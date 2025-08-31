어밸런치 전망 — 분석가들, AVAX가 4분기 회복 사이클에서 30달러에 도달할 것으로 예상

이 게시물 Avalanche 전망 — 분석가들은 AVAX가 Q4 회복 사이클에서 30달러에 도달할 것으로 예상 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 분석가들은 업그레이드, 채택 및 기관 자금 유입이 회복 사이클에 대한 낙관론을 불러일으키면서 Avalanche(AVAX)가 2025년 Q4에 30달러에 도달할 수 있다고 예측합니다. 암호화폐 시장의 관심이 다시 한번 Avalanche로 향하고 있으며, 분석가들은 향후 몇 개월 동안 토큰의 성과를 평가하고 있습니다. 실제로 분석가들은 블록체인의 네이티브 토큰인 AVAX가 2024년 4분기까지 30달러 선을 넘을 수 있을지에 대해 의견이 나뉘어 있습니다. 프로젝트에 대한 낙관론에도 불구하고, 만연한 하락장 분위기가 추가적인 상승 사이클의 가능성을 흐리게 했습니다. 그러나 더 넓은 암호화폐 시장은 침체 속에서도 회복력의 징후를 계속 보여주고 있습니다. AVAX에 대한 논의가 계속되는 가운데, MAGACOIN FINANCE는 조용히 투자자들의 관심 목록에 돌파 후보로 자리 잡고 있습니다. 시장의 관심이 이제 신흥 토큰으로 기울면서, 이 프로젝트는 시장 회복을 앞두고 관심이 증가하고 있는 프로젝트 중 하나입니다. 분석가들이 AVAX에 대해 30달러를 목표로 하는 이유 현재 Avalanche는 25달러 저항선 바로 아래에 위치해 있습니다. 분석가들은 26달러 이상으로의 명확한 돌파가 27-29달러로 가는 길을 열어줄 수 있으며, 30달러 도전을 위한 무대를 마련할 수 있다고 말합니다. 30달러 선은 단순한 숫자가 아니라 Avalanche의 회복에 대한 신뢰를 회복할 수 있는 심리적 이정표입니다. 하락 측면에서는 지지선이 24달러 주변에 남아 있어, 토큰이 더 높은 움직임이 지속되기 전에 자리를 지켜야 함을 의미합니다. Avalanche 네트워크 업그레이드와 그 영향 Avalanche9000 업그레이드는 네트워크 출시 이후 가장 중요한 업그레이드로 묘사되었습니다. C-Chain의 수수료를 96% 줄이고 이더리움 호환 블록체인을 더 쉽게 구축할 수 있게 함으로써, Avalanche는 개발자 친화적인 플랫폼으로 자리매김하고 있습니다. 플렉서블 스테이킹과 동적 수수료를 위한 Octane 업그레이드, 그리고 서브넷을 위한 비동기 실행을 포함한 향후 개선 사항은 게임, 지불 및 토큰 금융과 같은 기업 수준의 사용 사례에 Avalanche를 더욱 매력적으로 만들 수 있습니다. 기관...