조정된 MVRV가 39%를 기록하며 비트코인 시장이 중립으로 전환
비트코인 시장이 조정된 MVRV가 39%를 기록하며 중립으로 전환되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 시장이 조정된 MVRV가 39%를 기록하며 중립으로 전환 | Bitcoinist.com
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 18:56
일본 네일 살롱, 30억 달러 규모의 비트코인 보유 목표
일본 네일 살롱, 30억 달러 규모의 비트코인 보유를 목표로 한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 예상치 못한 참가자: 일본 네일 살롱, 30억 달러 규모의 비트코인 보유를 목표로
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 18:41
트럼프 관세로 인한 인플레이션 급등으로 비트코인, 이더리움 ETF에서 2억 9100만 달러 유출
트럼프 관세로 인한 인플레이션 급증으로 비트코인, 이더리움 ETF에서 2억 9100만 달러 유출이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 2억 9100만 달러 유출: 인플레이션 우려가 급증하면서 금요일 현물 비트코인 및 이더리움 ETF에서 총 2억 9100만 달러가 유출되었습니다. 트럼프 관세가 인플레이션 부추겨: 새로운 핵심 인플레이션 데이터는 전년 대비 2.9% 상승했으며, 트럼프의 10% 수입 관세가 비용 상승의 원인으로 지목되었습니다. 기관 투자 심리 변화: 이더리움 ETF는 5일 연속 유입 후 반전되어 거시경제 변화에 대한 시장 민감도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 미국 인플레이션의 급격한 상승이 암호화폐 ETF 시장을 흔들고 있습니다. 금요일, 투자자들은 예상보다 높은 인플레이션 데이터 발표 후 비트코인과 이더리움 ETF에서 약 3억 달러를 인출했으며, 이는 도널드 트럼프의 현 무역 체제 하에서 미국 통화 정책에 대한 새로운 우려를 불러일으켰습니다. 더 읽기: 트럼프 지원 Truth Social, BTC, ETH 등 10억 달러 보유한 암호화폐 ETF 출시 신청 현물 비트코인 및 이더리움 ETF 대규모 유출 SoSoValue에 따르면 금요일 비트코인과 이더리움 현물 ETF는 각각 1억 2664만 달러와 1억 6464만 달러의 순 유출로 큰 타격을 입었습니다. 이는 이더리움이 자산 클래스에 15억 달러 이상을 추가한 5일 연속 유입 후 첫 일일 유출을 기록한 것입니다. 현재 운용 자산(AUM)은 다음과 같습니다: 비트코인: 1399억 5000만 달러 이더리움: 285억 8000만 달러 비트코인 ETF 중에서는 Fidelity의 FBTC가 6620만 달러 유출로 손실을 주도했습니다. 그 뒤를 이어 ARK Invest와 21Shares가 관리하는 ARKB가 7207만 달러 손실을 기록했고, 그레이스케일의 GBTC는 1530만 달러가 유출되었습니다. 소수의 펀드만이 소폭의 유입을 기록했습니다: BlackRock의 IBIT: +2463만 달러 WisdomTree의 BTCW: +230만 달러 더 읽기: SEC, 현물 암호화폐 ETF 거래 승인, 비트코인 및 이더 펀드에 중대한 변화 인플레이션 데이터, 금리 인하에 대한 우려 촉발 핵심 PCE 지수 2.9% 기록 - 2월 이후 최고치 금요일의 유출은 연방준비제도이사회가 선호하는 인플레이션 측정 지표인 핵심 개인소비지출(PCE) 지수를 발표한 직후 발생했습니다. 보고서에 따르면 2.9%
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 18:38
NFT 판매, 주소, 스테이블 코인 증가로 Polygon 가격 45% 급등 예상
BitcoinEthereumNews.com에 "NFT 판매, 주소, 스테이블 코인 증가로 Polygon 가격 45% 급등 예상" 게시물이 등장했습니다. Polygon 가격은 대체 불가능 토큰(NFT) 판매, 스테이블 코인 공급량, 네트워크 내 활성화 주소가 증가하면서 중요한 저항선을 돌파했습니다. 요약 Polygon 가격은 제3자 플랫폼 데이터가 생태계 성장을 보여주면서 상승했습니다. 네트워크 내 NFT 판매와 구매자가 지난 7일 동안 두 자릿수 증가했습니다. Polygon 생태계의 스테이블 코인 공급량이 사상 최고치로 급증했습니다. Polygon(POL)은 $0.2796까지 상승했는데, 이는 3월 3일 이후 최고 수준이며 올해 최저점보다 80% 높은 수준입니다. Polygon 활성화 주소 및 NFT 판매 반등 제3자 데이터에 따르면 Polygon 생태계 네트워크가 개선되고 있습니다. CryptoSlam에 따르면, 네트워크 내 NFT 판매는 지난 7일 동안 14% 증가하여 1890만 달러에 도달했으며 구매자는 64% 급증하여 65,626명에 이르렀습니다. 이러한 성장은 Courtyard가 주도했으며, NFT 판매가 17% 증가하여 1700만 달러에 달했습니다. 이 판매량은 CryptoPunks, DMarket, Pudgy Penguin 등 다른 세 컬렉션을 합친 것보다 훨씬 높았습니다. 이더리움(ETH), 비트코인(BTC), BNB 체인과 같은 다른 체인의 NFT 판매는 각각 13%, 6.7%, 54% 감소했습니다. Polygon 가격은 또한 Nansen 데이터가 네트워크 내 활성 사용자 수가 증가했음을 보여주면서 상승했습니다. 지난 7일 동안 10% 증가하여 240만 명에 도달했는데, 이는 솔라나와 Base를 포함한 대부분의 체인이 활성 사용자를 잃은 것을 고려하면 주목할 만합니다. 미국 정부가 일부 데이터를 Polygon 및 다른 체인으로 이전한 후에도 Polygon 가격이 상승했습니다. 상무부는 성명에서 온체인 데이터 게시가 블록체인 기술의 광범위한 유용성을 입증하는 데 도움이 되었다고 밝혔습니다. 한편, DeFi Llama 데이터에 따르면 Polygon은 스테이블 코인 산업에서 강력한 위치를 차지하고 있습니다. 스테이블 코인 공급량은 최근 GENIUS Act 서명 이후 주목할 만한 발전으로 사상 최고치인 13억 2천만 달러로 급증했습니다. 대부분
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 18:27
비트코인 1천만 달러? 고문은 의심하는 사람들이 여전히 믿지 않을 것이라고 말합니다
비트코인 1천만 달러? 고문은 의심하는 사람들이 여전히 믿지 않을 것이라고 말합니다라는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 18:14
미국 노동절로 인한 일부 선물 거래 조기 종료
미국 노동절로 인한 일부 선물 거래 조기 종료 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 미국 선물 시장이 노동절로 인해 조정됩니다. CME 및 ICE 선물 조기 마감. 암호화폐 거래에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됩니다. 미국 주식 시장은 9월 1일 노동절로 휴장하며, CME 선물은 베이징에서 조기 종료되어 주요 시장의 거래에 영향을 미칩니다. 이번 휴일 휴장은 CME 및 ICE 선물을 포함한 미국 관련 자산의 유동성에 영향을 미치며, 글로벌 암호화폐 시장에는 미미한 영향을 줄 것입니다. 노동절 선물 조기 마감: 영향받는 상품들 9월 1일, CME와 ICE에 상장된 일부 선물 계약 거래는 미국 노동절 휴일로 인해 조기 종료됩니다. 이 연례 일정 조정은 WTI 원유 및 귀금속과 같은 자산에 영향을 미칩니다. 이 행사 이후, 미국에서 운영되는 전통적인 금융 시장은 일시적으로 활동이 감소하며, 조기 마감은 질서 있는 시장 절차를 유지하기 위한 것입니다. 그러나 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)과 같은 암호화폐에 대한 직접적인 영향은 전 세계 주요 거래소가 계속 운영되기 때문에 미미할 것으로 예상됩니다. 예정된 마감 외에 잠재적 혼란에 관한 당국이나 주요 금융 기관의 중요한 성명은 없었습니다. 암호화폐 커뮤니티는 미국 연방 공휴일 동안 정상화되는 경미한 유동성 변화를 예상합니다. 비트코인 거래량 40% 이상 감소 알고 계셨나요? 미국 휴일 기간 동안 BTC 거래량은 미국 기관 활동 감소로 인해 약 10% 감소하며, 이는 전 세계적으로 확대되지만 휴일 이후 회복됩니다. CoinMarketCap에 따르면, 비트코인(BTC)의 현재 가격은 $108,479.44이며, 시가총액은 $2.16조, 시장 점유율은 57.10%입니다. 19,914,150의 유통 공급량을 가진 비트코인의 가격은 24시간 동안 0.07% 하락했습니다. 거래량은 $43.61억으로, 41.33% 감소를 보여줍니다. 비트코인(BTC), 일일 차트, 2025년 8월 31일 10시 08분(UTC) CoinMarketCap 스크린샷. 출처: CoinMarketCap Coincu Research에 따르면, 미국 연방 공휴일을 둘러싼 역사적 추세는
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 18:12
SocialGrowAI와 WeNode, 유휴 하드웨어를 웹3.0 + AI 파워하우스로 전환
SocialGrowAI와 WeNode가 유휴 하드웨어를 웹3.0 + AI 파워하우스로 전환한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. SocialGrowAI는 AI와 DeFi를 결합한 차세대 플랫폼으로, 주목할 만한 탈중앙화 컴퓨팅 기업인 WeNode와 파트너십을 맺었습니다. 이 협력은 미사용 하드웨어를 활용하여 웹3.0과 AI 워크로드를 재정의하는 데 중점을 둡니다. SocialGrowAI가 공식 소셜 미디어 발표에서 주장한 바와 같이, 이 개발은 기업 및 사용자 하드웨어를 웹3.0 및 AI 컴퓨팅 파워를 지원하는 강력한 인프라 레이어로 전환합니다. 따라서 이 움직임은 접근성과 효율성을 갖춘 웹3.0 개발을 발전시키는 주목할 만한 단계를 의미합니다. @WenodeIO와의 새로운 파트너십을 발표하게 되어 기쁩니다. WeNode는 유휴 PC 파워를 AI 및 웹3.0 워크로드를 위한 확장 가능하고 저렴한 인프라 레이어로 변환하는 탈중앙화 컴퓨팅 플랫폼입니다. 🔹 활용도가 낮은 소비자 및 기업 하드웨어 활용... pic.twitter.com/haW3X1Ouki — SocialGrowAI (@SocialGrowAI) 2025년 8월 30일 SocialGrowAI와 WeNode 파트너십이 AI 및 웹3.0 컴퓨팅 추진 WeNode와의 파트너십을 통해 SocialGrowAI는 탄력적인 인프라로 방대한 웹3.0 및 AI 워크로드를 효율적으로 처리할 준비가 되어 있습니다. 이러한 측면에서, 이 개발은 기업 시스템과 개인 PC에서 나오는 미개발 컴퓨팅 파워를 활용하여 확장 가능하고 저렴한 인프라 네트워크를 개발하는 것을 고려합니다. 이는 개인, 기업 및 개발자 모두에게 여러 고유한 기회를 열어줄 것으로 예상됩니다. 그 외에도, 이 파트너십은 AI 모델 배포 비용을 최소화하는 데 상당한 관심을 기울입니다. 동시에, 탈중앙화 생태계에서 웹3.0 앱의 효율적인 작동도 보장합니다. 이 개발은 하드웨어를 위임하는 기여자에게 보상을 제공하면서 빌더의 진입 장벽을 낮추는 탈중앙화의 잠재력을 나타냅니다. 또한, 미사용 컴퓨팅 리소스를 위임함으로써, 기여자들은 상대적으로 탄력적이고 강력한 탈중앙화 네트워크를 구축하면서 상당한 보상을 받을 수 있습니다. 개발자들에게 이 파트너십에서 기대할 수 있는 것은? SocialGrowAI에 따르면, 이 파트너십은 개발자를 대상으로 한 고유한 기회의 길을 열어줍니다. 따라서, 그들은 활용할 수 있도록 허용됩니다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 18:05
보이지 않는 시장 세력이 XRP 움직임을 추진
이 게시물 '보이지 않는 시장 세력이 XRP 움직임을 추진'이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 8월 28일부터 29일까지 짧은 24시간 동안 XRP 가치가 4.3% 하락한 것이 투자자들과 시장 관찰자들의 주목을 받았습니다. $3.02에서 $2.89로 하락했음에도 불구하고, 이 디지털 통화는 상당한 매수 활동을 가리키는 예상치 못하게 높은 거래량을 기록했으며, 이는 투자자들의 회복력 있는 관심을 보여주었습니다. 계속 읽기: 보이지 않는 시장 세력이 XRP 움직임을 추진 출처: https://en.bitcoinhaber.net/unseen-market-forces-propel-xrp-movement
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 17:59
이더리움 안정성과 SHIB 회복력 뒤에서, 조용한 밈 혁명이 유틸리티를 구축하고 있다
이더리움이 암호화폐의 중추로서 요새를 지키다 이더리움(ETH)은 계속해서 탈중앙화 금융과 스마트 [...] 이더리움 안정성과 SHIB 회복력 뒤에서, 조용한 밈 혁명이 유틸리티를 구축하고 있다는 게시물이 Coindoo에 처음 등장했습니다.
Coindoo
2025/08/31 17:35
예상치 못한 비트코인 플레이어: 일본 네일 살롱, 30억 달러 규모의 BTC 보유량 목표로
일본의 네일 살롱 회사가 기업의 비트코인 구매에서 최신 이름이 되었습니다. 도쿄에 상장된 Convano는 약 4340억 엔(30억 달러)을 지출하여 21,000 BTC를 축적할 계획을 발표했으며, 이는 총 공급량의 0.1%에 해당합니다. 관련 기사: 암호화폐 재무 급증에 내부자 거래 의혹 제기 - 보고서 보도에 따르면 […]
Bitcoinist
2025/08/31 10:00
