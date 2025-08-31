법 집행 없는 보전은 순수한 이상주의입니다

해양 생물이 익사로 죽어가는 모습을 상상하는 것은 특히 끔찍합니다; 이는 부자연스럽고 모순적입니다. 그물 줄이 이 동물들의 목을 감아 천천히 목을 조이고, 질식시키며, 산소가 부족해지는 모습을 상상해보세요. 이 거북이들의 죽음이 먹을 것이 없어 이 거북이들을 먹는 가난한 현지 인도인들에게 도움이 되고 있을까요? 아닙니다, 이 바다거북이들의 죽음은 예방 가능합니다. 상업 어부들의 트롤링 그물은 탐욕스럽게 그들의 경로에 있는 모든 해양 생물을 제거합니다. 그들의 그물은 구별하지 않습니다. 바다거북이들은 위협받고 있으며 그들의 죽음은 예방 가능합니다. 와일드라이프 얼라이언스 저는 20년 전에 그곳에 있었으며, 제 단체가 올리버 리들리 거북이를 멸종 위기에서 구해내는 데 중요한 역할을 했다고 자랑스럽게 보고할 수 있습니다. 만약 지방 정부가 이 문제를 계속 관리하고 우리의 큰 진전을 유지했다면, 올리버 리들리는 여전히 번성하고 있을 것입니다. 대량 사망이나 좌초에 대한 보고는 없었을 것입니다. 우리가 현장에 도착했을 때, 47,000마리의 죽은 거북이들이 오디샤 해변에 흩어져 있었고, 그들의 악취 나는 부패한 시체들은 감각을 충격시키며 우리의 도전의 심각성을 내장적으로 명확하게 했습니다. 벨린다 라이트는 그녀가 알고 있는 최고의 NGO들에게 일련의 SOS 메시지를 보냈지만, 우리 외에는 아무도 응답하지 않았습니다. 우리가 도착했을 때, 그녀는 우리를 즉시 오리사 해안(현재 오디샤)과 이 열린 무덤으로 데려갔습니다. 그녀는 우리와 마찬가지로 직접 행동이 효과가 있다고 믿었습니다. 우리는 트롤선들이 항구로 돌아오기 직전에 그들을 막을 계획을 세웠습니다. 두 명의 영국인, 한 명의 미국인, 그리고 한 명의 인도 산림 공무원이 우리 팀을 구성했습니다(해안 경비대는 도움을 거부했습니다). 당국은 우리가 차단을 위해 그들의 보트 중 하나를 사용하도록 허락했습니다. 매일 밤, 우리는 해안으로 돌아오는 트롤선들을 잡았습니다. 하나씩...