Bonk, Safety Shot을 통해 최초의 나스닥 상장으로 월스트리트에 진출하다

Bonk, Safety Shot을 통해 최초의 나스닥 상장으로 월스트리트에 진출했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 암호화폐 업계의 획기적인 움직임으로, 밈 코인 Bonk($BONK)가 음료 회사 Safety Shot(나스닥: SHOT)과 주요 계약을 체결한 후 나스닥으로 향하고 있습니다. 이 파트너십은 미국 상장 기업이 밈 코인과 직접 수익을 공유하는 최초의 사례입니다. 8월 12일 발표에 따르면, Safety Shot은 Bonk의 런치패드 플랫폼인 BONK.fun에서 10%의 수익 공유 지분을 인수했습니다. 이 거래에는 2500만 달러 상당의 BONK 토큰이 포함되었으며, 이는 3500만 달러 가치의 새로 발행된 전환 우선주의 주요 대가로 사용되었습니다. 계약의 일환으로 Safety Shot은 티커 심볼을 $BNKK로 변경할 예정이며, 이는 전통 시장과 암호화폐 모두에서 Bonk의 성장하는 영향력에 맞춘 전면적인 리브랜딩을 의미합니다. 거버넌스 개편 및 전략적 제휴 이 거래는 재정을 넘어서 Bonk의 창립 팀을 Safety Shot의 리더십에 도입하는 것입니다. 커뮤니티에서 "Nom"으로 알려진 Mitchell Rudy와 다른 BONK 핵심 멤버들이 회사의 이사회에 합류하여 이사회 대표의 50%를 확보하게 됩니다. 이 움직임은 밈 코인에게 기업 의사 결정에 직접적인 영향력을 부여합니다. 시장 반응은 매우 변동성이 컸으며, Safety Shot의 주식은 뉴스 발표 후 급격히 변동했습니다. 보고서에 따르면 50%의 급격한 하락 후 장중 가격이 거의 37% 반등했습니다. 트럼프 관련 자금 조달 및 수익 혁신 자금 조달은 트럼프 가족과 연결된 지주회사인 Dominari에 의해 진행되고 있으며, 이는 이 거래에 대한 정치적, 재정적 주목도를 더욱 높이고 있습니다. 이 제휴는 전례 없는 것으로, Safety Shot을 수익 모델에 밈 코인을 통합한 최초의 나스닥 상장 기업으로 만들었습니다. Bonk의 솔라나 기반 런치패드인 letsBONK.fun의 10% 수익 지분은 토큰 홀더들이 회사의 미래 성과와 직접 연결되도록 보장합니다. 분석가들은 이 모델이 규제 시장으로 진출하려는 다른 밈에서 영감을 받은 프로젝트들에게 선례가 될 수 있다고 제안합니다. 밈 코인을 위한 역사적인 첫 걸음 이 거래는 그 이상을 의미합니다...