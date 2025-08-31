MEXC 거래소
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
뉴잉글랜드 풍력 프로젝트가 그린란드 거래를 위한 인질로 잡혀 있는가?
그린란드 거래를 위해 뉴잉글랜드 풍력 프로젝트가 인질로 잡혔나? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 지멘스 가메사 터빈. ENERCON 팬. CC BY SA 4.0 via 위키미디어 커먼즈 더그 버검 내무장관과 크리스 라이트 에너지장관은 공통점이 있습니다. 트럼프 행정부 전체에서는 볼 수 없는 특징인데, 두 사람 모두 자신들이 관할하는 경제 분야에서 호감을 얻고 존경받고 있습니다. 버검은 "에너지는 모든 것"이라고 단언했을 때 에너지 커뮤니티를 고무시켰습니다. 이 말은 자주 인용됩니다. 두 사람 모두 석유 및 가스 부문에서 계속해서 높은 평가를 받고 있습니다. 행정부의 화석 연료 우선 에너지 정책은 휴스턴의 최고 경영진들에게 잘 받아들여지고 있습니다. 그러나 수많은 유틸리티 기업의 최고 경영진들에게는 그렇지 않습니다. 특히 내무부의 해양 에너지 관리국(BOEM)이 8월 22일 세계 최고의 해상 풍력 기업인 덴마크의 Ørsted가 개발 중인 레볼루션 풍력 프로젝트에 대해 갑자기 작업 중단 명령을 내린 이후로는 더욱 그렇습니다. 이 풍력 발전 프로젝트는 80% 완성되었으며, 로드아일랜드와 코네티컷의 35만 가구에 전력을 공급할 수 있을 것으로 추정됩니다. 이는 전력이 부족한 뉴잉글랜드 지역의 미래에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 교통부는 8월 29일 해상 풍력 항만 프로젝트에 대한 수백만 달러의 연방 보조금 취소를 발표했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다: 해상 풍력 산업을 지원하기 위한 항만 현대화 자금으로 1,125만 달러를 잃은 로드아일랜드의 데이비스빌 항구와 새로운 해상 풍력 터미널을 위한 자금으로 거의 3,400만 달러를 잃은 매사추세츠의 세일럼 풍력 항만 프로젝트. 유틸리티 산업 추세와 상충되는 트럼프 정책 행정부의 화석 연료 우선 정책은 유틸리티 산업이 오랫동안 따라온 궤적과 종종 상충됩니다. 이 궤적은 바이든 행정부 시절 재생 에너지, 특히 풍력과 태양광에 대한 무제한적인 열정으로 크게 강화되었습니다. 세계는 풍력과 태양광을 선호하며, 저장 기술이 점점 더 저렴해짐에 따라 미국의 유틸리티 기업들도 이에 대해 열정적입니다. 그러나 미국...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 02:28
미국 상무부, Stellar (XLM) 블록체인에 GDP 데이터 게시
미국 상무부, 스텔라(XLM) 블록체인에 GDP 데이터 게시 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Felix Pinkston 2025년 8월 31일 16:03 미국 상무부가 처음으로 스텔라(XLM) 블록체인에 GDP 데이터를 게시했으며, 이는 정부 투명성과 블록체인 기술 채택에 있어 중요한 진전을 의미합니다. 획기적인 움직임으로, 미국 상무부는 스텔라에 따르면 스텔라(XLM) 블록체인에 경제 데이터를 게시하기 시작했으며, 이는 미국 정부 역사에 중요한 이정표입니다. 이 이니셔티브는 분기별 국내총생산(GDP) 데이터를 온체인에 공개하여 이 중요한 경제 정보에 대한 변경 불가능하고 공개적으로 감사 가능한 기록을 생성합니다. 정부 데이터 투명성에서 스텔라의 역할 공개적이고 허가 없는 특성으로 알려진 스텔라 네트워크를 사용하기로 한 결정은 정부 투명성 향상에 대한 약속을 강조합니다. 스텔라 블록체인은 낮은 수수료 거래, 빠른 정산을 허용하며 신뢰 기반 합의 프로토콜을 활용합니다. 이러한 속성을 활용함으로써 상무부는 중요한 경제 데이터를 모든 사람이 접근할 수 있게 하여 투명성과 검증 가능성을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 이 움직임은 업계 관찰자들로부터 찬사를 받았으며, 블룸버그는 미국 정부의 블록체인 기술 채택이 원래 암호화폐 응용 프로그램을 넘어 점점 더 많이 사용되는 기술에 대한 승인 도장을 의미한다고 언급했습니다. 이러한 데이터를 블록체인 플랫폼에 통합하면 금융 시장에서 추가 혁신이 촉진될 것으로 예상됩니다. 탈중앙화 금융 및 그 이상에 대한 영향 코인텔레그래프는 미국 정부 경제 데이터의 온체인 가용성이 광범위한 영향을 미칠 수 있다고 강조합니다. 여기에는 정부 데이터 변화에 대응하는 자동화된 거래 전략, 거시경제 트렌드에 대한 실시간 가격 예측 시장, 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜을 위한 고급 리스크 관리 전략 등이 포함됩니다. 또한 GDP 데이터를 블록체인 생태계에 통합하면 스테이블코인, 토큰화된 정부 채권 및 실제 토큰화된 자산과 같은 다양한 디지털 금융 상품에 혜택을 줄 수 있습니다. 이러한 상품들은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 02:20
비트코인 예상치 못한 하락, 시장 반응
비트코인이 예상치 못한 급락, 시장 반응이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 이번 달 초 최근 정점을 찍은 후 중요한 지지선 아래로 떨어지는 예상치 못한 하락세를 보였습니다. 일일 및 단타매매 기술 지표 분석에 따르면 매도 압력이 시장에 주로 영향을 미치고 있으며, 비트코인이 중요한 10만 달러 선에 더 가까워질 가능성이 높아지고 있습니다. 계속 읽기: 비트코인이 예상치 못한 급락, 시장 반응 출처: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-takes-unexpected-dive-market-reacts
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 01:56
비트코인 반감기 이후 최고점? 분석가는 2025년 BTC 수요가 공급을 6배 이상 앞지를 것이라고 말해
비트코인 반감기 이후 최고점? 분석가, 2025년 BTC 수요가 공급의 6배 이상 초과할 것이라고 말해 BitcoinEthereumNews.com에 게재된 글입니다. CoinDesk 데이터에 따르면 비트코인은 $108,716 주변에서 안정세를 유지하고 있지만, 이러한 평평한 가격 움직임 뒤에는 소매 및 기관 투자자들의 축적이 증가하면서 잠재적 돌파구의 징후가 보입니다. 8월 29일, Bitwise의 유럽 연구 책임자인 André Dragosch는 기업의 비트코인 채택이 역사적인 속도로 가속화되고 있다고 언급했습니다. 그는 7월과 8월에만 28개의 새로운 비트코인 재무 회사가 생겨났고 기업 보유량이 총 140,000 BTC 이상 증가했다고 말했습니다. 이 수치는 1년 동안 새로 채굴된 비트코인의 총량(약 164,000 BTC)과 거의 동일하며, 재무부의 수요가 생산되는 속도보다 더 빠르게 공급을 흡수하고 있음을 강조합니다. 함께 제공된 Bitwise 차트는 가파른 상승 곡선을 보여주며, 기업들이 Michael Saylor의 Strategy(MSTR)의 방식으로 비트코인을 준비 자산으로 점점 더 취급하고 있음을 강조했습니다. Bitwise에 따르면 기업 재무부는 7월-8월에 140,600 BTC를 추가했습니다(Bitwise/X) 잠시 후, Dragosch는 이전 몇 년 동안 보였던 반감기 이후 사이클 패턴 때문에 비트코인이 2025년에 "최고점에 도달할 수 있다"는 분석가들 사이에서 인기 있는 이야기를 다루었습니다. 그는 이러한 생각이 오늘날 기관 수요의 규모를 간과하고 있다고 주장했습니다. Bitwise 데이터에 따르면 2025년 기관 수요가 공급보다 6배 이상 앞서고 있습니다(Bitwise/X) 그의 차트는 2025년 8월 29일 기준으로 기관 수요가 690,000 BTC 이상을 흡수한 반면, 새로운 공급은 109,000 BTC를 약간 넘는 수준으로, 수요가 공급보다 약 6.3배 더 크다는 것을 보여주었습니다. Dragosch가 이를 거의 7배라고 설명했지만, 정확한 비율은 여전히 역사적 사이클 비교에 도전하는 특별한 불균형을 보여줍니다. 투자자들에게 이것은 반감기로 인한 공급 역학이 현재 기관 채택 시대에서는 덜 중요할 수 있다는 것을 의미합니다. 이틀 전인 8월 27일, Dragosch는 소매 구매가 또 다른 원동력이라고 지적했습니다. 그는 모든 영역에서의 축적 속도가...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 01:47
비트코인의 20만 달러 꿈은 대담하지만, Ozak AI의 프리세일 현실은 더 큰 상승 가능성을 보여줍니다
비트코인의 $200K 꿈은 대담하지만, Ozak AI의 프리세일 현실은 더 큰 상승 가능성을 보여줍니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장은 비트코인이 계속 상승함에 따라 대담한 예측으로 활기를 띠고 있으며, 분석가들은 다음 상승 사이클에서 $200,000까지 잠재적 급등을 예측하고 있습니다. 이 꿈의 목표가 투자자들을 흥분시키는 동안, 또 다른 프로젝트가 조용히 더 큰 상승 잠재력으로 주목을 받고 있습니다. 현재 5단계에서 $0.01에 판매 중인 프리세일 보석인 Ozak AI(OZ)는 100배 수익을 제공할 수 있는 몇 안 되는 프로젝트 중 하나로 칭송받고 있습니다. 비트코인이 지배력을 굳히는 가운데, Ozak AI의 프리세일 모멘텀은 투자자들이 기하급수적 성장이 가능한 기회를 추구하고 있음을 보여줍니다. 비트코인의 $200K 꿈 비트코인은 지속적으로 암호화폐 시장의 중심이었으며, 종종 전체 산업의 기조를 설정해 왔습니다. 현재 가격이 $108,632 주변에서 움직이는 상황에서, $200K에 도달하면 가격이 거의 두 배가 될 수 있습니다—이런 대형 자산에게는 훌륭한 움직임입니다. 이러한 흥분은 기관 자금 유입, 현물 비트코인 ETF의 성공, 그리고 역사적으로 강력한 수수료 랠리를 촉발하는 임박한 반감기 이벤트에서 비롯됩니다. 그러나 비트코인이 신뢰할 수 있는 가치 저장소이자 장기적인 보존 수단으로 남아있는 동시에, 더 큰 수익을 제공할 수 있는 작고 성장하는 프로젝트들에 비해 상승 가능성이 크게 제한되어 있습니다. Ozak AI: 프리세일 파워하우스 Ozak AI는 2025년에 가장 많이 논의되는 프리세일 중 하나로 부상했습니다. 토큰당 단 $0.01의 가격으로, 분석가들은 $1 근처에서 출시될 것으로 예상하며, Ozak AI는 100배 성장의 희귀한 기회를 제공합니다. 이 프로젝트는 암호화폐에서 가장 뜨거운 두 가지 내러티브—인공지능과 블록체인—을 결합하여 AI 기반 인사이트, 자동화된 거래 전략, 그리고 탈중앙화 금융(DeFi)을 위한 향상된 효율성을 제공하는 플랫폼을 만들고 있습니다. 투기적인 밈 코인과 달리, Ozak AI는 이미 CoinGecko와 CoinMarketCap 상장 및 CertiK 감사를 통해 신뢰성을 얻으며 유틸리티 중심 프로젝트로 자리매김하고 있습니다. 프리세일에서 $2.5 million 이상을 모금하며, 수요는 계속 증가하고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 01:46
MicroStrategy가 더 많은 비트코인을 구매할 예정입니다 - 그 이유는 다음과 같습니다
MicroStrategy가 더 많은 비트코인을 구매할 예정인 이유에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. MicroStrategy(현재 Strategy) CEO Michael Saylor는 다시 한번 추가 비트코인 구매를 언급하며 회사의 공격적인 자금 전략을 강화했습니다. 8월 31일, Saylor는 독립적인 "Saylor Tracker" 플랫폼에서 시간에 따른 Strategy의 비트코인 보유량을 보여주는 차트를 게시했습니다. Saylor, 새로운 비트코인 구매 암시 이미지는 회사의 구매 이력을 나타내는 주황색 점들의 집합과 함께 "비트코인은 여전히 할인 중"이라는 그의 코멘트가 포함되어 있었습니다. 이러한 유형의 게시물은 과거에 구매 발표 전에 나타났던 패턴입니다. 관찰자들은 회사가 지난 3주 동안 매주 월요일에 새로운 비트코인 구매 공시를 제출했으며, 이 패턴이 9월까지 계속될 수 있다고 지적합니다. 지난 주, Strategy는 3,081 BTC를 3억 5687만 달러에 구매했으며, 코인당 평균 115,829달러를 지불했다고 발표했습니다. 이 구매로 총 보유량은 632,457 BTC로 증가했으며, 추정 가치는 686억 달러입니다. Strategy는 구매 자금을 조달하기 위해 주식 시장에 크게 의존해 왔습니다. 2025년 현재까지 회사는 IPO를 통해 56억 달러를 조달했으며, 이는 미국 전체 상장의 약 12%를 차지합니다. 2025년 Strategy의 IPO 활동. 출처: Strategy 한편, 이러한 공격적인 자금 조달은 회사의 주식 성과에 큰 영향을 미치지 않았습니다. Strategy에 따르면, MSTR 주식은 소위 매그니피센트 세븐 기술주보다 연간 성과가 꾸준히 우수했습니다. 법적 소송 취하 Saylor의 발언은 5월부터 계류 중이던 집단 소송의 취하와 일치했습니다. 투자자들은 Strategy가 공정가치 회계 채택의 이점을 과장하여 주주들을 오도했다고 주장했습니다. 이 회계 방식은 디지털 자산 보유량을 매 분기마다 시장 가격으로 평가할 수 있게 합니다. Bloomberg에 따르면, 원고들은 "편견을 가지고" 소송을 기각했으며, 이는 그들이 동일한 주장을 다시 제기할 수 없게 합니다. 이 결정은 회사에 대한 중요한 부담을 제거하고 비트코인을 대차대조표 준비금으로 보유하는 다른 기업들에게 유용한 선례가 될 수 있습니다. 법적...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 01:18
2025년에 주목해야 할 4가지 최고의 암호화폐, 배를 흔들 준비 완료 - 시간이 다 되기 전에 자리를 확보하세요
MoonBull은 화이트리스트 보상과 함께 2025년에 주목해야 할 최고의 암호화폐를 이끌고 있으며, Pudgy Penguins, CHILLGUY, SPX6900, TRUMP, MELANIA 및 LOFI는 모멘텀을 얻고 있습니다.
Blockchainreporter
2025/09/01 01:15
Hyperliquid 일일 300억 달러 처리, Ethena 빠르게 성장, 그러나 BlockDAGs 3억 8800만 달러 사전판매가 진정한 투자자 자석임을 증명
암호화폐 헤드라인은 인상적인 성장 스토리로 넘쳐나고 있습니다. Ethena Labs는 5억 달러의 수익을 올렸으며, Hyperliquid는 [...] Hyperliquid가 일일 300억 달러를 처리하고, Ethena가 빠르게 성장하는 가운데, BlockDAG의 3억 8800만 달러 프리세일이 진정한 투자자 자석임이 입증되었습니다라는 글이 Coindoo에 처음 게시되었습니다.
Coindoo
2025/09/01 01:00
Bonk, Safety Shot을 통해 최초의 나스닥 상장으로 월스트리트에 진출하다
Bonk, Safety Shot을 통해 최초의 나스닥 상장으로 월스트리트에 진출했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 암호화폐 업계의 획기적인 움직임으로, 밈 코인 Bonk($BONK)가 음료 회사 Safety Shot(나스닥: SHOT)과 주요 계약을 체결한 후 나스닥으로 향하고 있습니다. 이 파트너십은 미국 상장 기업이 밈 코인과 직접 수익을 공유하는 최초의 사례입니다. 8월 12일 발표에 따르면, Safety Shot은 Bonk의 런치패드 플랫폼인 BONK.fun에서 10%의 수익 공유 지분을 인수했습니다. 이 거래에는 2500만 달러 상당의 BONK 토큰이 포함되었으며, 이는 3500만 달러 가치의 새로 발행된 전환 우선주의 주요 대가로 사용되었습니다. 계약의 일환으로 Safety Shot은 티커 심볼을 $BNKK로 변경할 예정이며, 이는 전통 시장과 암호화폐 모두에서 Bonk의 성장하는 영향력에 맞춘 전면적인 리브랜딩을 의미합니다. 거버넌스 개편 및 전략적 제휴 이 거래는 재정을 넘어서 Bonk의 창립 팀을 Safety Shot의 리더십에 도입하는 것입니다. 커뮤니티에서 "Nom"으로 알려진 Mitchell Rudy와 다른 BONK 핵심 멤버들이 회사의 이사회에 합류하여 이사회 대표의 50%를 확보하게 됩니다. 이 움직임은 밈 코인에게 기업 의사 결정에 직접적인 영향력을 부여합니다. 시장 반응은 매우 변동성이 컸으며, Safety Shot의 주식은 뉴스 발표 후 급격히 변동했습니다. 보고서에 따르면 50%의 급격한 하락 후 장중 가격이 거의 37% 반등했습니다. 트럼프 관련 자금 조달 및 수익 혁신 자금 조달은 트럼프 가족과 연결된 지주회사인 Dominari에 의해 진행되고 있으며, 이는 이 거래에 대한 정치적, 재정적 주목도를 더욱 높이고 있습니다. 이 제휴는 전례 없는 것으로, Safety Shot을 수익 모델에 밈 코인을 통합한 최초의 나스닥 상장 기업으로 만들었습니다. Bonk의 솔라나 기반 런치패드인 letsBONK.fun의 10% 수익 지분은 토큰 홀더들이 회사의 미래 성과와 직접 연결되도록 보장합니다. 분석가들은 이 모델이 규제 시장으로 진출하려는 다른 밈에서 영감을 받은 프로젝트들에게 선례가 될 수 있다고 제안합니다. 밈 코인을 위한 역사적인 첫 걸음 이 거래는 그 이상을 의미합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 00:55
비트코인 하이퍼 프리세일, BTC가 10만 달러 지지선 테스트를 앞둔 가운데 1300만 달러 돌파 - 구매할 최고의 밈 코인
2025년 8월 말, 미국 인플레이션 데이터 발표 이후 비트코인 가격이 급격히 하락했습니다. 잠시 124,000달러의 신고가 경신 후, 약 108,000달러로 후퇴했는데, 이는 암호화폐의 왕도 시장 변동에서 자유롭지 않다는 것을 상기시켰습니다. 그러나 헤드라인 뒤에서는 기관 사용자들이 조용히 움직이고 있습니다. […]
The Cryptonomist
2025/08/31 23:17
