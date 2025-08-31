MEXC 거래소
수십 년 동안 당신의 부를 보장할 오늘 구매해야 할 최고의 암호화폐
수십 년 동안 당신의 부를 보장할 오늘 구매해야 할 최고의 암호화폐 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 17:33
트럼프의 중앙은행 연극이 FRB의 독립성 신화를 폭로하다
트럼프의 중앙은행 연극이 연준의 독립성 신화를 폭로하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 연방준비제도 의장 제롬 파월에게 가한 압력과 연방준비제도 이사회 위원 리사 쿡의 논란이 된 해임을 둘러싼 많은 소란이 일고 있으며, 이는 연준이 실제로 얼마나 독립적인지에 대한 의문을 제기하고 있습니다. 그러나 역사는 백악관 행정부가 오랫동안 미국에 강한 영향력을 행사해 왔음을 분명히 보여줍니다.
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 17:32
아시아가 글로벌 금융 인프라를 재정의하고 있습니다
이 게시물 아시아가 글로벌 금융 인프라를 재정의하고 있다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 공개: 여기에 표현된 견해와 의견은 전적으로 저자의 것이며 crypto.news 편집부의 견해와 의견을 대표하지 않습니다. 토큰화는 글로벌 부의 규칙을 다시 쓰고 있으며, 인도네시아와 말레이시아와 같은 아시아 국가들은 글로벌 실물 자산 붐의 중심지로 부상하고 있습니다. 미국이 승인한 암호화폐 규칙에 의존하고 규제 관성에 묶인 런던과 같은 기존 허브와 달리, 아시아는 의도적으로 자체 금융 미래를 형성하기 위해 움직이고 있습니다. 요약 미개발 기회로서의 토큰화된 수쿠크: 글로벌 수쿠크 발행이 1조 달러 이상임에도 불구하고, 접근은 기관에 제한되어 왔습니다 — 토큰화는 샤리아 준수, 수익 창출 금융을 민주화할 수 있습니다. 규제 명확성 ≠ 준비: 라이센싱은 이제 기본이지만, 2차 시장과 인프라 없이는 250억 달러의 토큰화된 자산이 대부분 유동성이 없습니다. 경쟁 우위로서의 인프라: 성공은 크로스 체인 정산, 블록체인 상호운용성, 소매 친화적 제품을 가능하게 하는 설계에 의한 규정 준수 시스템에 달려 있습니다. 비전보다 실행: 플랫폼은 이슬람 금융 성장을 포착하기 위해 아키텍처를 현지화하고, 깊은 인프라 스택을 소유하며, 신뢰할 수 있는 유통 레일을 구축해야 합니다. 그러나 자본과 혁신이 RWA로 유입됨에 따라, 한 부문은 이상하게도 서비스가 부족합니다: 샤리아 준수, 수익 창출 상품입니다. 오랫동안 기관이 지배해온 수쿠크는 전 세계적으로 1조 달러 이상의 미지불 발행을 대표하며, 말레이시아와 인도네시아가 글로벌 수쿠크 시장의 거의 절반(47%)을 차지합니다. 이 수익성 높은 투자 수단은 역사적으로 기관 및 인증된 투자자에게 제한되어 왔지만 — 토큰화된 제안이 이를 변화시키기 위해 여기에 있습니다. 규제 승인이 기본 요건이 됨에 따라, 아시아 플레이어들은 자본 장벽을 낮추고 이슬람 금융 유동성을 해제하는 수단으로 토큰화를 통해 글로벌 수쿠크 시장을 차지하기 위해 경쟁하고 있습니다. 그러나 탄력적인 빌더들은 먼저 온체인 제품, 크로스 체인 플러그인, 투명한 유동성 접근을 통해 규정 준수를 운영하여 진입 장벽이 낮아진 성능 좋은 시장을 추진해야 합니다. 토큰화의 미래는 이념이 아닌 유틸리티에 의해 정의될 것입니다. 규제 승인은 단지 동등성의 지점일 뿐입니다 규제 라이센싱은 일단 부여되면...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 17:27
트럼프, 미국 리더십을 위한 전략적 비트코인 준비금 설립
트럼프, 미국 리더십을 위한 전략적 비트코인 준비금 설립이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 트럼프, 전략적 비트코인 준비금 창설을 위한 행정명령에 서명. 이 조치로 미국이 디지털 자산 전략의 최전선에 서게 됨. 비트코인의 헤지 자산으로서의 역할에 영향을 미치는 변화. 주목할 만한 움직임으로, 트럼프 행정부는 2025년 6월 21일 공식적으로 전략적 비트코인 준비금을 설립하여 비트코인을 글로벌 시장에서 금과 함께 주요 헤지 자산으로 자리매김했습니다. 미국 정부의 이러한 전략적 결정은 헤지 자산 역학의 중요한 변화를 알리며, 투자자 심리에 영향을 미치고 금융 시장에서 암호화폐의 역할을 재구성하고 있습니다. 미국, 비트코인 준비금으로 디지털 자산 전략 주도 트럼프는 미국을 디지털 자산 전략의 리더로 자리매김하기 위한 전략적 비트코인 준비금 창설을 위한 행정명령에 서명했습니다. 이는 국가 헤지 자산 정책의 중요한 변화를 의미합니다. 데이비드 삭스가 암호화폐 규제 프레임워크 개발을 위한 기관 간 노력을 주도하고 있으며, 폴 앳킨스는 집행 조치를 완화할 것으로 예상됩니다. "우리는 미국 국민의 이익을 보호하면서 디지털 자산의 혁신을 지원하는 규제 프레임워크를 만들고 있습니다." — 데이비드 삭스, 대통령 실무 그룹 의장 비트코인 가격 및 정부 축적 효과 알고 계셨나요? 미국 전략적 비트코인 준비금의 설립은 비트코인의 대규모 정부 보유를 최초로 나타내며, 국가 금융 시스템에서 디지털 자산의 진화하는 역할을 강조합니다. 비트코인 가격은 현재 $109,040.45이며, 시가총액은 $2.17조로 57.17%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 24시간 거래량은 $44.31억으로, 41.05% 감소했습니다. 주간 및 월간 가격 변동은 변동을 반영하며, CoinMarketCap 데이터에 따르면 최근 약간의 안정화 경향을 보이고 있습니다. 비트코인(BTC), 일일 차트, 2025년 8월 31일 18시 07분(KST) CoinMarketCap 스크린샷. 출처: CoinMarketCap Coincu 연구팀은 정부의 암호화폐 축적이 시장 유동성을 감소시키는 동시에 국제 준비 자산 중 비트코인의 역할을 변화시킬 수 있다고 강조합니다. 이러한 조치는 규제 적응과 기술 발전을 가속화하여 디지털...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 17:15
법 집행 없는 보전은 순수한 이상주의입니다
법 집행 없는 보존은 순수한 이상주의일 뿐이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 해양 생물이 익사로 죽어가는 모습을 상상하는 것은 특히 끔찍합니다; 이는 부자연스럽고 모순적입니다. 그물 줄이 이 동물들의 목을 감아 천천히 목을 조이고, 질식시키며, 산소가 부족해지는 모습을 상상해보세요. 이 거북이들의 죽음이 먹을 것이 없어 이 거북이들을 먹는 가난한 현지 인도인들에게 도움이 되고 있을까요? 아닙니다, 이 바다거북이들의 죽음은 예방 가능합니다. 상업 어부들의 트롤링 그물은 탐욕스럽게 그들의 경로에 있는 모든 해양 생물을 제거합니다. 그들의 그물은 구별하지 않습니다. 바다거북이들은 위협받고 있으며 그들의 죽음은 예방 가능합니다. 와일드라이프 얼라이언스 저는 20년 전에 그곳에 있었으며, 제 단체가 올리버 리들리 거북이를 멸종 위기에서 구해내는 데 중요한 역할을 했다고 자랑스럽게 보고할 수 있습니다. 만약 지방 정부가 이 문제를 계속 관리하고 우리의 큰 진전을 유지했다면, 올리버 리들리는 여전히 번성하고 있을 것입니다. 대량 사망이나 좌초에 대한 보고는 없었을 것입니다. 우리가 현장에 도착했을 때, 47,000마리의 죽은 거북이들이 오디샤 해변에 흩어져 있었고, 그들의 악취 나는 부패한 시체들은 감각을 충격시키며 우리의 도전의 심각성을 내장적으로 명확하게 했습니다. 벨린다 라이트는 그녀가 알고 있는 최고의 NGO들에게 일련의 SOS 메시지를 보냈지만, 우리 외에는
비트코인 가격 분석, 시장 바닥 신호 암시
비트코인 가격 분석, 시장 하한가를 암시하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인(BTC)은 현재 약 $108,700에 거래되고 있으며, 당일에는 변동이 없지만 지난 달 대비 6% 이상, 지난 주 대비 약 5% 하락했습니다. 비트코인 가격 움직임의 침체는 시장 전반의 신중함을 반영하지만, 표면 아래에서는 온체인 신호가 반등 내러티브가 강화되고 있음을 시사합니다. 단타매매 투자자들의 항복, 실현 가격 클러스터, 기술적 수준이 함께 시장이 다음 결정적인 움직임을 준비하고 있음을 나타냅니다. 단타매매 SOPR, 약한 손의 퇴장을 보여주다 Spent Output Profit Ratio(SOPR)는 온체인에서 이동한 코인이 이익 또는 손실로 판매되었는지를 측정합니다. 일반적으로 가장 반응이 빠른 단타매매 투자자들에게 이 지표는 감정의 실시간 시세를 제공합니다. 최근 몇 주간 비트코인 가격이 하락하면서 단타매매 SOPR은 8월 29일 0.982로 떨어져 몇 달 만에 최저치를 기록했습니다. 이는 많은 단타매매 투자자들이 손실을 보고 매도하고 있음을 의미하며, 이는 종종 약한 손의 항복으로 해석됩니다. 역사적으로 이러한 행동은 시장에서 단기 투기꾼들을 제거하여 더 강한 손이 들어올 수 있는 조건을 만듭니다. 비트코인 단타매매 투자자들, 시장 하한가를 암시: Cryptoquant 4월 17일 SOPR이 1년 최저치인 0.94에 도달했을 때 비슷한 패턴이 관찰되었습니다. 당시 비트코인은 $84,800에서 바닥을 찍은 후 SOPR이 1 이상으로 전환되자 31.6% 반등하여 $111,600에 도달했습니다. 현재의 움직임은 비슷한 구도를 보이고 있어, 이번 항복이 시장 하한가를 알리는 신호일 수 있음을 시사합니다. 토큰 TA와 시장 업데이트를 원하시나요: 이와 같은 토큰 인사이트를 더 원하시나요? 여기에서 에디터 Harsh Notariya의 일일 암호화폐 뉴스레터를 구독하세요. 보도 시점에서 단타매매 SOPR 지표는 0.99로 상승했지만 여전히 다주 최저치 주변에 머물러 있습니다. URPD, 강력한 지지선과 저항 클러스터를 강조 UTXO Realized Price Distribution(URPD)은 기존 BTC 공급이 마지막으로 이동한 위치를 매핑하여 지지선과 저항에 대한 통찰력을 제공합니다. 각 클러스터는 가격 수준을 나타냅니다...
비트코인의 하락이 알트코인 급등을 촉발할 수 있을까?
비트코인의 하락이 알트코인 급등을 촉발할 수 있을까? 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인의 최근 5% 이상의 가치 하락은 소셜 미디어의 관심을 끌었으며, "하락장 매수"에 대한 수많은 요청을 불러일으켰습니다. 이러한 논의는 전문가들 사이에서 잠재적인 시장 위험에 대한 우려를 제기했습니다. Santiment의 Brian Quinlivan은 많은 투자자들이 하락하는 가격을 기회로 인식하고 있다고 강조했습니다. 계속 읽기: 비트코인의 하락이 알트코인 급등을 촉발할 수 있을까? 출처: https://en.bitcoinhaber.net/can-bitcoins-slide-spark-an-altcoin-surge
위스키 전문가가 말하는 세계에서 가장 과소평가된 스카치
위스키 전문가에 따른 세계에서 가장 과소평가된 스카치라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오켄토션은 위스키 업계 전반에서 마땅히 받아야 할 인정을 받지 못하고 있는 역사적인 스카치 브랜드입니다. 사진 일러스트레이션: Brad Japhe 클라이드 강에서 가까운 푸른 초원에 자리 잡은 오켄토션은 2세기가 조금 넘는 기간 동안 세계적 수준의 스카치를 생산해 왔습니다. 이 전설적인 로우랜드 몰트는 많은 장점을 가지고 있습니다: 충분히 숙성된 재고, 독특한 삼중 증류 생산 방식, 그리고 글래스고 도심에서 30분 거리에 있는 매력적인 새 방문자 센터가 있습니다. 오켄토션은 발음하기는 어렵지만(ock-un-tosh-un) 사랑하기는 쉽다고 할 수 있습니다. 이는 최근 몇 년간 최고의 주류 대회에서 이 싱글 몰트가 획득한 많은 상들로 증명됩니다: 샌프란시스코에서의 더블 골드, 스코틀랜드 위스키 어워드에서 증류소 캐스크 - 1997 올로로소 부문 금메달, 그리고 가장 최근에는 2024 월드 위스키 어워드에서 브랜드의 베리향이 풍부한 트리플 우드가 "논에이지 스테이티드 스카치 카테고리 최고"를 수상했습니다. 모든 역사적 전통과 성공에도 불구하고, 오켄토션이 미국에서 여전히 저평가되고 있다는 것은 상상하기 어렵습니다. 하지만 이 사실을 부정하기도 어렵습니다. 미국 전역에 걸친 광범위한 유통은 이 술에게 여전히 어려운 과제이며, 스카치 슈퍼스타의 일반적인 용의자들과의 대화에서 거의 언급되지 않습니다. 그 목록에는 라프로익, 보모어, 글렌 게리오치와 같은 자매 브랜드들이 포함되어 있지만(모두 같은 모회사인 산토리 글로벌 스피릿이 소유). 사실, 한 전문가는 오켄토션이 세계에서 가장 과소평가된 스카치 라벨이라고 말할 정도입니다. 그리고 그는 이 주제에 대해 한두 가지 알고 있어야 합니다. 조니 먼델은 증류소 근처에서 자란 스카치 광이며, 10년 가까이 산토리 위스키의 수석 홍보대사로 일했습니다. 현재 그는...
분석가들이 2026년 이전 140배 수익을 예상하는 가운데 카르다노 & 도지코인은 부진하고 트레이더들은 레이어 브렛에 주목
카르다노와 도지코인이 뒤처지는 동안 트레이더들은 분석가들이 2026년 전 140배 수익을 예측한 레이어 브렛에 주목하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 카르다노(ADA)와 도지코인(DOGE)과 같은 거대 코인들이 거의 모멘텀 없이 느리게 움직이는 것을 지켜보는 데 지치셨나요? 많은 홀더들은 결코 오지 않는 돌파를 기대하며 자리를 지키고 있지만, 스마트 머니는 다른 곳으로 초점을 옮기고 있습니다. 레이어 브렛($LBRETT)은 이미 심각한 화제를 불러일으키고 있는 새로운 이더리움 레이어 2 밈 코인입니다. 번개처럼 빠른 거래, 낮은 수수료, 그리고 활기찬 커뮤니티를 갖춘 이 코인은 트레이더들이 다음 큰 암호화폐 플레이로 주목하고 있습니다. 일부 분석가들은 2026년 전에 140배의 잠재적 수익을 예측하며, 레이어 브렛을 기존 세력에 대한 심각한 도전자로 자리매김하고 있습니다. 레이어 2가 레이어 브렛에게 카르다노와 도지코인보다 우위를 주는 이유 현실을 직시합시다: 이더리움의 레이어 1은 상당한 가스 수수료를 발생시키는 혼잡한 상태일 수 있습니다. 원래의 밈 토큰인 브렛은 그 잠재력을 완전히 발휘하지 못하는 베이스 체인에 갇혀 있었습니다. 하지만 레이어 브렛은? 이 프로젝트는 자유롭게 벗어나 이더리움에 직접 구축된 차세대 레이어 2 솔루션으로 등장했습니다. 이것은 "밈과 메커니즘이 만나는 곳"으로, 번개처럼 빠른 거래와 초저 가스 수수료를 제공합니다. 이것은 단순한 또 하나의 밈 코인이 아닙니다; 이것은 목적이 있는 레이어 2 블록체인으로, 카르다노와 같은 오래된 프로젝트들이 종종 효율적으로 제공하기 어려운 실제 세계의 확장성을 제공합니다. 이를 종종 느린 카르다노의 개발 속도나 도지코인의 대체로 유틸리티가 없는 존재와 비교해보세요. 레이어 브렛은 일반적인 병목 현상을 제거하여 대규모 채택을 위한 명확한 경로를 제공합니다. 이것은 웹3의 미래를 위해 설계된 낮은 가스 수수료 암호화폐입니다. 스테이킹 보상과 ADA, DOGE 홀더들이 레이어 브렛을 주목하는 이유 천문학적인 보상을 얻을 수 있는데 왜 소소한 스테이킹 수익이나 단순한 가격 투기에 만족하시겠습니까? 레이어 브렛 암호화폐 프리세일의 초기 참가자들은 놀라운 1,340% APY를 얻을 수 있습니다. 이것은 선점자의 이점입니다. 레이어 브렛이 헤드라인을 장식하는 이유는 다음과 같습니다: 레이어 2 이더리움에 구축됨: 고속, 저비용, 믿을 수 없을 정도로 확장 가능. 프리세일 접근: 일찍 자리를 확보하세요...
분석가들, 3분기 후반 거래에서 Avalanche와 Polkadot이 식는 가운데 새로운 프리세일 급증에 주목
이 게시물 분석가들이 애벌랜치와 폴카닷이 Q3 후반 거래에서 식는 동안 새로운 프리세일 급등에 주목하다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장은 Q3가 마무리되면서 흥미로운 시기를 맞이하고 있습니다. 애벌랜치와 폴카닷은 모두 몇 주간의 횡보장 이후 중요한 수준을 유지하려고 노력하고 있습니다. 트레이더들은 이 코인들이 상승할지 아니면 매집박스에 갇힐지 알고 싶어합니다. 한편, 프리세일 토큰들은 다음 불장 이전에 더 큰 이익을 원하는 선도 구매자들의 관심을 끌고 있습니다. 여기서 MAGACOIN FINANCE가 등장합니다. 이 프로젝트는 관심 목록 상위를 차지하고 있으며, 분석가들은 이것이 Q4로 향하는 가장 흥미로운 프리세일 중 하나라고 말합니다. 이중 감사가 완료되고 수요가 증가함에 따라 MAGA는 시장이 다시 활기를 띠면 더 확립된 이름들을 능가할 수 있는 토큰처럼 보이기 시작했습니다. 느리게 움직이는 코인에서 초기 단계 기회로의 이러한 전환은 소매 트레이더들과 일부 고래들 사이에서 큰 화제가 되고 있습니다. 23달러에서의 애벌랜치 가격 지지선이 구매자 관심을 끌다 애벌랜치는 구매자들이 새로운 힘을 보여주는 결정적인 시기에 도달했습니다. 트레이더들은 최근 저점 회복에 이어 모멘텀이 모이는 것을 주의 깊게 관찰하고 있습니다. 이 코인은 미래에 더 강한 패턴이 발전할 것을 시사하는 중요한 지지 구역을 지켜낼 수 있었습니다. 분석가들은 이제 상승 움직임이 중단 없이 계속된다면 새로운 목표를 가리키고 있습니다. 큰 질문은 애벌랜치가 다음 저항점을 향해 이익을 확장할 수 있는지 여부입니다. 애벌랜치는 23달러 주변에서 강한 지지를 찾았으며, 반복된 테스트가 반등을 촉발했습니다. 차트는 가격이 이 수준에서 긍정적으로 반응할 때마다 녹색 화살표를 보여주었습니다. 증가된 매수 주문은 이동에 가중치를 더하여 단기 통제권을 강세로 전환했습니다. 첫 번째 주요 상승 목표는 32달러 근처에 있습니다. 그러나 이 회복이 실제로 유지되려면 애벌랜치는 먼저 28달러를 회복하고 그 위에서 마감해야 합니다. 그렇지 않으면 코인은 다시 미끄러져...
