2025-10-09 목요일

암호화폐 뉴스

가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
2025년에 Ozak AI의 성장이 비트코인, 이더리움, 카르다노를 능가할 수 있는 이유

2025년에 Ozak AI의 성장이 비트코인, 이더리움, 카르다노를 능가할 수 있는 이유

이 게시물 "Ozak AI의 성장이 2025년에 비트코인, 이더리움, 카르다노를 능가할 수 있는 이유"가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이 게시물 "Ozak AI의 성장이 2025년에 비트코인, 이더리움, 카르다노를 능가할 수 있는 이유"는 Coinpedia Fintech News에 처음 게재되었습니다. Ozak AI는 2025년을 위한 가장 매력적인 고성장 암호화폐 프로젝트 중 하나로 부상하고 있으며, 분석가들은 그 성장이 비트코인, 이더리움, 카르다노와 같은 시장의 거인들도 능가할 수 있을 것으로 예측하고 있습니다. 현재 $0.01의 다섯 번째 프리세일 단계에 있는 Ozak AI는 AI 기반 블록체인 유틸리티, 강력한 프리세일 견인력, 전략적 파트너십 및 검증된 감사를 결합하여 많은 유사 프로젝트가 형성할 수 없는 기하급수적 성장을 위한 기반을 마련하고 있습니다. Ozak AI 개요 Ozak AI는 AI 기반 예측 에이전트를 활용하여 더 빠르고 스마트한 거래 인사이트, 포트폴리오 다각화, 실시간 온체인 데이터 인텔리전스를 제공합니다. 250만 달러 이상을 모금하고 8억 3천만 개의 토큰이 이미 판매된 OZ 프리세일은 강력한 투자자 관심을 보여주었습니다. 그 토크노믹스는 지속 가능성을 위해 설계되었으며, TGE에서 10% 잠금 해제, 1개월 클리프, 6개월 선형 베스팅을 특징으로 하여 가치 유지와 시장 변동성 최소화를 보장합니다. Dex3, HIVE, SINT와의 전략적 파트너십은 Ozak AI의 생태계를 더욱 강화합니다. Dex3는 Ozak AI의 시장 신호를 사용하여 자동화된 거래 워크플로우를 향상시키고, HIVE는 AI Agent를 위한 멀티체인 데이터를 통합하며, SINT는 음성 제어 거래 실행을 가능하게 하여 플랫폼을 매우 다재다능하게 만듭니다. 또한, CertiK 및 내부 감사와 함께 CoinMarketCap 및 CoinGecko에 등재됨으로써 투자자들에게 신뢰성과 투명성을 제공합니다. 유튜브 임베드: 다음 500X AI 알트코인 비트코인, 이더리움, 카르다노 개요 비트코인(BTC)은 시장 리더이자 암호화폐에서 주요 가치 저장소로 남아 있으며, 현재 약 107,000달러에 거래되고 있습니다. 그 성장은 본질적으로 희소성, 기관 채택, 인플레이션에 대한 헤지로서의 입지에 의해 주도됩니다. 그러나 BTC의 잠재적 상승 가능성은 이미 높은 시가총액과 느린 혁신 주기로 인해 제한됩니다. 이더리움(ETH)은 약 4,335달러에 거래되며 스마트 계약과 탈중앙화 애플리케이션을 계속 지배하고 있습니다. 레이어 2 스케일링 및 향후 업그레이드로...
니어
NEAR$2.847-2.63%
SIX
SIX$0.0195-1.56%
RealLink
REAL$0.08148-1.98%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 22:44
공유하기
필리스의 닉 카스테야노스, 역할 축소에 불만 — 그리고 왜 그래야 할까?

필리스의 닉 카스테야노스, 역할 축소에 불만 — 그리고 왜 그래야 할까?

필라델피아 필리스의 닉 카스테야노스가 축소되는 역할에 불만 - 그가 불만을 가질 이유가 있지 않을까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 앞으로는 이렇게 될 것입니다: 필라델피아 필리스는 4인 외야수 로테이션을 사용할 것이고, 닉 카스테야노스는 그냥 이에 대처해야 할 것입니다. 하지만 이 상황은 카스테야노스의 암시와 약간의 드라마가 없지 않습니다. 그는 미디어의 질문을 받을 때 거의 숨기는 것이 없습니다. 네, 카스티는 행복하지 않습니다. 필리스 외야수 닉 카스테야노스는 출전 시간 감소에 대한 우려를 표명했습니다. (사진: Mitchell Layton/Getty Images) Getty Images 카스테야노스는 - 지난 3년 반 동안 필리스의 매일 출전하는 우익수였는데 - 갑자기 출전 시간을 잃고 있습니다. 그는 필리스가 우완 선발 투수와 맞붙었을 때 맥스 케플러를 선호하면서 지난 몇 주 동안 세 번이나 벤치에 앉았습니다. 그리고 금요일 밤에는 해리슨 베이더가 9회에 중견수로 경기에 투입되면서 수비 교체로 빠졌고, 이로 인해 브랜든 마쉬는 좌익수로, 케플러는 우익수로 이동했습니다. 이는 카스테야노스가 마이애미에서 6월 16일 필리스 감독 롭 톰슨에게 "부적절한" 발언을 한 이후 톰슨이 다음 경기에서 카스테야노스를 벤치에 앉힌 이후 수비 이유로 경기에서 빠진 첫 번째 사례였습니다. "(카스테야노스)가 8회에 거의 마지막 아웃을 만들었습니다,"라고 톰슨이 말했습니다. "그래서 우리는 베이더를 투입했습니다. 그가 우리가 가진 최고의 수비수이기 때문입니다... 저는 우리 모두가 이제 올인하는 시점에 있다고 생각합니다. 그날 밤 팀이 경기에서 이기기 위해 최선인 것이라면 무엇이든 올인합니다. 자존심은 문 밖에 두고 가자고요." 하지만 카스테야노스가 자존심을 내려놓을 수 있을까요? "물론입니다,"라고 톰슨이 말했습니다. "우리는 이것을 큰 문제로 만들 필요가 없습니다. 그는 경기에 나가고 싶어서 좌절감을 느끼고 있고 그게 전부입니다. 저는 그것을 이해합니다. 경기에서 나오고 싶어하는 선수를 존중하지 않을 수 없습니다." 여기에는 약간 더 드라마가 있습니다:...
니어
NEAR$2.847-2.63%
스레숄드
T$0.01501-0.19%
Seed.Photo
PHOTO$0.7589+30.48%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 22:40
공유하기
블랙록, 프리덤 홀딩 코프의 두 번째로 큰 주주가 되다

블랙록, 프리덤 홀딩 코프의 두 번째로 큰 주주가 되다

BlackRock, Freedom Holding Corp.의 두 번째로 큰 주주가 되다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴욕, 미국, 2025년 8월 31일, FinanceWire Freedom Holding Corp.(NASDAQ: FRHC), 글로벌 금융 서비스 및 기술 회사는 세계 최대 투자 기관인 BlackRock, Inc.가 회사 지분을 0.85%로 늘려 약 8900만 달러를 투자했다고 발표했습니다. BlackRock은 창립자이자 CEO인 기업가 Timur Turlov에 이어 회사의 두 번째로 큰 주주가 되었습니다. Bloomberg에 따르면, 최근 보고 기간 동안 BlackRock은 추가로 443,965주를 인수하여 총 지분을 520,565주로 늘렸습니다. BlackRock 외에도 Freedom Holding의 다른 국제 기관 투자자로는 State Street Corp., Grace Partners of DuPage L.P., Geode Capital Management 등이 있습니다. "글로벌 기관 투자자들의 관심이 높아지는 것을 환영합니다. BlackRock과 같은 파트너의 존재는 우리 비즈니스의 회복력과 국제 시장에서 Freedom Holding의 전략적 잠재력을 확인해줍니다,"라고 Freedom Holding Corp.의 창립자이자 CEO인 Timur Turlov가 말했습니다. BlackRock, Inc.는 1988년 뉴욕에서 설립되었습니다. 2025년 기준으로 BlackRock은 12조 5000억 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다. 이 회사는 iShares ETF와 Aladdin 기술 플랫폼으로 가장 잘 알려져 있습니다. Freedom Holding Corp. 소개 Freedom Holding Corp.는 카자흐스탄, 미국, 키프로스, 폴란드, 스페인, 우즈베키스탄, 아르메니아를 포함한 22개국에서 금융 서비스를 제공합니다. 회사의 주요 사무소는 뉴욕시에 위치해 있습니다. 카자흐스탄에서 Freedom은 Freedom Bank, Freedom Broker, Freedom Life와 Freedom Insurance 보험 회사, 그리고 Arbuz.kz, Freedom Ticketon, Aviata를 포함한 라이프스타일 부문을 포함하는 금융 및 디지털 생태계를 적극적으로 개발하고 있습니다. Freedom Holding Corp. 주식은 미국 기술 거래소 NASDAQ, 카자흐스탄 증권거래소(KASE), 아스타나 국제 거래소(AIX)에서 FRHC 티커 심볼로 거래됩니다. Freedom Holding Corp.는 미국 증권거래위원회(SEC)의 규제를 받습니다. 연락처 홍보부Natalia KharlashinaFreedom Holding Corp.prglobal@ffin.kz+7 701 364 1454...
Union
U$0.003536-50.51%
사토시시티
CITY$0.9699-1.91%
Moonveil
MORE$0.03421+60.23%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 22:37
공유하기
비트코인 가격이 반등하고 있나? 온체인 신호는 시장 바닥이 형성되었음을 시사

비트코인 가격이 반등하고 있나? 온체인 신호는 시장 바닥이 형성되었음을 시사

비트코인 가격이 반등하고 있나요? 온체인 신호는 시장 바닥이 형성되었음을 시사합니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 가격이 반등하고 있나요? 온체인 신호는 시장 바닥이 형성되었음을 시사합니다 | Bitcoinist.com 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Opeyemi Sule는 열정적인 암호화폐 애호가이자 능숙한 콘텐츠 작가이며 Bitcoinist의 기자입니다. Opeyemi는 블록체인 기술의 복잡성을 풀어내고 암호화폐 세계의 최신 트렌드에 대한 통찰력을 공유하는 독특한 작품을 만듭니다. Opeyemi는 암호화폐에 대한 강한 관심 외에도 시 읽기, 정치에 대한 대화, 음악 감상을 즐깁니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하면 쿠키 사용에 동의하는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-price-staging-a-comeback-on-chain-signals/
BRC20.COM
COM$0.011199+9.25%
Sign
SIGN$0.06102-5.60%
Cookie DAO
COOKIE$0.11503-6.63%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 22:35
공유하기
기업 재무부서, 금융 도구로 비트코인과 스테이블코인 채택

기업 재무부서, 금융 도구로 비트코인과 스테이블코인 채택

기업 재무가 비트코인과 스테이블코인을 금융 도구로 채택한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 디지털 자산의 통합은 기업 금융 전략을 재정의할 예정입니다. 비트코인의 고정 공급량과 이더리움의 인플레이션 메커니즘은 이들을 가치 있는 준비금으로 자리매김합니다. 스테이블코인과 다양한 토큰은 다각화와 자본 효율성을 제공합니다. QCP 그룹은 '기업 재무의 새로운 알파: 디지털 자산'이라는 보고서를 발표하며, 기업 재무 전략이 디지털 자산을 포함하도록 변화하고 있음을 강조했습니다. 이 보고서는 디지털 자산이 이제 전략적 금융 도구로 활용되어 전 세계 기업 재무의 유동성 및 다각화 전략에 영향을 미치고 있다고 지적합니다. 기업들이 금융 전략을 위해 비트코인과 스테이블코인을 활용 디지털 자산의 통합은 새로운 유동성 경로와 세금 최적화 혜택을 제공하며 기업 금융 전략을 재정의할 예정입니다. 비트코인의 고정 공급량과 이더리움의 인플레이션 메커니즘은 이들을 가치 있는 준비금으로 자리매김합니다. 또한, 기업 재무 관리 솔루션과 인사이트에서 강조하듯이 스테이블코인과 다양한 토큰은 다각화와 자본 효율성을 제공합니다. 시장의 반응은 블록체인 기반 자산에 대한 기관 투자자들의 관심이 증가하고 있음을 보여줍니다. 현물 비트코인 ETF는 기관 채택에 기여했으며, 비트코인은 미국 달러와 금과 같은 전통적인 자산보다 우수한 성과를 보이고 있습니다. Darius Sit과 같은 주요 인물들의 현재 공식 성명은 없지만, 시장은 점점 더 커지는 수용성을 관찰하고 있습니다. Coincu의 연구는 블록체인 시장이 전례 없는 유동성과 투명성을 제공할 준비가 되어 있는 잠재적인 금융 및 규제 변화를 강조합니다. 이러한 변화는 디지털 자산이 기업 금융 구조의 필수적인 부분이 되면서 입법적 적응을 촉진할 가능성이 높으며, 완전한 온체인 미국 재무부를 통한 디지털 자산 금융과 일치합니다. 디지털 자산 트렌드 및 시장 성과 알고 계셨나요? 이더리움의 디플레이션 메커니즘은 전통적으로 금이나 부동산과 같은 자산이 맡았던 역할인 인플레이션에 대한 헤지 수단으로 자리매김했습니다. CoinMarketCap 데이터에 따르면 비트코인의 가치는 108,288.87달러이며, 시가총액은 2.16조 달러로 57.09%의 점유율을 보이고 있습니다. 24시간 동안 0.21%의 약간의 하락에도 불구하고, 비트코인은 장기적인 상승 궤도를 유지하며 상승하고 있습니다...
RealLink
REAL$0.08148-1.98%
Capverse
CAP$0.10945-15.87%
BRC20.COM
COM$0.011199+9.25%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 22:12
공유하기
메타플래닛의 비트코인 꿈이 주가 폭락으로 트레저리 전략을 위협하며 흔들리다

메타플래닛의 비트코인 꿈이 주가 폭락으로 트레저리 전략을 위협하며 흔들리다

메타플래닛의 비트코인 꿈이 주가 폭락으로 트레저리 전략이 위협받으며 흔들리고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 1년 이상 동안 메타플래닛은 대담한 미션을 중심으로 정체성을 구축해왔습니다: 세계 최대 기업 비트코인 준비금 중 하나를 축적하는 것입니다. 그러나 이 전략은 현재 가혹한 시장 현실과 충돌하고 있습니다. 6월 중순 이후, 비트코인 자체는 소폭 상승했음에도 불구하고 회사의 주식은 54% 폭락했습니다. 이러한 붕괴로 메타플래닛의 자금 조달 엔진이 흔들리고 있습니다. 이 회사의 모델은 투자자 Evo Fund의 워런트 전환을 촉발하는 주가 상승에 크게 의존했으며, 이는 비트코인 구매를 위한 신규 자본을 공급했습니다. 주가가 하락하면서 이 사이클은 사실상 중단되었습니다. 메타플래닛은 여전히 약 19,000 BTC(약 20억 달러)를 보유하고 있으며, 이는 공개 비트코인 보유자 중 7위에 해당합니다. Simon Gerovich CEO는 2026년까지 100,000 BTC, 2027년까지 210,000 BTC라는 목표가 여전히 유효하다고 주장합니다. 그러나 전략은 변화하고 있습니다. 이번 주 초, 회사는 8억 8천만 달러 규모의 해외 주식 판매 계획과 함께 37억 달러 규모의 우선주에 대한 주주 투표를 발표했습니다 - 이는 일본에서는 드문 금융 도구로 최대 6%의 배당금을 제공합니다. Gerovich는 우선주를 보통주 주주들의 추가 희석 없이 현금을 조달하기 위해 설계된 방어적 조치라고 설명했습니다. 타이밍이 중요합니다. 메타플래닛의 소위 "비트코인 프리미엄" - 투자자들이 BTC 준비금 가치 이상으로 지불할 의향이 있는 시장 가치 - 은 6월의 8배 이상에서 오늘날 단지 2배로 축소되었습니다. 분석가들은 이 프리미엄이 반등하지 않으면 회사의 자본 조달 우위가 사라질 수 있다고 경고합니다. 새로운 자금 조달 노력이 모델을 안정화할지는 불분명합니다. Evo의 워런트는 이미 9월 한 달 동안 우선주 발행을 위해 일시 중단되었습니다. 현재로서는 회사의 미래는 두 가지 변수에 달려 있습니다: 비전통적인 금융에 대한 투자자들의 관심과 비트코인의 상승 능력입니다. 이 기사에서 제공된 정보는...
비트코인
BTC$121,173.12-1.14%
Moonveil
MORE$0.03421+60.23%
슈퍼레어
RARE$0.04843-2.96%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 22:07
공유하기
분석가, 1천만 달러 비트코인을 예측하며 비트코인 하이퍼 인기 상승

분석가, 1천만 달러 비트코인을 예측하며 비트코인 하이퍼 인기 상승

비트코인이 1천만 달러에 도달할 것이라는 분석가의 예측이 비트코인 하이퍼가 탄력을 받으면서 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 분석가, 비트코인 하이퍼가 탄력을 받으면서 1천만 달러 비트코인 예측 뉴스레터 가입하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. 암호화폐 작가로서 Bogdan의 책임은 연구와 기사 작성, 그리고 정치적으로 올바르지 않은 경계에 있는 유머로 팀을 즐겁게 하는 것으로 나뉩니다. 말하자면 Bill Burr를 꿈꾸는 사람이죠. 기술, 사이버 보안, 모델링, 피트니스, 암호화폐 및 언급하지 않을 다른 주제들을 포함한 12년 이상의 다양한 분야에서의 글쓰기 경험 덕분에 그는 팀의 진정한 자산이 되었습니다. PrivacyAffairs의 선임 작가로서의 위치가 자기 관리의 힘에 대한 귀중한 교훈을 가르쳐 주었지만, 그의 전체 글쓰기 경력은 자기 개선의 연습이었고 지금도 그렇습니다. 이제 그는 암호화폐에 깊이 파고들어 사람들에게 블록체인에서 자신의 돈을 통제하는 방법을 가르칠 준비가 되어 있습니다. 영원히 가치가 하락하는 법정화폐와 함께, 비트코인과 알트코인은 Bogdan에게 가장 적합한 대안으로 보입니다. Bitcoinist의 주요 작가로서의 자리를 확보한 것 외에도, Bogdan의 가장 큰 직업적 성취는 Blackwood Productions에서 4명의 작가 팀을 조정했던 5년간의 글쓰기 매니저로서의 경력이었습니다. 그 기간 동안, 그는 팀워크의 가치와 효율성, 긍정성, 그리고 우정을 키우는 업무 환경을 만드는 것의 가치를 배웠습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용함으로써 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/analyst-predicts-bitcoin-to-10m-bitcoin-hyper-gains/
Hyperlane
HYPER$0.25401-6.34%
READY
READY$0.052466+4.20%
BRC20.COM
COM$0.011199+9.25%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 22:05
공유하기
라디오헤드, 밴드에게 중요한 한 주에 여러 곡을 새로운 차트 정상으로 올려

라디오헤드, 밴드에게 중요한 한 주에 여러 곡을 새로운 차트 정상으로 올려

레이디오헤드가 밴드에게 큰 한 주를 장식하며 여러 곡을 차트 신기록으로 끌어올렸다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 레이디오헤드의 "Let Down"과 "Creep"이 강력한 스트리밍 활동에 힘입어 이번 주 빌보드 미국 및 글로벌 차트에서 신기록을 세웠습니다. 로스앤젤레스, CA - 1997년 6월 12일: 록 밴드 레이디오헤드가 1997년 6월 12일 캘리포니아 로스앤젤레스의 캐피톨 레코드에서 앨범 OK Computer 발매 당시 포트레이트 촬영을 하고 있습니다. (사진: Jim Steinfeldt/Michael Ochs Archives/Getty Images) Getty Images 레이디오헤드는 수년간 새 음악을 발표하지 않았고 그룹의 다음 장은 아직 보이지 않지만, 2025년은 이 그래미상 수상 밴드에게 흥미로운 시기가 되었습니다. 전 세계 팬들이 힘을 합쳐 "Let Down"을 바이럴 히트곡으로 만들었고, 이 곡은 몇 달 동안 좋은 성적을 거두고 있습니다. "Let Down"은 그룹의 고향인 영국과 특히 미국과 같은 주요 시장의 차트에 등장했습니다. 이번 주 미국에서는 레이디오헤드의 가장 유명한 두 트랙이 여러 순위에서 신기록을 세웠으며, "Let Down"의 급상승이 수십 년 된 또 다른 곡이 전례 없는 높이로 치솟는 데 도움을 주었습니다. "Let Down" 스트리밍 활동 덕분에 급상승 스트리밍 활동은 "Let Down"의 성공에 크게 기여했습니다. 이는 이번 주 이 트랙이 Alternative Streaming Songs 집계와 Hot Rock Songs 차트에서 신기록을 세우며 명백히 드러납니다. 전자에서는 "Let Down"이 22위에서 16위로 상승했고, 스트림, 판매, 라디오 방송을 고려하는 Hot Rock Songs 목록에서는 거의 10위권에 진입하며 한 단계 상승한 11위를 기록했습니다. "Let Down" 글로벌 상승세 "Let Down"은 미국에서만 히트한 것이 아닙니다. 글로벌 무대에서 레이디오헤드는 Billboard Global Excl. U.S. 차트에서 이 트랙을 147위에서 133위로 끌어올렸습니다. 미국 데이터를 포함하는 Billboard Global 200에서는 이 노래가...
스레숄드
T$0.01501-0.19%
Union
U$0.003536-50.51%
Seed.Photo
PHOTO$0.7589+30.48%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 21:31
공유하기
'부자 아빠, 가난한 아빠' 저자 키요사키, 비트코인이 장기 보유인 이유 설명

'부자 아빠, 가난한 아빠' 저자 키요사키, 비트코인이 장기 보유인 이유 설명

'부자 아빠, 가난한 아빠' 저자 기요사키가 비트코인이 장타매매인 이유를 설명하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 개인 재정 고전 "부자 아빠, 가난한 아빠"의 저자 로버트 기요사키는 비트코인이 금과 은과 다르지 않다고 생각합니다 — 즉, 그의 책에서는 장기적으로 구매하고 보유해야 할 자산이라는 의미입니다. 기요사키에게 이 세 가지를 모두 구매하고 많이 팔지 않는 것이 최선의 방법인데, 이는 그가 비트코인을 단기 이익을 위한 거래나 투기가 아닌 가치 저장 수단으로 보기 때문입니다. 당신도 좋아할 만한 내용 이 발언은 비트코인을 기요사키가 부의 보존에 중요하다고 보는 두 금속과 연결합니다. 수년간 그는 인플레이션, 증가하는 부채, 정부의 잘못된 관리를 화폐 시스템 외부의 자산을 보유해야 하는 이유로 지적하며 법정화폐의 신뢰성 하락에 대해 경고해 왔습니다. 참고: "당신의 책에 대해 이야기하기"에 대한 수업에 추가 코멘트로, 나는 금, 은, 비트코인을 삽니다. 나는 금, 은, 비트코인을 거의 팔지 않습니다. — 로버트 기요사키(@theRealKiyosaki) 2025년 8월 31일 비트코인을 이 그룹에 포함시키는 것은 그가 이 암호화폐를 가격 변동을 넘어서는 역할을 가진 내구성 있고 신뢰할 수 있는 자산으로 보고 있음을 보여줍니다. 교훈 이 코멘트는 기요사키가 판매 전술을 재정 조언으로 위장하여 "자신의 책을 홍보한다"고 표현하는 교육자와 프로모터들에 대한 반복적인 비판에서 비롯됩니다. 그는 마케팅과 교육 사이의 구분을 했지만, 비트코인에 대한 그의 메모는 정말 두드러졌습니다. 그것은 제품이나 강좌와는 관련이 없고, 단지 그의 개인적인 전략일 뿐입니다: 축적하고 보유하는 것. 당신도 좋아할 만한 내용 기본적으로 말하자면, 기요사키는 비트코인을 시장 타이밍을 맞춰 빠르게 돈을 버는 방법으로 보지 않습니다. 그에게 비트코인은 금과 은과 같은 범주에 속하는 "사람들의 돈"으로, 그는 항상 이것들이 법정화폐의 단점과 종이 화폐에 대한 신뢰의 장기적인 침식에 대한 좋은 헤지라고 말해왔습니다. 출처: https://u.today/rich-dad-poor-dad-author-kiyosaki-clarifies-why-bitcoin-is-long-term-hold
스레숄드
T$0.01501-0.19%
Union
U$0.003536-50.51%
Trust The Process
TRUST$0.0003735-2.63%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 21:11
공유하기
중국 분석가 경고: 비트코인의 이 날짜를 주시하세요 - "데스크로스"가 발생할 수 있습니다

중국 분석가 경고: 비트코인의 이 날짜를 주시하세요 - "데스크로스"가 발생할 수 있습니다

중국 분석가들의 경고: 비트코인에 대한 이 날짜를 주시하세요 - "데드 크로스"가 발생할 수 있습니다. BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. GreeksLive의 거시경제 연구원 Adam이 공유한 정보에 따르면, 암호화폐 커뮤니티는 9월 5일에 발표될 비농업 고용 지표(NFP) 데이터가 시장에 변동성을 일으킬 것을 우려하고 있습니다. Adam은 중국 커뮤니티에 대한 브리핑에서 현재 시장 심리가 조심스럽고 하락세라고 밝혔습니다. 그는 비트코인(BTC)이 최근 약세를 보이고 있으며, 108,000 수준을 반복적으로 테스트했음에도 강한 지지를 찾지 못하고 있다고 언급했습니다. 커뮤니티 구성원들은 주간 이동평균수렴 확산지수(MACD)에서 "데드 크로스" 형성이 기관 및 대형 투자자들의 시장 이탈을 촉발할 가능성에 대해 논의하고 있습니다. 또한 비농업 고용 지표 데이터가 만들어낼 수 있는 변동성을 언급하며, 시장의 명확한 방향성 부재를 시사했습니다. 온체인 데이터에 따르면, 어제 35억 달러의 매도 압력이 발생했습니다. 흥미롭게도, 비트코인이 급격한 하락을 경험하는 동안 알트코인은 상대적으로 회복력을 유지했으며, 이는 현재 시장 구조에 대한 더 깊은 분석을 촉구했습니다. 글 작성 시점에, BTC는 108,507달러에 거래되고 있으며 지난 주 5.61% 하락했습니다. 이더리움의 가격은 같은 기간 동안 8.40% 하락했습니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/chinese-analysts-warn-watch-this-date-for-bitcoin-death-cross-could-be-triggered/
비트코인
BTC$121,173.12-1.14%
CROSS
CROSS$0.21183-2.22%
BRC20.COM
COM$0.011199+9.25%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 21:08
공유하기

인기 뉴스

더보기

모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환

리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다

투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개

Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장

0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다