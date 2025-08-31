MEXC 거래소
비트코인 가격 관찰: 과매도 오실레이터가 반등 랠리를 촉발할까?
비트코인 가격 관찰: 과매도 오실레이터가 반등을 촉발할까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 24시간 거래량 225억 7천만 달러, 시가총액 2조 1500억 달러로 108,413달러에 거래되고 있습니다. 지난 24시간 동안 암호화폐는 108,262달러에서 109,453달러 사이에서 변동하며 좁은 범위 내에서 횡보구간을 보여주었습니다. 비트코인 일일 차트는 비트코인이 고점 하락, 저점 하락 구조를 형성하면서 확고하게 자리 잡은 하락 추세를 보여줍니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-will-oversold-oscillators-spark-a-relief-rally/
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 21:44
비트코인 11만 2천 달러 실패, 하지만 10만 7천 달러는 단타매매 지지 제공 - 이제 어떻게 될까?
비트코인이 $112K에 실패했지만 $107K는 단타매매 지지를 제공합니다 - 이제 어떻게 될까요? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점 비트코인 가격은 $107.8k의 평균 단타매매자 비용 기준보다 약간 높았으며, 이는 솔리드 캔들 지지선으로 작용해야 합니다. MVRV 백분위수는 강한 상승 또는 하락 신호를 보이지 않았습니다. 비트코인[BTC]이 $112k 수준 아래로 떨어진 것은 단타매매 전망이 약세라는 것을 의미했습니다. 약세는 시장을 더 아래로 밀어 BTC를 $110k 아래로 떨어뜨렸습니다. 또한 코인 데이즈 디스트로이드(CDD) 지표의 급증은 일부 홀더들이 시장을 떠나고 있음을 보여주었습니다. 사실, 거의 $4 billion에 달하는 고래 주도의 실현 이익은 신중한 분위기를 더했습니다. 그렇긴 하지만, 비트코인에서 이더리움[ETH]으로의 자본 흐름 전환은 BTC로의 현물 ETF 유입 냉각에 기여했습니다. 4분기에 이더리움 주도의 랠리가 가능해 보이지만, 비트코인이 그 속도를 유지할 수 있을까요? 온체인 지표를 사용한 비트코인 거래 출처: X에서의 Axel Adler Jr X(이전 트위터)의 게시물에서 암호화폐 분석가 Axel Adler Jr는 MVRV 백분위수가 39%라고 언급했습니다. 이는 중립적인 수준에서의 위험/보상 균형을 나타냅니다. 특히, 시장은 최근 몇 주 동안 높은 위험 구역으로 간 후 냉각되었습니다. 출처: CryptoQuant 다른 분석가는 비트코인이 1-3개월 홀더의 비용 기준인 $112.6k 수준 아래에 있다고 지적했습니다. 각각의 실현 시가총액 점유율로 가중치를 두면, 평균 단타매매자(STH) 비용 기준은 $107.8k로 추정되었습니다. 이것은 중요한 지지선이 될 것입니다. 트레이더의 플레이북 진행 중 출처: CryptoQuant XWIN Research Japan은 MVRV, STH SOPR 및 STH 실현 가격을 결합하면 진입 및 퇴출 시기를 파악하는 데 도움이 될 수 있다고 설명했습니다. 그들의 전략은 365일 평균이 ±1σ 밴드 내에 있는 MVRV 평가를 중심으로 전개되었습니다. MVRV가 -1.5σ 아래로 떨어지고 회복할 수 없다면, 트레이더들은 신중하게 대기해야 합니다. 출처: CryptoQuant 게다가, 그들은 1-3개월 및 3-6개월 실현 가격을 주시하라고 조언했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 21:20
비트코인 갈취 사건: 인도 법원, 14명에게 종신형 선고
비트코인 갈취 사건: 인도 법원, 14명에게 종신형 선고라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 갈취 사건: 인도 법원, 14명에게 종신형 선고 - 상세 내용 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Semilore Faleti는 Bitconist에서 암호화폐 저널리스트로 일하며, 블록체인 개발, 암호화폐 규제 및 DeFi 생태계에 대한 최신 업데이트를 제공합니다. 그는 금융 세계에서 블록체인 기술의 성장하는 영향력을 다루는 데 열정적인 강력한 암호화폐 애호가입니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-extortion-india-court-hand-14-life-sentence/
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 21:17
매크로 압력 속에서 비트코인 시장 회복 단계 진입
비트코인 시장, 거시적 압력 속에서 회복 단계에 진입했다고 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 포인트: CryptoQuant의 Axel Adler Jr.는 거시적 압력 속에서 비트코인의 제한된 회복을 강조합니다. 비트코인 가격은 거시경제적 요인과 시장 제약으로 제한됩니다. 시장은 여전히 판매자의 영역으로 위험 선호도가 억제된 상태입니다. CryptoQuant 분석가 Axel Adler Jr.는 2025년 8월 31일 기준으로 비트코인이 거시경제적 압력에 의해 제약된 "회복" 단계를 경험하고 있다고 보고합니다. 거시적 압력은 온체인 활동이 중립적임에도 불구하고 비트코인 가격이 하단 지지 수준에 가까운 신중한 시장을 유지하며, 시장 위험 선호도에 영향을 미치는 더 넓은 경제적 도전을 강조합니다. 경제적 도전 속 비트코인의 제한된 회복 CryptoQuant 분석가 Axel Adler Jr.가 설명한 바와 같이 비트코인 시장은 이번 주 "회복" 단계에 진입했습니다. 가격 움직임은 현재의 거시경제 상황으로 인해 볼린저 밴드의 하단에 제한되어 있습니다. 시장 행동은 약한 심리와 신중한 거래 환경의 지속을 나타냅니다. 비트코인 가격은 연방준비제도 정책 및 관세 위험과 같은 글로벌 경제 요인의 영향을 받습니다. 온체인 활동은 대부분 중립적이며, 현물 ETF 흐름은 순유출을 보여주고 있습니다. 이러한 조건은 시장에서 새로운 축적이 부족함을 강조합니다. "비트코인 시장은 '회복' 단계에 있지만, 가격 움직임은 볼린저 밴드 하단에 제한되어 있고, 시장 위험 선호도는 여전히 거시경제적 압력에 의해 억제되어 있습니다." — Axel Adler Jr., 분석가, CryptoQuant 시장 데이터 및 장기 전문가 인사이트 알고 계셨나요? ETF 출시 이후 이전 매집박스 단계에서도 유사한 시장 행동 패턴이 관찰되었습니다. 이러한 단계는 종종 비트코인 가격 추세의 주요 방향 전환을 예고합니다. 2025년 8월 31일 기준, 비트코인(BTC)의 가격은 108,273.19달러이며 시가총액은 2.16조로 시장의 56.98%를 차지하고 있습니다. 24시간 거래량은 44,013,341,744달러에 달했으며, 단기 가격은 소폭 하락했습니다. CoinMarketCap에서 제공한 데이터는 현재 시장 불확실성 속에서 신중한 가치 안정성을 보여줍니다. 비트코인(BTC), 일일 차트, 8월 31일 22시 07분(KST) CoinMarketCap 스크린샷...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 21:12
BTC 트레이더들은 -12% 투항 존에서 여전히 멀리 떨어져 있다
BTC 트레이더들은 -12% 자본 투항 존에서 여전히 멀리 떨어져 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Semilore Faleti는 저널리즘 및 콘텐츠 제작 분야에 특화된 암호화폐 작가입니다. 그는 다양한 주제에 대한 글쓰기를 시작했지만, Semilore는 곧 블록체인과 암호화폐의 흥미로운 세계의 복잡성과 세부사항을 파헤치는 재능을 발견했습니다. Semilore는 가치 저장 및 전송 측면에서 디지털 자산의 효율성에 매료되었습니다. 그는 암호화폐가 기존 금융 시스템의 디지털화와 투명성을 향상시킬 수 있다고 믿기 때문에 암호화폐 채택의 강력한 지지자입니다. 2년간의 활발한 암호화폐 글쓰기 경력 동안, Semilore는 블록체인, 탈중앙화 금융(DeFi), 스테이킹, 대체 불가능 토큰(NFT), 규제 및 네트워크 업그레이드 등 디지털 자산 공간의 여러 측면을 다루었습니다. 초기 경력에서 Semilore는 콘텐츠 작가로서 광범위한 독자층을 위한 교육 기사를 큐레이션하며 자신의 기술을 연마했습니다. 그의 글은 특히 암호화폐 분야에 새로 진입한 개인들에게 가치가 있었으며, 디지털 통화의 세계를 명확히 설명하는 통찰력 있는 설명을 제공했습니다. Semilore는 또한 베테랑 암호화폐 사용자들을 위한 글을 큐레이션하여 최신 블록체인, 탈중앙화 애플리케이션 및 네트워크 업데이트에 대한 정보를 제공했습니다. 이러한 교육적 글쓰기의 기반은 그의 작업에 계속 영향을 미치며, 현재 작업이 접근하기 쉽고, 정확하며, 유익하도록 보장합니다. 현재 NewsBTC에서 Semilore는 암호화폐 가격 동향, 온체인 처리 개발 및 고래 활동에 대한 최신 뉴스를 보도하는 데 전념하고 있습니다. 그는 또한 최고 시장 전문가들의 최신 토큰 분석 및 가격 예측을 다루어 독자들에게 잠재적으로 통찰력 있고 실행 가능한 정보를 제공합니다. 세심한 연구와 매력적인 글쓰기 스타일을 통해 Semilore는 빠르게 진화하는 디지털 자산 세계의 최신 트렌드와 발전에 대해 청중에게 정보를 제공하고 교육하기 위해 암호화폐 저널리즘 분야에서 신뢰할 수 있는 출처로 자리매김하기 위해 노력하고 있습니다. 업무 외에도 Semilore는 모든 개인과 마찬가지로 다른 열정을 가지고 있습니다. 그는...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 20:53
AI 기반 일본 이케지메 로봇 공학, 모두에게 깨끗하고 인도적으로 처리된 생선 제공
AI 기반 일본 이케지메 로봇 공학이 모두에게 깨끗하고 인도적으로 처리된 생선을 제공합니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 신케이 시스템즈는 일본 이케지메 기술로 더 넓은 소비자에게 최고 품질의 생선을 제공하는 것을 목표로 합니다. getty 왜 초밥이 그렇게 맛있을까요? 생선이 신선하기 때문입니다. 어떻게 생선이 그렇게 깨끗하게 유지될까요? 비밀은 이케지메입니다. 이케지메는 일본 어부들이 수세기 동안 뇌에 스파이크를 삽입하여 즉시 인도적으로 생선을 도살하는 데 사용한 기술입니다. 그런 다음 경직을 방지하기 위해 나선형 코드가 방해되고 혈액이 완전히 제거됩니다. 배 갑판에서 천천히 질식하는 것과 비교하여, 이케지메는 동물의 스트레스를 줄이고 코르티솔, 아드레날린, 젖산과 같은 스트레스 호르몬의 방출을 최소화함으로써 생선의 품질을 극적으로 향상시킬 수 있습니다. 또한 생선에서 혈액을 완전히 배출함으로써 박테리아 성장의 위험이 최소화되어 비린내의 원인도 줄어듭니다. 결과적으로 어부들이 더 높은 가격을 청구할 수 있는 더 나은 품질의 생선이 됩니다. 이케지메 기술의 이점은 분명하지만, 어떻게 어부들이 익숙하지 않은 기술을 배우고 확립된 일상 업무를 다른 것으로 전환하도록 설득할 수 있을까요? 포세이돈, 새로운 자동화된 AI 기반 이케지메 로봇이 등장합니다. 포세이돈의 작동 방식은 인상적입니다. 어부의 기술과 경험이 필요한 이케지메 과정을 7초 이내에 수행합니다. 생선이 들어가면 로봇은 컴퓨터 비전을 활용하여 종을 식별하고, 뇌를 찾아 생선을 찌르고 피를 빼내어 즉시 안락사시킵니다. 그런 다음 생선은 온도 조절된 얼음 슬러리로 기계에서 나옵니다. 기계의 알고리즘은 다양한 크기와 모양의 생선을 인식할 뿐만 아니라 상업 어선의 현실, 즉 꿈틀거리는 생선, 거친 파도, 혹독한 날씨에도 적응하도록 훈련되었습니다. 물류 관점에서 포세이돈은 냉장고 크기이며 설치됩니다...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 20:43
Van Halen의 수십 년 된 앨범, 판매량 거의 23,000% 급증
Van Halen의 수십 년 된 앨범 판매량 거의 23,000% 급증이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Van Halen의 'Balance'가 23,000%의 판매 급증 이후 탑 앨범 판매 차트에 재등장하고 바이닐 앨범 리스트 7위로 데뷔했습니다. (필수 크레딧 David Tan/Shinko Music/Getty Images) 1978년 10월 미국 애리조나에서 포즈를 취한 Van Halen. (사진: David Tan/Shinko Music/Getty Images) Getty Images 30년 전, Van Halen은 10번째 앨범 'Balance'를 발매했습니다. 이 앨범은 하드 록 밴드에게 또 다른 큰 성공이었으며, 여러 히트곡을 만들어내고 차트 정상에 올랐습니다. 수십 년 후, Van Halen은 기념일을 축하하기 위해 사랑받는 이 앨범의 확장판을 발매했고, 미국의 팬들은 이를 다시 베스트셀러로 만들었습니다. Van Halen의 대규모 판매 급증 'Balance'는 차트 집계 목적으로 모든 버전의 타이틀이 합쳐지면서 일주일 만에 총 판매량이 급증했습니다. 확장판이 발매되기 전 기간에는 'Balance'가 두 자릿수 판매량에 그쳤는데, 이는 그렇게 오래된 타이틀로서는 특이한 일이 아닙니다. 다음 주에는 그 숫자가 4,800개 이상의 구매로 증가했습니다. Luminate에 따르면 'Balance'는 일주일 만에 거의 23,000%의 판매 급증을 경험했습니다. 이런 유형의 성과는 일반적으로 몇 년 또는 수십 년 된 프로젝트가 흥미로운 움직임을 통해 활력을 되찾은 경우에만 제한됩니다. 'Balance'가 빌보드 판매 차트에 복귀 이 모든 구매는 'Balance'가 이번 주 두 개의 빌보드 차트에 등장하는 데 도움이 되었습니다. 이 앨범은 탑 앨범 판매 리스트에 복귀하여 톱 10 바로 아래 한 자리에 위치했습니다. 'Balance'는 Van Halen이 미국에서 가장 많이 팔린 앨범 빌보드 리스트에서 'For Unlawful Carnal Knowledge'와 'Best Of, Volume 1'과 함께 1위를 차지한 세 개의 앨범 중 하나입니다. Van Halen, 새로운 톱 10 앨범 기록 'Balance'가 탑 앨범 판매 차트에 복귀하는 동시에, 이 정규 앨범은 또 다른 랭킹에도 데뷔했습니다. Van Halen의 수십 년...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 20:40
테일러 타운센드, '공격적'이고 '모욕적인' 발언 후 옐레나 오스타펜코의 사과에 반응하다
Taylor Townsend가 '급진적'이고 '공격적인' 발언 후 Jelena Ostapenko의 사과에 반응한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 8월 27일: 2025년 8월 27일 뉴욕시 퀸즈 자치구 플러싱 지역의 USTA 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 2025 US 오픈 4일차 여자 단식 2라운드 경기 후 라트비아의 옐레나 오스타펜코(왼쪽)가 미국의 테일러 타운센드(오른쪽)와 논쟁하고 있다(사진: Clive Brunskill/Getty Images) Getty Images 옐레나 오스타펜코는 US 오픈 2라운드 경기 후 테일러 타운센드에게 한 발언에 대해 사과했으며, 타운센드는 이 사과를 받아들이고 원래 발언을 "급진적"이고 "공격적"이라고 표현했습니다. 타운센드의 스트레이트 세트 승리 후, 라트비아 선수는 흑인인 타운센드에게 "품위가 없다"와 "교육이 없다"고 말하며 미국 선수에게 맞섰습니다. "영어는 제 모국어가 아니기 때문에, 제가 교육이라고 말했을 때는 테니스 에티켓에 관한 제 신념에 대해서만 이야기한 것이었지만, 제가 사용한 단어가 테니스 코트 밖의 많은 사람들에게 상처를 줄 수 있었다는 것을 이해합니다,"라고 오스타펜코는 토요일 자신의 인스타그램 스토리에 게시했습니다. 전 프랑스 오픈 단식 챔피언이자 복식 세계 랭킹 3위인 오스타펜코는 이 사건 이후 테니스 코트 안팎에서 계속 배우고 성장할 것이라고 덧붙였습니다. 오스타펜코는 미국 선수가 네트 코드 포인트를 얻은 후 타운센드가 사과하지 않은 것에 화가 났습니다. "그녀는 내가 특정한 방식으로 반응하기를 기대했고, 내가 그렇게 하지 않자 그녀를 격분시켰다,"라고 타운센드는 토요일에 말했습니다. "그것이 그녀로 하여금 상처를 주는, 급진적이고, 공격적인 말을 하게 했는데, 이는 나뿐만 아니라 스포츠와 내가 최선을 다해 대표하려고 노력하는 전체 문화권의 사람들에게도 해당됩니다. 그녀가 사과한 것은 좋은 일입니다." 오스타펜코는 토너먼트에서 탈락한 반면...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 20:28
시장 변동성 탐색: 웹3.0 창업자를 위한 인사이트
웹3.0 창업자를 위한 시장 변동성 탐색에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Joerg Hiller 2025년 8월 31일 10:06 시장 사이클을 극복하고 탄력적인 웹3.0 스타트업을 구축하는 방법에 대한 a16z 암호화폐의 인사이트를 살펴보세요. 투자 전략, 시장 트렌드 및 창업자 과제에 대해 알아보세요. 암호화폐 산업은 변동성이 큰 시장 사이클로 악명 높으며, 웹3.0 공간의 창업자들에게 도전과 기회를 동시에 제공합니다. a16z 암호화폐의 최근 팟캐스트는 이러한 변동성을 헤쳐나가고 지속 가능한 기업을 구축하기 위한 필수 전략을 심층적으로 다룹니다. 시장 사이클 이해하기 a16z 암호화폐의 제너럴 파트너 아리아나 심슨과 토큰 릴레이션스의 공동 창업자 겸 CEO인 재클린 멜리넥이 이끄는 토론에서, 이 팟캐스트는 과거 암호화폐 사이클에서 얻은 교훈을 탐구합니다. 이러한 인사이트는 시장의 고점과 저점 속에서 번창하고자 하는 창업자들에게 매우 중요합니다. 이 대화는 원래 토킹 토큰스 팟캐스트에서 방송되었습니다. 주요 트렌드 및 전략 심슨과 멜리넥은 스테이블코인의 진화와 인공지능과 암호화폐의 급성장하는 교차점에 대해 논의했습니다. 그들은 디지털 시대의 중요한 요소인 진위성과 검증을 보장하는 블록체인의 역할을 강조했습니다. 또한, 대화는 AI Agent의 미래와 잠재적인 수익 모델에 대해서도 다루었습니다. 성공적인 창업자의 특성 심슨에 따르면, 성공적인 암호화폐 창업자들은 빠른 시장 변동에 대처할 때 필수적인 특성인 적응력과 회복력을 갖추고 있습니다. 이 팟캐스트는 또한 모방 경쟁자 처리, 공동 창업자 분쟁 관리, 확장성 문제 극복과 같은 일반적인 스타트업 과제들도 다루었습니다. 자금 조달 및 시장 인사이트 이 토론은 현재 시장 상태와 2025년에 창업자들이 자금 조달에 접근하는 방법에 대한 귀중한 인사이트를 제공했습니다. 전략적 전환의 중요성과 제품-시장 적합성(PMF)을 활용하는 것을 강조하며, 이 팟캐스트는 경쟁이 치열한 환경에서 모멘텀을 유지하기 위한 실용적인 조언을 제공했습니다. 이러한 역학에 대한 포괄적인 이해를 위해, a16z 암호화폐 웹사이트에서 전체 팟캐스트 에피소드를 들어보세요. 이미지 출처: Shutterstock 출처: https://blockchain.news/news/navigating-market-volatility-insights-for-web3-founders
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 20:05
미국 오픈의 시그니처 칵테일 가격이 인플레이션에 비해 어떻게 쌓이는지 알아보세요
미국 오픈의 시그니처 칵테일 가격이 인플레이션에 비해 어떻게 쌓이는지에 대한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 허니 듀스는 미국 오픈에서 가장 유명한 칵테일입니다. Nbc | Nbcuniversal | Getty Images 최근 몇 년간 인플레이션율이 완화되었지만, 미국 오픈 참석자들은 테니스 챔피언십의 상징적인 음료를 마시면서도 여전히 그 여파를 경험하고 있을 수 있습니다. 이른바 허니 듀스는 23달러라는 놀라운 가격표를 달고 있습니다. 이 음료의 가격은 작년과 동일하지만, 2012년 이후 여섯 번의 가격 인상이 있었으며 지난 10년간 인플레이션을 앞질렀습니다. 보드카 기반의 이 음료는 뉴욕시 기반 이벤트와 동의어가 되었습니다. 테니스 공과 비슷한 모양의 허니듀 멜론 조각으로 장식되어 있으며 기념품 유리잔에 제공됩니다. 높은 비용에도 불구하고, NBC 뉴욕에 따르면 미국 오픈은 작년에 이 칵테일을 55만 개 이상 판매하여 거의 1300만 달러의 수익을 올렸습니다. 테니스 팬들이 2주간의 이벤트를 위해 뉴욕에 모이는 가운데, CNBC는 허니 듀스의 가격 변동이 더 넓은 인플레이션과 비교하여 어떻게 진행되었는지 계산했습니다. Sportico의 가격 추적기에 따르면, 허니 듀스 애호가들은 2015년 음료 가격이 15달러였을 때보다 약 53% 더 많은 비용을 지불하고 있습니다. 이는 소비자 물가 지수(CPI)로 추적되는 더 넓은 인플레이션보다 높습니다. 광범위한 상품과 서비스 바구니를 모니터링하는 CPI는 2015년 8월부터 2025년 7월(데이터가 제공되는 마지막 달) 사이에 약 36% 증가했습니다. 다시 말해, 허니 듀스가 전체 인플레이션과 함께 상승했다면 오늘날 약 20.33달러의 비용이 들었을 것입니다. 미국 오픈이 열리는 시설을 운영하는 미국 테니스 협회는 CNBC의 논평 요청에 응답하지 않았습니다. 허니 듀스의 가격은 또한 미국 도시의 가정 외부에서 구매한 다른 알코올 음료보다 더 빠른 속도로 상승했습니다. 2015년 8월과...
BitcoinEthereumNews
2025/08/31 19:53
