2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
BTC 가격, LTC 가격 & ETH 가격 갱신: Hashj 클라우드 마이닝 전략을 따라 하루에 $15,789를 쉽게 벌어보세요
HashJ 클라우드 마이닝이 $100 시험 보너스, $18 현금 보상, 그리고 플렉서블 계약으로 일일 최대 $15,789의 수익을 제공함에 따라 BTC, LTC 및 ETH 가격이 상승합니다.
BTC
$120,967.28
-1.21%
RISE
$0.010421
+2.53%
CLOUD
$0.13679
+5.32%
Blockchainreporter
2025/09/01 03:43
가격 급등 속에서 비트코인 고래가 4억 3300만 달러의 BTC를 매도하고 이더리움을 매수
TLDR 비트코인 고래가 8월 31일에 4,000 BTC(4억 3300만 달러 상당)를 매도하고 96,859 ETH를 구매했습니다. 이 지갑은 현재 800,000개 이상의 ETH를 보유하고 있으며, 대부분은 수동적 수익을 위해 스테이킹되어 있습니다. 미국 현물 이더리움 ETF는 2025년 8월에 38억 7000만 달러의 순 유입을 기록했습니다. ETH는 8월 24일에 4,946달러의 신고가를 경신했으며, [...]
U
$0.003538
-50.52%
BTC
$120,967.28
-1.21%
ETH
$4,323.68
-3.16%
Coincentral
2025/09/01 03:35
공유하기
BullZilla 프리세일, Shiba Inu와 Pepe 상승세 속에서 폭발적인 ROI 목표 – 오늘 구매할 최고의 암호화폐
BullZilla 프리세일, 시바 이누와 페페가 상승세를 보이는 가운데 폭발적인 ROI를 목표로 – 오늘 구매해야 할 최고의 암호화폐 시장이 불확실하게 느껴질 때도 투자자들이 밈 코인을 추적하는 이유는 무엇일까요? 그 답은 문화를 포착하고, 커뮤니티를 활성화하며, 번개처럼 빠른 속도로 부를 창출하는 능력에 있습니다. 각 사이클마다 블루칩 토큰을 넘어 관심을 끄는 새로운 밈 코인이 탄생합니다. 2025년에는 세 가지 이름이 대화를 지배할 것입니다: BullZilla($BZIL), 시바 이누(SHIB), 페페(PEPE). 시바 이누와 페페가 강력한 문화적 아이콘으로 남아있는 반면, BullZilla는 오늘 구매해야 할 최고의 암호화폐로 만드는 프리세일 모델을 갖춘 가장 화제가 되는 경쟁자로 부상하고 있습니다. 단 $0.00000575의 프리세일 진입 가격으로, BullZilla는 점진적 가격 책정, 디플레이션 소각, 스테이킹 기회와 같은 독특한 메커니즘을 통해 모멘텀을 구축하고 있습니다. 그 서사는 단순한 워밍업이 아니라 설계된 희소성과 장기적인 생태계 강점에 관한 것입니다. BullZilla($BZIL): 최대 영향력을 위해 설계된 프리세일 Bull Zilla는 일반적인 밈 코인과는 거리가 멉니다. 그 기반은 서사적 스토리텔링과 게임화 암호화폐 메커니즘을 혼합한 전설 기반 세계에 있습니다. 약 1600억 개의 토큰 공급량으로, 이 프로젝트는 프리세일, 스테이킹 풀, 트레저리, 소각 준비금에 신중하게 할당합니다. 점진적 가격 책정: 게임 체인저 BullZilla의 프리세일은 동적 가격 시스템으로 구성되어 있습니다. 가격은 48시간마다 또는 $100,000가 모금되면 먼저 발생하는 조건에 따라 증가합니다. 이 설계는 초기 참가자에게 가능한 가장 낮은 진입 가격으로 보상하고 새로운 투자자들 사이에 긴급성을 구축합니다. 초기 단계에서 $1,000를 투자하는 투자자는 거의 1억 7300만 개의 토큰을 확보할 수 있습니다. $BZIL이 반 센트 이상의 예상 출시 가격에 도달하면, 그 초기 투자는 수백만으로 증가할 수 있습니다. 이러한 계산된 잠재력이 분석가들이 BullZilla를 오늘 구매해야 할 최고의 암호화폐로 강조하는 이유입니다. 희소성을 촉진하는 디플레이션 소각 BullZilla는 모든 주요 이정표가 실시간 토큰 소각을 촉발하는 영화적인 "챕터 시스템"을 도입합니다. 총 공급량의 5%가 소각 풀에 잠겨 있어, 각 챕터...
SHIB
$0.00001186
-2.54%
HYPE
$43.41
-5.67%
GAME
$37.01
+2.15%
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 03:32
2025년에 구매할 최고의 밈 코인: 이 바이럴 신규 코인이 100억 달러 시총 경쟁에서 Bonk(BONK)를 앞지를 수 있습니다
2025년에 구매할 최고의 밈 코인: 이 바이럴 신규 코인이 100억 달러 시총 경쟁에서 Bonk(BONK)를 앞지를 수 있다 Bonk(BONK)는 현재 $0.000026에 거래되며 약 18억 6천만 달러의 시총으로 밈 코인 시장에서 자리를 굳혔습니다. 그러나 새로운 경쟁자인 Little Pepe(LILPEPE)가 프리세일에서 2281만 달러 이상을 모금하며 바이럴 신규 주자로 주목받고 있습니다. 단 $0.0021의 낮은 프리세일 가격과 빠르고 무세금 거래를 제공하는 LILPEPE는 2025년에 구매할 잠재적 최고의 밈 코인으로 부각되고 있으며, 분석가들은 이 코인이 BONK의 지배력에 도전하고 심지어 100억 달러 시총을 향한 경쟁에서 앞설 수 있다고 예측하고 있습니다. BONK의 100억 달러 시총 도전 vs. Little Pepe(LILPEPE)의 이점 BONK가 100억 달러 시총에 도달하려면 현재 가격 $0.000023에서 약 $0.000124로 상승해야 하며, 이는 현재 가격에서 5.37배 증가를 의미합니다. 80.72조 개의 방대한 유통 공급량을 고려할 때, 이러한 성장은 가능하지만 상당한 지속적 수요가 필요할 것입니다. BONK 가격 및 시총 | CoinMarketCap 반면, Little Pepe(LILPEPE)는 모멘텀이 있습니다. 프리세일에서 이미 2232만 달러 이상을 모금했으며, 11단계가 예상보다 빠르게 매진되었습니다. 현재 12단계는 토큰당 $0.0021에 진행 중이며, 48시간 이내에 거의 50만 달러를 모금하여 조기에 자리를 확보하려는 투자자들의 강한 수요를 보여주고 있습니다. 프리세일 성공과 77만 7천 달러 경품 이벤트가 성장을 촉진 Little Pepe의 프리세일은 지금까지 성공적이었으며, 이러한 진전을 축하하기 위해 팀은 10명의 행운의 당첨자에게 각각 7만 7천 달러 상당의 LILPEPE 토큰을 제공하는 77만 7천 달러 규모의 경품 이벤트를 시작했습니다. 이미 27만 개 이상의 응모가 기록되어 프로젝트가 얼마나 많은 관심을 끌고 있는지 보여주고 있습니다. 경품 이벤트에 참여하려면 투자자는 진행 중인 프리세일에 최소 100달러를 기여해야 합니다. 개성 넘치는 로드맵을 가진 밈 코인 자신을 너무 심각하게 여기는 프로젝트와 달리, Little Pepe...
WAVES
$0.9491
-1.86%
BONK
$0.00001894
-4.48%
CAP
$0.10933
-15.88%
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 03:29
MAGACOIN, 도지코인과 아비트럼이 최대 화제를 일으키는 가운데 현재 5대 암호화폐 프리세일 1위 차지
MAGACOIN이 도지코인과 아비트럼이 최대 워밍업을 일으키는 가운데 5대 암호화폐 프리세일 1위에 올랐다 2025년 8월이 끝나가면서 암호화폐 프리세일 시장이 뜨거워지고 있습니다. 디지털 자산에 대한 위험 선호 심리가 돌아오면서, 분석가들과 소매 트레이더들은 더 잘 알려진 이름들에 비해 큰 수익을 제공할 수 있는 초기 단계 프로젝트에 주목하고 있습니다. 가장 많이 언급되는 기회 중에는 MAGACOIN FINANCE, 도지코인, 아비트럼이 있으며, 이들은 계속 [...]
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 03:26
공유하기
Cardano (ADA), XRP 파트너십으로 가격 급등을 트리거하여 1달러 도달 예상, 그러나 이 신규 알트코인은 3500% 폭등할 수 있어
카르다노(ADA)가 XRP 파트너십으로 인해 $1에 도달할 준비가 되었으며, 트리거 가격 급등이 예상되지만, 이 새로운 알트코인은 3500% 폭발할 수 있다 카르다노(ADA)가 $1 임계값에 가까워지고 예상되는 XRP 협업이 잠재적인 시장 변화를 암시하는 가운데, 놀라운 경쟁자가 투자자들의 관심을 사로잡고 있습니다: Mutuum Finance. Mutuum Finance(MUTM)는 현재 진행 중인 프리세일에서 $15.25 million을 초과했으며 15850명 이상의 투자자를 보유하고 있습니다. 탈중앙화 금융(DeFi)의 신흥 세력으로 자리매김한 Mutuum Finance는 놀라운 3,500% 성장 잠재력 전망으로 화제를 모으고 있습니다. 카르다노와 XRP가 꾸준한 모멘텀과 전략적 파트너십으로 계속해서 헤드라인을 장식하는 가운데, 분석가들은 Mutuum Finance의 혁신적인 토크노믹스와 유동성 메커니즘이 암호화폐 시장 확장의 다음 물결을 재정의할 수 있다고 제안합니다. 카르다노(ADA) 업데이트, $1을 향한 꾸준한 모멘텀 카르다노(ADA)는 현재 $0.86에 거래되고 있으며, 소폭의 일일 변동으로 안정성을 보여주고 있습니다. 분석가들은 고래 활동과 상호운용성을 향상시키기 위한 XRP와의 최근 전략적 파트너십의 지원을 받는 꾸준한 축적으로, 특히 기관 DeFi에 대한 관심이 강하게 유지된다면 ADA가 2025년 말까지 $1.00 수준을 테스트할 수 있다고 언급합니다. 한편, Mutuum Finance와 같은 신흥 프로토콜이 투자자들의 관심을 끌기 시작하고 있습니다. Mutuum Finance 6단계 프리세일 Mutuum Finance는 프리세일 6단계에 있으며, 토큰은 현재 $0.035에 가격이 책정되어 있습니다. 다음 단계에서는 토큰 가격이 14.29% 상승하여 $0.04가 될 것입니다. 15,850명 이상의 투자자가 프리세일에 등록했으며, 프로젝트는 지금까지 $15.25 million 이상을 모금했습니다. 이러한 견인력은 탈중앙화 금융 산업 내에서 프로젝트와 가치 제안에 대한 향상된 신뢰를 반영합니다. 안정적이
CHANGE
$0.00158848
-3.55%
BOOM
$0.031809
-3.14%
TRUST
$0.0003734
-2.86%
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 02:52
비트코인 뉴스: 엘살바도르가 지금 BTC를 이동시키는 이유
엘살바도르는 잠재적 위험을 줄이기 위해 국가 비트코인 보유량을 여러 작은 주소로 분산시키고 있습니다. 이는 미래 양자 컴퓨터로 인한 이론적 위험 때문입니다. 전문가들은 이러한 위협이 현실적인지에 대해 의견이 분분하지만, 이 나라는 조기에 예방 조치를 취하고 있습니다. 비트코인 선구자로서의 엘살바도르 엘살바도르는 2021년 비트코인을 공식 [...]로 채택하면서 역사를 썼습니다.
Bitcoinist
2025/09/01 02:51
50억 달러 이상을 보유한 비트코인 OG, 이더리움을 위한 BTC 매각 가속화
5B 달러 이상을 보유한 비트코인 OG가 이더리움을 위한 BTC 판매를 가속화했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 OG 홀더가 BTC에서 이더리움(ETH)으로의 자본 이동을 가속화했습니다. 지난 며칠 동안 30억 달러 이상의 비트코인을 판매하여 이더를 구매한 후, 온체인 데이터 분석에 따르면 이 고래 투자자는 2025년 8월 31일 일요일에 또 다른 ETH 구매로 이 과정을 가속화했습니다. 비트코인 OG, 더 많은 이더리움 구매 Lookonchain의 온체인 데이터 분석에 따르면, 50억 달러 이상의 비트코인을 보유한 비트코인 OG는 일요일에 4,000 BTC를 판매하여 4억 3300만 달러 이상의 가치가 있는 96,859 이더를 구매했습니다. 일요일 초, 이 BTC 고래는 이더 구매를 용이하게 하기 위해 거래소에 3,000 비트코인을 입금했습니다. 토요일에는 같은 비트코인 고래가 1억 900만 달러 이상의 가치가 있는 1000 BTC를 판매하고 Hyperliquid 플랫폼을 통해 더 많은 이더리움 코인을 구매했습니다. 결과적으로, 이 비트코인 고래는 현재 약 40억 달러의 가치가 있는 800k 이상의 ETH 코인을 보유하고 있으며, 대부분은 이미 더 많은 보상을 얻기 위해 스테이킹되었습니다. 비트코인 수요가 감소하는 가운데 기관 투자자들이 이더에 주목 이더리움에 대한 기관 투자자들의 수요는 최근에 크게 증가했으며, 이는 이더의 암호화폐 거래소 준비금의 현저한 감소로 나타납니다. 온체인 데이터 분석에 따르면 지난 몇 주 동안 비트코인에 대한 기관 수요가 크게 감소했으며, 대부분이 이더리움 시장으로 수익을 이동시키고 있습니다. 출처: CryptoQuant 예를 들어, BlackRock의 ETHA는 지난 주에 약 9억 6820만 달러의 가치가 있는 이더를 구매했습니다. BlackRock의 ETHA는 8월에 더 많은 ETH를 구매하는 데 있어 미국 현물 이더리움 ETF 발행사들을 주도했습니다. SoSoValue의 시장 집계 데이터에 따르면, 미국 현물 ETH ETF는 8월에 약 38억 7천만 달러의 순 현금 유입을 기록했습니다. 결과적으로, 미국 현물 ETH ETF는 2025년 4월부터 8월 말까지 110억 달러 이상의 누적 현금 유입을 기록했습니다. 한편, Coingecko의 시장 데이터 분석에 따르면...
U
$0.003538
-50.52%
BTC
$120,967.28
-1.21%
MORE
$0.03416
+59.77%
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 02:32
비트코인 회의론자들은 코인당 100만 달러가 되어도 절대 사라지지 않을 것인 이유
비트코인 가격이 코인당 100만 달러가 되어도 비트코인 회의론자들이 사라지지 않을 이유에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 가격이 급등할 때마다 수년간 같은 의심의 목소리가 들려왔습니다: "더 이상 오를 수 없을 거야." 이제 암호화폐가 6자리 숫자와 그 이상을 넘나들고 있지만, 일부 분석가들은 회의론 자체가 비트코인의 가장 지속적인 특징일 수 있다고 주장합니다. 비트코인의 오랜 지지자이자 고문인 Luke Broyles는 비트코인이 수백만 달러 영역으로 올라가더라도 시장이 계속해서 이 디지털 자산을 과소평가할 것이라고 믿습니다. 그는 비트코인이 몇백 달러였을 때의 불신이 현재 10만 달러를 넘은 지금과 마찬가지로 강했다고 지적합니다. 그에게 장벽은 더 이상 기술적 성능이나 채택이 아니라 심리적인 것입니다—대부분의 사람들은 단순히 비트코인이 일상 생활에서 의미 있는 역할을 한다고 상상할 수 없습니다. 최근 가격 움직임은 이러한 열광과 의심의 사이클을 강화합니다. 8월에 124,000달러 이상의 기록적인 고점을 찍은 후, 비트코인은 빠르게 109,000달러 쪽으로 되돌아갔고, 랠리가 이미 끝났다고 생각한 트레이더들을 불안하게 만들었습니다. 그러나 Broyles는 이러한 조정이 역사적으로 비트코인 성장의 일부였으며, 종종 더 큰 랠리가 나타나기 전에 단타매매자들을 털어내는 역할을 했다고 주장합니다. 앞으로 그는 채택이 회의론자들에게 소액의 반복적인 구매를 설득하는 것이 아니라, 전통적인 금융 상품에 비트코인을 통합하는 것에서 올 것이라고 믿습니다. 그가 강조하는 한 가지 시나리오는 비트코인에 직접 연결된 모기지와 부동산 대출의 가능성입니다. 수십 년에 걸쳐 투자를 조금씩 하는 대신, 소비자들은 부동산을 재융자하고 즉시 노출을 얻을 수 있습니다—이는 소매 달러 코스트 애버리징보다 훨씬 빠르게 주류 통합을 가속화할 수 있는 아이디어입니다. 그러나 문제는 이해입니다. 설문조사에 따르면 대중의 상당 부분이 암호화폐가 어떻게 작동하는지 이해하지 못하기 때문에 피한다고 일관되게 보여줍니다. 이것이 바뀔 때까지, Broyles는 비트코인의 가격 성과와 대중의 인식 사이의 격차가 계속 넓을 것으로 예상합니다. 현재로서는 디지털 자산이 계속해서 상승하고 하락하는 가운데...
T
$0.015
-0.26%
SIX
$0.0195
-1.56%
REAL
$0.08145
-1.84%
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 02:16
Glassnode, 17주차 보고서에서 비트코인 시장 인사이트 공개
Glassnode, 17주차 보고서에서 비트코인 시장 인사이트 공개라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Luisa Crawford 2025년 8월 31일 15시 33분 Glassnode는 Swissblock 및 Willy Woo와 협력하여 최신 비트코인 시장 인사이트를 발표하며, 포괄적인 분석과 온체인 연구를 제공합니다. 비트코인 벡터 소개 최근 발표에서 Glassnode는 Swissblock 및 유명 분석가 Willy Woo와 협력하여 '비트코인 벡터: 17주차'라는 제목의 비트코인 시장에 대한 최신 인사이트를 공개했습니다. 이 보고서는 비트코인(BTC) 환경의 현재 트렌드와 발전에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 투자자와 애호가 모두에게 가치 있는 정보를 제공합니다. 협력 및 전문성 이 보고서는 Swissblock과 Willy Woo 간의 협력 노력의 결과물로, Glassnode가 발표했습니다. 이 파트너십은 업계 리더들의 전문성을 활용하여 암호화폐 시장에 대한 데이터 기반 인사이트를 제공합니다. 이러한 협력은 시장 역학과 기본 트렌드에 대한 전체적인 시각을 제공하는 데 중요합니다. 콘텐츠 및 구독 세부사항 Glassnode에 따르면, 이 보고서는 비트코인, 이더리움 및 탈중앙화 금융(DeFi)에 대한 최첨단 시장 분석을 제공하는 더 넓은 이니셔티브의 일부입니다. Glassnode의 인사이트 구독자는 디지털 자산 시장의 복잡성을 이해하는 데 필수적인 최고 수준의 온체인 연구를 받을 수 있습니다. 구독 과정의 일환으로, 사용자는 Glassnode의 이용 약관 및 개인정보 보호 공지에 동의하여 모든 상호작용과 데이터 사용이 투명하고 안전하게 이루어지도록 합니다. 현재 시장에서의 관련성 이 보고서의 발표는 시장이 거시경제적 요인과 규제 변화의 영향을 받아 계속해서 변동을 경험하고 있는 비트코인에게 중요한 시기에 이루어졌습니다. 전 세계 투자자들이 비트코인 가격 움직임을 주시하고 있는 가운데, '비트코인 벡터: 17주차'와 같은 보고서는 투자 전략을 형성하고 시장 심리를 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 결론 비트코인이 암호화폐 시장에서 중심점으로 남아 있는 가운데, Glassnode와 그 협력자들이 제공하는 인사이트는 가치 있는 자원을 제공합니다...
WOO
$0.06449
-5.02%
BTC
$120,967.28
-1.21%
DEFI
$0.001675
-9.01%
BitcoinEthereumNews
2025/09/01 01:50
