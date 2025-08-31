2025년에 Ozak AI의 성장이 비트코인, 이더리움, 카르다노를 능가할 수 있는 이유
이 게시물 "Ozak AI의 성장이 2025년에 비트코인, 이더리움, 카르다노를 능가할 수 있는 이유"가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이 게시물 "Ozak AI의 성장이 2025년에 비트코인, 이더리움, 카르다노를 능가할 수 있는 이유"는 Coinpedia Fintech News에 처음 게재되었습니다. Ozak AI는 2025년을 위한 가장 매력적인 고성장 암호화폐 프로젝트 중 하나로 부상하고 있으며, 분석가들은 그 성장이 비트코인, 이더리움, 카르다노와 같은 시장의 거인들도 능가할 수 있을 것으로 예측하고 있습니다. 현재 $0.01의 다섯 번째 프리세일 단계에 있는 Ozak AI는 AI 기반 블록체인 유틸리티, 강력한 프리세일 견인력, 전략적 파트너십 및 검증된 감사를 결합하여 많은 유사 프로젝트가 형성할 수 없는 기하급수적 성장을 위한 기반을 마련하고 있습니다.
Ozak AI 개요
Ozak AI는 AI 기반 예측 에이전트를 활용하여 더 빠르고 스마트한 거래 인사이트, 포트폴리오 다각화, 실시간 온체인 데이터 인텔리전스를 제공합니다. 250만 달러 이상을 모금하고 8억 3천만 개의 토큰이 이미 판매된 OZ 프리세일은 강력한 투자자 관심을 보여주었습니다. 그 토크노믹스는 지속 가능성을 위해 설계되었으며, TGE에서 10% 잠금 해제, 1개월 클리프, 6개월 선형 베스팅을 특징으로 하여 가치 유지와 시장 변동성 최소화를 보장합니다. Dex3, HIVE, SINT와의 전략적 파트너십은 Ozak AI의 생태계를 더욱 강화합니다. Dex3는 Ozak AI의 시장 신호를 사용하여 자동화된 거래 워크플로우를 향상시키고, HIVE는 AI Agent를 위한 멀티체인 데이터를 통합하며, SINT는 음성 제어 거래 실행을 가능하게 하여 플랫폼을 매우 다재다능하게 만듭니다. 또한, CertiK 및 내부 감사와 함께 CoinMarketCap 및 CoinGecko에 등재됨으로써 투자자들에게 신뢰성과 투명성을 제공합니다.
유튜브 임베드: 다음 500X AI 알트코인
비트코인, 이더리움, 카르다노 개요
비트코인(BTC)은 시장 리더이자 암호화폐에서 주요 가치 저장소로 남아 있으며, 현재 약 107,000달러에 거래되고 있습니다. 그 성장은 본질적으로 희소성, 기관 채택, 인플레이션에 대한 헤지로서의 입지에 의해 주도됩니다. 그러나 BTC의 잠재적 상승 가능성은 이미 높은 시가총액과 느린 혁신 주기로 인해 제한됩니다. 이더리움(ETH)은 약 4,335달러에 거래되며 스마트 계약과 탈중앙화 애플리케이션을 계속 지배하고 있습니다. 레이어 2 스케일링 및 향후 업그레이드로...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 22:44