비트코인 레인보우 차트가 2025년 9월 30일 BTC 가격을 예측합니다
비트코인 레인보우 차트가 2025년 9월 30일 BTC 가격을 예측했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 레인보우 차트는 2025년 9월 30일까지 최초의 디지털 통화가 36,596달러에서 409,412달러 사이의 넓은 밴드 내에서 거래될 수 있다고 예측하고 있습니다. 이러한 전망은 비트코인(BTC)이 110,000달러 지지선 아래로 떨어진 후 약세 심리에 직면하면서 100,000달러 수준을 재테스트할 수 있다는 우려를 불러일으키고 있습니다. 기사 작성 시점에 비트코인은 108,400달러에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 0.3%, 주간 기준으로는 1.7% 하락했습니다. 비트코인 7일 가격 차트. 출처: Finbold 특히, 레인보우 차트는 로그 회귀 분석을 활용하여 비트코인의 역사적 성과를 각각 고유한 심리 단계를 나타내는 색상 코드 밴드로 매핑합니다. 9월 30일 비트코인 가격 예측 현재 가격에서 비트코인은 108,379달러에서 142,415달러 범위의 'HODL!' 구간 하단 경계에 위치해 있습니다. 이는 비트코인이 안정적으로 유지되거나 약간 상승한다면 9월 말까지 이 밴드 내에 머물 가능성이 높다는 것을 시사합니다. 역사적으로 이 구간은 공정 가치를 반영하며, 장타매매 홀더들이 공격적인 매수나 매도 움직임보다는 투자를 유지하도록 권장됩니다. 비트코인 레인보우 차트. 출처: BlockhainCenter 하단에서 '기본적으로 파이어 세일' 구간은 36,596달러에서 47,905달러 사이의 극단적인 저평가를 나타냅니다. 그 위에는 '매수!' 밴드가 47,905달러에서 64,791달러를 커버하고, 그 다음으로 64,791달러에서 83,759달러의 녹색 '축적' 구간이 이어지며, 이는 꾸준한 장기 구매를 장려합니다. '여전히 저렴한' 밴드는 83,759달러에서 108,379달러에 걸쳐 있으며, 이는 비트코인의 현재 수준 바로 아래입니다. 비트코인 단기 전망 중간 범위 가치에는 'HODL!' 구간(108,379달러에서 142,415달러)과 노란색 '이것이 버블인가?' 범위(142,415달러에서 181,497달러)가 포함됩니다. 그 위로는 주황색 'FOMO 강화' 밴드(181,497달러에서 233,030달러)와 함께 투기적 에너지가 지배합니다. 상단 근처에서는 '매도. 진지하게, 매도!' 범위가 233,030달러에서 303,932달러까지 뻗어 있으며, '최대 버블 영역'은 303,932달러에서 409,412달러로 스펙트럼을 마감하며, 이는 역사적으로 과열된 시장 상황과 사이클 정점과 관련된 수준입니다. 특히, 레인보우...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:19