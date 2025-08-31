AI 기반 일본 이케지메 로봇 공학, 모두에게 깨끗하고 인도적으로 처리된 생선 제공

AI 기반 일본 이케지메 로봇 공학이 모두에게 깨끗하고 인도적으로 처리된 생선을 제공합니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 신케이 시스템즈는 일본 이케지메 기술로 더 넓은 소비자에게 최고 품질의 생선을 제공하는 것을 목표로 합니다. getty 왜 초밥이 그렇게 맛있을까요? 생선이 신선하기 때문입니다. 어떻게 생선이 그렇게 깨끗하게 유지될까요? 비밀은 이케지메입니다. 이케지메는 일본 어부들이 수세기 동안 뇌에 스파이크를 삽입하여 즉시 인도적으로 생선을 도살하는 데 사용한 기술입니다. 그런 다음 경직을 방지하기 위해 나선형 코드가 방해되고 혈액이 완전히 제거됩니다. 배 갑판에서 천천히 질식하는 것과 비교하여, 이케지메는 동물의 스트레스를 줄이고 코르티솔, 아드레날린, 젖산과 같은 스트레스 호르몬의 방출을 최소화함으로써 생선의 품질을 극적으로 향상시킬 수 있습니다. 또한 생선에서 혈액을 완전히 배출함으로써 박테리아 성장의 위험이 최소화되어 비린내의 원인도 줄어듭니다. 결과적으로 어부들이 더 높은 가격을 청구할 수 있는 더 나은 품질의 생선이 됩니다. 이케지메 기술의 이점은 분명하지만, 어떻게 어부들이 익숙하지 않은 기술을 배우고 확립된 일상 업무를 다른 것으로 전환하도록 설득할 수 있을까요? 포세이돈, 새로운 자동화된 AI 기반 이케지메 로봇이 등장합니다. 포세이돈의 작동 방식은 인상적입니다. 어부의 기술과 경험이 필요한 이케지메 과정을 7초 이내에 수행합니다. 생선이 들어가면 로봇은 컴퓨터 비전을 활용하여 종을 식별하고, 뇌를 찾아 생선을 찌르고 피를 빼내어 즉시 안락사시킵니다. 그런 다음 생선은 온도 조절된 얼음 슬러리로 기계에서 나옵니다. 기계의 알고리즘은 다양한 크기와 모양의 생선을 인식할 뿐만 아니라 상업 어선의 현실, 즉 꿈틀거리는 생선, 거친 파도, 혹독한 날씨에도 적응하도록 훈련되었습니다. 물류 관점에서 포세이돈은 냉장고 크기이며 설치됩니다...