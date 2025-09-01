'모두가 비트코인을 원한다' - 에릭 트럼프, 홀더들이 강세를 유지하는 가운데 100만 달러 예측 반복

'모두가 비트코인을 원한다' - 에릭 트럼프, 홀더들이 강세를 유지하는 가운데 100만 달러 예측을 반복하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점 에릭 트럼프는 급증하는 기관 수요와 뒤처진 주류 암호화폐 채택을 주요 동인으로 언급하며 대담한 100만 달러 비트코인 예측을 반복했습니다. 에릭 트럼프는 비트코인[BTC]의 가장 대담한 예측 중 하나에서 물러서지 않고 있습니다. 최근 행사에서 그는 BTC가 "의심의 여지 없이" 100만 달러를 향해 가고 있다는 견해를 재확인했습니다. 그의 자신감은 장기 보유자들이 동요하지 않고, 2021년 정점 근처에서 구매한 투자자들이 여전히 강하게 보유하고 있는 시점에 나왔습니다. 아마도 하한가는 회의론자들이 생각하는 것보다 더 견고할 것입니다. 에릭 트럼프, BTC 100만 달러 예측 홍콩에서 열린 Bitcoin Asia 2025 컨퍼런스에서 "American Bitcoin"의 공동 창업자인 에릭 트럼프는 BTC에 대한 상한선이 보이지 않는다고 분명히 밝혔습니다. 100만 달러 가격 목표를 재확인하며, 트럼프는 국가부터 포춘 500대 기업과 부유한 가문에 이르기까지 모두가 이 디지털 자산의 지분을 확보하기 위해 경쟁하고 있다고 지적했습니다. 그는 "국가들이 비트코인을 엄청나게 사들이고 있습니다. 포춘 500대 기업들이 비트코인을 엄청나게 사들이고 있습니다. 가장 큰 가문들, 지구상에서 가장 큰 기업들이 이 디지털 가치 저장소를 믿고 있습니다"라고 말했습니다. 증가하는 수요에도 불구하고, 그는 비트코인 투자자들이 여전히 "초기 단계"에 있으며 주류 채택이 아직 진정으로 시작되지 않았다고 주장했습니다. 트럼프에게 있어, 기관 수요와 더 넓은 대중 참여 사이의 격차가 바로 비트코인의 미래를 폭발적으로 만드는 요소입니다. 그는 계속해서 "모두가 비트코인을 원합니다. 모두가 비트코인을 사고 있습니다"라고 덧붙였습니다. 장기 보유자들이 라인을 유지 기관들만이 파도를 일으키는 것은 아닙니다. 온체인 데이터는 비트코인의 장기 신봉자들이 시장을 밑에서 지원하고 있음을 보여줍니다. 6-12개월 UTXO 밴드는 20% 이상의 우위를 유지하고 있으며, 이는 2021년 정점 이후로 볼 수 없었던 수준입니다. 이는 비트코인의 이전 ATH 근처에서 구매한 상당한 규모의 투자자 그룹이...