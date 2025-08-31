MEXC 거래소
이것은 FC 바르셀로나의 라요 바예카노 라리가 경기 라인업입니다
이 게시물 FC 바르셀로나의 라요 바예카노 라 리가 경기 라인업이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. FC 바르셀로나는 세 번째 라 리가 경기에서 라요 바예카노와 맞붙게 됩니다. Getty Images 제라드 마틴은 스페인에서 일요일 밤 원정 3라운드 경기에서 FC 바르셀로나가 라요 바예카노와 맞붙을 때 수비 라인의 중심에서 깜짝 선발 출전합니다. 마틴은 FC 바르셀로나에서 뛸 수 있게 되었습니다. 마침내 라 리가에 등록되고 출전 허가를 받은 마틴은 프리미어 리그로의 이적 가능성과 연결되었지만 인상적인 2024/2025 시즌 이후 클럽에 남을 것으로 보입니다. 한시 플릭 감독 밑에서 트레블 우승을 차지한 경기에서 주로 풀백으로 활약했지만, 이번에는 마틴이 중앙 수비수로 선발 출전할 것으로 예상됩니다. 이는 이니고 마르티네스의 이적과 다른 상황 덕분이며, 마틴은 알레한드로 발데와 쥘 쿤데가 각각 좌우 풀백을 맡는 가운데 동료 유망주 파우 쿠바르시와 파트너십을 이룰 것입니다. 페르민과 가비의 상황으로 올모가 FC 바르셀로나의 공격형 미드필더 자리로 복귀합니다 플릭의 선발 라인업에서 해당 포지션에 대한 건전한 경쟁이 있지만, 가비가 2023년 말 전방십자인대를 다친 같은 무릎 부상으로 결장하면서 올모가 그 자리를 차지하게 되었습니다. 페르민 로페즈는 이론적으로는 가능하지만, 첼시로의 이적 가능성 때문에 벤치에 앉게 됩니다. 파브리지오 로마노에 따르면 첼시는 라 마시아 출신 선수에게 4000만 달러 이상을 제안했는데, 이는 많은 쿨레스(바르셀로나 팬)에게 씁쓸한 맛을 남기는 저렴한 이적이 될 것입니다. 올모로 돌아와서, 그는 시즌 첫 선발 출전을 하게 되며 페르민이 떠나기로 결정할 경우 자신이 적임자임을 플릭에게 증명하려 할 것입니다. 그 뒤에는 페드리와 같은 평소의 듀오가...
메타마스크, 스테이블 코인 mUSD 출시: 주요 플랫폼들이 인프라 구축 중
메타마스크, 스테이블 코인 mUSD 출시: 주요 플랫폼들이 인프라를 구축하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 메타마스크의 2025년 8월 21일 mUSD 발표는 자가 수탁형 지갑이 Stripe의 Bridge와 M0로 구축된 자체 스테이블 코인을 출시한 첫 사례입니다. 1억 명이 넘는 사용자를 보유한 이 움직임은 플랫폼들이 기초 인프라를 구축하는 더 넓은 추세를 보여줍니다. 하지만 메타마스크만 이런 일을 하는 것은 아닙니다 - 또 다른 프로젝트도 미개발 시장에서 중요한 인프라를 구축하며 유사한 획기적인 기회를 창출하고 있습니다. mUSD 통합으로 웹3.0 사용자 경험이 변화할 수 있습니다 메타마스크 USD는 2025년 후반에 이더리움 블록체인과 Linea에서 출시될 예정이며, dapp과 DeFi 프로토콜 전반에 걸쳐 지갑 생태계에 완전히 통합됩니다. 이것이 특히 흥미로운 이유는 그 시기와 접근 방식 때문입니다. 메타마스크는 또 다른 일반적인 스테이블 코인을 만드는 대신, 웹3.0 상호작용을 위한 기초 레이어로 mUSD를 구축하고 있습니다. 사용자들은 법정화폐를 직접 mUSD로 온램프하고, 토큰 간 스왑하고, 블록체인 간에 가치를 이동할 수 있으며, 이 스테이블 코인은 전 세계 Mastercard 가맹점에서 메타마스크 카드를 통해 사용할 수 있게 될 계획입니다. 이러한 통합은 주류 사용자들이 DeFi를 완전히 수용하지 못하게 했던 전통적인 마찰 지점을 제거합니다. 규제 환경도 이러한 시기를 지원합니다. 이 출시는 결제 스테이블 코인을 규제하는 최초의 연방 프레임워크를 도입하는 미국 GENIUS 법안 이후 규제 명확성이 증가한 가운데 이루어집니다. 이러한 규제 기반은 기관 파트너와 사용자들에게 지갑 네이티브 스테이블 코인을 채택하는 데 더 많은 자신감을 줍니다. 기술적 관점에서, Bridge와 M0의 파트너십은 기업들이 전통적인 1년 과정 대신 몇 주 만에 맞춤형 디지털 달러를 만들 수 있게 합니다. 이러한 효율성은 다른 주요 지갑 제공업체와 DeFi 플랫폼이 자체 애플리케이션별 스테이블 코인을 출시하도록 영감을 줄 수 있으며, 특정 사용 사례에 최적화된 특수 디지털 달러의 새로운 카테고리를 만들 가능성이 있습니다. mUSD가 대출 시장, 탈중앙화 거래소, Linea의 수탁형 플랫폼을 포함한 핵심 프로토콜 전반에 통합됨에 따라, 성장하는 L2 DeFi 생태계에서 기초적인 역할을 할 것으로 자리매김하고 있습니다. 메타마스크가 주류 채택에 집중하는 동안...
XRP 가격 전망: 9월에 25% 조정이 있을까, 아니면 새로운 상승세가 있을까?
XRP 가격 전망: 9월에 25% 하락 또는 새로운 상승세가 올까요? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. XRP 가격 전망: 9월에 25% 하락 또는 새로운 상승세가 올까요? 글은 Coinpedia Fintech News에 처음 게재되었습니다. XRP는 트레이더들이 모멘텀 변화의 잠재적 신호를 평가하면서 이번 9월에 다시 주목받고 있습니다. 8월에 잠시 3달러 선을 터치한 후, 토큰은 식었지만 2.80달러 근처에서 꾸준히 거래되고 있습니다. 모두가 궁금해하는 질문: XRP는 또 다른 상승을 준비하고 있는가, 아니면 9월에 더 깊은 하락이 올 수 있을까요? 오픈 인터레스트 급증은 강한 시장 활동을 신호합니다 가장 명확한 신호 중 하나는 파생상품 시장에서 왔습니다. XRP의 오픈 인터레스트(OI), 즉 선물 및 옵션 계약의 총 가치는 3달러를 향한 랠리 동안 35억 달러 이상으로 급증했습니다. 이는 트레이더들이 가격 움직임에 대한 레버리지 베팅에 몰리면서 강한 투기 수요를 반영했습니다. 그 이후 OI는 하락했지만, XRP는 여전히 2.80달러 이상을 유지하고 있습니다. 트레이더 Tyler McKnight는 이것이 시장이 약해지는 것이 아니라 단순히 활발한 활동 후 리셋하고 있다는 의미일 수 있다고 말합니다. 기관 수요는 여전히 부족 파생상품 거래는 활발했지만, 기관 채택은 여전히 미미합니다. ETF와 강한 유입이 있는 비트코인과 달리, XRP는 미국에서 8개의 현물 ETF 승인을 기다리고 있습니다. 유리한 법원 판결 이후에도 대형 기업들은 여전히 신중한 태도를 보이며, 소규모 참여자들이 주요 구매자로 남아 있습니다. 현재로서는 소규모 참여자들만이 XRP를 준비 자산으로 보유하는 데 관심을 보였습니다. 기술적 차트는 하락 위험을 경고 XRP 가격은 이미 지난 주에 약 6.7% 하락하여 2.83달러 주변에서 거래되고 있습니다. 주간 차트에서 이동평균수렴 확산지수(MACD)는 약세 크로스오버 직전에 있으며, 이 패턴은 이전에 2021년과 2025년 초에 50% 이상의 하락을 표시했습니다. 역사가 반복된다면, XRP는 50주 EMA인 2.17달러 근처로 하락할 수 있으며, 이는 잠재적으로 25%의 하락을 의미합니다. 이는...
페페 전망 2025: 회복 조짐이 나타나는 가운데 북극 파블로의 38단계 사전판매가 지금 구매할 수 있는 최고의 새로운 밈 코인 중 하나로 화제를 모으고 있습니다
밈 코인 시장은 오랫동안 조용히 있지 않습니다. 도지코인의 혼란스러운 사촌인 Pepe가 트레이더들이 최근 시장 위축이 2025년 컴백의 무대를 마련하는지에 대해 추측하면서 다시 한번 파장을 일으키고 있습니다. 고래들이 수십억 개의 토큰을 사들이면서, 대화는 주요 저항선 위로의 잠재적 돌파를 향해 변화하고 있습니다. 하지만 Pepe의 […]
리플 파트너 아미나 은행, 규제된 스테이블코인 발전을 위해 서클 얼라이언스 관계 강화
리플 파트너 아미나 은행, 규제 스테이블 코인 발전을 위해 서클과의 제휴 관계 강화 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 아미나 은행은 서클 및 리플과 함께 대담한 새로운 움직임으로 규제된 스테이블 코인 금융에서의 지배력을 강화하며, 차세대 수준의 보관, 거래 및 수익 접근성을 열고 있습니다. FINMA 규제를 받는 아미나 은행, 서클 및 리플과의 거래로 스테이블 코인 역할 강화 스위스 기반 아미나 은행은 8월 29일 소셜 미디어 플랫폼 X에서 파트너십을 확장했다고 공개했습니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/ripple-partner-amina-bank-deepens-circle-alliance-ties-to-advance-regulated-stablecoins/
주목해야 할 최고의 AI 및 밈 코인: Ozak AI, Pepe, 그리고 Dogecoin
최상위 AI 및 밈 코인들이 다음 불 런을 앞두고 주목을 받고 있으며, Ozak AI는 주로 빠르게 성장하는 AI 기반 암호화폐로 현재 $0.01의 다섯 번째 프리세일 단계에 있으며, 감사, CMC 및 CoinGecko 상장, 그리고 100배 상승 예측을 뒷받침하는 전략적 파트너십을 갖추고 있습니다. 이와 함께, $0.000009563의 Pepe는 계속해서
트럼프가 지지하는 WLFI, 9월 1일 4억 8300만 달러 토큰 언락 준비
트럼프가 지원하는 WLFI, 9월 1일 4억 8300만 달러 토큰 잠금 해제 준비 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 트럼프가 지원하는 WLFI, 9월 1일 4억 8300만 달러 토큰 잠금 해제 준비 글이 Coinpedia Fintech News에 처음 게재되었습니다. 트럼프가 지원하는 World Liberty Financial(WLFI)는 수백만 개의 토큰이 잠금 해제 날짜에 접근함에 따라 중요한 순간을 준비하고 있습니다. 이미 4억 8300만 달러 상당의 WLFI 토큰 중 절반 가까이가 Lockbox 계약에 보관되어 있고 9월 1일 대규모 잠금 해제가 며칠 앞으로 다가옴에 따라, 모든 이목은 이 움직임이 토큰의 가격과 미래에 어떤 영향을 미칠지에 집중되어 있습니다. 계약에 잠긴 4억 8300만 달러 Wu 블록체인 데이터에 따르면, 약 16억 2700만 WLFI 토큰(총 공급량의 16.27%)이 Lockbox 계약으로 이전되었습니다. 현재 계약 가격 0.297달러에서 이는 약 4억 8300만 달러의 잠긴 가치를 나타냅니다. 이렇게 많은 양이 보관되고 있다는 것은 특히 잠금 해제 이벤트를 앞두고 WLFI 커뮤니티의 신뢰와 헌신이 커지고 있음을 반영합니다. 토큰 보유자들은 2025년 8월 25일부터 8월 31일 사이에 Lockbox 계정을 활성화하여 초기 잠금 해제에 참여하도록 초대받았습니다. 한편, Lockbox 기능 페이지가 현재 활성화되어 프로세스에 대한 완전한 투명성과 사용자 제어를 제공합니다. 주요 토큰 잠금 해제 세부 정보 잠금 해제 시기: 프리세일 및 적격 토큰의 20%가 2025년 9월 1일 오전 8시(미국 동부 시간)에 청구 가능해집니다. 배포 제어: 나머지 80%는 향후 커뮤니티 거버넌스 투표에 따라 잠금 해제되어 보유자가 공급이 시장에 도달하는 방식에 직접 의견을 제시할 수 있습니다. 보안: Lockbox 계약은 선도적인 웹3 보안 회사인 Cyfrin의 포괄적인 감사를 거쳐 자금의 안전과 시스템 무결성을 보장합니다. WLFI 토큰 가격 및 시장 전망 기대감이 커짐에 따라 WLFI는 잠금 해제를 앞두고 계약 가격 0.297달러에 거래되었으며, 2차 시장의 IOU 가격은 0.56~0.57달러까지 상승하여 강력한 투기적 수요를 반영했습니다. 일부 분석가들은 초기 지지자들이 이익을 실현함에 따라 초기 변동성이 있을 가능성이 높지만...
Kaspa (KAS) 주간 단타 가격 전망
Kaspa 가격은 올해 초 큰 움직임을 보인 후 최근에는 꽤 조용한 상태를 유지하고 있습니다. 몇 달 전에는 $0.20을 넘어섰습니다. 그 이후로 모멘텀이 식었고, 8월을 마무리하는 지금 KAS는 약 $0.085에 거래되고 있습니다. 트레이더들은 이 수준이 솔리드 베이스로 전환될지 주시하고 있습니다
SEC, 솔라나 현물 ETF 신청 추진
SEC, 솔라나 ETF 신청을 위해 기업들과의 대화를 강화합니다. 초기 솔라나 ETF는 비트코인과 이더리움 상대와 맞먹기 위해 고군분투합니다. 계속 읽기: SEC, 솔라나 현물 ETF 신청 추진 중 이 글 SEC, 솔라나 현물 ETF 신청 추진 중은 COINTURK NEWS에 처음 게재되었습니다.
이더리움은 '가장 큰 매크로 트레이드'라고 분석가가 말한다 - 그 이유 3가지
톰 리는 AI가 장기적으로 이더리움 블록체인의 세 번째 촉매제가 될 것이라고 말했다.
