합으로 웹3.0 사용자 경험이 변화할 수 있습니다 메타마스크 USD는 2025년 후반에 이더리움 블록체인과 Linea에서 출시될 예정이며, dapp과 DeFi 프로토콜 전반에 걸쳐 지갑 생태계에 완전히 통합됩니다. 이것이 특히 흥미로운 이유는 그 시기와 접근 방식 때문입니다. 메타마스크는 또 다른 일반적인 스테이블 코인을 만드는 대신, 웹3.0 상호작용을 위한 기초 레이어로 mUSD를 구축하고 있습니다. 사용자들은 법정화폐를 직접 mUSD로 온램프하고, 토큰 간 스왑하고, 블록체인 간에 가치를 이동할 수 있으며, 이 스테이블 코인은 전 세계 Mastercard 가맹점에서 메타마스크 카드를 통해 사용할 수 있게 될 계획입니다. 이러한 통합은 주류 사용자들이 DeFi를 완전히 수용하지 못하게 했던 전통적인 마찰 지점을 제거합니다. 규제 환경도 이러한 시기를 지원합니다. 이 출시는 결제 스테이블 코인을 규제하는 최초의 연방 프레임워크를 도입하는 미국 GENIUS 법안 이후 규제 명확성이 증가한 가운데 이루어집니다. 이러한 규제 기반은 기관 파트너와 사용자들에게 지갑 네이티브 스테이블 코인을 채택하는 데 더 많은 자신감을 줍니다. 기술적 관점에서, Bridge와 M0의 파트너십은 기업들이 전통적인 1년 과정 대신 몇 주 만에 맞춤형 디지털 달러를 만들 수 있게 합니다. 이러한 효율성은 다른 주요 지갑 제공업체와 DeFi 플랫폼이 자체 애플리케이션별 스테이블 코인을 출시하도록 영감을 줄 수 있으며, 특정 사용 사례에 최적화된 특수 디지털 달러의 새로운 카테고리를 만들 가능성이 있습니다. mUSD가 대출 시장, 탈중앙화 거래소, Linea의 수탁형 플랫폼을 포함한 핵심 프로토콜 전반에 통합됨에 따라, 성장하는 L2 DeFi 생태계에서 기초적인 역할을 할 것으로 자리매김하고 있습니다. 메타마스크가 주류 채택에 집중하는 동안...