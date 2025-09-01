MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
암호화폐 고래들이 2025년 세 자릿수 성장 잠재력을 위해 참여할 이 3가지 최고의 암호화폐에 집중하고 있습니다
MoonBull의 화이트리스트 사전판매는 조기 접근, 체험금 할당 및 비밀 스테이킹 보상을 제공하여 2025년에 참여할 수 있는 최고의 암호화폐 중 하나로 만들어줍니다.
공유하기
Blockchainreporter
2025/09/01 01:45
공유하기
밥 오덴커크의 '노바디 2'가 이번 주 스트리밍에 새로 등장한다고 보도
밥 오덴커크의 '노바디 2'가 이번 주 스트리밍으로 새롭게 출시된다는 보고서가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 밥 오덴커크 주연의 "노바디 2." 유니버설 픽처스의 노바디 2 — 2021년 히트작 범죄 코미디의 속편인 밥 오덴커크 주연작 — 이 이번 주 디지털 스트리밍으로 출시될 예정이라고 합니다. 노바디 2는 8월 15일 극장에서 개봉했습니다. 노바디 2의 공식 줄거리는 다음과 같습니다. "그의 '직업'의 화려한 액션을 좋아함에도 불구하고, 허치(오덴커크)와 그의 아내 베카(코니 닐슨)는 과로와 서로 멀어지고 있음을 느낍니다. 그래서 그들은 아이들(게이지 먼로, 페이슬리 카도라스)을 데리고 허치와 그의 형제 해리(RZA)가 어린 시절 휴가를 보냈던 유일한 장소로 짧은 여행을 떠나기로 결정합니다. Forbes리암 니슨의 '네이키드 건'이 이번 주 스트리밍으로 새롭게 출시됩니다By Tim Lammers 허치의 아버지(크리스토퍼 로이드)와 함께, 가족은 작은 관광 마을 플러머빌에 도착하여 햇빛 아래에서 즐거운 시간을 보내길 기대합니다. 그러나 마을 불량배들과의 사소한 마찰로 인해 가족이 부패한 테마파크 운영자(존 오티즈)와 그의 수상한 보안관(콜린 행크스)의 표적이 되면서, 허치는 자신이(또는 누구든) 지금까지 만난 적 없는 가장 불안정하고 피에 굶주린 범죄 보스(샤론 스톤)의 주목을 받게 됩니다." When to Stream에 따르면, 노바디 2는 9월 2일 화요일에 프리미엄 비디오 온 디맨드를 통해 디지털 스트리밍으로 출시될 예정입니다. 스트리밍 트래커는 일반적으로 디지털 스트리밍 출시 보고서에 정확하지만, When to Stream은 유니버설 픽처스가 노바디 2의 PVOD 출시일을 발표하거나 확인하지 않았으며 변경될 수 있다고 언급했습니다. Forbes사진: AARP, '50세 이상 가장 핫한 배우들' 선정 - 누가 목록에 올랐나?By Tim Lammers 노바디 2가 PVOD에 출시되면, Apple TV, Fandango at Home, Prime Video 및 YouTube와 같은 디지털 플랫폼에서 24.99달러에 구매할 수 있게 됩니다. PVOD 대여 가격은 일반적으로 구매 가격보다 5달러 저렴합니다...
FUN
$0.008591
+1.15%
BOB
$0.000004987
-2.44%
CHANGE
$0.00158497
-3.56%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 01:37
공유하기
'모두가 비트코인을 원한다' - 에릭 트럼프, 홀더들이 강세를 유지하는 가운데 100만 달러 예측 반복
'모두가 비트코인을 원한다' - 에릭 트럼프, 홀더들이 강세를 유지하는 가운데 100만 달러 예측을 반복하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점 에릭 트럼프는 급증하는 기관 수요와 뒤처진 주류 암호화폐 채택을 주요 동인으로 언급하며 대담한 100만 달러 비트코인 예측을 반복했습니다. 에릭 트럼프는 비트코인[BTC]의 가장 대담한 예측 중 하나에서 물러서지 않고 있습니다. 최근 행사에서 그는 BTC가 "의심의 여지 없이" 100만 달러를 향해 가고 있다는 견해를 재확인했습니다. 그의 자신감은 장기 보유자들이 동요하지 않고, 2021년 정점 근처에서 구매한 투자자들이 여전히 강하게 보유하고 있는 시점에 나왔습니다. 아마도 하한가는 회의론자들이 생각하는 것보다 더 견고할 것입니다. 에릭 트럼프, BTC 100만 달러 예측 홍콩에서 열린 Bitcoin Asia 2025 컨퍼런스에서 "American Bitcoin"의 공동 창업자인 에릭 트럼프는 BTC에 대한 상한선이 보이지 않는다고 분명히 밝혔습니다. 100만 달러 가격 목표를 재확인하며, 트럼프는 국가부터 포춘 500대 기업과 부유한 가문에 이르기까지 모두가 이 디지털 자산의 지분을 확보하기 위해 경쟁하고 있다고 지적했습니다. 그는 "국가들이 비트코인을 엄청나게 사들이고 있습니다. 포춘 500대 기업들이 비트코인을 엄청나게 사들이고 있습니다. 가장 큰 가문들, 지구상에서 가장 큰 기업들이 이 디지털 가치 저장소를 믿고 있습니다"라고 말했습니다. 증가하는 수요에도 불구하고, 그는 비트코인 투자자들이 여전히 "초기 단계"에 있으며 주류 채택이 아직 진정으로 시작되지 않았다고 주장했습니다. 트럼프에게 있어, 기관 수요와 더 넓은 대중 참여 사이의 격차가 바로 비트코인의 미래를 폭발적으로 만드는 요소입니다. 그는 계속해서 "모두가 비트코인을 원합니다. 모두가 비트코인을 사고 있습니다"라고 덧붙였습니다. 장기 보유자들이 라인을 유지 기관들만이 파도를 일으키는 것은 아닙니다. 온체인 데이터는 비트코인의 장기 신봉자들이 시장을 밑에서 지원하고 있음을 보여줍니다. 6-12개월 UTXO 밴드는 20% 이상의 우위를 유지하고 있으며, 이는 2021년 정점 이후로 볼 수 없었던 수준입니다. 이는 비트코인의 이전 ATH 근처에서 구매한 상당한 규모의 투자자 그룹이...
NEAR
$2.846
-2.66%
T
$0.01501
-0.19%
WAVES
$0.9497
-1.93%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 01:11
공유하기
업계 전문가가 강조한 채권 시장에서의 비트코인 회복력
비트코인의 채권 시장 내 회복력이 업계 전문가에 의해 강조되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: André Dragosch가 채권 시장 스트레스 상황에서 비트코인의 회복력을 강조합니다. 금은 효과적인 주식 시장 헤지로 간주됩니다. 업계 연구는 이러한 자산 역할을 뒷받침합니다. Bitwise Asset Management의 유럽 연구 책임자인 André Dragosch는 8월 31일, 비트코인이 미국 재무부 어려움 시기에 더 좋은 성과를 보이는 반면, 금은 주식이 하락할 때 강력한 헤지 역할을 한다고 강조했습니다. 이러한 통찰은 비트코인과 금의 거시경제적 헤지로서의 뚜렷한 역할을 강조하며, 다양한 시장 상황에서 포트폴리오 다각화와 회복력에 대한 잠재적 영향을 시사합니다. 비트코인, 채권 시장 스트레스 시나리오에서 우수한 성과 보여 Bitwise Asset Management의 André Dragosch는 비트코인이 미국 채권 시장 압력 하에서 번창하는 반면, 금은 주식 하락 시 효과적이라고 지적했습니다. 이러한 시장 통찰은 Dragosch의 깊은 업계 경험과 분석 능력에 의해 형성되었습니다. 자산 행동의 이러한 차별화는 역사적 데이터와 일치하며, 하락장에서 금의 상승과 재무부 매도 시 비트코인의 성과를 시사합니다. 이러한 발견은 투자자들이 정교한 자산 배분 전략을 고려하도록 유도할 수 있습니다. Dragosch의 통찰이 특히 금과 비트코인에 초점을 맞추는 반면, 더 넓은 커뮤니티는 직접적인 영향에 대해 침묵을 유지합니다. 전문가 관점은 계속해서 이러한 역학 관계에 대한 이해를 형성합니다. Bitwise Asset Management의 유럽 연구 책임자인 André Dragosch는 "비트코인의 변동성은 매 반감기마다 계속 감소할 것으로 예상됩니다. 2028년으로 예정된 다음 반감기는 비트코인을 금보다 네 배 더 희소하게 만들 것입니다"라고 언급합니다. 역사적 성과, 비트코인을 독특한 시장 헤지로 위치시켜 알고 계셨나요? 역사적 추세는 금이 주식 하락장에서 종종 상승하는 반면, 비트코인은 미국 재무부 매도 중에 회복력을 보여주며, 다양한 시장 스트레스에서 투자자 행동의 차이점을 강조합니다. 2025년 8월 31일, 비트코인(BTC)은 시가총액 2.16조 달러로 108,686.68달러에 거래되었으며, 시장 점유율은 57.17%였습니다. 24시간 동안 0.04% 하락했음에도 불구하고, BTC는 CoinMarketCap에 따르면 90일 동안 4.30% 상승을 보였습니다. 비트코인(BTC), 일일 차트, 8월... 16시 37분(UTC)에 CoinMarketCap에서 스크린샷
PROMPT
$0.1332
-3.54%
U
$0.003536
-50.51%
BTC
$121,079.13
-1.21%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 00:42
공유하기
아메리칸 이글, 트래비스 켈시와의 콜라보레이션으로 성공 거두며, 스위프트 프로포절에 완벽하게 타이밍 맞춰
트래비스 켈시와의 콜라보레이션으로 아메리칸 이글이 승리를 거두며, 스위프트 프로포즈에 완벽한 타이밍을 맞추었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 볼티모어, 메릴랜드 - 1월 28일: 캔자스시티 치프스의 트래비스 켈시 #87(왼쪽)이 2024년 1월 28일 볼티모어 메릴랜드의 M&T 뱅크 스타디움에서 열린 AFC 챔피언십 게임에서 볼티모어 레이븐스를 물리친 후 테일러 스위프트와 함께 축하하고 있습니다. (사진: 패트릭 스미스/게티 이미지) 게티 이미지 패션에서도 축구에서와 마찬가지로 타이밍이 전부이며, 아메리칸 이글 아웃피터스는 브랜드의 점수판에 더 많은 점수를 올리기 위해 완벽한 타이밍에 플레이를 했습니다. 트래비스 켈시가 테일러 스위프트에게 인터넷을 뒤흔든 프로포즈를 한 바로 다음 날, 트래비스 켈시의 트루 컬러스 스트리트웨어 패션 브랜드와 한정판 콜라보레이션을 출시했으며, "Live to Play" 배너 아래 다양한 스포츠 스타들이 주목을 받았습니다. 이번 출시는 켈시의 문화적 자본이 신고가 경신된 시점에 이루어졌습니다 - 그는 SponsorUnited에 따르면 2021년 이후 팀의 협찬 수익이 59% 증가한 캔자스시티 치프스의 최고 광고 계약 득점자입니다. 그리고 이는 "시드니 스위니가 훌륭한 청바지를 가지고 있다"는 캠페인 이후에 이어지는데, 이 광고의 유전자/청바지에 대한 재치 있는 언어유희로 논란이 일어나 일부는 AEO가 백인 미의 우월성을 홍보한다고 주장했습니다. 이번에 AEO는 켈시가 출시를 지원하기 위해 다양한 민족의 선수팀을 모집하여 안전하게 플레이하고 있으며, 여기에는 테니스 스타 안나 프레이, 농구 선수 아지 푸드와 키얀 앤서니, 쿼터백 드류 알라, 와이드 리시버 제레미아 스미스, 그리고 엘리트 체조 선수 수니 리가 포함됩니다. "아메리칸 이글과 트래비스 켈시는 콜라보레이션을 하도록 운명지어졌습니다,"라고 AEO 사장 제니퍼 포일이 성명에서 말했습니다. "상징적인 브랜드가 우리 세대의 가장 위대한 운동선수 중 한 명과 팀을 이루는 것 - 그것이 바로 제가 승리라고 부르는 것입니다." 제작 기간 1년 회사에 따르면, AE x TK 콜라보레이션은 1년간의 작업 끝에 이루어졌습니다. 컬렉션의 디자인, 제작, 색상 팔레트부터 그래픽 프레젠테이션까지, 켈시는 완전히...
M
$2.07086
-0.87%
T
$0.01501
-0.19%
WHITE
$0.0002928
-3.77%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 00:37
공유하기
1억 6300만 달러 구매로 탄생한 새로운 비트코인 고래 - $HYPER가 다음 큰 승자가 될 수 있는 이유
이 게시물 1억 6300만 달러 구매로 탄생한 새로운 비트코인 고래 - $HYPER가 다음 큰 승자가 될 수 있는 이유가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 1억 6300만 달러 구매로 탄생한 새로운 비트코인 고래 - $HYPER가 다음 큰 승자가 될 수 있는 이유 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. 암호화폐 작가로서 Krishi는 시장의 혼란을 해독하고 여러분을 잠들게 하지 않는 방식으로 이에 대해 글을 쓰는 데 시간을 나눕니다. 그는 암호화폐 전선에서 거의 2년 동안 활동해 왔습니다. 네, 그는 그 이전에 있었던 멋진 랠리들을 놓친 것을 후회합니다(누가 그렇지 않겠어요!), 하지만 그는 자신의 말에 돈을 걸 준비가 충분히 되어 있습니다. 암호화폐에 뛰어들기 전, Krishi는 TechRadar, Tom's Guide, PC Gaming을 포함한 기술 분야의 가장 큰 이름들을 위해 5년 이상 글을 썼으며, 가젯과 사이버 보안부터 게임과 소프트웨어까지 모든 것을 다루었습니다. 암호화폐의 최신 소식을 조사하고 글을 쓰지 않을 때, Krishi는 암호화폐를 장기 HODL 계획에 유지하면서 외환 시장에서 거래합니다. 그는 비트코인 신봉자이지만, 그 편향이 그의 글에 스며들게 하지는 않습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용함으로써 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/new-bitcoin-whale-born-why-hyper-next-big-winner/
T
$0.01501
-0.19%
HYPER
$0.25399
-6.35%
MORE
$0.03421
+60.23%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 00:23
공유하기
R. 키요사키가 좀처럼 팔지 않는 세 가지 자산을 언급하다
R. 기요사키가 거의 팔지 않는 세 가지 자산을 언급한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 금융 교육자이자 투자자인 로버트 기요사키는 장기적 가치를 이유로 거의 팔지 않는 세 가지 대체 자산을 확인했습니다. 최근 논평에서 '부자 아빠 가난한 아빠'의 저자는 금, 은, 비트코인(BTC)을 장기적으로 보유할 가치가 있는 자산으로 지목했다고 8월 31일 X 게시물에서 밝혔습니다. FYI: "자신의 책에 대해 이야기하기"에 대한 수업에 추가 코멘트로, 저는 금, 은, 비트코인을 구매합니다. 저는 금, 은, 비트코인을 거의 팔지 않습니다. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) 2025년 8월 31일 실제로, 그의 이러한 감정은 저자가 임박한 시장 붕괴에 대한 경고를 계속하고 있는 시점에 나왔습니다. 수년 동안 경제 침체를 반복적으로 경고하면서, 기요사키는 이 세 가지 자산이 전통적인 시장이 흔들릴 때 투자자를 보호할 수 있는 이상적인 장타매매 부의 저장소 역할을 한다고 주장해 왔습니다. 그의 확신은 법정화폐가 '가짜'이며, 수십 년간의 화폐 발행, 증가하는 부채, 금본위제의 종말로 인해 침식되었다는 믿음에서 비롯됩니다. 그에 따르면, 반복된 구제금융은 단지 시스템적 결함을 가려왔을 뿐이며, 다음 위기는 심각할 가능성이 높습니다. 대조적으로, 그는 주식, 채권, 저축 계좌가 거의 안전을 제공하지 않는다고 보는 반면, '신의 돈'인 금과 은, 그리고 '사람들의 돈'인 비트코인은 통화가 약해지고 중앙 은행에 대한 신뢰가 약해질 때 회복력 있는 자산으로 두드러진다고 봅니다. 기요사키의 금융 교육에 대한 성찰 기요사키는 또한 '가르치기'와 '자신의 책에 대해 이야기하기' 사이에 선을 그으며 금융 교육에 대해 성찰했습니다. 그는 금융계의 많은 사람들이 자신의 투자와 연결된 상품을 홍보하는 반면, 자신은 거래를 판매하기보다 교훈을 가르치는 데 중점을 둔다고 언급했습니다. 저자는 일부 투자자들이 교육이라는 명목 하에 독점적인 기회를 홍보하기 위해 컨퍼런스와 코스를 활용한다고 지적했습니다. 이와 대조적으로, 그 자신의 "홍보"는 사람들이 그의 Cashflow 보드 게임을 플레이하고 가르치도록 장려하는 것을 중심으로 합니다...
BTC
$121,079.13
-1.21%
TRUST
$0.0003735
-2.63%
PLAY
$0.04857
+5.72%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 00:22
공유하기
Perplexity AI, 2025년 말까지 Mutuum Finance(MUTM) 및 Ripple(XRP) 가격 예측
Perplexity AI, 2025년 말까지 Mutuum Finance(MUTM) 및 Ripple(XRP) 가격 예측이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Perplexity AI가 Mutuum Finance(MUTM)와 XRP에 대한 최신 가격 예측을 공개하여 암호화폐 시장 전반에 높은 관심을 불러일으켰습니다. Mutuum Finance(MUTM)는 놀라운 45배 상승에 가까워지면서 주목을 받고 있습니다. Mutuum Finance는 현재 프리세일 6단계에서 $0.035에 거래되고 있습니다. 프리세일 7단계에서는 14.29% 상승한 $0.04의 가치를 가질 것입니다. 이 프로젝트는 이미 1525만 달러 이상을 모금했으며 15850명 이상의 투자자를 확보했습니다. Mutuum Finance는 2025년 말까지 $2에 도달할 수 있습니다. XRP 전망: 2026년을 앞둔 잠재적 상승세 XRP는 현재 $2.95에 거래되고 있으며 최근 범위 내에서 안정적입니다. Perplexity AI는 시장 모멘텀이 지속된다면 XRP가 2025년 말까지 $5.80까지 상승할 수 있다고 예측합니다. 다른 신뢰할 수 있는 예측은 긍정적인 기관 투자자 관심과 긍정적인 규제 동향을 가정할 때, 연말까지 $5로의 더 합리적인 상승을 나타냅니다. Mutuum Finance 프리세일 성공 Mutuum Finance는 DeFi 시장에서 번창하고 있습니다. Certik에 의해 감사 및 인증된 95.0/100의 신뢰 점수를 보유하고 있습니다. 이 프로젝트는 DeFi 거래를 수행할 수 있는 안전한 플랫폼을 제공하고 있습니다. Mutuum Finance(MUTM)는 새로운 환경의 보안과 함께 검증된 대출 기능을 도입하고 있습니다. Mutuum Finance(MUTM)는 또한 USD에 페그된 이더리움 기반의 초과담보 스테이블 코인을 출시할 예정입니다. 이는 모든 고객에게 장기적인 신뢰, 안정성 및 유동성을 제공할 것입니다. Mutuum Finance 프리세일 6단계 Mutuum Finance는 프리세일 라운드가 빠르게 판매되면서 모멘텀을 얻고 있습니다. 프리세일은 이미 $0.035의 6단계에 있습니다. 다음 단계로 가격을 인상하면 14.29% 상승한 $0.04가 될 것입니다. 이 프로젝트는 이미 1525만 달러 이상을 모금했으며 현재 15850명 이상의 토큰 홀더를 보유하고 있어 투자 열기가 높아지고 있습니다. DeFi 보안 강화...
RISE
$0.010421
+2.53%
TRUST
$0.0003735
-2.63%
MORE
$0.03421
+60.23%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 00:16
공유하기
일본 우체국은행, 2026년 디지털 통화 출시 발표
일본 우체국 은행, 2026년 디지털 통화 출시 발표가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 일본 우체국 은행이 2026년에 디지털 통화를 출시할 계획입니다. 이 디지털 통화는 일본 엔화와 1:1로 연동됩니다. 이 계획은 금융 서비스를 현대화하고 젊은 고객을 유치하는 것을 목표로 합니다. 일본 우체국 은행은 상당한 금융 자원을 활용하여 2026년에 일본의 블록체인 거래를 지원하기 위한 디지털 통화인 DCJPY를 도입할 계획입니다. 이 계획은 디지털 금융을 혁신하고, 보안 토큰 시장의 유동성을 향상시키며, 규제된 블록체인 지불 시스템에서 일본의 위치를 강화할 수 있습니다. DCJPY 계획, 블록체인으로 금융 현대화 목표 일본 우체국 은행은 2026년까지 도쿄 기반 핀테크 기업 DeCurret DCP와 협력하여 DCJPY라는 이름의 디지털 통화를 도입할 계획입니다. 이 디지털 통화는 일본 엔화와 1:1로 연동되어 보안 토큰과 NFT와 같은 블록체인 기반 금융 상품 거래의 즉각적인 결제를 가능하게 합니다. 이 계획은 금융 서비스를 현대화하고 젊은 고객을 유치하는 것을 목표로 합니다. 190조 엔(1.29조 달러)의 예금을 보유한 은행은 휴면 자본을 디지털 시장에 투입하는 것을 목표로 합니다. DCJPY를 블록체인 기반 금융 상품과 통합함으로써, 은행은 기관급 투명성을 보장하면서 거래 속도를 향상시키고자 합니다. "이러한 프로젝트는 토큰화된 실물 자산의 유동성을 확장하고, 일본을 디지털화된 금융 서비스의 최전선에 위치시킬 가능성이 있습니다." 시장 데이터 및 인사이트 알고 계셨나요? DCJPY의 출시는 JPYC 스테이블 코인과 같은 일본의 이전 디지털 금융 실험과 일치하며, 블록체인 기반 지불 시스템과 규정 준수를 강화합니다. 디지털 자산의 중요한 역할을 하는 Ethereum(ETH)은 역동적인 시장 행동을 보여줍니다. CoinMarketCap에 따르면, ETH는 4,478.26달러에 거래되며, 24시간 동안 2.48% 상승했습니다. 그 가치는 30일 동안 23.40% 변동했으며, 이는 60일 동안 77.85%의 상승 중에 변동성을 나타냅니다. 거래량은 253억 달러입니다. Ethereum(ETH), 일일 차트, 2025년 8월 31일 01시 07분(KST)에 CoinMarketCap에서 스크린샷. 출처: CoinMarketCap Coincu 연구팀의 인사이트는 다음과 같이 예측합니다...
REAL
$0.08149
-1.97%
TOKEN
$0.01193
-5.16%
COM
$0.011199
+9.25%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 00:12
공유하기
솔라나 ETF가 당신이 생각하는 것보다 더 가까워질 수 있습니다
솔라나 ETF가 생각보다 더 가까워질 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 솔라나 ETF 희망자들에게 또 다른 바쁜 한 주가 펼쳐졌으며, 금요일에 최소 8개의 주요 자산 관리자들이 신청서를 업데이트했습니다. 목록에는 VanEck, Franklin Templeton, Canary/Marinade, 그레이스케일 인베스트먼트, 21Shares, Fidelity, Bitwise 및 CoinShares가 포함되며, 이들 모두 미국 시장에 다음 알트코인 ETF를 출시하기 위해 경쟁하고 있습니다. 이러한 신청은 발행사들이 서류를 수정한 두 번째 연속 금요일을 기록합니다. 지난 주에도 동일한 회사들 중 일부가 제안된 XRP ETF에 변경을 가했습니다. 최신 수정안은 주로 상환 메커니즘에 초점을 맞추고 있으며, 발행사들은 현금 또는 솔라나로 직접 상환을 처리할 수 있는 유연성을 추구하고 있습니다. 이는 기관들 사이에서 매력을 높일 수 있는 기능입니다. Bloomberg의 James Seyffart는 이러한 업데이트 물결이 발행사와 규제 기관 간의 활발한 대화를 반영한다고 언급했습니다. "전혀 나쁜 신호가 아닙니다,"라고 그는 말하며, 이러한 상호 교류는 일반적으로 지연보다는 진전을 나타낸다고 지적했습니다. 현재 미국에서 유일하게 운영 중인 현물 솔라나 ETF는 7월 2일 규제 우회를 통해 출시된 REX-Osprey SOL + 스테이킹 ETF입니다. 시장에 첫 진출했음에도 불구하고, 이 펀드는 아직 상당한 자금 유입을 끌어들이지 못했으며, 특히 출시 이후 수십억 달러를 유치한 비트코인과 이더리움 ETF의 대성공에 비해 그렇습니다. 그럼에도 불구하고, 대형 매니저들이 솔라나를 주시하고 신청서를 개선함에 따라, SEC가 결국 녹색 신호를 줄 수 있다는 기대가 계속 높아지고 있습니다. 이는 토큰이 미국의 성장하는 암호화폐 ETF 생태계에서 BTC와 ETH에 합류할 수 있는 문을 열어줄 것입니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상 자체 조사를 수행하고 투자 결정을 내리기 전에 라이선스가 있는 금융 고문과 상담하십시오. 저자 Alex는 경험이 풍부한 금융 저널리스트이자 암호화폐...
T
$0.01501
-0.19%
U
$0.003536
-50.51%
SOL
$220.65
-0.24%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 00:07
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다