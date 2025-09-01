비트코인 회의론자들은 코인당 100만 달러가 되어도 절대 사라지지 않을 것인 이유

비트코인 가격이 코인당 100만 달러가 되어도 비트코인 회의론자들이 사라지지 않을 이유에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 가격이 급등할 때마다 수년간 같은 의심의 목소리가 들려왔습니다: "더 이상 오를 수 없을 거야." 이제 암호화폐가 6자리 숫자와 그 이상을 넘나들고 있지만, 일부 분석가들은 회의론 자체가 비트코인의 가장 지속적인 특징일 수 있다고 주장합니다. 비트코인의 오랜 지지자이자 고문인 Luke Broyles는 비트코인이 수백만 달러 영역으로 올라가더라도 시장이 계속해서 이 디지털 자산을 과소평가할 것이라고 믿습니다. 그는 비트코인이 몇백 달러였을 때의 불신이 현재 10만 달러를 넘은 지금과 마찬가지로 강했다고 지적합니다. 그에게 장벽은 더 이상 기술적 성능이나 채택이 아니라 심리적인 것입니다—대부분의 사람들은 단순히 비트코인이 일상 생활에서 의미 있는 역할을 한다고 상상할 수 없습니다. 최근 가격 움직임은 이러한 열광과 의심의 사이클을 강화합니다. 8월에 124,000달러 이상의 기록적인 고점을 찍은 후, 비트코인은 빠르게 109,000달러 쪽으로 되돌아갔고, 랠리가 이미 끝났다고 생각한 트레이더들을 불안하게 만들었습니다. 그러나 Broyles는 이러한 조정이 역사적으로 비트코인 성장의 일부였으며, 종종 더 큰 랠리가 나타나기 전에 단타매매자들을 털어내는 역할을 했다고 주장합니다. 앞으로 그는 채택이 회의론자들에게 소액의 반복적인 구매를 설득하는 것이 아니라, 전통적인 금융 상품에 비트코인을 통합하는 것에서 올 것이라고 믿습니다. 그가 강조하는 한 가지 시나리오는 비트코인에 직접 연결된 모기지와 부동산 대출의 가능성입니다. 수십 년에 걸쳐 투자를 조금씩 하는 대신, 소비자들은 부동산을 재융자하고 즉시 노출을 얻을 수 있습니다—이는 소매 달러 코스트 애버리징보다 훨씬 빠르게 주류 통합을 가속화할 수 있는 아이디어입니다. 그러나 문제는 이해입니다. 설문조사에 따르면 대중의 상당 부분이 암호화폐가 어떻게 작동하는지 이해하지 못하기 때문에 피한다고 일관되게 보여줍니다. 이것이 바뀔 때까지, Broyles는 비트코인의 가격 성과와 대중의 인식 사이의 격차가 계속 넓을 것으로 예상합니다. 현재로서는 디지털 자산이 계속해서 상승하고 하락하는 가운데...