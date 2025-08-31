초기 비트코인 지지자들은 수십억 달러를 벌었지만; 이 0.005달러 미만의 코인은 몇 년이 아닌 몇 개월 내에 더 좋은 성과를 낼 것입니다

비트코인 초기 지지자들은 수십억 달러를 벌었지만, 이 0.005달러 미만의 코인은 수년이 아닌 수개월 내에 더 좋은 성과를 낼 것이라는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 초기에 약 0.10달러에 거래되는 잘 알려지지 않은 디지털 통화로 시작했습니다. 그 잠재력을 믿는 사람은 거의 없었지만, 2025년까지 12만 달러를 넘어선 급등으로 초기 비트코인 지지자들은 억만장자가 되었습니다. 그러나 비트코인이 이러한 기하급수적인 부를 창출하는 데 10년 이상이 걸린 반면, 수년이 아닌 수개월 내에 그러한 수익을 능가할 수 있는 새로운 경쟁자가 등장하고 있습니다. 0.005달러 미만인 이 코인, Little Pepe(LILPEPE)는 밈 기반 자산의 규칙을 다시 쓰고 초기 투자자들에게 역사적인 수익을 얻을 기회를 제공하고 있습니다. 현재 프리세일 12단계에서 0.0021달러에 판매되고 있는 LILPEPE는 이미 2,270만 달러 이상을 모금하여 많은 사람들이 2025년 가장 유망한 암호화폐라고 부르는 것에 대한 엄청난 수요를 증명했습니다. Little Pepe(LILPEPE): 주목을 받는 0.005달러 미만의 코인 Little Pepe는 단순한 밈 코인이 아닙니다. 이는 밈 생태계를 위해 맞춤화된 고성능 레이어 2 블록체인에 구축된 프로젝트입니다. 초저렴한 수수료, 번개처럼 빠른 거래, 탈중앙화 애플리케이션 지원으로 LILPEPE는 개발자와 투자자 모두에게 원활한 놀이터를 만들어 줍니다. 프리세일의 모멘텀은 시장이 이 가치를 인식하고 있음을 보여줍니다. 1단계에서 단 0.0010달러로 시작하여 모든 프리세일 라운드가 빠르게 매진되었습니다. 11단계의 빠른 종료는 밈 코인에서 거의 볼 수 없는 수요 수준을 강조했습니다. 1,000억 토큰 공급량의 26.5%가 프리세일에 할당되어 전 세계 수백만 개의 고유 지갑을 유치했으며, 이는 접근성과 강력한 커뮤니티 참여의 증거입니다. 오늘의 0.0021달러 프리세일 가격에서 투자자들은 이미 0.0030달러의 출시 가치에 도달하면 이익을 얻을 수 있는 위치에 있습니다. 이는 토큰이 공개 시장에 상장되기도 전에 42%의 이익을 의미하며, LILPEPE가 돌파구를 마련하고 있다는 명확한 증거입니다. 비트코인의 초기 성장을 능가하다 초기 비트코인 지지자들의 이야기는 전설적이지만, Little Pepe를 독특하게 만드는 것은 단기적인 잠재력입니다. 비트코인이 몇 센트에서 몇 달러로 움직이는 데 수년이 걸린 반면, Little Pepe는...