2025-10-09 목요일

암호화폐 뉴스

가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
파생상품 구축으로 비트코인 범위 좁아짐: 14만 달러에서 20만 달러 콜옵션이 4분기 지지

파생상품 구축으로 비트코인 범위 좁아짐: 14만 달러에서 20만 달러 콜옵션이 4분기 지지

비트코인 레인지 타이트, 파생상품 증가: $140K에서 $200K 콜 옵션이 4분기 지지 - BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 2025년 8월 31일 일요일, $108,221에서 $109,453 사이의 좁은 24시간 범위를 유지하는 가운데, 선물 및 옵션 시장 전반에 걸쳐 파생상품 포지셔닝이 높은 수준을 유지하고 있습니다. 파생상품 깊이 계속 증가 선물 시장은 두껍게 유지됩니다. coinglass.com에 따르면, 주요 거래소의 비트코인 선물 오픈 포지션 총액은 800억 달러 중반대에 머물러 있으며, 이는 상한선에 가깝습니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-range-tight-as-derivatives-build-140k-to-200k-calls-anchor-q4/
니어
NEAR$2.846-2.66%
Swell Network
SWELL$0.008149-4.39%
BRC20.COM
COM$0.011199+9.25%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/01 00:44
공유하기
150달러에서 15,000달러로—Ozak AI 프리세일은 여전히 폭발적인 100배 잠재력을 제공합니다

150달러에서 15,000달러로—Ozak AI 프리세일은 여전히 폭발적인 100배 잠재력을 제공합니다

$150에서 $15,000까지—Ozak AI 프리세일은 여전히 폭발적인 100배 잠재력을 제공합니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Ozak AI는 2025년 가장 유망한 프리세일 프로젝트 중 하나로 계속해서 주목을 받고 있으며, 분석가들은 100배 수익 가능성을 예측하고 있습니다. 오늘 $150 투자는 이론적으로 $15,000까지 성장할 수 있어, 초기 참여자가 누릴 수 있는 폭발적인 상승 가능성을 강조합니다. AI 기반 예측 에이전트, 전략적 파트너십 및 강력한 보안 조치를 활용하여 Ozak AI는 공식 출시 및 거래소 상장 전에 높은 상승 가능성을 가진 투자로 자리매김하고 있습니다. Ozak AI 프리세일 모멘텀 현재 $0.01의 5번째 OZ 프리세일 단계에서 Ozak AI는 이미 250만 달러 이상을 모금했으며, 8억 3천만 개 이상의 토큰이 판매되었습니다. $0.001에서 $0.01까지 5단계로 구성된 프리세일 구조는 초기 투자자들이 더 넓은 시장 노출 전에 매우 유리한 가격으로 참여할 수 있게 합니다. TGE 직후 최상위 중앙화 거래소와 이더리움 기반 DEX에 상장할 계획이며, 프리세일 참가자들에게 강력한 유동성을 제공합니다. 중요한 점은 프리세일 참여에 KYC가 필요하지 않아 글로벌 투자자들의 장벽을 낮추면서도 상장 후 거래소 거래를 위한 규정 준수를 유지한다는 것입니다. OZ AI 기반 유틸리티 및 전략적 파트너십 Ozak AI를 차별화하는 것은 거래 전략, 포트폴리오 관리 및 실시간 온체인 분석을 최적화하도록 설계된 AI 기반 예측 에이전트입니다. 이 플랫폼의 Dex3, HIVE 및 SINT와의 파트너십은 생태계를 확장하고 실용적 유틸리티를 향상시킵니다. Dex3는 자동화된 거래 워크플로우를 위해 Ozak AI의 신호를 활용하고, HIVE는 DeFi 및 NFT 시장을 위한 멀티체인 데이터를 제공하며, SINT는 원활한 거래 실행을 위해 오디오 제어 AI 에이전트를 통합합니다. 이러한 협력을 통해 Ozak AI는 단순한 프리세일 토큰 이상으로, 장기적인 채택 가능성을 가진 기능적이고 유틸리티 중심의 플랫폼으로 자리매김하고 있습니다. OZ 보안 및 신뢰성 투자자들은 CertiK 및 내부 감사를 통해 스마트 계약 보호 및 투명성을 보장받아 더 큰 확신을 갖게 됩니다. 이 토큰은 또한 CoinMarketCap과 CoinGecko에 등재되어 있어 더 많은 시장 가시성과 신뢰성을 제공합니다. TGE에서 10% 출시를 포함한 신중하게 설계된 토크노믹스 계획과 함께...
RealLink
REAL$0.08149-1.97%
Moonveil
MORE$0.03421+60.23%
DeFi
DEFI$0.001673-8.37%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 23:43
공유하기
'작은 집 대초원'의 귀환을 이끄는 데이터

'작은 집 대초원'의 귀환을 이끄는 데이터

'Little House On The Prairie'의 귀환을 이끄는 데이터에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 'Little House on the Prairie'가 Netflix에서 컴백할 예정입니다 (NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images 제공 사진) NBCUniversal via Getty Images Little House on the Prairie에 대한 관심 부활이 Google 데이터를 통해 밝혀졌는데, 이 데이터에 따르면 Netflix가 리부트를 의뢰하기 전 Peacock에서 인기가 급증하면서 이 1970년대 서부극에 대한 검색이 작년에 정점에 달했습니다. 19세기 작가 Laura Ingalls Wilder의 반자서전적 책을 기반으로 한 Little House는 개척 시대 중서부의 작은 마을 Walnut Grove에서 생계를 꾸려나가는 Ingalls 가족의 이야기를 들려줍니다. 기본적으로 농사에 관한 내용임에도 불구하고, Little House의 액션은 시청자들을 계속 몰입시켰습니다. 이 드라마는 살롱에서의 총격전, 광산 붕괴, 숲속에서의 긴장감 넘치는 사냥 장면들을 자주 선보였으며, 이는 인종차별부터 실명에 이르기까지 모든 것을 다루는 스토리라인에 녹아들어 있었습니다. 하지만 이 드라마의 진정한 성공 비결은 등장인물들이었는데, 각 캐릭터가 공통적인 성격 유형을 대표하여 시청자들이 공감할 수 있게 했습니다. 상류층 가게 주인과 그녀의 억압받는 남편이 있었습니다. 그들의 응석받이 자녀들은 착한 의사조차 짜증나게 만드는 지역 불량아들이었습니다. Ingalls 가족은 가장 Charles가 밭을 갈고 그의 아내 Caroline이 어린 자녀들을 키우는 노동자 계층의 영웅들이었습니다. 그들조차도 익숙한 성격 유형에 맞았는데, Laura는 땋은 머리의 조숙한 캐릭터였고 그녀의 언니 Mary는 더 학구적이었습니다. 이는 본질적으로 미국적인 이야기이기 때문에 팬데믹의 어두운 시기에 시청자들이 이 드라마에 끌린 것은 아마도 놀라운 일이 아닐 것입니다. 2020년 NBC는 Peacock 스트리밍 서비스에 원작 에피소드를 올려 새롭고 젊은 시청자들의 관심을 끌었습니다. 그들은 본 것이 마음에 들었습니다. 드라마의 인기는 계속 높아졌고 2020년 12월, Paramount Television Studios와 Anonymous Content...
RealLink
REAL$0.08149-1.97%
Seed.Photo
PHOTO$0.7589+30.48%
Alttown
TOWN$0.001793+18.66%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 23:40
공유하기
노동절에 18개 주에서 오로라 보리얼리스를 볼 수 있을 것

노동절에 18개 주에서 오로라 보리얼리스를 볼 수 있을 것

BitcoinEthereumNews.com에 게재된 "18개 주에서 노동절에 오로라 보리얼리스를 볼 수 있을 것" 포스트. 주요 내용 미국 해양대기청(NOAA)에 따르면, 중간에서 심각한 수준의 지자기 폭풍이 지구의 자기장을 교란할 것으로 예상되어 노동절에 십여 개 주에서 오로라 보리얼리스(북극광)를 볼 기회가 있을 것입니다. 예보관들은 화요일까지 지자기 폭풍이 예상된다고 밝혔습니다. AFP via Getty Images 주요 사실 NOAA는 월요일 밤 9점 척도에서 Kp 지수 6을 예측했으며, 이는 북극광이 아이오와 중부와 일리노이 북부까지 남쪽으로 볼 수 있음을 시사합니다. NOAA에 따르면, 8월 30일 태양 표면에서 방출된 코로나 질량 방출(CME)의 영향이 지구 대기에 도달함에 따라 월요일 밤에는 중간 정도의 지자기 폭풍이 발생할 가능성이 높으며, "강한" 폭풍이 발생할 가능성도 있습니다. 코로나 질량 방출의 영향은 화요일 이른 아침까지 지속될 수 있어, 더 심각한 지자기 폭풍 기간이 발생할 가능성이 있으며, 북극광이 더 남쪽에서도 볼 수 있게 될 수 있습니다. 북극광은 어디에서 볼 수 있을까요? 북극광을 볼 가능성이 가장 높은 곳은 캐나다 북부와 알래스카로 예측되며, 이 현상은 해당 주에서 해가 진 후에 볼 수 있습니다. 워싱턴, 오레곤, 아이다호, 몬태나, 와이오밍, 노스다코타, 사우스다코타, 네브래스카, 미네소타, 아이오와, 위스콘신, 미시간, 일리노이, 뉴욕, 버몬트, 뉴햄프셔, 메인 주 일부 지역에서는 가능성이 낮지만 볼 수 있을 것으로 예상됩니다. (아래 지도 참조) 월요일 밤의 가시선. NOAA 북극광을 보는 가장 좋은 방법은 무엇인가요? 오로라 보리얼리스는 밤이 더 길어지는 겨울철에 가장 잘 보이지만, 태양 활동에 따라 소용돌이치는 모습을 연중 내내 볼 수 있습니다. NOAA에 따르면, 북극광은 현지 시간으로 밤 10시부터 새벽 2시 사이에 빛 공해가 없는 높은 지점에서 가장 잘 볼 수 있습니다. 북극광을 사진 찍는 가장 좋은 방법은...
MemeCore
M$2.07086-0.87%
SIX
SIX$0.0195-1.56%
썬
SUN$0.025928+1.90%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 23:37
공유하기
JPMorgan이 비트코인(BTC)의 연말 가격을 126,000달러로 예측하는 가운데 구매하기 좋은 암호화폐

JPMorgan이 비트코인(BTC)의 연말 가격을 126,000달러로 예측하는 가운데 구매하기 좋은 암호화폐

JPMorgan이 비트코인(BTC)에 대해 연말 가격 126,000달러를 예측하면서 최고의 암호화폐 매수 기회가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. JPMorgan이 야심찬 연말 가격 목표인 126,000달러를 전망하면서 비트코인(BTC)이 다시 주목받게 되자, 암호화폐 시장은 새로운 모멘텀으로 활기를 띠고 있습니다. 이 순간을 포착한 플랫폼 중 하나는 혁신적인 유동성 모델을 통해 탈중앙화 대출 및 스테이킹을 재정의하는 신흥 DeFi 프로토콜인 Mutuum Finance입니다. Mutuum Finance(MUTM)는 프리세일 6단계에서 0.035달러에 제공됩니다. 7단계에서는 0.04달러로 14.29% 더 비싸질 예정입니다. 이미 투자한 얼리 어답터들은 MUTM이 출시된 후 최소 200%의 수익을 얻을 수 있게 됩니다. Mutuum Finance(MUTM)는 이미 1525만 달러 이상을 모금했으며 이미 15850명 이상의 투자자가 참여하고 있습니다. Mutuum Finance는 이 시장을 잘 헤쳐나가고 있습니다. 시장 주의 속에서 비트코인 111,500달러 이상 유지 비트코인(BTC)은 현재 111,516달러에 거래되고 있으며, 최근 범위 내에서 약간의 움직임을 보이고 있습니다. 분석가들은 109,000달러를 주요 지지선으로 강조하는 반면, JPMorgan과 같은 기관의 전망에 따르면 시장 상황이 유리하게 유지된다면 연말까지 126,000달러로 이동할 가능성이 있습니다. 이러한 안정성은 더 넓은 암호화폐 시장 심리가 안정되면서 나타나고 있으며, Mutuum Finance와 같은 신흥 탈중앙화 금융 프로젝트에도 관심이 쏠리고 있습니다. Mutuum Finance(MUTM) 6단계 프리세일 시작 Mutuum Finance(MUTM)는 현재 프리세일 6단계에 있습니다. MUTM 토큰은 0.035달러에 책정되어 있으며, 이는 이전 단계보다 16.17% 상승한 가격입니다. 추가로 14% 가격 인상으로 7단계에서는 0.04달러가 될 것입니다. 프리세일은 현재까지 15850명 이상의 구매자와 1525만 달러 이상이 모금되어 프로젝트에 대한 만족스럽고 증가하는 관심을 보여주며 순조롭게 진행되고 있습니다. 차세대 듀얼 모델 DeFi 대출 Mutuum Finance(MUTM)는 사용자가 완전한 자본 통제를 유지하면서 탁월한 수익을 얻을 수 있는 P2P 및 P2C 대출 프로젝트입니다. 이는 고객의 특정 요구에 맞게 제작된 포괄적인 DeFi 솔루션으로, 더 안전하고 쉬우며 적응력이 뛰어납니다...
비트코인
BTC$121,079.13-1.21%
GET
GET$0.004214-1.77%
Moonveil
MORE$0.03421+60.23%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 23:13
공유하기
비트코인이 금처럼 당신의 재산을 보호할까요?

비트코인이 금처럼 당신의 재산을 보호할까요?

비트코인이 금처럼 당신의 부를 보호할까요? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 영향력 있는 책 "부자 아빠 가난한 아빠"로 잘 알려진 로버트 기요사키는 비트코인에 대한 지속적인 지지로 다시 한번 헤드라인을 장식하고 있습니다. 그는 이 암호화폐가 단타매매가 아닌 부의 보존을 위한 중요한 도구로서 금과 은과 함께 중요한 위치를 차지한다고 주장합니다. 계속 읽기: 비트코인이 금처럼 당신의 부를 보호할까요? 출처: https://en.bitcoinhaber.net/does-bitcoin-secure-your-wealth-like-gold
BRC20.COM
COM$0.011199+9.25%
온니1
LIKE$0.008308-0.55%
LayerNet
NET$0.00007867-0.17%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 23:11
공유하기
어밸런치 전망 — 분석가들, AVAX가 4분기 회복 사이클에서 30달러에 도달할 것으로 예상

어밸런치 전망 — 분석가들, AVAX가 4분기 회복 사이클에서 30달러에 도달할 것으로 예상

이 게시물 Avalanche 전망 — 분석가들은 AVAX가 Q4 회복 사이클에서 30달러에 도달할 것으로 예상 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 분석가들은 업그레이드, 채택 및 기관 자금 유입이 회복 사이클에 대한 낙관론을 불러일으키면서 Avalanche(AVAX)가 2025년 Q4에 30달러에 도달할 수 있다고 예측합니다. 암호화폐 시장의 관심이 다시 한번 Avalanche로 향하고 있으며, 분석가들은 향후 몇 개월 동안 토큰의 성과를 평가하고 있습니다. 실제로 분석가들은 블록체인의 네이티브 토큰인 AVAX가 2024년 4분기까지 30달러 선을 넘을 수 있을지에 대해 의견이 나뉘어 있습니다. 프로젝트에 대한 낙관론에도 불구하고, 만연한 하락장 분위기가 추가적인 상승 사이클의 가능성을 흐리게 했습니다. 그러나 더 넓은 암호화폐 시장은 침체 속에서도 회복력의 징후를 계속 보여주고 있습니다. AVAX에 대한 논의가 계속되는 가운데, MAGACOIN FINANCE는 조용히 투자자들의 관심 목록에 돌파 후보로 자리 잡고 있습니다. 시장의 관심이 이제 신흥 토큰으로 기울면서, 이 프로젝트는 시장 회복을 앞두고 관심이 증가하고 있는 프로젝트 중 하나입니다. 분석가들이 AVAX에 대해 30달러를 목표로 하는 이유 현재 Avalanche는 25달러 저항선 바로 아래에 위치해 있습니다. 분석가들은 26달러 이상으로의 명확한 돌파가 27-29달러로 가는 길을 열어줄 수 있으며, 30달러 도전을 위한 무대를 마련할 수 있다고 말합니다. 30달러 선은 단순한 숫자가 아니라 Avalanche의 회복에 대한 신뢰를 회복할 수 있는 심리적 이정표입니다. 하락 측면에서는 지지선이 24달러 주변에 남아 있어, 토큰이 더 높은 움직임이 지속되기 전에 자리를 지켜야 함을 의미합니다. Avalanche 네트워크 업그레이드와 그 영향 Avalanche9000 업그레이드는 네트워크 출시 이후 가장 중요한 업그레이드로 묘사되었습니다. C-Chain의 수수료를 96% 줄이고 이더리움 호환 블록체인을 더 쉽게 구축할 수 있게 함으로써, Avalanche는 개발자 친화적인 플랫폼으로 자리매김하고 있습니다. 플렉서블 스테이킹과 동적 수수료를 위한 Octane 업그레이드, 그리고 서브넷을 위한 비동기 실행을 포함한 향후 개선 사항은 게임, 지불 및 토큰 금융과 같은 기업 수준의 사용 사례에 Avalanche를 더욱 매력적으로 만들 수 있습니다. 기관...
Chainbase
C$0.15904-5.88%
스레숄드
T$0.01501-0.19%
Moonveil
MORE$0.03421+60.23%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 23:10
공유하기
파워볼 잭팟 11억 달러 돌파—올해 최대 복권 상금

파워볼 잭팟 11억 달러 돌파—올해 최대 복권 상금

파워볼 잭팟이 11억 달러 돌파—올해 최대 복권 상금이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 파워볼 잭팟이 노동절 추첨을 위해 약 11억 달러로 증가했으며, 이는 올해 최대 복권 상금이자 파워볼 역사상 다섯 번째로 큰 상금입니다. 그러나 행운의 당첨자는 2억 9220만 분의 1이라는 천문학적인 확률에 직면하며, 필수 세금을 납부한 후 그 금액의 상당 부분을 가져가지 못할 수 있습니다. 이 상금은 올해 최대 복권 잭팟이자 파워볼 역사상 다섯 번째로 큰 상금입니다. Getty Images 주요 사실 잭팟을 위해 다섯 개의 흰색 공과 하나의 빨간색 파워볼을 모두 맞춘 티켓 소지자는 30년 동안의 연금 지급 또는 약 4억 9840만 달러의 일시불 현금 지급 중에서 선택할 수 있습니다. 일시불 지급—일반적으로 선호되는 선택—은 의무적인 24% 연방세 원천징수 후 최소 3억 7870만 달러로 줄어들며, 당첨자의 과세 소득 및 기타 세금 공제에 따라 최대 37%의 연방 한계 세율이 적용되면 당첨금이 3억 1390만 달러로 줄어들 수 있습니다. 연간 할부금은 37% 연방 세율로 평균 2310만 달러를 지급합니다. 복권 당첨금은 일부 주에서 추가 세금이 부과되며, 뉴욕의 경우 최대 10.9%(5430만 달러)에서 애리조나의 경우 최저 2.5%(1240만 달러)까지 세율이 다양하지만, 플로리다, 캘리포니아 또는 텍사스와 같은 주에서는 당첨금에 세금을 부과하지 않습니다. 주목할 점 다음 파워볼 추첨은 월요일 밤에 진행됩니다. 메가 밀리언스는 화요일에 3억 200만 달러 잭팟을 위한 다음 추첨을 진행하며, 현금 옵션은 1억 3600만 달러입니다. 이 상금은 24% 연방세 원천징수 후 1억 330만 달러 또는 37% 연방 한계 세율 후 8560만 달러로 줄어들 것입니다. 놀라운 사실 이 잭팟은 파워볼 역사상 다섯 번째로 큰 상금입니다. 네 번째(13억 달러)와 일곱 번째(8억 4200만 달러)로 큰 상금은 각각 작년 4월과 1월에 추첨되었습니다. 주요 배경 미국에서 가장 큰 복권 상금 중 일부가 지난 10년 동안 당첨되었습니다...
스레숄드
T$0.01501-0.19%
Union
U$0.003536-50.51%
Whiterock
WHITE$0.0002928-3.77%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 22:55
공유하기
나오미 오사카, 블록버스터 코코 고프 경기 앞두고 US 오픈 팬들에게 호소: '누가 저를 선택해 주실래요?'

나오미 오사카, 블록버스터 코코 고프 경기 앞두고 US 오픈 팬들에게 호소: '누가 저를 선택해 주실래요?'

나오미 오사카의 블록버스터 코코 가우프 경기 앞두고 US 오픈 팬들에게 호소: '누군가 저를 선택해 주실래요?' 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 8월 31일: 2019년 8월 31일 뉴욕시 퀸즈 자치구의 USTA 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 2019 US 오픈 6일차 여자 단식 3라운드 경기 후 미국의 코리 가우프와 일본의 나오미 오사카가 포옹하고 있다. (사진: Clive Brunskill/Getty Images) Getty Images US 오픈 여자 대진표가 발표되었을 때, 2주차 가능한 흥미로운 경기 중 하나는 코코 가우프와 나오미 오사카의 4라운드 대결이었습니다. 이 두 선수는 함께 6개의 그랜드 슬램 단식 타이틀을 획득했으며 테니스계에서 가장 큰 이름들 중 하나입니다. USTA 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 월요일로 예정된 블록버스터 매치업을 앞두고, 오사카는 팬들에게 메시지를 전했습니다. "누군가 경기에 와서 저를 선택해 주셨으면 좋겠어요. 여기서 미국인을 상대하는 것은 좀 힘들지만, 여러분들이 저도 입양해 주셨으면 좋겠어요," 23번 시드 오사카는 토요일 밤 15번 시드 다리아 카사트키나를 6-0, 4-6, 6-3으로 이긴 후 관중들에게 말했습니다. 21세 가우프와 27세 오사카는 역사가 있으며, 가우프가 상대 전적 3-2로 앞서고 있습니다. "저는 그녀를 약간 여동생처럼 생각해요," 오사카가 말했습니다. "그래서 여기서 다시 그녀와 경기하는 것이 정말 멋져요." 두 선수는 2019년 US 오픈 3라운드에서 처음 만났을 때, 당시 1번 시드였던 오사카가 15세였던 가우프의 아서 애시 스타디움 데뷔 경기에서 6-3, 6-0으로 압도했습니다. 경기 후, 오사카는 가우프를 위로하고 그녀에게 경기 후 인터뷰를 함께 하자고 요청했습니다. "제 기억으로는 그녀가 정말 훌륭한 테니스 선수가 될 것이라는 것을 알고 있었어요, 그리고 제가 맞았죠," 오사카가 말했습니다. "하지만 그래요, 그녀는 당시 15살이었고..."
SIX
SIX$0.0195-1.56%
사토시시티
CITY$0.9699-1.91%
Seed.Photo
PHOTO$0.7589+30.48%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 22:46
공유하기
HBAR 가격, Hedera가 위험한 패턴을 형성함에 따라 폭락 직전

HBAR 가격, Hedera가 위험한 패턴을 형성함에 따라 폭락 직전

Hedera가 위험한 패턴을 형성함에 따라 HBAR 가격이 폭락할 준비가 되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. HBAR 가격은 지난 2주 동안 급락하여 하락장으로 진입했으며, 위험한 패턴은 향후 몇 주 동안 더 많은 하락을 가리키고 있습니다. 요약 Hedera 가격 기술적 분석은 하락세 돌파를 가리킵니다. 매우 하락세인 하락 삼각형 패턴이 형성되었습니다. 강력한 펀더멘털이 하락 전망을 상쇄하는 데 도움이 될 수 있습니다. Hedera(HBAR)는 오늘(8월 31일) $0.2243에 거래되고 있으며, 올해 최고점에서 26% 하락했습니다. 7월 13일 이후 최저 수준에 머물러 있습니다. 기술적 분석은 HBAR 가격 폭락을 가리킵니다 일일 타임프레임 차트는 HBAR 가격이 지난 몇 주 동안 하락세를 보이며 8월 $0.3020의 고점에서 $0.2232로 하락했음을 보여줍니다. 50일 지수이동평균선 아래로 폭락했으며, 이는 매도세가 통제하고 있다는 신호입니다. 가장 주목할 만한 점은 $0.2257의 수평 지지선과 하락 추세선으로 구성된 하락 삼각형 패턴이 형성되었다는 것입니다. 이 지지선은 Murrey Math Lines의 거래 범위 상단과 일치했습니다. 한편, 상대 강도 지수는 50의 중립점 아래로 급락했으며, MACD 지표는 제로 라인을 교차했습니다. 따라서 가장 가능성 높은 시나리오는 코인이 계속 하락하여 다음 주시해야 할 지점이 현재 수준에서 55% 하락한 $0.10의 심리적 목표가 되는 것입니다. 반면에, 삼각형의 상단을 넘어서는 움직임은 하락 전망을 무효화하고 더 많은 상승으로 이어질 것이며, 잠재적으로 $0.30의 최종 저항선까지 도달할 수 있습니다. HBAR 가격 차트 | 출처: crypto.news 하락세 기술적 지표를 상쇄할 수 있는 Hedera의 주요 촉매제 Hedera의 가격이 하락세 기술적 지표를 보이고 있지만, 몇 가지 펀더멘털이 성과를 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 가장 주목할 만한 것은 미국 증권거래위원회가 현물 HBAR ETF를 승인할 수 있다는 것입니다...
Moonveil
MORE$0.03421+60.23%
Movement
MOVE$0.1069-2.46%
Index Cooperative
INDEX$1.05+3.85%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/08/31 22:42
공유하기

인기 뉴스

더보기

모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환

리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다

투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개

Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장

0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다