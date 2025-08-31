노동절에 18개 주에서 오로라 보리얼리스를 볼 수 있을 것
BitcoinEthereumNews.com에 게재된 "18개 주에서 노동절에 오로라 보리얼리스를 볼 수 있을 것" 포스트. 주요 내용 미국 해양대기청(NOAA)에 따르면, 중간에서 심각한 수준의 지자기 폭풍이 지구의 자기장을 교란할 것으로 예상되어 노동절에 십여 개 주에서 오로라 보리얼리스(북극광)를 볼 기회가 있을 것입니다. 예보관들은 화요일까지 지자기 폭풍이 예상된다고 밝혔습니다. AFP via Getty Images 주요 사실 NOAA는 월요일 밤 9점 척도에서 Kp 지수 6을 예측했으며, 이는 북극광이 아이오와 중부와 일리노이 북부까지 남쪽으로 볼 수 있음을 시사합니다. NOAA에 따르면, 8월 30일 태양 표면에서 방출된 코로나 질량 방출(CME)의 영향이 지구 대기에 도달함에 따라 월요일 밤에는 중간 정도의 지자기 폭풍이 발생할 가능성이 높으며, "강한" 폭풍이 발생할 가능성도 있습니다. 코로나 질량 방출의 영향은 화요일 이른 아침까지 지속될 수 있어, 더 심각한 지자기 폭풍 기간이 발생할 가능성이 있으며, 북극광이 더 남쪽에서도 볼 수 있게 될 수 있습니다. 북극광은 어디에서 볼 수 있을까요? 북극광을 볼 가능성이 가장 높은 곳은 캐나다 북부와 알래스카로 예측되며, 이 현상은 해당 주에서 해가 진 후에 볼 수 있습니다. 워싱턴, 오레곤, 아이다호, 몬태나, 와이오밍, 노스다코타, 사우스다코타, 네브래스카, 미네소타, 아이오와, 위스콘신, 미시간, 일리노이, 뉴욕, 버몬트, 뉴햄프셔, 메인 주 일부 지역에서는 가능성이 낮지만 볼 수 있을 것으로 예상됩니다. (아래 지도 참조) 월요일 밤의 가시선. NOAA 북극광을 보는 가장 좋은 방법은 무엇인가요? 오로라 보리얼리스는 밤이 더 길어지는 겨울철에 가장 잘 보이지만, 태양 활동에 따라 소용돌이치는 모습을 연중 내내 볼 수 있습니다. NOAA에 따르면, 북극광은 현지 시간으로 밤 10시부터 새벽 2시 사이에 빛 공해가 없는 높은 지점에서 가장 잘 볼 수 있습니다. 북극광을 사진 찍는 가장 좋은 방법은...
