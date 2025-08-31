2025-10-09 목요일

암호화폐 뉴스

가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
8월에 비트코인 가격(BTC) 하락

8월에 비트코인 가격(BTC) 하락

비트코인 가격(BTC)이 8월에 하락했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 금융 시장에서 계절적 지표 논의보다 더 견디기 힘든 것은 거의 없습니다. 가장 오래된 것은 "5월에 팔고 떠나라"일 수 있는데, 이는 매년 봄마다 끌어내지만 트레이더들이 실제로 5월에 팔고 여름을 위해 해변으로 향했던 제시 리버모어 시대 이후로는 유효한 신호가 아니었을 것입니다. 암호화폐 시장 주변에는 계절적 지표 세트가 개발되었지만, 시장은 불과 몇 년 밖에 되지 않아 통계적으로 유효한 관찰이 너무 적습니다. 가장 인기 있는 것 중 하나는 8월이 가격에 어려운 달이라는 것입니다. 하지만 공정하게 말하자면, 계절성 팬들은 이번에는 적어도 비트코인 BTC$108,424.92에 대해서는 맞았습니다. 현물 ETF의 지속적인 유입, 제롬 파월 연준 의장의 매파에서 비둘기파로의 전환, 그리고 신고가 경신에도 불구하고, 비트코인은(몇 시간만 남은 상태에서) 이번 달 8% 하락했습니다. 108,000달러를 약간 넘는 비트코인은 8월 13일 124,000달러 이상의 신기록을 세운 이후 약 13% 하락했습니다. 매도세는 비트코인의 여름 랠리를 지워버렸고, 현재 가격은 메모리얼 데이 수준인 109,500달러보다 약간 낮습니다. 자본은 무한하지 않습니다 이번 달 비트코인의 저조한 실적은 8월에 14% 상승하여 BTC보다 무려 2,200 베이시스 포인트 더 좋은 성과를 보인 이더(ETH)와 극명한 대조를 이룹니다. 이더의 상대적인 급등은 ETH 재무 회사와 현물 ETH ETF를 통해 대규모 자본을 유치했기 때문입니다. 현물 BTC ETF보다 몇 달 후에 출시된 ETH 펀드는 엄청나게 인기 있는 BTC 상품보다 훨씬 더 완만한 유입을 보았습니다. 그러나 최근에는 크게 변화했습니다. 8월 28일까지 이번 달 ETH ETF는 40억 달러의 유입을 기록한 반면, BTC ETF는 단지 6억 2900만 달러의 유입을 기록했습니다...
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:38
공유하기
분석가, 월스트리트 거물들이 멀리하는 가운데 XRP ETF가 역효과를 낼 수 있다고 경고

분석가, 월스트리트 거물들이 멀리하는 가운데 XRP ETF가 역효과를 낼 수 있다고 경고

이 게시물 분석가, XRP ETF가 월스트리트 거물들이 멀리하는 가운데 역효과를 낼 수 있다고 경고 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 XRP와 연계된 상장지수펀드의 전망은 암호화폐 세계에서 치열한 논쟁을 불러일으키고 있습니다. 일부는 이러한 상품이 수십억 달러의 유입을 가능하게 할 것이라고 믿는 반면, 다른 이들은 이것이 토큰에 대한 진정한 기관 투자자들의 관심 부족을 드러낼 수 있다고 주장합니다. 반대 의견으로 유명한 시장 분석가 아드리아노 페리아는 현물 ETF가 XRP에게 "끝의 시작"이 될 것이라고까지 말했습니다. 그는 펀드가 시장에 출시되면 기관들이 정말로 노출을 원하는지 분명해질 것이라고 주장하며, 그는 그렇지 않을 것이라고 의심합니다. 모두가 동의하는 것은 아닙니다. 카나리 캐피털의 CEO인 스티븐 맥클러그는 최근 인터뷰에서 정반대의 그림을 그렸으며, XRP ETF가 첫 달에 최대 50억 달러를 끌어모을 수 있다고 제안했습니다. 그는 이 토큰이 비트코인 다음으로 월스트리트에서 가장 잘 알려진 이름 중 하나로 남아 있으며, 이러한 친숙함이 초기 수요를 이끌 수 있다고 주장했습니다. 현재로서는 자산 관리 분야의 가장 큰 이름들이 참여하지 않고 있습니다. 블랙록은 XRP 상품을 추진할 계획이 없다고 확인했으며, 이미 비트코인, 이더리움, 솔라나를 위한 ETF를 지원하고 있는 피델리티는 이 토큰을 완전히 피했습니다. 일부 트레이더들은 그들의 부재를 적신호로 보고 있으며, XRP가 BTC와 ETH와 같은 수준의 신뢰성이나 자본을 끌어들일 수 있을지에 대한 의문을 제기하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 소규모 발행사들 사이에서 모멘텀이 형성되고 있습니다. 현재 미국 증권거래위원회에서 XRP 연계 ETF에 대한 최소 15개의 신청서가 검토 중이며, 승인될 경우 잠재적으로 혼잡한 출시를 위한 무대를 마련하고 있습니다. XRP는 이미 파생상품 시장에서 실적을 보유하고 있습니다. 이 토큰과 연계된 선물 계약은 CME 그룹에서 10억 달러의 미결제약정을 초과한 가장 빠른 상품 중 하나가 되었으며, 이는 시장의 특정 부분에서 측정 가능한 수요가 있다는 신호입니다. 그 열정이...
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:37
공유하기
비트코인 레인보우 차트가 2025년 9월 30일 BTC 가격을 예측합니다

비트코인 레인보우 차트가 2025년 9월 30일 BTC 가격을 예측합니다

비트코인 레인보우 차트가 2025년 9월 30일 BTC 가격을 예측했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 레인보우 차트는 2025년 9월 30일까지 최초의 디지털 통화가 36,596달러에서 409,412달러 사이의 넓은 밴드 내에서 거래될 수 있다고 예측하고 있습니다. 이러한 전망은 비트코인(BTC)이 110,000달러 지지선 아래로 떨어진 후 약세 심리에 직면하면서 100,000달러 수준을 재테스트할 수 있다는 우려를 불러일으키고 있습니다. 기사 작성 시점에 비트코인은 108,400달러에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 0.3%, 주간 기준으로는 1.7% 하락했습니다. 비트코인 7일 가격 차트. 출처: Finbold 특히, 레인보우 차트는 로그 회귀 분석을 활용하여 비트코인의 역사적 성과를 각각 고유한 심리 단계를 나타내는 색상 코드 밴드로 매핑합니다. 9월 30일 비트코인 가격 예측 현재 가격에서 비트코인은 108,379달러에서 142,415달러 범위의 'HODL!' 구간 하단 경계에 위치해 있습니다. 이는 비트코인이 안정적으로 유지되거나 약간 상승한다면 9월 말까지 이 밴드 내에 머물 가능성이 높다는 것을 시사합니다. 역사적으로 이 구간은 공정 가치를 반영하며, 장타매매 홀더들이 공격적인 매수나 매도 움직임보다는 투자를 유지하도록 권장됩니다. 비트코인 레인보우 차트. 출처: BlockhainCenter 하단에서 '기본적으로 파이어 세일' 구간은 36,596달러에서 47,905달러 사이의 극단적인 저평가를 나타냅니다. 그 위에는 '매수!' 밴드가 47,905달러에서 64,791달러를 커버하고, 그 다음으로 64,791달러에서 83,759달러의 녹색 '축적' 구간이 이어지며, 이는 꾸준한 장기 구매를 장려합니다. '여전히 저렴한' 밴드는 83,759달러에서 108,379달러에 걸쳐 있으며, 이는 비트코인의 현재 수준 바로 아래입니다. 비트코인 단기 전망 중간 범위 가치에는 'HODL!' 구간(108,379달러에서 142,415달러)과 노란색 '이것이 버블인가?' 범위(142,415달러에서 181,497달러)가 포함됩니다. 그 위로는 주황색 'FOMO 강화' 밴드(181,497달러에서 233,030달러)와 함께 투기적 에너지가 지배합니다. 상단 근처에서는 '매도. 진지하게, 매도!' 범위가 233,030달러에서 303,932달러까지 뻗어 있으며, '최대 버블 영역'은 303,932달러에서 409,412달러로 스펙트럼을 마감하며, 이는 역사적으로 과열된 시장 상황과 사이클 정점과 관련된 수준입니다. 특히, 레인보우...
니어
NEAR$2.848-2.59%
비트코인
BTC$121,059.57-1.23%
FOMO.FUND
FOMO$0.00001288-0.23%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:19
공유하기
FT: 비트코인 백만장자들, 럭셔리 여행에 돈 펑펑 쓰다

FT: 비트코인 백만장자들, 럭셔리 여행에 돈 펑펑 쓰다

FT: 비트코인 백만장자들이 럭셔리 여행에 돈을 쏟아붓고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 백만장자 수 성장하는 럭셔리 여행 시장 Financial Times의 최근 보고서에 따르면, 고급 크루즈 운영업체와 프라이빗 제트기 회사들이 이제 암호화폐 신흥 부자들의 증가하는 수요를 활용하기 위해 디지털 통화를 수용하고 있습니다. FT에 따르면, 시간당 6,500달러부터 시작하는 프리미엄 프라이빗 제트 비행을 제공하는 FXAIR는 암호화폐에 정통한 고객을 환영하는 회사 중 하나입니다. 작년에 Virgin Voyages는 비트코인을 수용하기 시작한 최초의 크루즈 라인이 되었습니다. 고급 호텔과 요트 클럽도 젊은 암호화폐 백만장자와 심지어 억만장자들을 유치하기 위해 암호화폐 트렌드에 동참하고 있습니다. 암호화폐 백만장자 수 암호화폐의 가명성 특성으로 인해 암호화폐 백만장자의 정확한 수를 결정하는 것은 상당히 어렵습니다. 그러나 지난 8월, CNBC는 전 세계적으로 약 172,300명의 개인이 100만 달러 이상의 암호화폐를 보유하고 있다고 보도했습니다. 보고서에 따르면, New World Wealth와 Henley & Partners의 데이터를 인용하여 300명 이상의 암호화폐 센티 밀리어네어(1억 달러 이상 보유자)와 28명의 암호화폐 억만장자도 있었습니다. 또한 관심이 있으실 수 있습니다 비트코인 가격이 최근 124,128달러의 신고가 경신을 기록하며 상당한 상승세를 보였기 때문에, 지난 1년 동안 암호화폐 백만장자의 총 수는 크게 증가했을 가능성이 높습니다. 성장하는 럭셔리 여행 시장 McKinsey에 따르면, 럭셔리 여행 지출은 3년 후에 540억 달러를 넘을 것으로 예상됩니다. 사실, 이 시장에 대한 수요는 다른 어떤 산업 부문보다 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 순자산이 3,000만 달러를 초과하는 초고액 자산가들은 프라이빗 공항을 통해 접근할 수 있는 원격 목적지를 선호하는 경향이 있습니다. 주목할 만한 점은, 럭셔리 여행 시장의 대다수(약 80%)가 현재 60세 미만의 사람들로 구성되어 있다는 것입니다. 출처: https://u.today/ft-bitcoin-millionaires-splurging-on-luxury-travel
Union
U$0.003536-50.51%
Moonveil
MORE$0.03408+59.62%
TOP Network
TOP$0.000096--%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 19:32
공유하기
이 5400만 달러 이체는 맨체스터 유나이티드를 또다시 당혹스럽게 만든다

이 5400만 달러 이체는 맨체스터 유나이티드를 또다시 당혹스럽게 만든다

이 게시물 '이 5400만 달러 이체는 맨체스터 유나이티드를 다시 한번 당혹스럽게 만들었다'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 빌바오, 스페인 - 5월 21일: 맨체스터 유나이티드의 알레한드로 가르나초가 2025년 5월 21일 스페인 빌바오의 에스타디오 데 산 마메스에서 열린 토트넘 홋스퍼와 맨체스터 유나이티드 간의 UEFA 유로파 리그 결승전 2025에서 패배한 후 낙담한 모습을 보이고 있다. (사진: Carl Recine/Getty Images) Getty Images 맨체스터 유나이티드의 공식 미디어 채널이 21세 윙어가 전설이 될 가능성에 대해 이야기한 지 1년도 채 되지 않았다. '팬들이 알레한드로 가르나초에게 유나이티드 레전드가 되도록 영감을 준다'라는 제목의 기사에서, 클럽은 이 젊은 아르헨티나 공격수가 가진 잠재력에 대해 열렬히 찬사를 보냈다. "알레한드로 가르나초는 맨체스터 유나이티드 팬들의 지지를 받으며, 클럽의 과거 유명한 측면 선수들의 발자취를 따를 수 있다고 믿는다"라고 기사는 전했다. "조지 베스트, 스티브 코펠, 라이언 긱스와 같은 이름들은 여러 세대의 사람들의 기억 속에 오래 남아 있으며, 가르나초 역시 자신의 의심할 여지 없는 잠재력을 발휘하기 위해 계속해서 열심히 일하고 자신의 경기력을 발전시키기로 결심했다." 최근 클럽에서 100경기 출전이라는 이정표를 달성한 가르나초는 양방향으로 사랑이 흐르게 하는 것을 매우 기뻐했다. 팬들의 윙어 숭배에 대해 질문받았을 때, 그는 "그 일부가 된다는 것은 놀라운 일이며 저도 비슷한 일을 하고 싶습니다"라고 말했다. "그들은 레전드이며 자신의 커리어에서 놀라운 일들을 해냈습니다. 저는 이 클럽에서 레전드가 되고, 매주 발전하여 여기서 중요한 인물이 되고 싶습니다." 십대 시절 유나이티드에 합류하여 1군까지 올라온 가르나초는 또한 팬들과의 유대감을 강조하고 싶어했다. "네, 사실 저는 팬들과 정말 연결되어 있다고 느낍니다"라고 그는 말했다. "그들은 항상 우리를 지지합니다 - 이기든 또는...
DAR Open Network
D$0.0298-3.59%
룩스레어
LOOKS$0.013465-0.70%
Seed.Photo
PHOTO$0.7589+30.48%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 19:28
공유하기
2025년에 비트코인 하이퍼와 BlockDAG를 능가할 수 있을까?

2025년에 비트코인 하이퍼와 BlockDAG를 능가할 수 있을까?

이 게시물 "2025년에 비트코인 하이퍼와 BlockDAG를 능가할 수 있을까?"가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 암호화폐 세계에서 프리세일 시즌이 달아오르고 있으며, 투자자들은 다음 상승 사이클을 정의할 수 있는 프로젝트에서 조기 포지션을 확보하기 위해 서두르고 있습니다. 새로운 출시에 자본이 쏟아지면서 세 가지 이름이 상당한 관심을 끌고 있습니다: BlockchainFX($BFX), Bitcoin Hyper($HYPER), 그리고 BlockDAG($BDAG). 세 가지 모두 흥미로운 이야기를 제공하지만, 패시브 인컴 잠재력, 실시간 유틸리티, 장기적 지속 가능성의 조합으로 BlockchainFX가 주목을 받고 있습니다. 순전히 투기적인 플레이와 달리, BFX는 이미 멀티 자산 슈퍼 앱으로 기능하고 있어 오늘날 이용 가능한 가장 실용적인 암호화폐 프리세일 중 하나로 자리매김하고 있습니다. Bitcoin Hyper와 BlockDAG: 강력한 내러티브, 다른 대상 Bitcoin Hyper는 초 디플레이션 설계로 밈 코인 군중을 대상으로 합니다. 비트코인에서 영감을 받아 희소성, 적극적인 토큰 소각, 커뮤니티 우선 접근 방식에 중점을 둡니다. 그 강점은 빠른 변동성과 바이럴 성장 트렌드에서 번창하는 투자자들에게 어필하는 과대 선전 주도 모멘텀에 있습니다. 반면에 BlockDAG는 더 기술적인 투자자를 위해 구축되었습니다. 방향성 비순환 그래프(DAG) 아키텍처를 활용하여 대규모 트랜잭션 처리량을 처리할 수 있는 확장 가능한 블록체인 인프라를 약속합니다. Layer-1 솔루션으로서, 탈중앙화 성능과 효율성의 다음 단계로 자리매김하고 있습니다. 투기적이지만, BlockDAG는 장기적인 잠재력을 가진 심각한 인프라 프로젝트로 자리매김했습니다. 시간 제한! 지금 AUG35를 사용하여 사라지기 전에 35% 더 많은 토큰을 받으세요! 두 프로젝트 모두 흥미를 가져오지만, 현재 BlockchainFX가 제공하는 일상적이고 실제 세계의 수익 메커니즘을 제공하지는 않습니다. BlockchainFX가 2025년 가장 매력적인 프리세일이 될 수 있는 이유 BlockchainFX를 구별하는 것은 운영 현실입니다. 이는 단순히 종이 위의 또 다른 토큰이 아니라, 사용자가 이미 암호화폐, 외환, ETF 및 주식을 거래할 수 있는 라이브, 기능하는 암호화폐 슈퍼 앱입니다. 이 실시간 채택은 BFX를 미래 제품을 약속하는 수많은 프리세일과 구별합니다. 하지만 가장...
RealLink
REAL$0.08155-1.90%
Hyperlane
HYPER$0.25436-6.21%
하이퍼리퀴드
HYPE$43.59-5.40%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 19:19
공유하기
현물 ETF가 XRP의 종말을 예고할 것으로 예측됨

현물 ETF가 XRP의 종말을 예고할 것으로 예측됨

현물 ETF가 XRP의 종말을 예고할 것이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. XRP ETF에 대한 수요가 있을까요? BlackRock과 Fidelity는 관망 중 암호화폐 분석가이자 업계 관찰자인 Adriano Feria는 현물 상장지수펀드가 리플 연계 XRP 토큰의 "종말의 시작"이 될 것이라고 예측했습니다. Feria는 이러한 상품의 출시로 XRP에 대한 실제 기관 수요가 없다는 사실이 드러날 것이라고 확신합니다. XRP ETF에 대한 수요가 있을까요? 일부 분석가들은 리플 연계 토큰 가격을 추적하는 CME 그룹의 규제된 선물 성공을 바탕으로 아직 승인되지 않은 XRP ETF의 미래 성과에 대해 낙관적입니다. U.Today가 보도한 바와 같이, 이는 파생상품 거래 거물의 계약 중 10억 달러의 미결제약정(OI)을 가장 빠르게 초과한 계약입니다. 함께 보면 좋은 글 최근 인터뷰에서 Canary Capital의 CEO Steven McClurg는 XRP ETF가 첫 달에 50억 달러 규모의 자금 유입을 유치할 가능성이 있다고 예측했습니다. 그는 XRP가 월스트리트 서클에서 (비트코인에 이어) 두 번째로 잘 알려진 암호화폐라고 주장합니다. BlackRock과 Fidelity는 관망 중 BlackRock은 XRP ETF를 출시할 의향이 없다고 확인했으며, 이는 토큰에 대한 잠재적으로 우려되는 신호일 수 있습니다. iShares 비트코인 트러스트 ETF(BTC)와 iShares 이더리움 트러스트 ETF(ETHA)는 비트코인 및 이더리움 ETF에 기록된 모든 자금 유입의 대부분을 차지합니다. 함께 보면 좋은 글 암호화폐 ETF 부문에서 두 번째로 큰 플레이어인 Fidelity도 솔라나 기반 ETF를 신청했음에도 불구하고 XRP ETF 신청을 자제했습니다. 그럼에도 불구하고 다수의 소규모 플레이어로부터 총 15개의 XRP ETF 신청이 계류 중입니다. 출처: https://u.today/spot-etfs-predicted-to-be-death-knell-for-xrp
Union
U$0.003536-50.51%
비트코인
BTC$121,059.57-1.23%
Trust The Process
TRUST$0.0003734-2.65%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 19:17
공유하기
엘살바도르, 6억 8천만 달러 규모의 비트코인 이동

엘살바도르, 6억 8천만 달러 규모의 비트코인 이동

이 게시물 엘살바도르, 6억 8천만 달러 규모의 비트코인 이동이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 엘살바도르는 국가 소유의 비트코인을 새로 생성된 지갑 네트워크로 재배치했으며, 관계자들은 이 조치가 미래의 사이버 위험으로부터 국가 준비금을 강화하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 대부분의 코인을 하나의 공개적으로 볼 수 있는 주소에 모아두는 방식 — 거래가 서명될 때마다 공개 키가 노출되는 관행 — 대신, 이제 국가는 6,280 BTC를 여러 개의 작은 지갑에 분산시켰습니다. 블록체인 추적기에 따르면, 각 주소는 약 500 BTC로 제한되어 있으며, 현재 14개의 지갑이 준비금을 보유하고 있습니다. 이 결정은 양자 컴퓨팅에 관한 증가하는 논의, 특히 차세대 프로세서가 언젠가 비트코인의 암호화 보호를 해독할 가능성에 의해 촉발되었습니다. 대부분의 전문가들은 그 위협이 아직 수년 후의 일이라고 주장하지만, 엘살바도르 국가 비트코인 사무소(ONBTC)는 이 조치를 "선제적 리스크 관리"라고 설명했습니다. 이 논쟁은 올해 초 Google이 복잡한 계산을 몇 분 안에 해결할 수 있는 양자 칩 "Willow"를 선보였을 때 다시 불붙었습니다 — 이는 암호화폐 관찰자들에게 기술이 얼마나 빠르게 발전할 수 있는지 상기시켰습니다. 비트코인의 타원 곡선 암호화(ECDSA)는 오늘날 널리 안전하다고 여겨지지만, 이론적으로 충분히 강력한 양자 기계는 공개 키에서 개인 키를 유도하고 거래를 위조할 수 있습니다. 현재로서는 이 업데이트가 엘살바도르의 더 넓은 축적 전략을 변경하지는 않습니다. 국가는 계속해서 매일 한 개의 비트코인을 구매하며, 총 준비금을 6억 8천만 달러 근처로 유지하고 있습니다. 투명성은 이전 주소를 재사용하지 않고 잔액을 추적하는 공개 대시보드를 통해 그대로 유지될 것입니다. 이 조치를 취함으로써, 엘살바도르는 양자 시대의 위험이 오늘날에도 추측적인 것으로 남아 있더라도, 국가 비트코인 전략을 공개적으로 적응시키는 최초의 정부 중 하나로 자리매김합니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상 수행...
니어
NEAR$2.848-2.59%
스레숄드
T$0.01501-0.19%
ChangeX
CHANGE$0.00158766-3.39%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 19:16
공유하기
분석가들이 레이어 브렛을 2025년 도지코인 리셋 버튼이라고 부른다

분석가들이 레이어 브렛을 2025년 도지코인 리셋 버튼이라고 부른다

분석가들이 Layer Brett을 2025년 도지코인 비밀 번호 초기화 버튼이라고 부르는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 크립토 뉴스 세계는 진정한 변화를 맞을 준비가 되었을까요? 분석가들은 이미 Layer Brett을 다가오는 크립토 불장을 위한 진정한 도지코인 리셋 버튼이라고 선언하며 떠들썩합니다. 이것은 단순히 관심을 끌기 위한 또 다른 밈 코인이 아닙니다. 우리는 활기찬 밈 문화와 부정할 수 없는 블록체인 유틸리티를 융합한 차세대 레이어 2 암호화폐에 대해 이야기하고 있으며, 최고의 밈 코인이 달성할 수 있는 것을 재정의할 준비가 되어 있습니다. 이 프리세일은 심각한 모멘텀을 끌어들이고 있으며, 얼리버드 판매자들은 진정으로 폭발적인 여정이 될 수 있는 것을 위해 줄을 서고 있습니다. Layer Brett이 평범한 밈 코인에서 벗어나는 이유 도지코인이 폭발했던 때를 기억하시나요? 또는 시바 이누를 둘러싼 열풍, 그리고 나중에 페페? 그것들은 확실히 놀라운 순간이었습니다. 하지만 Layer Brett은 근본적으로 다른 것을 제공합니다. 이것은 단순히 혼잡한 레이어 1에 갇혀 있는 것이 아니라 이더리움 블록체인 레이어 2로 구축되었습니다. 이는 번개처럼 빠른 거래, 이더리움의 일반적인 $10-$20 비용이 고대 역사처럼 느껴지게 하는 초저가 가스 수수료, 그리고 실제 확장성을 의미합니다. 제한된 유틸리티로 Base에 국한되었던 전임자인 Brett(원본)과 달리, Layer Brett은 성능과 사용자 보상을 위해 특별히 설계되었습니다. 이것은 ERC-20 토큰이지만, 미래를 위해 설계된 토큰입니다. 스테이킹 보상: Layer Brett의 게임 체인징 엣지 Layer Brett이 도지코인이나 Bonk와 같은 코인들과 진정으로 차별화되는 것은 무엇일까요? 유틸리티, 그리고 더 구체적으로는 미친 스테이킹 혜택입니다. 초기 구매자들은 생태계에 뛰어들어 즉시 LBRETT 토큰을 스테이킹할 수 있으며, 수만 퍼센트까지 오를 수 있는 APY를 노릴 수 있습니다. 잠시 생각해 보세요. 이것은 단순히 보유하고 희망하는 것이 아니라 적극적인 참여와 상당한 보상을 얻는 것에 관한 것입니다. 이 프로젝트는 심지어 커뮤니티를 깊이 참여시키는 것을 목표로 하는 게임화 토큰 스테이킹을 자랑합니다. LBRETT의 더 많은 기능은 다음과 같습니다: 레이어 2 이더리움에 구축: 모든 사람을 위한 고속, 저비용, 확장 가능한 거래. 프리세일 액세스: 지금 초기 진입 가격으로 LBRETT를 확보하세요. 대규모 스테이킹...
스레숄드
T$0.01501-0.19%
홀로라이드
RIDE$0.0009-5.26%
RealLink
REAL$0.08155-1.90%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 19:10
공유하기
초기 비트코인 지지자들은 수십억 달러를 벌었지만; 이 0.005달러 미만의 코인은 몇 년이 아닌 몇 개월 내에 더 좋은 성과를 낼 것입니다

초기 비트코인 지지자들은 수십억 달러를 벌었지만; 이 0.005달러 미만의 코인은 몇 년이 아닌 몇 개월 내에 더 좋은 성과를 낼 것입니다

비트코인 초기 지지자들은 수십억 달러를 벌었지만, 이 0.005달러 미만의 코인은 수년이 아닌 수개월 내에 더 좋은 성과를 낼 것이라는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 초기에 약 0.10달러에 거래되는 잘 알려지지 않은 디지털 통화로 시작했습니다. 그 잠재력을 믿는 사람은 거의 없었지만, 2025년까지 12만 달러를 넘어선 급등으로 초기 비트코인 지지자들은 억만장자가 되었습니다. 그러나 비트코인이 이러한 기하급수적인 부를 창출하는 데 10년 이상이 걸린 반면, 수년이 아닌 수개월 내에 그러한 수익을 능가할 수 있는 새로운 경쟁자가 등장하고 있습니다. 0.005달러 미만인 이 코인, Little Pepe(LILPEPE)는 밈 기반 자산의 규칙을 다시 쓰고 초기 투자자들에게 역사적인 수익을 얻을 기회를 제공하고 있습니다. 현재 프리세일 12단계에서 0.0021달러에 판매되고 있는 LILPEPE는 이미 2,270만 달러 이상을 모금하여 많은 사람들이 2025년 가장 유망한 암호화폐라고 부르는 것에 대한 엄청난 수요를 증명했습니다. Little Pepe(LILPEPE): 주목을 받는 0.005달러 미만의 코인 Little Pepe는 단순한 밈 코인이 아닙니다. 이는 밈 생태계를 위해 맞춤화된 고성능 레이어 2 블록체인에 구축된 프로젝트입니다. 초저렴한 수수료, 번개처럼 빠른 거래, 탈중앙화 애플리케이션 지원으로 LILPEPE는 개발자와 투자자 모두에게 원활한 놀이터를 만들어 줍니다. 프리세일의 모멘텀은 시장이 이 가치를 인식하고 있음을 보여줍니다. 1단계에서 단 0.0010달러로 시작하여 모든 프리세일 라운드가 빠르게 매진되었습니다. 11단계의 빠른 종료는 밈 코인에서 거의 볼 수 없는 수요 수준을 강조했습니다. 1,000억 토큰 공급량의 26.5%가 프리세일에 할당되어 전 세계 수백만 개의 고유 지갑을 유치했으며, 이는 접근성과 강력한 커뮤니티 참여의 증거입니다. 오늘의 0.0021달러 프리세일 가격에서 투자자들은 이미 0.0030달러의 출시 가치에 도달하면 이익을 얻을 수 있는 위치에 있습니다. 이는 토큰이 공개 시장에 상장되기도 전에 42%의 이익을 의미하며, LILPEPE가 돌파구를 마련하고 있다는 명확한 증거입니다. 비트코인의 초기 성장을 능가하다 초기 비트코인 지지자들의 이야기는 전설적이지만, Little Pepe를 독특하게 만드는 것은 단기적인 잠재력입니다. 비트코인이 몇 센트에서 몇 달러로 움직이는 데 수년이 걸린 반면, Little Pepe는...
스레숄드
T$0.01501-0.19%
Movement
MOVE$0.107-2.37%
체인스왑
TOKEN$0.01193-5.16%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 18:57
공유하기

인기 뉴스

더보기

모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환

리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다

투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개

Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장

0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다